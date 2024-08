Circuito Banco do Brasil de Surfe decide convites no Challenger de Saquarema em São Sebastião

O Circuito Banco do Brasil de Surfe vai decidir os convites para o Challenger Series de Saquarema na quarta das cinco etapas de 2024, nesta semana na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Isto porque a última do ano, inicialmente prevista para o mês de setembro, será adiada para novembro, após a data do Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, marcado para 12 a 20 de outubro na Praia de Itaúna. A batalha pelos convites começa quinta-feira em Maresias, ao vivo no WorldSurfLeague.com.

Os catarinenses Matheus Navarro e Laura Raupp lideram os dois rankings especiais do Circuito Banco do Brasil de Surfe, desde as suas vitórias na primeira etapa de 2024, na Praia dos Molhes, em Torres, no Rio Grande do Sul. Todas as etapas valem 1.000 pontos, independente do status do evento ser QS 5000 como a segunda em Saquarema (RJ), ou QS 3000 como a terceira em Marechal Deodoro (AL), que marcam 5.000 e 3.000 pontos, respectivamente, nos rankings regionais da World Surf League (WSL) South America, que classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series de 2025.

Laura Raupp e Matheus Navarro lideram os rankings desde as vitórias em Torres - WSL / Daniel Smorigo

Laura Raupp e a vice-líder do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, a peruana Daniella Rosas, já fazem parte do grupo que disputa o Challenger Series esse ano. Então, quem está ficando com o convite para a última etapa do ano em Saquarema, é Julia Duarte. A carioca é a terceira colocada no ranking e nove surfistas têm chances matemáticas de ultrapassar os seus 1.650 pontos em São Sebastião. Entre elas, estão mais duas que já disputam o Challenger Series 2024, a atual campeã sul-americana e do Circuito Banco do Brasil de Surfe em 2023, Tainá Hinckel, e a peruana Sol Aguirre.

Então, serão oito surfistas brigando pelo convite feminino para o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil. As principais concorrentes da Julia Duarte são a peruana Arena Rodriguez Vargas, campeã na Praia de Maresias no ano passado e quarta do ranking, Kiany Hyakutake (SC) em quinto lugar e Silvana Lima (CE) em sexto. A Arena tem que chegar nas quartas de final para ultrapassar a carioca, enquanto Kiany e Silvana precisam passar para as semifinais. Além delas, tem a Juliana dos Santos (CE) que tem que chegar na final, enquanto para Alexia Monteiro (SC), a peruana Kalea Gervasi e a equatoriana Genesis Garcia, só interessa a vitória em Maresias.

Julia Duarte vai defender o convite para o Challenger de Saquarema nesta semana - WSL / Daniel Smorigo

DEZESSETE NA BRIGA - No ranking masculino, a liderança do Matheus Navarro é ameaçada por 19 surfistas, só que três já disputam o Challenger Series esse ano e não precisam do convite disputado no Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, Cauã Costa (CE), Michael Rodrigues (CE) e Edgard Groggia (SP). Então, a disputa pela vaga será entre 17 surfistas e os principais concorrentes de Matheus Navarro são os vice-líderes, Mateus Sena (RN) e Nacho Gundesen (ARG), Peterson Crisanto (PR) que está em quarto lugar e Lucas Vicente (SC) em quinto. Os quatro precisam chegar nas quartas de final em São Sebastião, para superar os pontos do líder no ranking das três etapas.

Depois, tem José Francisco (PB) e Franco Radziunas (ARG) empatados em sétimo lugar, que só ultrapassam Matheus Navarro nas semifinais na Praia de Maresias. Outros três têm que chegar na final para isso, Leo Casal (SC), Krystian Kymerson (ES) e Igor Moraes (SP). E sete surfistas já necessitam vencer a etapa de São Sebastião para conseguir o convite e ainda depender dos resultados dos concorrentes. Essa é a única possibilidade para Kaue Germano (SP), Wesley Leite (SP), Alonso Correa (PER), Fernando Junior (SP), Weslley Dantas (SP), Vitor Ferreira (RJ) e Daniel Templar (RJ).

Matheus Navarro vai brigar pelo convite contra 16 surfistas em São Sebastião - WSL / Daniel Smorigo

8 CIDADES EM 6 ESTADOS - O Circuito Banco do Brasil de Surfe já realizou 11 etapas do WSL Qualifying Series (QS) desde 2022, passando por 8 cidades de 6 estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país. No ano passado, São Sebastião também sediou a penúltima etapa da temporada na Praia de Maresias. Outras três praias receberam o evento duas vezes, a da Ferrugem em Garopaba (SC), Stella Maris em Salvador (BA) e Itaúna em Saquarema (RJ).

A Praia de Itamambuca, em Ubatuba (SP), fechou o primeiro circuito em 2022 e a Praia da Grama, em Itupeva (SP), encerrou a temporada 2023. Duas novas praias estrearam este ano, a dos Molhes em Torres (RS), que não sediava um evento da World Surf League desde 2004, e a do Francês em Marechal Deodoro (AL), onde as únicas etapas do Qualifying Series tinham acontecido 26 anos atrás, em 1997 e 1998.

Mateus Sena é um dos principais concorrentes de Matheus Navarro em Maresias - WSL / Daniel Smorigo

PRINCIPAL PALCO - São Sebastião também não recebia uma etapa desde 2018, até o Circuito Banco do Brasil de Surfe recolocar a cidade no calendário da WSL no ano passado. Agora, nesta semana, a Praia de Maresias vai se transformar no principal palco do Qualifying Series no estado de São Paulo. Desde a divisão do Circuito Mundial em 1992, já foram realizadas 163 etapas do QS no Brasil. Esta será a 30.a em São Paulo e a 11.a na Praia de Maresias, com São Sebastião superando as 10 que aconteceram em Ubatuba, 8 no Guarujá e 1 em Itupeva, no interior paulista, onde o Circuito Banco do Brasil de Surfe fechou a temporada 2023 na Praia da Grama, com um evento inédito em piscina de ondas na América do Sul.

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que promove 5 etapas do Qualifying Series esse ano, valendo pontos para o ranking regional da WSL South America. As três primeiras aconteceram em Torres (RS), Saquarema (RJ) e Marechal Deodoro (AL). A quarta é agora em São Sebastião (SP), que no ano passado foi vencida por Ian Gouveia e a peruana Arena Rodriguez Vargas e será transmitida ao vivo da Praia de Maresias pelo WorldSurfLeague.com.

Cartaz da etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião - WSL / WSL Latin America

RANKINGS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE 2024 - 3 etapas:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA:

1.o- Matheus Navarro (SC) - 1.495 pontos

2.o- Mateus Sena (RN) - 1.216

2.o- Nacho Gundesen (ARG) - 1.216

4.o- Peterson Crisanto (PR) - 1.200

5.o- Cauã Costa (CE) - 1.150

5.o- Lucas Vicente (SC) - 1.150

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA:

1.a- Laura Raupp (SC) - 2.800 pontos

2.a- Daniella Rosas (PER) - 2.000

3.a- Julia Duarte (RJ) - 1.650

4.a- Arena Rodriguez Vargas (PER) - 1.450

5.a- Kiany Hyakutake (SC) - 1.300

RANKINGS DE 2024/2025 DA WSL SOUTH AMERICA - 4 etapas:

----classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series 2025

TOP-10 DO RANKING MASCULINO:

1.o- Lucas Vicente (BRA) - 5.550 pontos

2.o- Franco Radziunas (ARG) - 4.530

3.o- Peterson Crisanto (BRA) - 3.895

4.o- Igor Moraes (BRA) - 3.742

5.o- José Francisco (BRA) - 3.640

6.o- Kaue Germano (BRA) - 3.502

7.o- Nacho Gundesen (ARG) - 3.275

8.o- Edgard Groggia (BRA) - 3.078

9.o- Cauã Costa (BRA) - 3.073

10.o- Michael Rodrigues (BRA) - 3.000

TOP-10 DO RANKING FEMININO:

1.a- Laura Raupp (BRA) - 8.840 pontos

2.a- Arena Rodriguez Vargas (PER) - 6.725

3.a- Daniella Rosas (PER) - 6.432

4.a- Julia Duarte (BRA) - 5.465

5.a- Vera Jarisz (ARG) - 4.172

6.a- Juliana dos Santos (BRA) - 3.928

7.a- Silvana Lima (BRA) - 3.578

8.a- Sol Aguirre (PER) - 3.400

9.a- Alexia Monteiro (BRA) - 3.165

10.a- Kiany Hyakutake (BRA) - 3.143