Circuito Banco do Brasil de Surfe inicia sua segunda etapa nesta quinta-feira em Salvador

A Praia de Stella Maris, em Salvador, na Bahia, foi a escolhida para receber a etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Região Nordeste. Com o objetivo de descobrir novos talentos por todo o país, o circuito foi iniciado em Garopaba, Santa Catarina, na Região Sul, agora chega na Bahia e a última será na Região Sudeste, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Esta segunda etapa começa nesta quinta-feira e será transmitida ao vivo pelo aplicativo TikTok pela primeira vez, além do WorldSurfLeague.com.

Alguns destaques do Circuito Banco do Brasil de Surfe estiveram na coletiva de imprensa na tarde da quarta-feira, na área vip da arena do evento em Stella Maris. Foram quatro surfistas convidados, uma das promessas da nova geração, Juliana dos Santos, uma das atletas patrocinadas pelo BB Asset Management, a bicampeã sul-americana Pro Junior e vencedora da primeira etapa em Garopaba, Tainá Hinckel, o atual campeão mundial Pro Junior da WSL, Lucas Vicente, e o talentoso Ryan Kainalo, de apenas 16 anos, que vem de um vice-campeonato na etapa do Qualifying Series encerrada no sábado em Galápagos, Equador.

"O campeonato lá foi incrível, deu altas ondas todos os dias, com vento terral, além de ser um lugar muito especial", disse Ryan Kainalo, que assumiu a vice-liderança no ranking regional da WSL Latin America, com o vice-campeonato em Galápagos. "Foi um resultado que me deu mais confiança e estou muito feliz de poder estar aqui agora, nesta segunda etapa do Banco do Brasil. Quero agradecer a todos que fizeram esse evento acontecer, porque vai ajudar muito o surfe brasileiro".

Ryan Kainalo - WSL / WSL Latin America

"Investir no surf é remar junto" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que oferece um incentivo a mais aos participantes. Além dos pontos nos rankings regionais da WSL Latin America, quem ficar em primeiro lugar nos rankings masculino e feminino das três etapas, receberá um convite (wildcard) para participar do único Challenger Series na América Latina esse ano, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, em novembro.

Com a vitória em Garopaba, a catarinense Tainá Hinckel largou na frente na categoria feminina. A bicampeã sul-americana Pro Junior (2016 e 2019), ganhou uma seletiva sul-americana desta categoria Sub-18 nas ondas de Stella Maris em 2019. A surfista da Guarda do Embaú, ainda é a recordista absoluta do Circuito Banco do Brasil de Surfe, com a nota 9,50 na melhor onda surfada na Praia da Ferrugem e os 17,00 pontos que totalizou nas semifinais em Santa Catarina.

Tainá Hinckel venceu a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / WSL Latin America

"Foi muito especial para mim ganhar esse título lá em Garopaba, junto com toda a minha família. E é muito legal esse Circuito Banco do Brasil, incentivando o surfe brasileiro, o que é muito importante para nós", disse Taina Hinckel. "Em me sinto muito feliz em estar aqui na Bahia novamente, em um lugar que eu já competi algumas vezes e vamos com tudo tentar outro bom resultado nesse evento".

Se Tainá tem dois títulos sul-americanos, outro destaque do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Bahia, é o atual campeão mundial nesta categoria Pro Junior Sub-18. Lucas Vicente não começou bem em Garopaba, mas está confiante em conseguir um bom resultado em Stella Maris: "Não é porque eu tive um resultado ruim, que está tudo errado. Eu continuo meu trabalho, com dedicação, motivação, porque uma hora o resultado do seu esforço vem. O fruto da vitória é o trabalho. E estou preparado para fazer um bom resultado aqui nesse lugar, com esse calor, coqueiros, comida boa, tudo maravilhoso, então bora pra cima".

Lucas Vicente, atual campeão mundial Pro Junior da WSL - WSL / WSL Latin America

Quem também está confiante em conseguir um bom resultado nesta segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe é a jovem Juliana dos Santos, uma das atletas patrocinadas pelo BB Asset Management, junto com maior estrela do surfe feminino brasileiro, Silvana Lima. Juliana é mais uma grande promessa surgida no Ceará, desde muito novinha. "Eu comecei a competir com 8 anos de idade e já consegui uma quarta colocação. Com 10 anos já fui campeã cearense com a galera de 20, 25, 30 anos. Então, foi aí que senti que o surfe era o meu lugar e decidi encarar como profissão".

Todos os surfistas já estão escalados para estrear nesta segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Bahia. Na categoria masculina, eles foram divididos em três fases, com os mais bem colocados no ranking da WSL Latin America, formando o grupo dos cabeças de chave que só entram na terceira. Na feminina, as participantes foram divididas em duas fases. Na primeira, entram principalmente as surfistas da Bahia e do Nordeste, que não competiram em Santa Catarina. Na segunda, estreiam as doze cabeças de chave.

Juliana dos Santos - WSL / WSL Latin America

Tainá Hinckel começa a defender a liderança do Ranking Banco do Brasil logo na primeira bateria desta segunda rodada. Na segunda, entra Silvana Lima, enquanto Juliana dos Santos está na última, junto com outro talento do Ceará, Larissa Santos. Na categoria masculina, os dois surfistas que estavam na Coletiva de Imprensa na quarta-feira, também fazem parte da lista dos cabeças de chave que entram na terceira fase. Ryan Kainalo vai estrear na nona das 16 baterias e Lucas Vicente na 15.a e penúltima.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe está sendo realizado com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management e esta segunda etapa também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador e da Rádio Salvador FM. A competição será transmitida ao vivo da Praia de Stella Maris pela primeira vez no aplicativo TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.

Troféus do Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Daniel Smorigo

TOP-5 DO RANKING DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL: 01: Santiago Muniz (ARG) - 1.000 pontos 02: Messias Felix (BRA) - 800 03: Leo Casal (BRA) - 650 03: Heitor Alves (BRA) - 650 05: Edgard Groggia (BRA) - 500 05: Weslley Dantas (BRA) - 500 05: Gabriel Klaussner (BRA) - 500 05: Felipe Ximenes (BRA) - 500

TOP-5 DO RANKING DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL: 01: Taina Hinckel (BRA) - 1.000 pontos 02: Isabelle Nalu (BRA) - 800 03: Daniella Rosas (PER) - 650 03: Silvana Lima (BRA) - 650 05: Laura Raupp (BRA) - 500 05: Melanie Giunta (PER) - 500 05: Julia Santos (BRA) - 500 05: Juliana Meneguel (BRA) - 500

TOP-10 DO RANKING 2022/2023 DA WSL LATIN AMERICA - 3 etapas: 01: Santiago Muniz (ARG) - 1.650 pontos 02: Ryan Kainalo (BRA) - 1.216 02: Gabriel André (BRA) - 1.216 04: Leo Casal (BRA) - 1.150 05: Alejo Muniz (BRA) - 1.000 05: Miguel Tudela (PER) - 1.000 07: Vitor Ferreira (BRA) - 860 08: Rodrigo Saldanha (BRA) - 855 09: Manuel Selman (CHL) - 850 10: Alonso Correa (PER) - 800 10: Messias Felix (BRA) - 800

TOP-10 DO RANKING 2022/2023 DA WSL LATIN AMERICA - 3 etapas: 01: Daniella Rosas (PER) - 1.650 pontos 01: Dominic Barona (ECU) - 1.650 03: Taina Hinckel (BRA) - 1.500 03: Sol Aguirre (PER) - 1.500 05: Isabela Saldanha (BRA) - 1.200 06: Melanie Giunta (PER) - 1.000 06: Genesis Garcia (ECU) - 1.000 08: Nairê Marquez (BRA) - 995 09: Arena Rodriguez (PER) - 950 10: Kiany Hyakutake (BRA) - 945