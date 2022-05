Cabeças de chave do Quiksilver Iquique Pro estreiam em mais um dia de boas ondas no Chile

O Quiksilver Iquique Pro prosseguiu em mais um dia de ondas excelentes no Chile, para a estreia dos cabeças de chave da primeira etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series com status QS 3000 na América do Sul esse ano. As condições do mar melhoraram na quarta-feira, com as séries de 3-5 pés abrindo paredes perfeitas para manobras, formando belos tubos e até rampas para os aéreos nas direitas de La Punta, na Playa Cavancha de Iquique. Após dois dias só de competições masculinas, na quinta-feira o Roxy Iquique Pro vai abrir o QS 3000 e o Pro Junior feminino, a partir das 8h00 no Chile, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Na quarta-feira foram realizadas mais 24 baterias, com o dia começando pelas oito que restavam para fechar a primeira fase do Quiksilver Iquique Pro Junior. Depois, rolaram as 16 que marcaram a estreia dos cabeças de chave do Quiksilver Iquique Pro QS 3000, enfrentando os 32 surfistas que se classificaram na primeira fase disputada na terça-feira. Foi nas baterias da categoria Pro Junior Sub-20, que o chileno Martin Vidueira surfou o primeiro tubaço do dia. Ele ficou entocado lá dentro e saiu fazendo uma série de manobras, para receber a primeira nota 9,00 dos dois primeiros dias de competição em Iquique.

"Foi um tubo perfeito, incrível. No começo, tinha uma sessão difícil de passar, mas depois o tubo abriu perfeito e consegui ficar vendo a saída, então só segui o trilho", disse Martin Vidueira. "Foi um dos melhores tubos que peguei pra direita, porque eu sou do Sul do Chile (Punta Lobos-Pichilemu) e lá tem mais esquerdas. Usei com uma prancha 5'10´´ com rabeta squash, que ficou muito boa para os tubos aqui. Estou muito feliz e quero mandar um salve para a minha família e todos os meus patrocinadores".

Chileno Martin Vidueira foi o primeiro a conseguir uma nota excelente de 9 pontos - WSL / Nicolas Diaz

O chileno Martin Vidueira bateu o recorde de nota do brasileiro Weslley Dantas na terça-feira e o outro foi superado três baterias depois, ainda pela categoria Pro Junior. O jovem Heitor Mueller, de 17 anos de idade, chegou no Chile embalado pelo título na etapa do QS 1000 encerrada no domingo em Salvador, na Bahia, Brasil. Ele assumiu a liderança no ranking regional da WSL Latin America com a vitória e estreou bem no Pro Junior, aumentando o maior placar do Quiksilver Iquique Pro, de 15,04 para 15,27 pontos.

"As ondas estão muito boas, tem umas direitas muito boas e estou contente por ter surfado bem minha primeira bateria aqui", disse Heitor Mueller. "Eu consegui pegar uma para começar com uma batida forte no outside e outra aqui mais embaixo, que ganhei 7,60. Depois, surfei outra onda boa para tirar 7,67, então estou muito feliz. Minha prancha está muito boa também e espero seguir assim nas próximas".

Heitor Mueller estreou com vitória no Pro Junior e depois na etapa do QS 3000 - WSL / Nicolas Diaz

LIDERANÇA DO RANKING - Depois, Heitor Mueller voltou a competir à tarde, para fazer sua primeira defesa da liderança do ranking da WSL Latin America no Chile. Ele precisava avançar, pois um concorrente direto já tinha vencido o confronto anterior. Com a classificação para a terceira fase do Quiksilver Iquique Pro, Ryan Kainalo passou à sua frente. Mas, Heitor achou boas ondas de novo para surfar um belo tubo e mostrar seu frontside agressivo, manobrando forte para vencer a bateria e se manter em primeiro no ranking.

Os dois faziam parte dos cabeças de chave que entraram direto na segunda fase, que já começou com show de surfe nas direitas de La Punta. O peruano Miguel Tudela, campeão do QS 1000 realizado nas Ilhas Galápagos, no Equador, derrotando o jovem Ryan Kainalo na final, ganhou a primeira bateria somando notas 8,00 e 7,00. Na segunda, entrou outro surfista que representou seu país na estreia do surfe como modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio, o chileno Manuel Selman. Esta bateria foi adrenalizante, uma das melhores do campeonato.

Manuel Selman é um dos candidatos para um inédito título do Chile em Iquique - WSL / Nicolas Diaz

O atual campeão sul-americano Pro Junior da WSL Latin America, Cauã Costa, largou na frente com nota 7,17 em um tubo de frontside nas direitas de La Punta. Depois, destruiu outra onda muito boa que igualou a nota 9,00 recorde do campeonato. O chileno Manuel Selman também deu um show nas duas últimas ondas que surfou e valeram 8,43 e 7,60, com os dois fazendo as maiores pontuações do Quiksilver Iquique Pro até ali, 16,17 e 16,03 respectivamente.

"Essa onda é muito boa e estou muito contente de ter achado umas direitas muito boas para passar mais uma bateria em primeiro", disse Cauã Costa, que tinha estreado com vitória na categoria Pro Junior na terça-feira. "Eu procuro me concentrar bastante antes da bateria, costumo me aquecer, alongar e me alimentar bem também, para chegar pronto e preparado para competir. Então, estou felizão, amarradão, por ter feito um bom trabalho mais uma vez e vamos com tudo para a próxima".

Cauã Costa fazendo mais uma grande apresentação nas direitas de La Punta - WSL / Nicolas Diaz

RECORDISTA ABSOLUTO - As ondas continuaram bombando e na bateria seguinte o brasileiro Weslley Dantas retornou ao topo das listas de recordes do Quiksilver Iquique Pro QS 3000. Ele foi impecável na escolha das ondas e destruiu as direitas de La Punta com seu backside, que já tinha feito as maiores marcas do primeiro dia. Weslley só surfou três ondas nos 25 minutos da bateria. Na segunda, ganhou 8,80 e a última arrancou 9,23 dos juízes, totalizando incríveis 18,03 pontos de 20 possíveis.

Weslley Dantas chegou bem perto do recorde histórico desta etapa de Iquique, realizada em 2018 e em 2019. Ela não aconteceu em 2020 e em 2021 por causa da pandemia e está retornando agora, com o Quiksilver & Roxy Iquique Pro. A maior somatória nos dois primeiros anos foi registrada em 2018 pelo peruano Alonso Correa, 18,25 pontos. Os 18,03 de Weslley aparecem agora em segundo lugar, superando os 17,74 do também brasileiro João Chianca, da sua vitória na final do Heroes de Mayo Iquique Pro de 2019.

"As ondas estão melhores hoje, eu consegui achar uma muito boa que valeu 9, e já tinha feito um 8 e pouco, então é isso aí, estou muito feliz por ter surfado bem", disse Weslley Dantas. "Estou bem preparado, as ondas estão boas, então é só soltar o surfe. Tentei fazer uma boa escolha das ondas, para pegar as melhores e fazer o que eu sei quando o mar está bom. Graças a Deus, tem dado tudo certo e quero agradecer meus patrocinadores, minha família, meu irmão que está aqui, minha mulher que está em casa e vamos pro próximo rounde".

Weslley Dantas foi o grande destaque nos dois primeiros dias do QS 3000 do Chile - WSL / Nicolas Diaz

Na terceira fase, o recordista absoluto do Quiksilver Iquique Pro QS 3000 vai enfrentar o também brasileiro Leo Casal, campeão da categoria Pro Junior na última edição desta etapa em 2019, o chileno Manuel Selman e o argentino Radziunas Franco. Mas, este confronto só vai acontecer na sexta-feira. Depois de dois dias só de competições masculinas, a quinta-feira será iniciada com a estreia das mulheres nas direitas de La Punta.

INÍCIO DO FEMININO - O terceiro dia vai começar com as 33 participantes do Roxy Iquique Pro QS 3000 competindo em nove baterias, desde as 8h00 até as 11h40 no Chile. Depois, serão realizados os oito confrontos da rodada inicial do Roxy Iquique Pro Junior até as 14h20, com a quinta-feira sendo encerrada com mais quatro das oito baterias da segunda fase do Quiksilver Iquique Pro Junior masculino, acontecendo até 15h40 na Playa Cavancha.