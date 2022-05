Jovens talentos do surfe nordestino estarão no Circuito Banco do Brasil de Surfe em Salvador

Agora, será a vez de jovens surfistas do Nordeste disputarem o Circuito Banco do Brasil de Surfe, que acontece nesta semana, de quinta-feira a domingo (12 a 15/5), em Salvador (BA). Além de incentivar as gerações futuras do surfe nacional, atletas profissionais também participarão da 2ª etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series, que promete agitar a Praia de Stella Maris, a 27 km do Centro da capital baiana. Entre os atrativos, as três etapas são realizadas com princípio de igualdade na premiação para homens e mulheres, instituída pela WSL desde a temporada 2019. Mas o que mais empolgou aos atletas é que os campeões dos rankings masculino e feminino ganharão um convite (wildcard) especial para participar da única etapa do Challenger Series no país em 2022, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, em novembro, no Rio de Janeiro.

A surfista Maria Eduarda Andrade César, de 13 anos, moradora de Serra Grande, em Uruçuca no sul da Bahia, conta as horas para o Circuito Banco do Brasil de Surfe começar, pois traz boas recordações de Stella Maris. Filha de mãe baiana e pai carioca (surfista e shaper), a adolescente tem o surfe no DNA. Começou a pegar onda aos três anos de idade, e com nove anos participou da primeira competição, organizada pelo Campeão Mundial Adriano de Souza. "Eu venci esse campeonato, em 2017, ganhei uma prancha do Adriano e falei para o meu pai: ‘Eu quero ser surfista profissional", conta. De lá pra cá foi Campeã baiana Open, Campeã baiana sub-12 e ficou em 2º no Campeonato Brasileiro Sub-14. "Meu pai me ensinou a surfar e, agora, está ensinando minha irmã mais nova. Treino todos os dias, estou estudando inglês e muito feliz em poder participar desta etapa do Circuito BB. Será uma experiência incrível e se eu for campeã então, melhor ainda", completa Maria Eduarda.

Quem compartilha também do mesmo sonho de chegar à elite do surfe mundial é Juliana dos Santos, 22 anos, mas que está a alguns degraus acima de Maria Eduarda e já festeja suas conquistas. Cearense de Fortaleza, é umas das atletas que está em busca da classificação para o Challenger Series. Patrocinada pelo Banco do Brasil, desde 2021, Juliana tem uma trajetória de superação e garra até conquistar o título de Campeã Cearense em 2020 e chegar a Top 8 do ranking nacional. Começou a surfar aos cinco anos de idade, na Praia do Titanzinho (CE). Três anos depois entrou para as competições e na primeira disputa garantiu o 4º lugar. Mesmo com todas as dificuldades nunca desistiu. "Parecia que Deus já tinha preparado algo bom para mim, quando um ano depois de ser campeã cearense, assinei o contrato de patrocínio", ressalta uma das grandes promessas do surfe nacional. "Estou superfeliz em ver o Banco do Brasil patrocinar etapas do QS e dando oportunidades para jovens talentosos, pois muitos não têm como viajar, arcar com os custos e ter um campeonato no seu estado. Essa é uma oportunidade para mostrar o seu surfe. Em Garopaba (1ª etapa) o Circuito BB foi muito bacana, ver os atletas dando o máximo. Também foi lindo de ver o quanto o surfe feminino vem crescendo e evoluindo no país", completa.

"É muito gratificante levar o Circuito Banco do Brasil para o Nordeste do país e possibilitar a jovens surfistas a oportunidade de disputar uma etapa, com padrão WSL e igualdade de premiação entre homens e mulheres, desta vez, para Salvador. O surfe já virou uma paixão nacional e queremos incentivar e encontrar jovens talentos Brasil afora, por essa razão, estamos realizando etapas em três regiões diferentes como no Sul, no Nordeste e a final no Sudeste", afirma Ivan Martinho, CEO da WSL Latin America.

Todas as etapas são transmitidas ao vivo no WorldSurfLeague.com e também pelo Aplicativo da World Surf League. O Circuito Banco do Brasil de Surfe conta com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management. A segunda etapa tem o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador.

Atividades recreativas e Preservação Ambiental - Durante os quatro dias, enquanto as baterias acontecem, o público poderá aproveitar na Arena do Evento a programação gratuita com atividades recreativas. Aulas de surfe com monitores especializados para diferentes níveis, aulas de yoga, aulas de funcional, de tênis de praia e de futevôlei serão algumas das atrações. Haverá, ainda, empréstimo de pranchas com monitoria e até reparos rápidos de pranchas com profissionais especializados para atletas e moradores locais. No espaço 'Beach Market', estandes de empreendedores de Salvador e região, clientes do Banco do Brasil, estarão comercializando produtos e serviços, entre eles, AD Surf Shop e ASESM/ Stella Surf School. Nas três etapas do Circuito Banco Brasil de Surfe a preocupação com o meio ambiente é uma constante, tanto que a WSL controlará a utilização de plástico, organizará uma coleta seletiva e a gestão de resíduos (serão enviados para cooperativas locais de reciclagem). Paralelamente, haverá plantio de 500 mudas: 50 na restinga da Praia de Stella Maris e mais 450 no Parque das Dunas.

Calendário do Circuito Banco do Brasil de Surfe Etapa 1: 21 a 24/abril - Praia da Ferrugem, Garopaba (SC) Etapa 2: 12 a 15/maio - Praia de Stella Maris, Salvador (BA) Etapa 3: 25 a 28/agosto - Praia de Itamambuca, Ubatuba (SP)