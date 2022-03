LayBack Pro promove sua segunda edição na Praia Mole de Florianópolis

Em novembro de 2021, a LayBack e a Agência Esporte & Arte realizaram uma etapa do World Surf League Qualifying Series que não acontecia há 6 anos em Florianópolis e desde 2010 na Praia Mole. O público catarinense estava desejando esse retorno e lotou a praia todos os dias, a competição rolou com boas ondas e teve grande repercussão na mídia. O evento foi um sucesso e já será reeditado cinco meses depois, nos dias 06 a 10 de abril novamente na Praia Mole de Floripa. O Layback Pro abriu a temporada 2021/2022 da WSL Latin America em novembro e agora vai fechar os rankings regionais masculino e feminino, definindo as classificações para disputar vagas para o CT nas etapas do Challenger Series 2022.

"Nós, da AEA (Agência Esporte & Arte), ficamos muito felizes em conseguir retomar os eventos da World Surf League à Florianópolis, meca do surfe nacional, em parceria com a LayBack e com a Prefeitura Municipal de Florianópolis", destacou Bill Tassinari, diretor executivo da Agência Esporte & Arte. "O campeonato do ano passado foi um sucesso total e agora, com esta segunda edição, o LayBack Pro abriu e vai fechar a classificação para os Challenger Series. Acredito ser um feito inédito e muito importante para o surfe nacional, um evento computar duas vezes num mesmo ranking".

Cartaz do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis - WSL / WSL Latin America

A Prefeitura de Florianópolis apresenta o LayBack Pro 2022, uma realização da Federação Catarinense de Surf (FECASURF) com a Agência Esporte & Arte (AEA) como co-realizadora e a licenciada pela WSL Latin America para promover uma etapa masculina e feminina do WSL Qualifying Series. O evento deste ano é patrocinado pela Metha Energia, com apoio da BOLD, SIBON Charters, Goedert Group, Hotel Selina, The Search House, além da Fundação Municipal de Esportes e da Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Associação de Surf da Praia Mole (ASPM), com transmissão ao vivo produzida pela FIRMA.

A nova geração do surfe brasileiro brilhou na estreia do LayBack Pro em 2021. A catarinense Laura Raupp de apenas 15 anos de idade e o paulista Eduardo Motta de 19 anos, largaram na frente na corrida pelas vagas regionais para o WSL Challenger Series 2022. Eles conquistaram suas primeiras vitórias no Circuito Mundial, derrotando a peruana Melanie Giunta, 25 anos, e o cearense Michael Rodrigues, 27 anos, que mora em Florianópolis e já fez parte da elite mundial da World Surf League.

Laura Raupp fazendo história na vitória com apenas 15 anos de idade - WSL / MARCIO DAVID

Depois da Praia Mole, aconteceu outra etapa da WSL Latin America na semana seguinte e os rankings passaram a ser liderados pelos vencedores em Saquarema, o catarinense Yago Dora e a paulista Sophia Medina. Eduardo Motta chega em Floripa para defender o título do Layback Pro , ocupando o terceiro lugar no ranking que vai indicar dez surfistas para o WSL Challenger Series. Já Laura Raupp está na quarta e última posição no grupo das apenas quatro mulheres que se classificam, atrás ainda das peruanas Daniella Rosas e Arena Rodriguez.

Assim como em 2021, grandes nomes do surfe brasileiro, alguns que já fizeram parte da elite mundial da World Surf League, como o campeão mundial Adriano de Souza, Michael Rodrigues, Alejo Muniz, Willian Cardoso, Peterson Crisanto, Jessé Mendes, Ian Gouveia, Wiggolly Dantas, já confirmaram participação no LayBack Pro 2022. Assim como todos os envolvidos e as concorrentes pelas vagas para o Challenger Series. As inscrições ainda seguem abertas até a véspera do início do evento.

Laura Raupp e Eduardo Motta festejando suas primeiras vitórias no Circuito Mundial - WSL / MARCIO DAVID

RESULTADOS DO ÚLTIMO DIA DO LAYBACK PRO 2021: FINAL DO QS 3000 MASCULINO: Campeão: Eduardo Motta (BRA) por 11,74 pontos (6,67+5,07) - 3.000 pontos no ranking Vice-campeão: Michael Rodrigues (BRA) com 10,50 pontos (5,50+5,00) - 2.400 pontos

SEMIFINAIS - 3.o lugar com 1.950 pontos: 1.a: Eduardo Motta (BRA) 13,60 x 13,44 Yago Dora (BRA) 2.a: Michael Rodrigues (BRA) 10,50 x 8,93 Willian Cardoso (BRA)

QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com 1.500 pontos: 1.a: Eduardo Motta (BRA) 12,03 x 11,50 Raoni Monteiro (BRA) 2.a: Yago Dora (BRA) 13,67 x 6,90 Robson Santos (BRA) 3.a: Willian Cardoso (BRA) 11,27 x 8,67 Samuel Pupo (BRA) 4.a: Michael Rodrigues (BRA) 9,90 x 9,34 José Francisco (BRA)

FINAL DO QS 1000 FEMININO: Campeã: Laura Raupp (BRA) por 11,20 pontos (5,70+5,50) - 1.000 pontos no ranking Vice-campeã: Melanie Giunta (PER) com 10,74 pontos (6,17+4,57) - 800 pontos

SEMIFINAIS - 3.o lugar com 650 pontos: 1.a: Laura Raupp (BRA) 10,00 x 8,83 Arena Rodriguez Vargas (PER) 2.a: Melanie Giunta (PER) 13,00 x 12,06 Summer Macedo (BRA)

TOP-20 DO RANKING REGIONAL DA WSL LATIN AMERICA: 01: Yago Dora (BRA) - 4.950 pontos e top do CT 22 02: Willian Cardoso (BRA) - 3.450 03: Eduardo Motta (BRA) - 3.200 04: João Chianca (BRA) - 3.000 e top do CT 22 04: Alex Ribeiro (BRA) - 3.000 06: Michael Rodrigues (BRA) - 2.580 07: Wesley Leite (BRA) - 2.550 08: Marco Fernandez (BRA) - 2.450 09: Raoni Monteiro (BRA) - 2.385 10: Samuel Pupo (BRA) - 2.100 e top do CT 222 10: Robson Santos - 2.100 12: Matheus Navarro (BRA) - 1.700 12: Santiago Muniz (ARG) - 1.700 14: Jessé Mendes (BRA) - 1.650 15: Thiago Camarão (BRA) - 1.550 15: Victor Bernardo (BRA) - 1.550 17: José Francisco (BRA) - 1.500 18: Alonso Correa (PER) - 1.385 19: Renan Peres Pulga (BRA) - 1.250 19: José Gundesen (ARG) - 1.250 19: Ryan Kainalo (BRA) - 1.250

TOP-10 DO RANKING REGIONAL DA WSL LATIN AMERICA: 01: Sophia Medina (BRA) - 3.500 pontos 02: Daniella Rosas (PER) - 2.900 03: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 2.600 04: Laura Raupp (BRA) - 2.500 05: Summer Macedo (BRA) - 2.150 06: Larissa Santos (BRA) - 2.100 07: Isabelle Nalu (BRA) - 2.000 08: Sol Carrion (BRA) - 1.500 09: Tainá Hinckel (BRA) - 1.400 09: Melanie Giunta (PER) - 1.400