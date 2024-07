Layback Pro Prainha define as quartas de final femininas na sexta-feira na capital carioca

Depois de um dia só de competição masculina, na sexta-feira foi a vez do Layback Pro Prainha apresentado por Instituto O Grito iniciar a etapa feminina do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) na capital do Rio de Janeiro. Foram realizadas as 8 baterias das duas primeiras fases, que já definiram as quartas de final deste quarto desafio da temporada 2024/2025 da WSL South America. A batalha pelas vagas nas semifinais, vai começar as 8h00 do sábado na Prainha. Depois, rolam duas rodadas masculinas para formar as quartas de final dos homens, que devem ficar para abrir o domingo decisivo da terceira edição do Layback Pro Prainha na capital carioca.

Nas quartas de final femininas, a campeã do ano passado, Laura Raupp, lidera o ranking regional da WSL South America e vai disputar a primeira bateria do sábado com Arena Rodriguez Vargas. Semanas atrás, a peruana conquistou o título sul-americano Pro Junior da World Surf League e está em terceiro no ranking principal. Na segunda bateria, entram a argentina Vera Jariz e a peruana de 15 anos, Catalina Zariquiey, que foi vice-campeã sul-americana na categoria Sub-20 da WSL South America. Catalina e Arena vão representar a América do Sul no próximo Mundial Junior da World Surf League na Califórnia.

Na chave de baixo, que vai apontar a segunda finalista do Layback Pro Prainha, Sophia Medina enfrenta Juliana dos Santos na terceira bateria. Após o duelo brasileiro, a última vaga para as semifinais será disputada pela peruana tricampeã sul-americana da WSL, Daniella Rosas, e a carioca Julia Duarte. Daniella é a vice-líder da temporada 2024/2025 e Julia ocupa a quarta posição no ranking, que classifica 3 mulheres e 7 homens para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour (CT).

A líder, Laura Raupp, decidiu os títulos das três etapas realizadas esse ano. A catarinense venceu a primeira em Torres no Rio Grande do Sul, a segunda em Saquarema no Rio de Janeiro e a peruana Daniella Rosas quebrou sua invencibilidade, derrotando-a na final da terceira etapa na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, litoral sul de Alagoas. Laura Raupp agora defende o título do Layback Pro Prainha, conquistado na decisão do ano passado com a atual campeã sul-americana, Tainá Hinckel, que não veio competir esse ano, por já estar concentrada para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

"Foi bem legal ter ganhado essa bateria, amanhã começa com as quartas de final do feminino e acho que vai ter altas ondas. Hoje o mar estava um pouco demorado, mas a valinha tava superdivertida", disse Laura Raupp, uma das três surfistas que vieram direto do Challenger Series da África do Sul, para competir na Prainha. "Estou vindo de um lugar, Ballito, que praticamente era só direitas. Agora, cheguei aqui e só deu esquerdas na bateria, então tive que me adaptar rápido e estou bem feliz com minha performance".

Antes do Challenger Series da África do Sul, rolou um evento da categoria Pro Junior em Ballito, que Laura Raupp ganhou o título. Ela falou sobre essa vitória: "É a primeira vez que ganho um campeonato fora da América do Sul, então com certeza vai ficar na memória. Ballito é um lugar superespecial pra mim, já faz 3 anos que vou pra lá, então tem um espacinho guardado no meu coração. Eu fiz um nono lugar lá no Challenger Series do ano passado, acabei não indo tão bem nesse ano, mas fiquei bem feliz com a minha vitória no Pro Junior lá".

A segunda batalha por vagas nas quartas de final do Layback Pro Prainha, foi vencida pela argentina Vera Jarisz, com a recém coroada campeã sul-americana Pro Junior de 2024 da WSL, Arena Rodriguez Vargas, passando em segundo lugar. Com isso, a peruana que ocupa a terceira posição no ranking, terá que encarar a líder, Laura Raupp, na primeira classificatória para as semifinais. As outras duas surfistas que vieram do Challenger Series da África do Sul, também confirmaram o favoritismo e venceram as últimas baterias da sexta-feira. Sophia Medina disputou as semifinais do Ballito Pro na segunda-feira e surfou a melhor onda do dia na Prainha, ganhando nota 7,00 com dois ataques potentes em uma boa esquerda na Prainha.

"Estou muito feliz por estar de volta ao Brasil. Eu vim direto da África pra cá e é um pouco complicado você ter que colocar o pé no chão, depois de um bom resultado", disse Sophia Medina, sobre o terceiro lugar no Challenger Series de Ballito, na África do Sul. "A gente tem que saber que aqui começa tudo do zero e o mar estava um pouco complicado, mas veio uma esquerda muito boa pra mim, graças a Deus. Fiquei feliz de fazer bem essa onda e já sair na frente da bateria. É muito bom estar aqui de volta, é um lugar muito especial e acho até que é um dos lugares mais lindos que a gente vem pra competir".

Sophia Medina falou mais sobre o melhor resultado da sua carreira, o terceiro lugar no Ballito Pro da África do Sul, chegando pela primeira vez nas semifinais em etapas do Challenger Series: "Sim, foi meu melhor resultado até agora e foi pela graça de Deus mesmo. Eu tive muita fé e foi muito especial. Ainda estou digerindo na real, mas preciso continuar no foco. É nessa hora que quero ser profissional e continuar fazendo meu trabalho, sempre tentando ao máximo, para conseguir mais bons resultados".

A peruana Daniella Rosas também é uma das sul-americanas que estão disputando o Challenger Series esse ano. Ela não conseguiu bons resultados nas etapas da Austrália e da África do Sul, então já vai tentando confirmar sua vaga para 2025, entre as top-3 do ranking da WSL South America. Daniella está em segundo lugar na classificação geral das três primeiras etapas e estreou com vitória no confronto que fechou a sexta-feira do Layback Pro Prainha, contra as brasileiras Juliana dos Santos, Kiany Hyakutake e Laiz Costa.

"Estou superfeliz e é incrível estar aqui na Prainha, que é um lugar que gosto bastante", disse Daniella Rosas, que já tem três títulos de campeã sul-americana da World Surf League e venceu a última etapa desta temporada, na Praia do Francês em Alagoas. "As condições hoje estão bastante difíceis e estou superfeliz de ter passado a bateria. Acredito que amanhã as ondas estarão maiores e acho que vou ter que trocar de prancha também. Fico feliz por ter passado e já estou animada pra competir amanhã novamente".

ATRAÇÕES EXTRAS - Na sexta-feira só teve competição pela manhã, devido a previsão indicar a entrada de ventos mais fortes e chuva no decorrer do dia. Mesmo assim, as atividades extras do Layback Pro Prainha prosseguiram acontecendo, com as aulas de Yoga e Jiu-Jitsu rolando no Parque Natural da Prainha e a mini-ramp de skate e o Local Market também funcionando no estacionamento da Prainha. Além disso, todas as noites estão rolando atrações para o público curtir no Layback Park, que fica na Rua Fernando Bujones, 66, no Recreio dos Bandeirantes, bem próximo da paradisíaca e preservada Prainha.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO LAYBACK PRO: ------Layback Park: Rua Fernando Bujones, 66 - Recreio dos Bandeirantes

12/jul - sexta-feira as 20h: Popcorn Session´s - exibições Entrelar, EP.16, Otherwise e Layback Team X-Games Ventura Final

13/jul - sábado as 14h na Prainha - After Contest com DJ Zion

13/jul - sábado a noite - Festa Oficial do Layback Pro com Emanno convida Helite Bentes na Longboard Paradise na Av. Paulo Tapajós, 616 - Recreio

14/jul - domingo as 14h na Prainha - After Contest com DJ David Tabalipa

14/jul - as 18h no Layback Park: Layback Pro After Party - Encerramento

O Instituto O Grito apresenta o LayBack Pro Prainha 2024, uma realização da Agência Esporte & Arte (AEA), licenciada pela WSL Latin America para promover uma etapa do Qualifying Series (QS), com patrocínios da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Greenish, Burger King, Corona e Real Estruturas, além do apoio da Evoke, Fu-WAX e Orla Rio; com suporte da ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha) e FESERJ (Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro), parceria de mídia do Waves, produção de vídeos da Firma e Ribalta é o Hotel Oficial do evento viabilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

RESULTADOS DA SEXTA-FEIRA NO LAYBACK PRO PRAINHA:

PRIMEIRA FASE - 3.a=17.o lugar (200 pts) e 4.a=21.o lugar (174 pts):

1.a: 1-Catalina Zariquiey (PER), 2-Paloma Olivero (BRA), 3-Yanca Costa (BRA)

2.a: 1-Mariana Areno (BRA), 2-Sarah Ozorio (BRA), 3-Kayane Reis (BRA), 4-Nina Stein (BRA)

3.a: 1-Tais Almeida (BRA), 2-Juliana dos Santos (BRA), 3-Sol Carrion (BRA), 4-Vidda Cavalcanti (BRA)

4.a: 1-Laiz Costa (BRA), 2-Karol Ribeiro (BRA), 3-Leticia Calleia (BRA)

SEGUNDA FASE - 3.a=9.o lugar (350 pts) e 4.a=13.o lugar (295 pts):

1.a: 1-Laura Raupp (BRA), 2-Catalina Zariquiey (PER), 3-Alexia Monteiro (BRA), 4-Sarah Ozorio (BRA)

2.a: 1-Vera Jarisz (ARG), 2-Arena Rodriguez Vargas (PER), 3-Mariana Areno (BRA), 4-Paloma Olivero (BRA)

3.a: 1-Sophia Medina (BRA), 2-Julia Duarte (BRA), 3-Taís Almeida (BRA), 4-Karol Ribeiro (BRA)

4.a: 1-Daniella Rosas (PER), 2-Juliana dos Santos (BRA), 3-Kiany Hyakutake (BRA), 4-Laiz Costa (BRA)

PRÓXIMAS BATERIAS DO LAYBACK PRO PRAINHA:

08h00: QUARTAS DE FINAL FEMININAS - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Laura Raupp (BRA) x Arena Rodriguez Vargas (PER)

2.a: Vera Jarisz (ARG) x Catalina Zariquiey (PER)

3.a: Sophia Medina (BRA) x Juliana dos Santos (BRA)

4.a: Daniella Rosas (PER) x Julia Duarte (BRA)

TERCEIRA FASE - entrada dos 16 principais cabeças de chave:

------------3.o=33.o lugar (66 pts) e 4.o=41.o lugar (63 pts)

1.a: Cauã Costa (BRA), Leandro Bastos (BRA), Franco Radziunas (ARG), Cauet Frazão (BRA)

2.a: Kaue Germano (BRA), Rodrigo Saldanha (BRA), Thiago Passeri (ARG), Igor Moraes (BRA)

3.a: Peterson Crisanto (BRA), Caio Costa (BRA), Walley Guimarães (BRA), Sunny Pires (BRA)

4.a: José Francisco (BRA), Weslley Dantas (BRA), Daniel Templar (BRA), Gustavo Henrique (BRA)

5.a: Lucas Silveira (BRA), Vitor Ferreira (BRA), Philippe Chagas (BRA), Mariano Arreyes (ARG) 6.a: Mateus Sena (BRA), Valentin Neves (BRA), Eric Bahia (BRA), Rickson Falcão (BRA) 7.a: Nacho Gundesen (ARG), Wesley Leite (BRA), Anderson da Silva (BRA), Kailani Renno (BRA) 8.a: Lucas Vicente (BRA), Ryan Kainalo (BRA), Felipe Oliveira (BRA), Daniel Adisaka (BRA)