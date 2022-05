Quartas de final abrem o domingo decisivo do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Bahia

Depois de três dias de baterias eliminatórias, chegou a hora de decidir os títulos da segunda das três etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Bahia. As quartas de final vão abrir o domingo com transmissão ao vivo pelo aplicativo TikTok e pelo WorldSurfLeague.com a partir das 8h00, direto da Praia de Stella Maris, em Salvador. No sábado, o único surfista da Bahia que se classificou foi Franklin Serpa e só tem uma baiana também entre as oito finalistas da categoria feminina, Potira Castaman.

As mulheres serão as primeiras a entrar no mar no domingo. Em todas as baterias, terá uma surfista com sobrenome Santos nas quartas de final desta segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe na "Bahia de Todos os Santos". Na primeira, a vencedora da primeira etapa em Garopaba (SC), Tainá Hinckel, enfrenta Julia Santos. Na segunda, estão as campeãs brasileiras Silvana Lima e Monik Santos. Depois, tem a baiana Potira Castaman contra Juliana dos Santos e a última vaga para as semifinais será disputada por Kemily Sampaio e Larissa dos Santos.

Na categoria masculina, um novo surfista vai levar o troféu de campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe. O vencedor da etapa de Santa Catarina, o argentino Santiago Muniz, está na Austrália participando do World Surf League Challenger Series. E o vice-campeão, Messias Felix, foi barrado nas ondas difíceis do sábado de praia lotada em Stella Maris. Ele tinha assumido a liderança no ranking Banco do Brasil, quando venceu a primeira bateria que disputou. Agora, é ameaçado por quatro surfistas que avançaram para o domingo.

Messias Felix assumiu a liderança no ranking Banco do Brasil no sábado - WSL / Daniel Smorigo

Quem ficar em primeiro lugar nos rankings masculino e feminino do Circuito Banco do Brasil de Surfe, computando os pontos das três etapas, receberá um convite especial para participar a única etapa do WSL Challenger Series na América Latina esse ano, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, em novembro na "Capital Nacional do Surfe". Tainá Hinckel lidera o ranking feminino e Messias Felix está na frente do masculino, mas pode ser ultrapassado por Gabriel Klaussner, Heitor Mueller, Marcos Correa e Artur Silva.

Marcos Correa ganhou a bateria que o único surfista da Bahia se classificou. Para passar em segundo lugar, Franklin Serpa superou outros dois competidores de São Paulo, Renan Peres Pulga e Diego Aguiar. Curiosamente, ele decidiu os títulos das duas últimas etapas do World Surf League (WSL) Qualifying Series realizadas na Bahia. Na última em Salvador, que aconteceu 10 anos atrás, ficou em segundo lugar naquela final de 2012 na Praia de Jaguaribe, vencida pelo capixaba Krystian Kymerson. Mas, ganhou a decisão de 2018 em Itacaré, no sul do estado.

"Estou muito feliz, porque o mar está bem difícil hoje (sábado) e espero que as condições melhorem amanhã", disse Franklin Serpa. "Estou contente por estar podendo representar a Bahia nas finais. Infelizmente, os outros baianos perderam hoje, então vamos ver se galera junta toda a energia positiva, para a gente chegar um pouco mais longe no último dia. É sempre muito bom competir em casa. Eu cheguei nas finais dos dois últimos QS aqui, então vamos todo mundo juntos amanhã Bahia, tentar mais uma vitória".

Franklin Serpa em busca de mais uma final em etapas do QS na Bahia - WSL / Daniel Smorigo

MELHOR DO DIA - Franklin Serpa vai disputar a primeira vaga para as semifinais com o jovem Gabriel Klaussner. O paulista também chegou nas quartas de final na etapa de abertura do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Santa Catarina. Ele conseguiu a maior nota do sábado, 8,50, no confronto da nova geração com o catarinense Heitor Mueller, que se classificou em segundo lugar, o paulista Caio Costa e o potiguar Mateus Sena.

"Eu já competi várias vezes com esses atletas, sei que todos são de alto nível e eu tentei pegar a melhor onda, para poder ganhar deles", contou Gabriel Klaussner. "A bateria tinha acabado de começar e já veio essa direita da série. Dei uma rasgada muito boa, já lincando com uma batida chutando a rabeta da prancha, que saiu o 8,50, a maior nota do dia. Estou muito feliz em chegar nas quartas de final de novo e agora é vir focado para a próxima".

Gabriel Klaussner está na briga direta pela liderança no ranking Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

RANKING BANCO DO BRASIL - Com os 500 pontos garantidos pela passagem para as quartas de final, Gabriel Klaussner já igualou os 1.000 pontos da vitória do argentino Santiago Muniz em Garopaba (SC). Os dois estão dividindo a segunda posição no ranking Banco do Brasil, que passou a ser liderado pelo cearense Messias Felix com 1.095 pontos. Abaixo deles, está o catarinense Heitor Mueller em quarto lugar com 700 pontos, que já precisa da vitória para ultrapassar Messias Felix.

É a mesma situação para o paulista Marcos Correa e para o cearense Artur Silva. Marcos terá um confronto direto pela liderança com Heitor Mueller na segunda quarta de final. Na terceira, se enfrentam o alagoano Amando Tenorio e o potiguar Israel Junior. E a última vaga para as semifinais, será disputada por Artur Silva e pelo campeão da última etapa do WSL Qualifying Series na capital baiana em 2012, o capixaba Krystian Kymerson.

Krystian Kymerson ganhou a última etapa do QS em Salvador em 2012 - WSL / Daniel Smorigo

ATIVIDADES EXTRAS - Com a Praia de Stella Maris lotada no sábado, as atividades extras promovidas para o público nas etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe, bombaram o dia todo sem parar. O Espaço Kids ficou cheio e filas se formaram para aproveitar as aulas gratuitas de surfe, futevôlei, beach tennis, com empresas clientes do Banco do Brasil também apresentando seus produtos nos estandes montados na arena do evento. Mas, o grande destaque do dia foi o plantio de mudas nativas pelas crianças e voluntários da Associação de Surf e Ecologia da Praia de Stella Maris.

"Investir no surf é remar junto" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que está sendo realizado com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management e esta segunda etapa também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador e da Rádio Salvador FM. A competição está sendo transmitida ao vivo da Praia de Stella Maris pela primeira vez no aplicativo TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.