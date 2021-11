Saquarema Surf Festival começa com show de Longboard na Praia de Itaúna

O Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura de Saquarema foi iniciado pela categoria Longboard no feriadão da segunda-feira de boas ondas de 3-4 pés e ótimo público na Praia de Itaúna. Um total de 34 competidores de 8 países disputou a categoria masculina, enquanto na feminina foram 13 representantes de 4 nações. Foram realizadas 14 baterias dos homens e 4 das mulheres, já definindo as quartas de final das duas categorias. Os destaques do primeiro dia foram o brasileiro Jeferson Silva, o peruano Piccolo Clemente e o norte-americano Tony Silvagni. Nesta terça-feira, será dada a largada no Quiksilver Pro QS 3000, com as baterias da etapa masculina do WSL Qualifying Series começando as 8h00 na Capital Nacional do Surf, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Robledo Oliveira - WSL / @ZERODOISZOOM

O Saquarema Surf Festival está sendo realizado pela 213 Sports, em memória ao bicampeão brasileiro Léo Neves, que morava na cidade e faleceu enquanto competia nas mesmas ondas da Praia de Itaúna em 2019. Nesta semana, serão disputadas seis competições, todas valendo pontos nos rankings regionais masculino e feminino da WSL Latin America e com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres. As do Longboard foram iniciadas na segunda-feira. Na terça-feira começa o Quiksilver Pro QS 3000 masculino, na quarta-feira o Roxy Pro QS 3000 feminino e na quinta-feira as duas categorias do Pro Junior Sub-20.

O primeiro destaque nas ondas da Praia de Itaúna foi o norte-americano Tony Silvagni, que fez as marcas a serem batidas no segundo confronto do dia. Ele escolheu boas ondas nas direitas e esquerdas de Itaúna, para mostrar sua habilidade nas manobras mais tradicionais no bico do pranchão, como o "hang ten" e o "hang five". Tony computou notas 8,25 e 7,00 na vitória por 15,25 pontos. Essa marca só foi superada na terceira fase, quando foram disputadas as vagas para as quartas de final do Saquarema Surf Festival Longboard Pro.

Tony Silvagni - WSL / @ZERODOISZOOM

Primeiro pelo peruano Piccolo Clemente, que ganhou uma das baterias mais difíceis do campeonato. Nela estavam o também bicampeão mundial Phil Rajzman e o vice-campeão mundial de 2019 e local de Saquarema, Rodrigo Sphaier. Piccolo surfou as melhores ondas, combinando as manobras tradicionais do pranchão com as mais progressivas, como batidas e rasgadas nas esquerdas e direitas da Praia de Itaúna. Ele já tinha conseguido uma nota 8,00 em sua estreia na segunda fase e arrancou um 8,50 dos juízes nessa bateria, que somou com um 7,00 para vencer por 15,50 pontos.

O carioca Phil Rajzman foi em várias ondas, mas não conseguiu apresentar todo o seu potencial e Rodrigo Sphaier ficou com a segunda vaga para as quartas de final do Saquarema Surf Festival Longboard Pro. Anderson Ferreira foi eliminado junto com o bicampeão mundial. Na segunda bateria desta terceira fase, a batalha foi intensa até os últimos minutos, com os brasileiros Darlan Marques e Eduardo Bagé despachando o uruguaio Julian Schweizer e o argentino Surfiel Gil.

O norte-americano Tony Silvagni conquistou sua terceira vitória na disputa seguinte e Jeferson Silva estabeleceu novos recordes no confronto que fechou o show de longbard na segunda-feira em Saquarema. Ele fez a melhor apresentação do dia, recebendo uma nota 9,00 na última onda que surfou. Jeferson já tinha conseguido um 7,50 e totalizou 16,50 pontos. Já os outros dois brasileiros da bateria, Jefson Silva e Alexandre Escobar, foram eliminados pelo peruano William Saldana Diaz.

William Saldana Diaz - WSL / @ZERODOISZOOM

QUARTAS DE FINAL - O outro peruano classificado, o bicampeão mundial Piccolo Clemente, vai abrir as quartas de final do Saquarema Surf Festival Longboard Pro com o igualmente experiente Eduardo Bagé. A segunda batalha por vagas nas semifinais será 100% brasileira, entre Rodrigo Sphaier e um talento da nova geração, Darlan Marques, da Bahia. Na terceira bateria, o americano Tony Silvagni enfrenta o peruano William Saldaña Diaz. E na última, tem mais dois brasileiros, o recordista absoluto da segunda-feira, Jeferson Silva, e Alex "Leco" Salazar.

Na categoria feminina, a atual campeã sul-americana da WSL Latin America e duas vezes vice-campeã mundial, Chloé Calmon, que é patrocinada pela Roxy, entra na primeira bateria com Ayllar Cinti. Na segunda, estão Mainá Thompson e Evellin Neves. Na terceira, tem a peruana Maria Fernanda Reyes e Jasmim Avelino. E a última vaga para as semifinais do Saquarema Surf Festival Longboard Pro, será disputada por Cristiana Pires e Luana Soares.

Maria Fernanda Reyes - WSL / @ZERODOISZOOM

QUIKSILVER PRO QS 3000 - Nesta terça-feira, os pranchões abrem espaço para as pranchinhas. Às 8h00 será iniciado o Quiksilver Pro QS 3000, a etapa masculina do WSL Qualifying Series promovida pelo Saquarema Surf Festival em memória a Léo Neves. Serão disputadas 24 baterias até as 16h00, as 16 da rodada inicial e as 8 primeiras da segunda fase. Do total de 128 concorrentes ao título na Praia de Itaúna, 80 estreiam na terça-feira. Todas as baterias serão formadas por quatro surfistas, com os dois melhores em cada avançando para a próxima fase.

O surfista local de Saquarema, Raoni Monteiro, que por muitos anos defendeu o Brasil na elite do World Surf League Championship Tour, já entra na segunda bateria do dia com três surfistas bem mais jovens, Ian Casal, Luiz Mendes e o uruguaio Martin Ottado. Raoni fez bonito na etapa do QS realizada na semana passada em Florianópolis. Ele também iniciou na primeira fase e foi até as quartas de final, que abriram o domingo decisivo na Praia Mole.

Quem também já compete na manhã da terça-feira na Praia de Itaúna, é o filho do homenageado pelo Saquarema Surf Festival, Valentim Neves. Ele estreia na sexta bateria do dia, com os igualmente brasileiros João Ferreira, Kayki Araujo e Denisson Santos. Nesta primeira fase, também competem surfistas da Argentina, do Peru, do Chile e do Uruguai. Entre os pré-classificados que entram na segunda fase, um dos destaques vai fechar o dia, o campeão mundial Pro Junior, Mateus Herdy.

O Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura Municipal de Saquarema é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar uma etapa do WSL Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das categorias Pro Junior e Longboard, todas para homens e mulheres competirem na Praia de Itaúna. O evento tem patrocínio da Quiksilver, ROXY, 51 ICE, Corona, apoio da Orthopride, Stanley Brasil, Monster Energy e parceria da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf de Saquarema (ASS), MegAçaí e dos sites Ricosurf e Waves. O evento será transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde pela vertical de Esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 50 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A essência da 213 Sports vê o esporte como engajamento, entretenimento e, principalmente, uma válvula de escape para as marcas que buscam atenção do consumidor final. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca por realizações como CamelBak Race, Casa ON Running, Oi Rio Pro, Pelé Academia, Praia Para Todos, Sephora Beauty Run, WSL House, entre outros.