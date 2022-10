Saquarema Surf Festival define as semifinais do QS 5000 e do Pro Junior na sexta-feira

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema, definiu as semifinais do QS 5000 masculino e as da categoria Pro Junior Sub-20 na sexta-feira na Praia de Itaúna. O mar mudou bastante durante o dia, mas todos puderam competir em boas condições. O destaque foi Gabriel Klaussner, que fez os recordes da sexta-feira nas quartas de final do Pro Junior. O sábado começa às 8h00 com as quartas de final do QS 5000 feminino, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com. As decisões dos títulos das seis competições do maior campeonato de surfe do ano na América do Sul, serão disputadas na manhã do domingo na Praia de Itaúna.

O líder do ranking regional da WSL Latin America, Miguel Tudela, ganhou a primeira disputa por vagas para as semifinais do QS 5000 do Saquarema Surf Festival 2022. O peruano venceu as três únicas etapas que participou esse ano, no Chile e Equador. Com a classificação, praticamente garantiu sua vaga no grupo dos top-8 do ranking da WSL Latin America, que serão indicados para o Challenger Series de 2023, a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour.

Miguel Tudela chegando nas semifinais em todas as etapas que participou - WSL / Daniel Smorigo

"Estou muito feliz e esse lugar aqui é especial. Estou vivendo um ano incrível, podendo escolher as ondas que eu quero surfar e os campeonatos que quero disputar", disse o peruano Miguel Tudela. "Fui para o Equador, depois pro Chile competir nas direitas de Iquique e nos tubos de Arica, agora estou aqui numa onda muito divertida. Quero parabenizar ao Francisco (Bellorin), que está surfando muito e fico contente que os latinos também estão indo pra cima. Não é só do Brasil mais, mas da América Latina, com o Peru, Venezuela, Argentina, Chile, também mostrando bons surfistas".

A vitória sobre o venezuelano Francisco Bellorin na abertura das quartas de final, foi a primeira de Miguel Tudela nas baterias que disputou no Saquarema Surf Festival. Nas outras três, o peruano se classificou em segundo lugar. Na semifinal, ele vai reeditar com o jovem brasileiro Ryan Kainalo, de apenas 16 anos, a decisão do seu primeiro título esse ano, nas Ilhas Galápagos do Equador. Ryan ganhou uma quarta de final ubatubense com Weslley Dantas e já subiu para o sexto lugar no ranking.

"Essa bateria com o Miguel (Tudela) vai ter um gostinho especial. Vai ser um pouco mais pegada, mas vou tentar manter meu surfe", disse Ryan Kainalo. "Eu sabia que a bateria com o Weslley (Dantas) era muito importante. Eu consegui fazer um high-score (nota alta) numa esquerda muito boa, mas ainda não acertei o aéreo que quero. Se Deus quiser, amanhã vai dar certo, para eu conseguir a vaga para a final".

Ryan Kainalo tem a chance de quebrar a invencibilidade de Miguel Tudela - WSL / Daniel Smorigo

TIRA-TEIMA - A outra semifinal do Saquarema Surf Festival será entre surfistas que já decidiram dois títulos em etapas da WSL Latin America. A primeira foi no ano passado no Equador e o paulista Edgard Groggia venceu. A segunda foi em junho na Prainha, na capital do Rio de Janeiro, com João Chianca dando o troco. Agora, eles vão se enfrentar na semifinal e a vitória no tira-teima, vale uma vaga no grupo dos top-8 do ranking regional, que se classificam para o Challenger Series 2023.

O surfista de Saquarema, João Chianca, conhecido por Chumbinho, apostou nas direitas da Praia de Itaúna, para vencer as duas baterias que disputou na sexta-feira. Na primeira, o campeão mundial Adriano de Souza avançou junto com ele para as quartas de final, com os dois eliminando outro saquaremense, Daniel Templar, além do capixaba Krystian Kymerson. Depois, Chumbinho também achou boas direitas para derrotar o novo vice-líder do ranking, o pernambucano Ian Gouveia.

João Chianca chega nas semifinais do Saquarema Surf Festival como em 2021 - WSL / Daniel Smorigo

"O pico deu uma mudada, mas eu sabia que ia rolar umas direitas e só tentei seguir a mesma estratégia, porque estou pegando direitas o campeonato inteiro", disse João Chianca, vice-campeão na primeira edição do Saquarema Surf Festival em 2021, vencida por Yago Dora. "Estou muito confiante no meu equipamento, confiante em estar surfando essa onda em casa e me sentindo feliz também. O campeonato é em homenagem ao Leo (Neves), minha família, amigos, tá todo mundo aqui e quero conseguir outro bom resultado nessa onda. Tô dando meu melhor em cada bateria, estou feliz com meu surfe, as notas vieram e é isso. Vamos pra próxima".

Seu próximo adversário, Edgard Groggia, fez os recordes do QS 5000 na sexta-feira - nota 8,33 e 15,50 pontos. Foi na batalha pelas últimas vagas para as quartas de final, contra Ian Gouveia e Rafael Teixeira, que disputavam a vice-liderança no ranking, e o jovem Rodrigo Saldanha. Depois, Edgard surfou bem de novo, mostrando suas manobras progressivas e inovadoras contra o campeão mundial Adriano de Souza. Mineirinho era uma das atrações do evento e foi em Saquarema, onde ele festejou sua última vitória no CT, em 2017.

Edgard Groggia usou os aéreos para vencer suas baterias na sexta-feira - WSL / Daniel Smorigo

"Foi superespecial pra mim essa bateria. O Mineiro (Adriano de Souza) é uma lenda que tá aí quebrando na competição e foi incrível ter feito esse duelo com ele. Estou muito feliz em fazer uma quarta de final com um campeão do mundo e sempre fui muito fã dele, desde criança", disse Edgard Groggia, que também falou sobre voltar a enfrentar João Chianca. "Não vai ser na final como nas outras vezes, mas o João, não tem nem o que falar dele. O moleque é insano em ondas grandes, tubulares, pequenas também, foi pra elite e deu show lá. Nós somos amigos fora d´água, mas vou com tudo pra cima e espero que a gente possa fazer mais um grande duelo".

MELHOR DO DIA - Assim como no QS 5000, os surfistas da categoria Pro Junior masculina, disputaram duas fases na sexta-feira e o paulista Gabriel Klaussner bateu todos os recordes do dia, na bateria que abriu as quartas de final. Ele apostou nas esquerdas da Praia de Itaúna e surfou quatro ondas boas, atacando forte e variando as manobras, para arrancar notas 7,00, 8,50, 8,00 e 7,90 dos juízes. Gabriel superou até as marcas dos competidores do QS 5000 na sexta-feira. Os recordes do dia eram nota 8,33 e 15,50 pontos do Edgard Groggia, que Gabriel Klausser aumentou para 8,50 e 16,50 pontos.

Gabriel Klaussner feliz com as boas ondas que achou para surfar em Itaúna - WSL / Daniel Smorigo

"Poxa, eu achei umas esquerdinhas perfeitas sozinhas pra mim, consegui soltar o meu surfe e vieram boas notas", resumiu Gabriel Klaussner. "Na bateria anterior, eu vi que não tinha ninguém pegando aquelas esquerdas. Mas, já vi entrar umas ondas em pé muito boas, então decidi apostar ali. Eu acabei ficando sozinho lá e achei as ondas que eu tava vendo antes, para surfar".

Nessa bateria, o ubatubense Gabriel Klaussner derrotou o líder do ranking Pro Junior da WSL Latin America, que decide o campeão sul-americano da temporada e duas vagas para o Mundial Junior da World Surf League, marcado para janeiro na Califórnia, Estados Unidos. Mas, o catarinense Heitor Mueller se classificou em segundo lugar para as semifinais e segue defendendo a primeira posição no Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves.

Heitor Mueller segue defendendo a liderança do ranking Pro Junior - WSL / Daniel Smorigo

"Era superimportante eu passar essa bateria, porque estou liderando esse ranking e quero manter essa posição aqui", disse Heitor Mueller. "O mar não está com as condições muito boas, mas é como eu sempre digo, se não está bom para um, não tá bom pra todo mundo né. Só o Gabriel (Klaussner) se deu bem ali, mas é seguir com foco total no Pro Junior e ir pra cima amanhã. O objetivo é conseguir a classificação para o Mundial Pro Junior".

DEFENSOR DO TÍTULO - O próximo desafio do líder do ranking será de alto nível. Na primeira semifinal, que será disputada neste sábado, Heitor Mueller volta a enfrentar o recordista absoluto do Pro Junior nas ondas de Itaúna esse ano, Gabriel Klaussner. Além dele, o defensor do título do Saquarema Surf Festival desta categoria, Cauã Costa, e o surfista local de Saquarema, Daniel Templar. Cauã Costa festejou o título sul-americano Pro Junior de 2021, com a vitória na Praia de Itaúna no ano passado. Ele venceu a segunda quarta de final por 14,63 pontos, somando notas 7,80 e 6,83.

Cauã Costa foi campeão sul-americano de 2021 com a vitória em Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

"Estou muito feliz por ter conseguido fazer duas boas ondas agora nas quartas de final. Meus treinos estão dando certo e estou amarradão por ter avançado para as semifinais", disse o cearense Cauã Costa, que mora na capital carioca. "O ano passado foi maravilhoso para mim aqui. Venci esse evento, fui campeão sul-americano, então espero que esse ano isso possa se repetir. Eu vou dar meu máximo e manter o foco e a concentração, para tentar chegar na final de novo".

Na outra semifinal, o vice-líder do ranking, Diego Aguiar, enfrenta Caio Costa, Kainan Meira e o argentino Franco Radziunas. Estes dois últimos barraram outro surfista que estava na vice-liderança, Ryan Kainalo, vice-campeão na decisão do título sul-americano de 2021 contra Cauã Costa na Praia de Itaúna. Mas, Ryan Kainalo vai competir no sábado, na primeira semifinal do QS 5000 do Saquarema Surf Festival, contra o líder do ranking principal da WSL Latin America, Miguel Tudela.

Sol Aguirre pode confirmar um inédito tetracampeonato sul-americano - WSL / Daniel Smorigo

PRO JUNIOR FEMININO - As quartas de final da categoria Pro Junior feminina, fecharam a sexta-feira na Praia de Itaúna. Assim como Cauã Costa, a peruana Sol Aguirre segue na busca do bicampeonato no Saquarema Surf Festival. No ano passado, ela garantiu na Praia de Itaúna, o seu terceiro título sul-americano Pro Junior na WSL Latin America. Sol Aguirre lidera o ranking deste ano e pode conseguir o tetra já nesta penúltima etapa da temporada, pois já venceu as duas primeiras que estão sendo computadas. A última será no seu país, nas ondas de Punta Rocas, em novembro no Peru.

Sol Aguirre vai disputar a primeira semifinal no sábado com a carioca Mariana Areno, a melhor surfista este ano nas ondas de Itaúna, Luana Silva, além de outra brasileira, Naire Marquez. Já a briga pelas duas últimas vagas para a grande final, será entre a vice-líder do ranking e bicampeã sul-americana Pro Junior da WSL Latin America, Tainá Hinckel, a campeã do QS em Saquarema no ano passado, Sophia Medina, Laura Raupp e a chilena Estela Lopez.

Tainá Hinckel é a vice-líder no ranking Pro Junior da WSL Latin America - WSL / Daniel Smorigo

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas do Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das modalidades Junior e Longboard, todas com as categorias masculina e feminina. A Prefeitura Municipal de Saquarema apresenta o evento, que é patrocinado pela 51 ICE, Stanley, Surf Trip, Quiksilver, ROXY, Oakley, Layback Beer; além do apoio da Monster Energy, New Era, Australian Gold, Bold Snacks, Castelhana Praia Hotel; com parceria de mídia de Ricosurf.com, Waves, Lance!, Rádio Cidade e institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e Associação de Surf de Saquarema. A competição é transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

