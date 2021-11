Laura Raupp e Eduardo Motta vencem o Billabong apresenta LayBack Pro na Praia Mole

A nova gera√ß√£o do surfe brasileiro fez a festa no p√≥dio do Billabong apresenta LayBack Pro, na Praia Mole lotada no domingo em Florian√≥polis. A catarinense Laura Raupp, de apenas 15 anos de idade, derrotou a peruana Melanie Giunta, 24, na final da etapa do WSL Qualifying Series com status QS 1000. Depois, o paulista Eduardo Motta, 19 anos, superou o cearense que h√° muitos anos mora na Ilha de Santa Catarina, Michael Rodrigues, 27, na decis√£o do QS 3000. O evento que marcou o retorno da Praia Mole ao Circuito Mundial da World Surf League, depois de 11 anos, e de Florian√≥polis ap√≥s 6 anos, foi um sucesso de p√ļblico e de ondas.

Laura Raupp e Eduardo Motta campe√Ķes na Praia Mole de Floripa - WSL / MARCIO DAVID

"Nossa, estou tão feliz que não consigo nem falar", foram as primeiras palavras da campeã, Laura Raupp, após ser carregada pela torcida que lotou as areias da Praia Mole. "O mar estava bem difícil, mas tinha altas ondas e até estourei minha prancha no final, numa bomba que peguei e tentei um manobrão ali. A torcida na praia foi irada. Esse foi o meu primeiro QS e já venci, então agora bora ir com tudo pra Saquarema, tentar outro bom resultado lá".

A final feminina foi a primeira decis√£o de t√≠tulo do Billabong apresenta LayBack Pro a entrar no mar pesado do domingo, com ondas s√≥lidas de 6 p√©s e muita correnteza na Praia Mole. As condi√ß√Ķes estavam t√£o desafiadoras, que foi utilizado os jet-skies para levar os competidores at√© o outside, transpondo a √°rea de arrebenta√ß√£o. E a dura√ß√£o das finais foi aumentada, de 30 para 35 minutos, computando-se as duas maiores notas.

Laura Raupp - WSL / MARCIO DAVID

Laura Raupp foi nas primeiras ondas, que fecharam r√°pido. A peruana Melanie Giunta, que tinha vencido a √ļltima etapa do WSL Qualifying Series em Santa Catarina, em 2018 na Ilha de S√£o Francisco do Sul, tamb√©m falhou na primeiras que pegou. Depois, Laura achou uma esquerda que rendeu uma boa batida de frontside, para largar na frente com nota 4,17.

Logo, entrou numa esquerda que abriu a parede para atacar forte, com duas manobras de backside que valeram 5,50. Laura entrou no ritmo das séries e surfou outra esquerda, que armou a junção para levantar um grande leque de água com uma rasgada muito forte, trocando o 4,17 por 5,43. Melanie, enfim consegue mostrar o surfe que a levou até a grande final, numa direita que rendeu uma batida e uma rasgada de backside. Os juízes deram nota 4,57 para a peruana, que ficou precisando de 6,36 pontos para vencer.

O tempo foi passando e, nos minutos finais, ambas surfaram boas direitas que decidiram o título. Melanie começou com uma batida, seguida por uma rasgada e mais uma na junção para finalizar. A catarinense responde com duas manobras muito potentes de frontside e fica a expectativa pelas notas dos juízes. A da peruana saiu 6,17, mas Laura Raupp ainda trocou 5,43 para 5,70, para confirmar a vitória por 11,20 a 10,74 pontos.

Laura Raupp carregada pelo pai, Gustavo, e por Daniel Cortez - WSL / MARCIO DAVID

"√Č o meu primeiro campeonato mundial, mas vim aqui com esse objetivo e consegui cumprir, ent√£o foi demais", disse Laura Raupp, mostrando muita confian√ßa. "Eu acredito muito no meu surfe e consegui mostrar ele aqui. O evento foi irado e s√≥ tenho que agradecer a todos que estavam torcendo por mim, meus patrocinadores e, principalmente, aos meus pais, que sempre me apoiaram. N√£o tem coisa melhor do que surfar meu primeiro QS em casa, num evento do meu patrocinador, a LayBack, ent√£o estou muito feliz por ter vencido".

FEITO IGUALADO - Laura Raupp igualou um feito hist√≥rico, registrado 12 anos atr√°s na mesma Praia Mole de Florian√≥polis. Em 2009, o hoje tricampe√£o mundial Gabriel Medina, se tornou o surfista mais jovem a vencer um evento da World Surf League, com apenas 15 anos. √Č a mesma idade da catarinense, que neste domingo conquistou a primeira vit√≥ria da sua carreira no WSL Qualifying Series, que foi iniciada no Billabong apresenta LayBack Pro.

A peruana Melanie Giunta e Laura Raupp - WSL / MARCIO DAVID

Para chegar na grande final, Laura Raupp derrotou outra peruana, que também estreava em etapas do QS em Florianópolis, Arena Rodriguez Vargas. Já a vice-campeã, Melanie Giunta, ganhou o outro confronto Brasil x Peru com a favorita ao título, Summer Macedo. Isso porque a brasileira já participa do WSL Challenger Series e tinha sido vice-campeã das outras duas etapas da WSL Latin America realizadas esse ano, ambas no mês de junho no Equador.

CAMPE√ÉO DO QS 3000 - Na decis√£o do t√≠tulo do QS 3000, o surfista mais jovem tamb√©m derrotou o mais experiente. O paulista Eduardo Motta j√° havia surpreendido nas semifinais, quando passou pelo cabe√ßa-de-chave n√ļmero 1 do Billabong apresenta LayBack Pro, o top do CT 2021, Yago Dora. Na grande final, enfrentou o melhor surfista de toda a semana na Praia Mole, Michael Rodrigues, que vinha batendo seus pr√≥prios recordes a cada dia.

Eduardo Motta vencendo a batalha de tubos que abriu o domingo - WSL / MARCIO DAVID

Mottinha j√° tinha come√ßado bem o √ļltimo dia, vencendo uma batalha de tubos com o experiente Raoni Monteiro na abertura das quartas de final. J√° o cearense, que h√° quase 10 anos mora em Florian√≥polis, passou um sufoco no seu primeiro duelo do domingo, contra o paraibano Jos√© Francisco, outro nordestino que escolheu a capital catarinense para morar e sempre treina na Praia Mole, como ele. Fininho, como √© mais conhecido, estava vencendo at√© os √ļltimos minutos, quando Michael conseguiu a virada em duas ondas seguidas.

Depois, ele passou pelo catarinense Willian Cardoso nas semifinais, mas Eduardo Motta come√ßou forte na bateria decisiva. Era a primeira final dele em etapas do QS e j√° mandou um reentry incr√≠vel numa jun√ß√£o cavernosa da sua primeira onda. A manobra foi t√£o arriscada que os ju√≠zes deram nota 6,67 para ele, a maior de toda a bateria. Michael chegou a passar √† frente com notas 5,00 e 5,50, enquanto Eduardo falhava nas outras ondas que pegava. S√≥ na √ļltima, a parede abriu para ele mostrar seu surfe de novo e receber 5,07, para festejar o t√≠tulo do Billabong apresenta LayBack Pro por 11,74 a 10,50 pontos.

"N√£o tenho nem palavras para descrever a felicidade que estou sentindo agora. Eu me esforcei e trabalhei muito para isso e, gra√ßas a Deus, chegou o meu dia de gl√≥ria. Agora √© s√≥ comemorar, mas com os p√©s no ch√£o para as pr√≥ximas etapas", disse Eduardo Motta. "Eu sabia que n√£o ia ter bateria f√°cil hoje. Todo mundo que est√° aqui, tem um √ļnico objetivo e estou muito feliz por ter conseguido vencer grandes nomes do surfe. Cheguei aqui n√£o como um dos favoritos, o que as vezes √© bom. Mas, pelo trabalho que tenho feito, eu sabia que Deus ia me honrar para conseguir uma vit√≥ria e ela veio hoje".

Eduardo Motta é um dos atletas patrocinados pela Billabong - WSL / MARCIO DAVID

RANKINGS REGIONAIS - O Billabong apresenta LayBack Pro abriu os rankings regionais de 2021/2022 da WSL Latin America, que classifica os surfistas da Am√©rica do Sul para disputar as etapas do WSL Challenger Series, o novo campo de batalha por vagas na elite do World Surf League Championship Tour. O paulista Eduardo Motta largou na frente com os 3.000 pontos da vit√≥ria em Florian√≥polis, assim como a catarinense Laura Raupp com os 1.000 pontos do t√≠tulo na Praia Mole. Os vice-campe√Ķes, Michael Rodrigues e Melanie Giunta, receberam 2.400 e 800 pontos, respectivamente.

"Estou feliz com tudo o que aconteceu aqui e fico feliz pelo reconhecimento de muitas pessoas, de eu ter sido o melhor surfista do evento. Estou feliz tamb√©m pela vit√≥ria do Mottinha (Eduardo Motta) e surfe √© um pouco isso, tem que comemorar junto", disse Michael Rodrigues, que falou sobre o retorno da Praia Mole. "√Č incr√≠vel isso e demais tamb√©m ser um evento feito pelo Pedrinho (o skatista ol√≠mpico Pedro Barros) da LayBack, por pessoas que amam o surfe. Estou muito feliz por ter participado disso e por ter um trof√©u agora para relembrar sempre desse evento, que espero que continue aqui por muitos anos".

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, Michael Rodrigues, o campeão Eduardo Motta e João Castro, presidente da Boardriders Brasil, detentora da marca Billabong - WSL / MARCIO DAVID

O LayBack Pro apresentado pela Billabong foi uma realização da Federação Catarinense de Surf (FECASURF) com a Agência Esporte Arte (AEA) como co-realizadora e a licenciada pela WSL Latin America para promover uma etapa do WSL Qualifying Series, com patrocínios da Corona e GND Incorporadora e apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, da Fundação Municipal de Esportes, do Hotel Selina Floripa, Associação de Surf da Praia Mole (ASPM) e do site Waves.