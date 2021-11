Chloe Calmon e Rodrigo Sphaier festejam os títulos sul-americanos de Longboard no Saquarema Surf Festival

A carioca Chloe Calmon e o saquaremense Rodrigo Sphaier festejaram na quinta-feira, os primeiros t√≠tulos sul-americanos da WSL Latin America decididos no Saquarema Surf Festival em mem√≥ria a Leo Neves, apresentado pela Prefeitura de Saquarema. Chloe conquistou o bicampeonato consecutivo, com a vit√≥ria sobre a peruana Maria Fernanda Reyes na primeira decis√£o do dia. J√° o terceiro t√≠tulo do Rodrigo foi garantido nas semifinais, quando Jeferson Silva perdeu para Tony Silvagni. O norte-americano depois carimbou a faixa do campe√£o na final, levando o trof√©u do primeiro lugar no Saquarema Surf Festival Longboard Pro. A batalha pelos outros t√≠tulos sul-americanos, da categoria Pro Junior Sub-20, ser√° iniciada nesta sexta-feira, √†s 7h00 na Praia de Ita√ļna, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"Eu não sei nem o que dizer, mas eu estava me sentindo muito bem, porque é muito legal competir em casa, ainda mais aqui no Rio, vendo toda a torcida aqui, depois de muito tempo sem eventos", disse Chloe Calmon. "A praia estava lotada e eu ouvia a energia da galera a cada onda. Poder sair da água e ser recebida pelos meus amigos, minha mãe, é muito legal. Fico muito feliz de ter Longboard num evento desse e acho que foi uma excelente oportunidade pros novos talentos, que estão chegando aí firmes e fortes".

A nova bicampe√£ sul-americana n√£o deu chances para as tr√™s advers√°rias que enfrentou na tarde da quinta-feira de ondas menores, mas com as direitas e esquerdas da Praia de Ita√ļna apresentando boa forma√ß√£o tanto para os pranch√Ķes, como para as pranchinhas dos surfistas que abriram o dia, competindo nas etapas do WSL Qualifying Series do Saquarema Surf Festival em mem√≥ria a Leo Neves. Nas quartas de final, Chloe Calmon j√° mostrou toda a sua classe e eleg√Ęncia, para derrotar Ayllar Cinti por 14,17 a 5,33 pontos, somando notas 7,50 e 6,67.

Chloe Calmon - WSL / Tony D'Andrea

Nas semifinais Chloe Calmon deu outro show, escolhendo boas ondas para desfilar no pranchão, indo e voltando até o bico para fazer as manobras mais tradicionais do longboard, o hang ten e o hang five. Nessa bateria contra Evelin Neves, aumentou seus próprios recordes de nota para 8,33 e de pontos para 15,00. Até descartou uma nota 6,50, que nenhuma outra competidora conseguiu na quinta-feira. Na grande final com a peruana Maria Fernanda Reyes, venceu o Saquarema Surf Festival Longboard Pro computando notas 7,93 e 7,17 no placar de 15,10 a 10,24 pontos.

"Eu segui sempre minha estratégia de encontrar boas ondas nas baterias e até parece que estou em Saquarema há um mês já", disse Chloe Calmon. "Estou aqui há duas semanas, treinando todo dia e é impressionante como em cada dia foi numa condição diferente. Desde 8 pés de onda e vento maral, direitas e esquerdas, maré cheia, maré seca, mas sempre com água muito gelada. Com certeza, todo esse tempo treinando fez a diferença e me senti mais a vontade. Estou muito feliz em ter fechado o ano com chave-de-ouro, com o título sul-americano e obrigado a todos que torceram por mim".

Maria Reyes e Chloe Calmon - WSL / Thiago Diz

O primeiro título sul-americano da brilhante carreira da duas vezes vice-campeã mundial, foi conquistado em 2019, derrotando a mesma Maria Fernanda Reyes nas finais das duas etapas realizadas naquele ano no Brasil. Já Rodrigo Sphaier, que também foi vice-campeão mundial duas vezes, ganhou seu primeiro título sul-americano 10 anos atrás, em 2011. O segundo veio em 2013 e o terceiro agora, depois de passar pelo seu grande adversário destas conquistas, o peruano Piccolo Clemente.

DECISÃO NAS SEMIFINAIS - O bicampeão mundial tentava um incrível pentacampeonato sul-americano, mas foi barrado pelo local de Saquarema nas semifinais. Os dois surfaram boas ondas e Rodrigo Sphaier fez sua melhor apresentação, para receber uma nota 8,00. Ela definiu a vitória por 14,10 a 12,70 pontos sobre Piccolo Clemente, na disputa pela primeira vaga na grande final. A outra ficou com o norte-americano Tony Silvagni, que acabou decidindo o título sul-americano para Rodrigo Sphaier, ao derrotar o outro competidor de Saquarema, Jeferson Silva.

Rodrigo Sphaier - WSL / Tony D'Andrea

O californiano depois carimbou a faixa do campe√£o, levando o trof√©u de primeiro lugar do Saquarema Surf Festival Longboard Pro. Rodrigo largou na frente com nota 6,17 numa longa esquerda em Ita√ļna. Mas, Tony assumiu a ponta nas direitas, somando 5,60 com 5,93 em duas ondas seguidas. Sphaier preferiu esperar por ondas maiores, enquanto Silvagni foi pegando as direitas que ele deixava passar e uma abriu a parede para ele trabalhar bem no bico e receber nota 7,00. Depois, n√£o entraram mais ondas boas e Tony Silvagni vibrou bastante pela vit√≥ria, por 12,93 a 7,57 pontos.

"Primeiramente, o Rodrigo (Sphaier) sempre foi um dos melhores surfistas que eu já vi. Ele é um dos meus melhores amigos e foi uma honra poder vir aqui para Saquarema e surfar no pico dele", elogiou Tony Silvagni, que tem muitos amigos no Brasil e veio dos Estados Unidos especialmente para participar do Saquarema Surf Festival. "Eu tenho muito respeito por ele (Rodrigo Sphaier). Adoro ver ele surfar em todas as etapas ao redor do mundo e sempre o apoiei nessa trajetória. Foi um evento fantástico e estou muito feliz pela vitória".

Rodrigo Sphaier ficou um pouco decepcionado por n√£o ter coroado a conquista de mais um t√≠tulo sul-americano, com vit√≥ria na primeira etapa importante de longboard realizada na sua cidade. Mas, estava feliz pela festa que os amigos e fam√≠lia fizeram para ele, ficando muito emocionado na hora da entrevista. "Isso tudo √© muito especial. Quero agradecer a todos que estiveram aqui para ver esse evento nesses dias e dedico esse t√≠tulo para a minha esposa, que est√° l√° em Portugal", foram suas √ļnicas palavras, antes de come√ßar a chorar e n√£o conseguir falar mais.

Tony Silvagni e Rodrigo Sphaier - WSL / Tony D'Andrea

ROXY PRO QS 3000 - Antes dos pranch√Ķes entrarem em a√ß√£o na quinta-feira, foi realizada a batalha pelas vagas nas quartas de final do Roxy Pro QS 3000. As peruanas Daniella Rosas e Arena Rodriguez Vargas, foram as primeiras a se classificar. Na segunda bateria, a experiente equatoriana Dominic Barona cometeu um erro na disputa por uma onda. Os ju√≠zes assinaram a penalidade de interfer√™ncia e ela acabou em √ļltimo, com a jovem Isabelle Nalu avan√ßando em segundo lugar. A vencedora foi Summer Macedo, namorada do saquaremense Jo√£o Chianca, o Chumbinho. Ela fez os recordes do dia entre as meninas, nota 6,83 e 11,43 pontos.

"A maré está bem cheia agora, não tem muitas ondas, está bem difícil, mas consegui pegar duas ondas boas e estou animada para as quartas de final", disse Summer Macedo. "Eu estou muito fraca, porque peguei uma gripe forte, não estou muito bem hoje, mas vamos em frente. Agora as baterias serão só entre duas surfistas, acho que as ondas vão melhorar a partir de amanhã (sexta-feira) e eu amo Saquarema. Eu fiquei muito tempo aqui com o meu namorado, o João (Chianca), amo as pessoas daqui, as ondas e isso tudo é muito especial".

Summer Macedo - WSL / @ZERODOISZOOM

Summer Macedo vai disputar a segunda vaga para as semifinais do Roxy Pro QS 3000, reeditando a final da etapa do WSL Qualifying Series realizada em junho no Equador, que ela perdeu para a peruana Daniella Rosas. Outro duelo Brasil x Peru vai abrir as quartas de final, mas da nova geração, com Isabelle Nalu enfrentando Arena Rodriguez Vargas.

Mais quatro jovens brasileiras estão na chave de baixo, que apontará a segunda finalista do Roxy Pro QS 3000. Laura Raupp vai fazer sua terceira defesa da liderança do ranking regional da WSL Latin America, contra Sophia Medina. Depois, tem Larissa Santos contra Sol Carrion, que está estreando no WSL Qualifying Series. Larissa e a campeã da etapa encerrada no domingo em Florianópolis, Laura Raupp, barraram duas favoritas ao título do Saquarema Surf Festival, a experiente Silvana Lima e Tainá Hinckel.

Larissa Santos - WSL / Tony D'Andrea

"Eu estou muito feliz por ter passado mais uma batalha e estou sem acreditar ainda. Mas, como Deus ensinou, tudo é possível, então acredito em mim, no meu potencial e só tenho que agradecer à Ele, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui", disse Larissa Santos. "Agradeço também toda a galera que está torcendo por mim, meus patrocinadores, minha família e vamos continuar nessa pegada, nesse ritmo, pensando positivo e que possa dar tudo certo. Glória ao Senhor pelas duas ondas boas para mim e vamos com tudo para as quartas de final".

QUIKSILVER PRO QS 3000 - As mulheres competiram depois dos homens, que abriram a quinta-feira com dois campe√Ķes mundiais estreando na bateria iniciada as 7h00 na Praia de Ita√ļna. O dia come√ßou com surpresas. O campe√£o mundial do CT em 2015, Adriano de Souza, e o campe√£o mundial de ondas gigantes, Lucas "Chumbo" Chianca, acabaram eliminados pelo catarinense Caetano Vargas e pelo jovem potiguar de Natal, Mateus Sena, que ficou superfeliz em superar seus √≠dolos.

Adriano de Souza e Mateus Sena - WSL / Flor Yanez

Na segunda bateria do dia, os surfistas que vieram classificados da terceira fase, também barraram os cabeças de chave da quarta rodada do Quiksilver Pro QS 3000. Nessa, caíram os finalistas da etapa do WSL Qualifying Series encerrada no domingo em Florianópolis. O campeão Eduardo Motta e o vice, Michael Rodrigues, estavam defendendo a liderança no ranking regional da WSL Latin America e foram eliminados por Ryan Kainalo e Pedro Dib. Com isso, a briga pela ponta do ranking ficou aberta no Saquarema Surf Festival.

Os primeiros cabeças de chave a confirmarem o favoritismo, foram o João Chianca e o Marcos Correa, na quarta bateria contra Vitor Ferreira e Daniel Adisaka. João Chianca, o Chumbinho, é o irmão mais jovem do Lucas Chumbo e fez a melhor apresentação entre os 32 surfistas que competiram nas oito baterias restantes da terceira fase do Quiksilver Pro QS 3000, que abriram a quinta-feira. O Saquarema Surf Festival é a primeira etapa do QS que Chumbinho compete em casa. Ele mostrou o seu surfe progressivo, combinando manobras de borda executadas com muita pressão e voando nos aéreos também, para receber uma nota 7,83 e totalizar 14,00 pontos.

"O evento est√° lindo, em mem√≥ria ao meu √≠dolo (Leo Neves), √© at√© dif√≠cil falar dele, n√£o quero entrar muito no assunto, mas estou aqui para surfar pelo Leo, no evento do Leo, que foi feito em mem√≥ria a ele", disse Jo√£o Chianca. "Eu amo Ita√ļna, amo Saquarema inteira na real, exploro todas as ondas daqui, cada pico, cada esquininha de onda que a gente tem e estou muito feliz em me apresentar diante da minha fam√≠lia, dos amigos e do meu povo saquaremense. E o Leo est√° aqui com a gente! Ele aben√ßoa cada swell que entra nessa costa toda da cidade e Ita√ļna adora eventos. √Č s√≥ ter um palanque na areia, que vai ter altas ondas. Espero que todo mundo esteja aqui pensando nele diariamente e quero parabenizar a WSL, porque as fotos dele (no evento) s√£o super maneiras".

Jo√£o Chianca - WSL / Tony D'Andrea

PRO JUNIOR - O Saquarema Surf Festival em mem√≥ria a Leo Neves, apresentado pela Prefeitura de Saquarema, come√ßou na segunda-feira pela categoria Longboard. Na ter√ßa-feira foi iniciado o Quiksilver Pro QS 3000 e na quarta-feira o Roxy Pro QS 3000. Essas etapas do WSL Qualifying Series continuaram na quinta-feira, definindo os 32 surfistas que seguem na disputa do t√≠tulo masculino e as quartas de final femininas. Tamb√©m na quinta-feira, foi encerrado o Saquarema Surf Festival Longboard Pro, decidindo os campe√Ķes sul-americanos de 2021 da WSL Latin America.

Os t√≠tulos do Pro Junior Sub-20 tamb√©m ser√£o definidos nas ondas da Praia de Ita√ļna, mas esta categoria ainda nem foi iniciada. Ela s√≥ vai come√ßar √†s 7h00 desta sexta-feira em Saquarema, pelas oito baterias masculinas com os 32 participantes estreando na primeira fase. Depois, entram as 16 meninas divididas em quatro confrontos. Os dois e as duas melhores em cada, avan√ßam na competi√ß√£o.

O Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura Municipal de Saquarema, √© um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar uma etapa do WSL Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das categorias Pro Junior e Longboard, todas para homens e mulheres competirem na Praia de Ita√ļna. O evento tem patroc√≠nio da Quiksilver, ROXY, 51 ICE, Corona, apoio da Orthopride, Stanley Brasil, Monster Energy e parceria da Federa√ß√£o de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associa√ß√£o de Surf de Saquarema (ASS), MegA√ßa√≠ e dos sites Ricosurf e Waves. O evento ser√° transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.