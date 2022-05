Títulos do Quiksilver & Roxy Iquique Pro serão decididos neste domingo no Chile

O Quiksilver Iquique Pro e o Roxy Iquique Pro vão decidir neste domingo, os títulos do primeiro World Surf League (WSL) Qualifying Series com status QS 3000 e das primeiras seletivas para o Mundial Pro Junior na América do Sul este ano. No sábado, foram definidos novos líderes nos rankings da WSL Latin America, com Gabriel André e Dominic Barona assumindo a ponta nas batalhas pelas vagas para as quartas de final do QS 3000 e para as semifinais do Pro Junior masculino e do QS 3000 e Pro Junior feminino. Mas, tudo pode mudar no domingo decisivo, que começa às 8h00 no Chile, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O sábado foi iniciado com duas vitórias peruanas na disputa pelas vagas para as quartas de final do Quiksilver Iquique Pro QS 3000. Gabriel Arturo Vargas ganhou a primeira bateria, com Guillermo Satt passando em segundo na única classificação do Chile para o domingo. Miguel Tudela venceu a segunda contra três brasileiros e Weslley Dantas avançou junto com ele. Os dois eliminaram Ryan Kainalo, que estava na briga direta pela liderança do ranking, e Valentin Neves, destaque da sexta-feira surfando o melhor tudo da semana nas direitas de La Punta.

"Estou supercontente, porque esse ano tive oportunidade de surfar contra os melhores do mundo no Pipeline Pro, de ganhar a etapa de Galápagos e agora estou aqui em Iquique, as ondas estão superdivertidas, muito boas e estou feliz por avançar para o domingo", disse Miguel Tudela, que comentou sobre enfrentar o único chileno classificado. "Certamente vai ser uma bateria boa. O Guillermo Satt é um grande amigo, um super surfista e acredito que vamos fazer uma boa guerra dentro d´água. Espero que as ondas estejam boas para podermos mostrar todo nosso nível e que vença o melhor".

Miguel Tudela tirou um concorrente direto pela liderança do ranking, Ryan Kainalo - WSL / Nicolas Diaz

O peruano Miguel Tudela venceu o QS 1000 que marcou a estreia das Ilhas Galápagos, no Equador, no calendário da World Surf League. A decisão do título foi contra o mesmo Ryan Kainalo, que ele eliminou agora no Chile. Com a passagem para as quartas de final, Tudela já aparece em quarto lugar no ranking regional da WSL Latin America, que define o campeão sul-americano da temporada 2022/2023 e dez vagas para o Challenger Series do ano que vem.

Ryan Kainalo ainda está à frente dele, em terceiro lugar. E o líder também foi barrado no confronto seguinte. Em uma bateria 100% brasileira, Heitor Mueller perdeu por décimos a disputa pela segunda vaga no confronto vencido por Igor Moraes, que totalizou 13,70 pontos com as notas 7,33 e 6,37 das duas últimas ondas que surfou. Heitor conseguiu 6,17 na última dele e acabou eliminado por 12,03 a 12,00 pontos, pelo atual campeão mundial Pro Junior da WSL, Lucas Vicente. O novo recordista de pontos da história do QS de Iquique, Rafael Teixeira, ficou em último nessa bateria, com apenas 10,60 pontos nas duas notas computadas.

NOVO LÍDER - Com a eliminação de Heitor Mueller e de Ryan Kainalo, outro brasileiro poderia assumir a ponta do ranking se avançasse para as quartas de final do Quiksilver Iquique Pro QS 3000. A bateria que definiu as duas últimas vagas foi mais fraca de ondas e Gabriel André confirmou sua classificação com notas 6,50 e 5,67 em duas ondas seguidas. O argentino José Gundesen pegou a melhor e aproveitou muito bem, conseguindo a primeira nota excelente do dia, 8,67.

Gabriel André vai começar a defender a liderança do ranking no domingo - WSL / Nicolas Diaz

O segundo lugar de Gabriel André, foi suficiente para ele se tornar o novo líder no ranking da WSL Latin America. Mas, todos os outros que avançaram para as quartas de final, podem alcançar a primeira posição com os 3.000 pontos da vitória no Quiksilver Iquique Pro. No momento, Gabriel André está na frente com 2.723 pontos, com os já eliminados Heitor Muller em segundo com 2.645 e Ryan Kainalo em terceiro com 2.445. Na sequência, vem Miguel Tudela com 2.423, Lucas Vicente com 2.055, Weslley Dantas com 1.923, José Gundesen com 1.778 e Igor Moraes com 1.773.

QUARTAS DE FINAL - Nas quartas de final que vão abrir o domingo decisivo do Quiksilver & Roxy Iquique Pro, Weslley Dantas enfrenta Gabriel Arturo Vargas na primeira bateria. Outro peruano, Miguel Tudela, entra na segunda com a única esperança de vitória do Chile, Guillermo Satt. Na chave de baixo, que vai apontar o segundo finalista, Gabriel André faz sua primeira defesa da liderança do ranking contra Igor Moraes e Lucas Vicente disputa a última vaga para as semifinais com o argentino José Gundesen.

Depois da quarta fase do QS 3000, foram realizadas a terceira fase e as quartas de final do Quiksilver Iquique Pro Junior. O atual campeão sul-americano desta categoria para surfistas com até 20 anos de idade, Cauã Costa, que liderava o ranking que vai classificar dois surfistas para o Mundial Pro Junior de 2022 da World Surf League, perdeu para o chileno Noel De La Torre e para Leo Casal, que defende o título conquistado em Iquique em 2019.

Leo Casal segue na busca pelo bicampeonato no Quiksilver Iquique Pro Junior - WSL / Nicolas Diaz

"O meu foco principal esse ano é me classificar para o Challenger Series, mas estou aqui defendendo o meu título do Pro Junior e só quero mostrar o meu surfe", disse Leo Casal. "Foi uma bateria boa agora e amanhã o mar vai melhorar. Isso é bom para mim, como para todos os outros competidores também e eu quero chegar na final, para defender meu título desse campeonato".

Com a passagem para as quartas de final, Ryan Kainalo e Diego Aguiar já derrubaram Cauã Costa para o terceiro lugar no ranking Pro Junior da WSL Latin America. Mas, a batalha está aberta para os que se classificaram para as semifinais. A primeira será entre Diego Aguiar e Leo Casal, que barraram o chileno Noel De La Torre e o argentino Franco Radziunas, respectivamente. A outra semifinal também será 100% brasileira, entre Ryan Kainalo e Heitor Mueller, que liderava o ranking principal da WSL Latin America.

NOVO RECORDE - Na categoria feminina, os destaques mais uma vez foram a peruana Sol Aguirre e a equatoriana Dominic Barona. As duas vão reeditar nas semifinais do Roxy Iquique Pro QS 3000, a decisão do título da etapa das Ilhas Galápagos, vencida pela peruana no Equador. Agora, será um confronto direto pela liderança no ranking da WSL Latin America, que classifica quatro surfistas para o Challenger Series e define a campeã sul-americana da temporada. As duas já ultrapassaram a ex-líder, Tainá Hinckel, eliminada na sexta-feira.

Como em todos os dias, Sol Aguirre competiu primeiro, fazendo as marcas a serem batidas. Ela ganhou o duelo peruano com Melanie Giunta na abertura das quartas de final, com os recordes do dia até ali, 14,77 pontos somando notas 7,50 e 7,27 com seu frontside sempre muito agressivo. Só que no confronto seguinte, Dominic Barona mostrou novamente a potência do seu backside nas direitas de La Punta e aumentou seu próprio recorde de pontos no Roxy Iquique Pro, de 15,44 para 15,50 com notas 8,17 e 7,33.

Dominic Barona feliz com suas performances nas direitas de La Punta - WSL / Nicolas Diaz

"A minha palavra favorita é: estou feliz. Em 2019, eu não fui bem aqui, mas esse lugar é muito especial para mim, as ondas são incríveis, o Chile me encanta, as pessoas fazem eu me sentir em casa, me recebem com sorrisos, com amor e é lindo sentir esse carinho", disse Dominic Barona. "Estou bem feliz, porque estou vindo com um grupo de surfistas do Equador, a Genesis (Garcia) que está surfando muito bem e isso me motiva muito mais. Estou com a Silvana (Lima) também, que é uma das minhas maiores inspirações, então estou super agradecida pela oportunidade de estar aqui, vivendo esse momento de poder chegar nas semifinais. Estou fazendo o que eu gosto, vivendo meu sonho, então vamos com tudo amanhã".

SEMIFINAIS FEMININAS - Nas semifinais, as melhores surfistas do campeonato, Dominic Barona e Sol Aguirre, terão um confronto direto na primeira bateria. A outra vaga na grande final do Roxy Iquique Pro QS 3000 será disputada por duas jovens promessas da nova geração do surfe feminino sul-americano, a brasileira Isabelle Nalu, de 15 anos, e a peruana Arena Rodriguez Vargas, 16 anos. Nalu derrotou a equatoriana Genesis Garcia nas quartas de final e Arena passou pela argentina Lucia Indurain.

Nas semifinais do Roxy Iquique Pro Junior também definidas no sábado, uma bateria será 100% peruana e a outra 100% brasileira. A líder do ranking e atual campeã sul-americana da categoria Sub-20, Sol Aguirre, eliminou a equatoriana Genesis Garcia e vai enfrentar a compatriota Kalea Gervasi, que barrou a brasileira Kiany Hyakutake. E a outra vaga na grande final será disputada pela bicampeã sul-americana Pro Junior, Tainá Hinckel, e Nairê Marquez, que derrotou a peruana Arena Rodriguez Vargas.

Sol Aguirre é a única surfista que vai disputar duas semifinais no domingo - WSL / Nicolas Diaz

"Estou feliz em passar para a semifinal do QS 3000, que era meu objetivo mais importante, também passei no Junior, então estou feliz por poder soltar o meu surfe", disse Sol Aguirre. "Contra a Melanie (Giunta), eu sabia que ia ser difícil porque ela sempre surfa muito forte, então eu teria que fazer boas manobras na bateria para ganhar dela. Estou bem focada, sinto que tenho muita energia guardada para amanhã e espero que dê tudo certo".