A Prefeitura de Saquarema apresenta o REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves na Praia de Itaúna. O Maior Festival de Surfe da América do Sul, único com etapas do QS 6000, Pro Junior e Longboard, é uma realização da V3A / 213 Sports e essa quinta edição marca a estreia do REMA, acrônimo de Rua, Esporte, Mar e Arte, promovendo também campeonato de skate, shows musicais, atividades ambientais e várias atrações extras para o público se divertir na Praia de Itaúna. O evento cresceu esse ano e acontecerá em dois finais de semana, começando neste sábado rolando todos os dias até o Domingo de Páscoa, 20 de abril.

O REMA WSL Saquarema Surf Festival vai abrir a temporada 2025/2026 da WSL South America, com a primeira etapa de status QS 6000 da história do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS). As vitórias no Maracanã do surfe brasileiro, passam a valer 6.000 pontos nos rankings que definem os títulos sul-americanos e classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do WSL Championship Tour (CT). O limite de 128 participantes na categoria masculina e 40 na feminina, já está esgotado, assim como o de 64 surfistas do Pro Junior masculino e 32 do feminino. Apenas no Longboard, ainda tem vagas e todas as seis competições serão realizadas com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres.

Entre os inscritos no QS 6000, estão todos os surfistas da América do Sul que vão disputar vagas para a elite da WSL no Challenger Series esse ano. A lista dos homens tem Jadson André (RN), Michael Rodrigues (CE), Mateus Herdy (SC) e os sete classificados pelo ranking 2024/2025 da WSL South America, o atual campeão sul-americano e defensor do título do REMA WSL Saquarema Surf Festival, Lucas Vicente (SC), Franco Radziunas (ARG), Lucas Silveira (RJ), Peterson Crisanto (PR), José Francisco (PB), Wesley Leite (SP) e Igor Moraes (SP). Entre as meninas que vão disputar o Challenger Series esse ano, três já venceram o Saquarema Surf Festival, a defensora do título e atual campeã sul-americana, Laura Raupp (SC), Sophia Medina (SP) e Daniella Rosas, além das também peruanas Arena Rodriguez e Sol Aguirre.

Laura Raupp - WSL / Daniel Smorigo

SKATE E SHOWS - O prazo do QS 6000 e Pro Junior inicia neste sábado, junto com o REMA Skateboarding Challenger, uma competição por equipes no estilo Jam Session, com participação do campeão mundial e medalhista olímpico, Pedro Barros, além de outras estrelas da Seleção Brasileira de Skate, como Luigi Cini, Isa Pacheco e Dora Varella. Mais nomes de peso do skate nacional vão competir, como Lucas Xaparral, Felipe Foguinho, Nilo Peçanha, Jony Gasparoto, Dexter Ricardo, entre outros. O REMA Skateboarding Challenger termina já no domingo, mas a pista ficará aberta durante toda a semana para os skatistas.

Ainda neste primeiro fim de semana, começam os shows gratuitos do REMA Sounds of Saquá, no palco montado na Praia de Itaúna. As apresentações se iniciam por volta das 17h30, logo após o término das baterias do REMA WSL Saquarema Surf Festival. Neste sábado e domingo, os shows serão de bandas locais, com as atrações nacionais se apresentando no Feriadão da Páscoa. Na Sexta-feira Santa, a banda carioca Dibob agita a galera com seu rock alternativo e skate punk. No Sábado de Aleluia, tem o músico e compositor paulista Emanno RockBrabo. E no Domingo de Páscoa, o grupo Oriente surgido em Niterói (RJ), fecha o REMA Sounds of Saquá de 2025 misturando rap, hip hop e reggae.

Lucas Vicente - WSL / Daniel Smorigo

QS 6000 - As apresentações musicais irão acontecer depois do show garantido de grandes estrelas do surfe nacional e sul-americano nas ondas de Itaúna. Desde a sua estreia em 2021, o REMA WSL Saquarema Surf Festival vem sendo a etapa mais importante do continente. O catarinense Yago Dora e a paulista Sophia Medina foram os primeiros a terem seus nomes registrados no Troféu Leo Neves e se tornaram campeões sul-americanos da temporada com as vitórias na Praia de Itaúna. O mesmo aconteceu para os peruanos Miguel Tudela e Daniella Rosas em 2022, para Tainá Hinckel campeã em 2023 e para os também catarinenses Lucas Vicente e Laura Raupp, que vão defender os títulos do ano passado, competindo pela primeira vez como campeões sul-americanos da World Surf League na temporada 2024/2025.

Um bom resultado no REMA WSL Saquarema Surf Festival, também é praticamente garantia de vaga no grupo dos 7 primeiros do ranking masculino da WSL South America e das 3 melhores do feminino, que se classificam para o Challenger Series. O argentino Franco Radziunas e a peruana Arena Rodriguez, vice-campeões nas finais do ano passado, terminaram respectivamente na segunda e terceira posições do ranking e vão também disputar vagas para a elite da Liga Mundial de Surfe esse ano. Agora, o campeonato realizado pela V3A / 213 Sports em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves, vai iniciar um novo ciclo com o inédito QS 6000 formando o primeiro ranking da temporada 2025/2026 da WSL South America.

Rickson Falcão - WSL / Daniel Smorigo

PRO JUNIOR - Na categoria para surfistas com até 20 anos, a atração para a torcida é o local de Saquarema, Rickson Falcão. Ele foi vice-campeão na final do ano passado, vencida pelo cearense Cauet Frazão, agora vai defender a liderança no ranking que classifica dois surfistas para o Mundial Junior da World Surf League. O REMA WSL Saquarema Surf Festival será a terceira etapa deste ano e o Rickson ganhou a primeira de 2025 no Peru. O paulista bicampeão sul-americano de 2023 e 2024, Ryan Kainalo, venceu a segunda no Ceará e passou a dividir o primeiro lugar no ranking com Rickson Falcão. Entre as meninas, a campeã em Saquarema no ano passado, Arena Rodriguez, conquistou o título sul-americano de 2024. Ela está em segundo no ranking 2025, liderado por outra peruana, Catalina Zariquiey, campeã da etapa em casa.

LONGBOARD - No Longboard, destaque para a participação da carioca Chloé Calmon, bicampeã das duas primeiras edições do Saquarema Surf Festival em 2021 e 2022, quando se sagrou tricampeã sul-americana. Na Praia de Itaúna, ela voltará a disputar um evento da World Surf League depois de se afastar das competições para tratar da saúde mental no ano passado. Outras atrações são o bicampeão mundial Phil Rajzman, que se recuperou de um câncer e os ganhadores do Saquarema Surf Festival em 2024, Evelin Neves e Alexandre Escobar, que se sagrou campeão sul-americano com a vitória em Itaúna.

Chloé Calmon - WSL / Daniel Smorigo

A Capital Nacional do Surf é a única cidade do mundo, a sediar as três principais competições da Liga Mundial. A primeira é o REMA WSL Saquarema Surf Festival, com status máximo do Qualifying Series, que começa neste sábado e vai até o dia 20. A próxima é o Vivo Rio Pro, com a elite mundial do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT) se apresentando nos dias 21 a 29 de junho na mesma Praia de Itaúna. E a terceira vai fechar o Challenger Series 2025 em Saquarema, definindo os últimos nomes para o CT 2026, nos dias 11 a 19 de outubro nas ondas do Maracanã do surfe brasileiro.

A Prefeitura de Saquarema apresenta o REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é uma realização da V3A / 213 Sports, com homologação da WSL Latin America e acontece com patrocínios da Cerveja Praya, Rip Curl e Monster Energy Drink; apoio da Ocean Drop e Viação 1001; parceria de mídia do Canal Woohoo, Flamboiar, Waves, Surfguru, Saquarema da Informação, Costa do Sol FM e parceria institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf de Saquarema (ASS) e Centro de Treinamento Leo Neves. As competições de surfe serão transmitidas ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

REMA - WSL Saquarema Surf Festival - WSL / WSL Latam

CAMPEÕES DA HISTÓRIA DO SAQUAREMA SURF FESTIVAL:

CAMPEÕES DO QUALIFYING SERIES NO TROFÉU LEO NEVES:

2024: Lucas Vicente (SC) e Laura Raupp (SC)

2023: Ian Gouveia (PE) e Tainá Hinckel (SC)

2022: Miguel Tudela (PER) e Daniella Rosas (PER)

2021: Yago Dora (SC) e Sophia Medina (SP)

CAMPEÕES DA CATEGORIA PRO JUNIOR SUB-20:

2024: Cauet Frazão (CE) e Arena Rodriguez (PER)

2023: Gabriel Klaussner (SP) e Kalea Gervasi (PER)

2022: Cauã Costa (CE) e Laura Raupp (SC)

2021: Cauã Costa (CE) e Sol Aguirre (PER)

CAMPEÕES DO LONGBOARD:

2024: Alexandre Escobar (ES) e Evelin Neves (RJ)

2023: Matias Maturano (PER) e Luana Soares (SP)

2022: Rodrigo Sphaier (RJ) e Chloe Calmon (RJ)

2021: Tony Silvagni (EUA) e Chloe Calmon (RJ)

SOBRE O REMA - Em 2025, o maior evento de cultura do surfe à beira mar da América do Sul surge como REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte). Nascido como Saquarema Surf Festival em 2021, chega à quinta edição como REMA WSL Saquarema Surf Festival. Além de reunir três competições chanceladas pela World Surf League (QS 6000, Pro Junior e Longboard), o REMA incorporou o skate e a música, tornando-se um grande encontro do estilo de vida ao ar livre. As areias da Praia de Itaúna recebem também o REMA Skateboarding Challenge e o REMA Sounds of Saquá, com apresentações de bandas e atrações especiais nos dois finais de semana. Com o êxito do festival nas últimas edições, os organizadores almejam levar o REMA para outras praias do litoral brasileiro nos próximos anos. Instagram @remafestival.

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 80 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Vivo Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, REMA, TRITON, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.