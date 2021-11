Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura de Saquarema já atinge 247 inscritos nas seis competições

Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura de Saquarema já tem 247 inscritos nas seis competições que serão disputadas na semana de 15 a 21 de novembro na Capital Nacional do Surf. O evento será realizado em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves. Ele faleceu em 2019, quando estava competindo nas mesmas ondas da Praia de Itaúna, onde vai acontecer o Quiksilver Pro QS 3000 masculino, o ROXY Pro QS 3000 feminino e as seletivas sul-americanas das categorias Pro Junior e Longboard para os mundiais da World Surf League, também para homens e mulheres competirem. O Saquarema Surf Festival é uma realização da 213 Sports, empresa do grupo V3A, em parceria com a WSL Latin America.

Os limites de 128 participantes do Quiksilver Pro QS 3000, de 32 competidoras do ROXY Pro QS 3000, de 32 atletas também da categoria Pro Junior masculina e de 16 da feminina, já estão esgotados. 24 homens e 4 mulheres ficaram numa lista de alternates, aguardando por desistências para entrarem na disputa pelos 3.000 pontos nos rankings regionais da WSL Latin America, que irão classificar 15 surfistas para o WSL Challenger Series 2022. Serão 10 indicados para a categoria masculina e 5 para a feminina, poderem disputar as vagas para a elite do World Surf League Championship Tour no segundo semestre do ano que vem.

Praia de Itaúna - Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

A quantidade total de 256 inscritos nas seis competições do Saquarema Surf Festival ainda não foi atingida, porque restam poucas vagas para completar o limite de participantes no Longboard, 5 para atingir os 32 da categoria masculina e 4 para as 16 da feminina. Já no Pro Junior, o número de 71 inscritos impressionou, porém só 32 podem competir e 39 ficaram de fora, junto com 8 meninas que ultrapassaram a quantidade máxima de 16 participantes. Serão sete dias cheios de competição na Praia de Itaúna, com o Longboard abrindo o Saquarema Surf Festival na segunda-feira, 15 de novembro.

"Estamos muito felizes e satisfeitos com a resposta superpositiva de todos os surfistas e longboarders, em prestigiar a nossa primeira edição do Saquarema Surf Festival", disse Pedro Dau Mesquita, sócio e diretor comercial da 213 Sports. "Importante destacar que todas as categorias - QS, Pro Junior e Longboard - serão realizadas com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres, incentivada pela World Surf League. Nosso objetivo é fixar esse evento no calendário esportivo da cidade para os próximos anos e esperamos que a Praia de Itaúna bombe altas ondas na semana do nosso primeiro Saquarema Surf Festival".

Adriano de Souza é um dos campeões mundiais confirmados. - WSL / Cait Miers

CAMPEÕES MUNDIAIS - Os principais destaques da nova geração do surfe sul-americano, bem como grandes estrelas do Longboard e do surfe mundial, estarão se apresentando no evento que marca a retomada das competições na Capital Nacional do Surf. Nas listas dos inscritos no Saquarema Surf Festival, tem campeões mundiais da World Surf League no CT, como Adriano de Souza, do Pro Junior como o próprio Mineirinho e Caio Ibelli, Mateus Herdy e o atual, Lucas Vicente, e do Longboard, como os bicampeões Phil Rajzman e o peruano Piccolo Clemente.

O campeão mundial Pro Junior de 2018, Mateus Herdy, é da equipe Quiksilver e conseguiu dois resultados excelentes esse ano. Ele foi convidado para participar da etapa do World Surf League Championship Tour apresentada pela Quiksilver no México e se destacou ao chegar nas semifinais, derrotando até o campeão mundial e medalhista de ouro nas Olimpíadas, Italo Ferreira. Na semana passada, o catarinense repetiu esse terceiro lugar na terceira das quatro etapas do WSL Challenger Series 2021, o Quiksilver Pro France.

Mateus Herdy - WSL / Tony Heff

VAGA NO CT 2022 - Com este resultado, Mateus subiu para o 17.o lugar no ranking que classifica 12 surfistas para elite do CT 2022. O único brasileiro que está neste grupo no momento, é outro grande talento da nova geração, João Chianca, o Chumbinho, que ocupa a sexta posição e vai competir em casa no Quiksilver Pro QS 3000 do Saquarema Surf Festival. Para Herdy, a última chance de entrar no G-12 é na grande final do WSL Challenger Series, que será disputada em Haleiwa, de 26 de novembro a 7 de dezembro no Havaí.

"Eu vou pro tudo ou nada lá no Havaí", afirmou Mateus Herdy. "Eu preciso de um bom resultado lá, então vou para ganhar o campeonato, independente de qualquer coisa". O catarinense também está animado em voltar para Saquarema. Em 2019, ele foi convidado para disputar a etapa brasileira do CT lá, porém se contundiu antes de estrear e nem participou do evento. "Eu não voltei mais para Saquarema depois dessa contusão, então quero ir lá dessa vez para manter o ritmo de competição e me deixar mais preparado para Haleiwa".

Mateus Herdy ficou em terceiro lugar nas semifinais do Quiksilver Pro France. - WSL / Damien Poullenot

CENTRO DE TREINAMENTO DE SURF DE SAQUAREMA

Além das intensas competições rolando de segunda-feira a domingo na Praia de Itaúna, na semana do Saquarema Surf Festival acontecerá a inauguração do "Centro de Treinamento de Surf de Saquarema", um projeto da Prefeitura Municipal dedicado a atender gratuitamente atletas amadores ou profissionais com idade entre 10 e 20 anos. A iniciativa pretende valorizar o talento dos surfistas locais, possibilitando acesso a treinamento especializado, visando desenvolver suas potencialidades para atingir o mais alto nível do surfe.

O Centro de Treinamento foi construído na mesma Praia de Itaúna, que vai sediar o Saquarema Surf Festival e é palco da etapa brasileira do WSL Championship Tour desde 2017. A nova estrutura é um equipamento multidisciplinar. Serão ofertadas vagas para alunos em vulnerabilidade social, que receberão treinamentos específicos, alimentação, aulas de inglês, acompanhamento clínico, fisioterápico, psicológico, nutricional e assistência social.

Centro de Treinamento de Surf de Saquarema - WSL / WSL Latin America

O Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura Municipal de Saquarema é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar uma etapa do WSL Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das categorias Pro Junior e Longboard, todas para homens e mulheres competirem na Praia de Itaúna. O evento vai acontecer com o patrocínio da Quiksilver, ROXY, 51 ICE, apoio da Orthopride, Stanley Brasil e parceria da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf Saquarema, MegAçaí e Ricosurf.com. O evento será transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo aplicativo da WSL.

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde pela vertical de Esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 50 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A essência da 213 Sports vê o esporte como engajamento, entretenimento e, principalmente, uma válvula de escape para as marcas que buscam atenção do consumidor final. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca por realizações como CamelBak Race, Casa ON Running, Oi Rio Pro, Pelé Academia, Praia Para Todos, Sephora Beauty Run, WSL House, entre outros.