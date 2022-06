LayBack Pro Rio começa com boas ondas na Prainha do Rio de Janeiro

A Prainha não decepcionou no dia da sua estreia no calendário do World Surf League (WSL) Qualifying Series, bombando boas ondas para o início do Layback Pro Rio na capital do Rio de Janeiro. As 16 baterias da primeira fase masculina, foram disputadas em direitas e esquerdas de 4-5 pés e os destaques da quarta-feira foram José Francisco com a maior somatória e Matheus Navarro e Israel Junior com a maior nota. A categoria feminina vai abrir a quinta-feira, às 8h00, depois tem mais 16 baterias da rodada de estreia dos cabeças de chave, tudo ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

A capital carioca não sediava uma etapa do WSL Qualifying Series (QS) desde 2011 e o LayBack Pro Rio é a primeira a ser realizada na Prainha. O jovem surfista de Saquarema, Daniel Templar, foi o vencedor da histórica primeira bateria de um evento internacional do QS nas ondas deste paraíso ecológico, na praia que possui o selo de Bandeira Azul e continua 100% preservada pelo excelente trabalho da ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha).

"É animal poder fazer parte deste campeonato", disse Daniel Templar. "Eu consegui pegar boas ondas e é uma honra vencer a primeira bateria do evento. Agora é seguir focado ao máximo, para fazer um grande resultado aqui. É um campeonato importante para mim, porque não fui bem no último evento em Iquique (no Chile). Então, vou dar o máximo nesta etapa, para entrar na briga pelas vagas para o Challenger Series".

Daniel Templar vencendo a primeira bateria do LayBack Pro Rio na Prainha - WSL / Luiz Blanco

O LayBack Pro Rio vale 1.000 pontos para os rankings regionais da WSL Latin America, que classificam 10 homens e 4 mulheres para o Challenger Series de 2023, o novo caminho para se chegar na elite que disputa os títulos mundiais no World Surf League Championship Tour. Daniel Templar derrotou Lukas Camargo e Lucas Ribas, filho do ex-top do CT, Victor Ribas, que acabou eliminado. Agora, Templar já vai enfrentar o número 5 do ranking, Ryan Kainalo, um dos cabeças de chave da bateria que vai abrir a segunda fase nesta quinta-feira.

PRIMEIRO DESTAQUE - Na quarta-feira, o primeiro a se destacar nas boas ondas da Prainha foi o paraibano José Francisco, mais conhecido por Fininho, que há muitos anos mora em Florianópolis (SC). Na terceira bateria do dia, ele completou um aéreo gigante de frontside numa esquerda que valeu nota 8,23. E espancou uma direita com batidas e rasgadas muito fortes de backside, para somar 7,83 no maior placar do LayBack Pro Rio, 16,06 pontos.

"Eu nunca tinha competido aqui na Prainha e as ondas são muito boas. É sempre bom começar bem, dando o gás na primeira bateria. Mas, tem que manter o ritmo nas próximas, porque tem muita água pra rolar ainda", disse José Francisco. "Aqui é mais uma oportunidade nessa briga por vaga no Challenger. Eu não me classifiquei por 150 pontos só, então estou aí na luta de novo. A LayBack está de parabéns por fazer três eventos quase seguidos e estou preparado para buscar um bom resultado aqui".

José Francisco no aéreo nota 8,23 que garantiu o recorde de pontos na quarta-feira - WSL / Luiz Blanco

Ninguém conseguiu superar os 16,06 pontos de José Francisco nas outras 13 baterias disputadas na quarta-feira. Mas, a nota 8,23 foi ultrapassada duas vezes, por dois surfistas que conseguiram ganhar 8,50 dos juízes nas melhores apresentações do dia. O primeiro a estabelecer este novo recorde de nota no LayBack Pro Rio foi o catarinense Matheus Navarro, na sexta bateria. Depois, o potiguar Israel Junior igualou o 8,50 na 15.a e penúltima da primeira fase.

CHALLENGER SERIES 2022 - Matheus Navarro é um dos brasileiros que se classificaram para o WSL Challenger Series 2022, pelo ranking regional da temporada 2021/2022 da WSL Latin America, que foi iniciada e encerrada nas duas primeiras edições do LayBack Pro, na Praia Mole de Florianópolis (SC). A estreia aconteceu em novembro do ano passado e a outra em abril deste ano. Além dele, mais um que já disputou as duas primeiras etapas do WSL Challenger Series 2022 na Austrália, estreou nas ondas da Prainha na quarta-feira.

Matheus Navarro ganhou a maior nota do dia na quarta-feira - WSL / Luiz Blanco

Assim como Matheus Navarro, o argentino Santiago Muniz não fez a inscrição dentro do prazo e teve que entrar na primeira fase do LayBack Pro Rio. Os dois acabaram perdendo a condição de cabeça de chave, para entrar somente na segunda fase, como os 32 que irão estrear nesta quinta-feira. Santiago também começou com vitória na Prainha e foi para a 14.a bateria da segunda fase, encabeçada por dois paulistas, Edgard Groggia e Rodrigo Saldanha.

"Essa é a primeira vez que estou competindo na Prainha e só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade. Estou amarradão", disse Santiago Muniz. "Já participei de vários campeonatos no Rio (de Janeiro), mas aqui na Prainha é minha primeira vez e está sendo muito irado. A onda é muito forte, acho que pela praia ser pequena, parece que concentra bastante volume de água, as séries não param de entrar e estou amarradão de passar minha primeira bateria. Todos os atletas estão felizes pela qualidade de onda que tem aqui e é muito importante que estamos tendo bastante eventos para competir de novo".

O argentino Santiago Muniz estreando com vitória na Prainha - WSL / Luiz Blanco

CATEGORIA FEMININA - Depois de um dia só de competição masculina, a quinta-feira do LayBack Pro Rio vai começar pela estreia da categoria feminina. Logo na primeira bateria do dia, às 8h00, a bicampeã sul-americana da WSL Latin America e vencedora do último LayBack Pro em Florianópolis, em abril deste ano, a peruana Daniella Rosas, vai fazer sua primeira apresentação na Prainha, contra a venezuelana Valeria Ojeda e a carioca Julia Duarte.

Depois terão mais três baterias da primeira fase feminina, com as duas primeiras colocadas em cada, avançando para enfrentar as oito cabeças de chave da segunda rodada. Os destaques desta lista são a duas vezes vice-campeã mundial, Silvana Lima, Tainá Hinckel, Laura Raupp, Summer Macedo e a atual campeã sul-americana da WSL Latin America, a irmã do tricampeão mundial, Sophia Medina, que conquistou o título no LayBack Pro de Florianópolis em abril.

Após a primeira fase feminina, a quinta-feira prossegue com mais 16 baterias da rodada de estreia dos cabeças de chave da etapa masculina do LayBack Pro Rio. Serão 32 surfistas fazendo as suas primeiras apresentações nas ondas da Prainha, contra os 32 que se classificaram na quarta-feira. Os dois melhores de cada confronto, avançam para a terceira fase, enquanto os outros dois são eliminados na 33.a e 49.a posições no evento.

ATRAÇÕES EXTRAS - Além do show de surfe garantido dentro d´água, na quarta-feira também já foram iniciadas as atrações extras para o público, que acontecerão paralelamente à competição no LayBack Pro Rio. Quem for a Prainha, poderá se inscrever nas três atividades diárias do "Jiu-Jitsu 4 Life" às 7h00, às 10h00 e às 14h00, ou nas clínicas de skate promovidas pela Carma Skateshop na "Mini Ramp Sessions". Também já estão abertas as lojas do "Local Market" e também são promovidas várias ativações de educação e preservação ambiental, durante esta semana na Prainha.

