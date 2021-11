Michael Rodrigues bate todos os recordes do Billabong apresenta LayBack Pro na Praia Mole

As ondas subiram na sexta-feira e as principais estrelas do Billabong apresenta LayBack Pro deram um show na Praia Mole de Florianópolis. Quem comandou o espetáculo foi o cearense Michael Rodrigues, que há muitos anos mora na Ilha de Santa Catarina e bateu todos os recordes da etapa do WSL Qualifying Series com status QS 3000. Dos 32 cabeças de chave que estrearam no terceiro dia, 23 avançaram para a quinta fase da competição. Depois, foram definidas as quartas de final do QS 1000 feminino, formando dois duelos entre brasileiras e dois entre peruanas. As eliminatórias prosseguem neste sábado e no domingo serão decididos os títulos do evento, que marca o retorno da Praia Mole e de Florianópolis ao Circuito Mundial da World Surf League.

Layback Pro presented by Billabong - WSL / Marcio David

A √ļltima vez que aconteceu uma etapa do WSL Qualifying Series na Praia Mole foi em 2010, enquanto na capital catarinense foi 6 anos atr√°s, na Praia da Joaquina. E foi na Joaca que Michael Rodrigues conquistou sua √ļnica vit√≥ria no QS, em 2014. Agora, ele quer repetir o feito na praia onde sempre treina e que conhece muito bem. O cearense j√° fez parte da elite do CT e est√° na batalha para retornar ao grupo dos melhores surfistas do mundo.

Michael estreou na 14.a bateria do dia e pegou boas ondas para mostrar todo o potencial do seu surfe na Praia Mole. Ele liderou o confronto desde o início, se consolidando na frente quando conseguiu uma nota 7,17. Depois, destruiu uma direita com uma série de três manobras muito fortes que valeram 8,50. Logo surfou outra boa e recebeu 7,80 para totalizar 16,30 pontos. No minuto final, o saquaremense João Chianca acertou um aéreo para passar em segundo com 13,56, eliminando os catarinenses Matheus Navarro e Thiago Muller.

Michael Rodrigues - WSL / Marcio David

"Estou muito feliz em estar em casa, depois de uma perna europeia e da Califórnia bem difícil nas etapas do WSL Challenger Series. Eu busquei me recuperar mentalmente e fisicamente, porque quero ir longe nesse evento", disse Michael Rodrigues. "Eu não quero ficar dependendo de nota para passar as baterias. Quero surfar melhor do que os outros, mesmo. Esse é o foco. Eu surfo nessa praia todos os dias e estava bem tranquilo na hora de entrar na bateria. Acho que o conhecimento me ajudou para me posicionar bem no mar e pegar as melhores ondas".

Michael Rodrigues e João Chianca foram dois dos 32 cabeças de chave do Billabong apresenta LayBack Pro que estrearam já na quarta fase da competição, iniciada na quarta-feira com 144 surfistas. Além deles, mais 21 passaram pelas suas primeiras baterias nas boas ondas da sexta-feira na Praia Mole. Apenas nove dos 32 que vieram da terceira fase, derrubaram os favoritos. Dos seis titulares da "seleção brasileira" do CT 2021, cinco avançaram. A grande surpresa foi a eliminação do campeão mundial Adriano de Souza, por Lucas Silveira e Franklin Serpa.

O primeiro a se apresentar foi Miguel Pupo, que estreou com vit√≥ria no confronto que abriu a sexta-feira de c√©u nublado em Florian√≥polis, mas com um bom p√ļblico enchendo a Praia Mole novamente. Nessa bateria, o tamb√©m paulista Wesley Leite passou junto com Miguel, barrando os dois √ļltimos campe√Ķes mundiais da categoria Pro Junior, Lucas Vicente e Mateus Herdy. Miguel e Herdy s√£o dois dos surfistas que tem apoio da LayBack Beer, principal patrocinadora desta nova etapa do WSL Qualifying Series.

Miguel Pupo - WSL / Marcio David

"Finalmente de volta a Praia Mole, um lugar que eu gosto muito. Acho que aqui disputei meu primeiro ou segundo QS da minha vida e é um lugar muito especial pra mim", recordou Miguel Pupo. "Fazia 11 anos que não tinha evento aqui e estou feliz por ter passado minha primeira bateria. A gente estava muito carente de eventos no Brasil e a LayBack está de parabéns. Estou me sentindo nos eventos antigos, com mini ramp de skate, praia cheia, então eles trouxeram a essência do surfe de volta com esse evento e espero que continue assim por muitos anos".

PRIMEIRO DESTAQUE - Também no início do dia, o paulista Weslley Dantas chegou perto dos recordes dos primeiros dias do Billabong apresenta LayBack Pro, a nota 8,00 do peruano Miguel Tudela e os 14,57 pontos do paranaense Edson de Prá, registrados na quarta-feira. Weslley acertou os aéreos e surfou até um tubinho na Praia Mole para atingir 14,26 pontos, somando uma nota 7,33 da sua melhor onda. Ele e Renan Pulga estrearam nesta terceira bateria, eliminando o atleta olímpico, Manuel Selman, do Chile.

"O mar est√° perfeito, tem altas ondas , um pouco liso, parece at√© com uma praia que sempre surfo em casa (Ubatuba) e estou feliz por ter conseguido mostrar pros ju√≠zes a minha qualidade de manobras", disse Weslley Dantas. "√Č a primeira vez que estou competindo na Praia Mole, mas j√° tinha surfado v√°rias vezes aqui. Eu gosto bastante dessa onda e achei muito irado a iniciativa de fazerem esse campeonato aqui, ent√£o vamos l√° quebrar tudo".

Weslley Dantas - WSL / Marcio David

SURPRESA DO DIA - Nas tr√™s baterias seguintes, os cabe√ßas de chave tamb√©m confirmaram o favoritismo, com Caio Ibelli e Eduardo Motta passando juntos na quarta do dia, Marco Fernandez e o peruano Alonso Correa na quinta e Ian Gouveia e Robson Santos na sexta. Depois, os surfistas mais experientes surpreenderam os mais jovens. O paulista Hizunom√™ Bettero ganhou a s√©tima bateria e o carioca Raoni Monteiro venceu a oitava, superando at√© o cabe√ßa-de-chave n√ļmero 1 do Billabong apresenta LayBack Pro, Yago Dora. Eles eliminaram uma das atra√ß√Ķes do evento, Jackson Dorian, filho do lend√°rio surfista havaiano, Shane Dorian.

"S√£o muitos anos praticando e a gente conhece o caminho, mas n√£o √© f√°cil competir com essa galera. O Yago (Dora) vem de apresenta√ß√Ķes incr√≠veis no CT e o Jackson Dorian √© um moleque da nova gera√ß√£o, como o Fernando Junior. Eles surfam muito, mas estou tentando mostrar o meu n√≠vel", disse Raoni Monteiro. "Eu fico l√° em Saquarema surfando todo dia, treinando, com a cabe√ßa boa. Acho que, quando a gente est√° feliz, a gente surfa leve, sem press√£o, sem ter que mostrar mais nada pra ningu√©m. Estou surfando com alegria e est√° dando certo".

Raoni Monteiro - WSL / James Thisted

Os 32 classificados na sexta-feira, foram divididos nas oito baterias da quinta fase, que v√£o abrir o pen√ļltimo dia do Billabong apresenta LayBack Pro em Florian√≥polis. Na que come√ßa as 8h00 na Praia Mole, est√£o dois surfistas que disputaram o CT esse ano, Miguel Pupo e Caio Ibelli, contra Leo Casal e Renan Pulga. Outro top da elite est√° na terceira, Yago Dora. J√° o novo recordista absoluto do evento, Michael Rodrigues, entra na s√©tima com outro local da Praia Mole, Jos√© Francisco. E a √ļltima promete pegar fogo, com dois tops do CT, Jadson Andr√© e Alex Ribeiro, contra dois talentos da nova gera√ß√£o, Jo√£o Chianca e Samuel Pupo.

QUARTAS DE FINAL - A nova geração brasileira também mostrou sua força na disputa pelas vagas nas quartas de final do QS 1000 feminino, que fecharam a sexta-feira do Billabong apresenta LayBack Pro. As estreantes em etapas do WSL Qualifying Series, Isabelle Nalu e Laura Raupp, que é patrocinada pela LayBack, surpreenderam as surfistas bem mais experientes que enfrentaram.

Laura Raupp - WSL / Marcio David

Laura Raupp superou a também catarinense Tainá Hinckel, bicampeã sul-americana Pro Junior da WSL Latin America, na briga pela segunda vaga no confronto vencido por Daniella Rosas, que representou o Peru na estreia do surfe nas Olimpíadas esse ano. Já Isabelle Nalu venceu a bateria seguinte, despachando outra atleta olímpica e bicampeã sul-americana profissional, Dominic Barona, do Equador, além da também experiente Marina Rezende.

"Eu fiquei quase um ano sem competir e esse √© o meu primeiro QS. Eu j√° tinha disputado uma etapa do Pro Junior e estou superfeliz por ter me classificado", disse Isabelle Nalu, filha do famoso big rider, Everaldo "Pato" Teixeira. "√Č uma experi√™ncia incr√≠vel pra mim e estou muito feliz por ter passado duas baterias j√°. Nessa de hoje, eu consegui mostrar mais o meu surfe e as meninas est√£o quebrando, todas est√£o surfando muito bem".

Isabelle Nalu - WSL / Marcio David

Isabelle Nalu e Laura Raupp v√£o se enfrentar na batalha pela segunda vaga nas semifinais do Billabong apresenta LayBack Pro. A primeira ser√° disputada pelas peruanas Daniella Rosas e Arena Rodriguez Vargas. Na chave de baixo, tamb√©m ter√° um confronto brasileiro, entre Summer Macedo e Sophia Medina na terceira bateria, bem como outro peruano, entre Melanie Giunta e Sol Aguirre, valendo a √ļltima vaga para as semifinais.

ATRA√á√ēES EXTRAS - A principal patrocinadora do Billabong apresenta LayBack Pro √© a LayBack Beer, marca de cerveja criada pelo medalhista ol√≠mpico no skate, Pedro Barros, que tamb√©m patrocina os surfistas Miguel Pupo do CT, Ian Gouveia, Thiago Camar√£o, a jovem promessa Laura Raupp, entre outros. O esp√≠rito LayBack nasceu em Floripa e suas vertentes - Casa Dipraia, Surf House, Basement, P√°tio, Mirante e Brewpub - se tornaram lugares de compartilhamento e viv√™ncia da cultura da marca pelo Brasil, enquanto apoia o skate, o surfe, a arte, a m√ļsica e o estilo de vida colaborativo.

Esse esp√≠rito est√° presente nas v√°rias atra√ß√Ķes extra-competi√ß√£o programadas para todas as noites do Billabong apresenta LayBack Pro pela Ilha de Santa Catarina. Na quarta-feira, o pico de encontro da galera foi na Casa Soulmar Floripa e na quinta-feira no Layback Basement na Praia Mole. Na sexta-feira √© no John Bull Layback Brew Pub na Lagoa da Concei√ß√£o, no s√°bado no The Search House na Barra da Lagoa e no domingo novamente no John Bull Layback Brew Pub.

O LayBack Pro apresentado pela Billabong é uma realização da Federação Catarinense de Surf (FECASURF) com a Agência Esporte Arte (AEA) como co-realizadora e a licenciada pela WSL Latin America para promover uma etapa do WSL Qualifying Series, com patrocínios da Corona e GND Incorporadora e apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, da Fundação Municipal de Esportes, do Hotel Selina Floripa, Associação de Surf da Praia Mole (ASPM) e do site Waves. A competição está sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo aplicativo grátis da WSL.