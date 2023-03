Hang Loose Pro Contest define quartas de final em altas ondas no sábado em Noronha

O Elétron Energy apresenta Hang Loose Pro Contest 2023 definiu as quartas de final do QS 5000 de Fernando de Noronha em mais um dia de altas ondas na Cacimba do Padre. Os recordistas do dia foram os catarinenses Leo Casal com a maior nota - 8,17 - e Lucas Silveira com a maior somatória - 15,50 pontos. Outros quatro brasileiros, um argentino e um peruano, se classificaram para o domingo decisivo da penúltima etapa da temporada 2022/2023 da WSL Latin America. A primeira chamada das quartas de final será às 8h00 em Fernando de Noronha, 7h00 no fuso horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O primeiro duelo homem a homem do Hang Loose Pro Contest apresentado por Eletron Energy será entre dois dos três estrangeiros classificados, o peruano Gabriel Arturo Vargas e o uruguaio Marco Giorgi. Na segunda bateria, o experiente big-rider Paulo Moura enfrenta o jovem brasileiro Gabriel Klaussner. Na terceira, tem Lucas Silveira com o argentino Leandro Usuna e a última vaga para as semifinais, será disputada por outros dois brasileiros de gerações diferentes, o experiente Luel Felipe e o recordista de nota, Leo Casal.

Cacimba do Padre bombando altas ondas no sábado em Fernando de Noronha - WSL / Daniel Smorigo

No sábado, a Cacimba do Padre continuou bombando altas ondas, com esquerdas de 6-10 pés entrando na laje do meio da praia. O tempo das baterias foi aumentado de 30 para 35 minutos e foi um dia sem muitos tubos, mas com as esquerdas abrindo paredes enormes para atacar com batidas e rasgadas. O primeiro tubo foi surfado por Ian Gouveia na segunda bateria do dia, mas foi rápido e ganhou nota 6,00.

Depois, o filho do ídolo Fábio Gouveia, acabou perdendo na quarta fase para o também pernambucano Luel Felipe e para o carioca Lucas Silveira. Como Ian Gouveia não conseguiu chegar na final para vencer o Hang Loose Pro Contest, Miguel Tudela já está consagrado como campeão sul-americano da temporada 2022/2023 da WSL Latin America. Ele teve que cancelar a viagem para Noronha porque lesionou o joelho e é o primeiro surfista do Peru a conquistar este título.

Ian Gouveia precisava da vitória no Hang Loose Pro Contest 2023 - WSL / Daniel Smorigo

Nesta bateria que acabou confirmando o novo campeão sul-americano, Lucas Silveira fez a maior somatória do sábado e a segunda maior do Hang Loose Pro Contest 2023. Com manobras insanas no alto de paredões enormes nas esquerdas da Cacimba do Padre, o carioca que mora em Florianópolis (SC), totalizou 15,50 pontos com notas 7,83 e 7,67. Ian Gouveia estava se classificando em segundo lugar, até Luel Felipe achar uma onda no último minuto para superar o vice-líder do ranking por pouco, 11,33 a 11,20 pontos.

"Estou muito feliz com essa bateria, as ondas estão muito grandes e é muito raro a gente ter condições assim num campeonato. Nem no Havaí acontece sempre, então só estou querendo aproveitar ao máximo, porque essas são as condições que eu gosto de surfar mesmo", disse Lucas Silveira. "Estou feliz e amanhã (domingo) tem mais né, porque parece que as ondas vão subir mais ainda. Vai ser melhor também, porque em vez de quatro surfistas na bateria, serão só dois, mas tem muitos caras surfando bem. Essa semana de ondas está sendo histórica, nunca teve tanta onda grande assim, então quero aproveitar ao máximo".

Lucas Silveira fez a segunda maior somatória do campeonato no sábado - WSL / Daniel Smorigo

Na bateria seguinte, o jovem catarinense Leo Casal, um dos atletas patrocinados pela Hang Loose, também achou esquerdas enormes e perfeitas, para atacar forte nos pontos mais críticos. Suas maiores notas foram conseguidas com uma manobra só, mas de alto risco no topo das ondas. A primeira foi um layback que valeu nota 7,10 e logo pegou outra maior para mandar um batidão vertical, que arrancou 8,17 dos juízes. Os 15,17 pontos de Leo Casal foram a terceira maior somatória do Hang Loose Pro Contest 2023.

"Nossa, essa foi a bateria da minha vida. Fiquei muito amarradão, peguei altas ondas e, caramba, estou até sem palavras", disse Leo Casal. "A adrenalina tá a mil, o mar tá gigante, as ondas entrando lá na laje e eu arrisquei tudo mesmo. Foi meio que no instinto. Nessa da nota 8, eu cavei lá embaixo, quando olhei pra cima, vi aquele lip amedrontador, mas consegui encaixar a manobra bem perfeita e foi muito irado".

Leo Casal se destacou nas grandes ondas do sábado na Cacimba do Padre - WSL / Daniel Smorigo

VAGAS NO G-8 - Com a passagem para as quartas de final, Leo Casal já saltou da 29.a para a 18.a posição no ranking regional da WSL Latin America, que classifica os oito primeiros para o Challenger Series, o circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour. Nessa última bateria do dia, tinha dois concorrentes bem mais próximos do G-8. O carioca Vitor Ferreira entraria na lista se passasse, mas foi barrado pelo argentino Leandro Usuna, que o ultrapassou, subindo para o nono lugar no ranking.

Todos os sete integrantes do G-8, que participaram do último QS 5000 da temporada em Fernando de Noronha, já perderam. O último a cair foi o vice-líder do ranking, Ian Gouveia. Então, a porta está aberta e os primeiros da fila são Leandro Usuna e o paulista Gabriel Klaussner, que dividem a nona posição. Se passarem para as semifinais, eles já entram no G-8, tirando as vagas do paulista Weslley Dantas e do catarinense Heitor Mueller.

Gabriel Klaussner já está batendo na porta de entrada do G-8 do ranking - WSL / Daniel Smorigo

Gabriel Klaussner também conseguiu uma nota alta - 7,83 - na primeira bateria classificatória para as quartas de final do Hang Loose Pro Contest apresentado por Eletron Energy. Mas, na soma das duas ondas computadas nos resultados, o peruano Gabriel Arturo Vargas passou em primeiro lugar e já aparece em 13.o no ranking. Nesta primeira bateria da quarta fase, eles derrotaram dois brasileiros, Alan Jhones e Caio Costa.

"Estou contente por ter avançado e vamos vir com tudo para o dia da final amanhã (domingo)", prometeu Gabriel Arturo Vargas, que vai enfrentar o uruguaio Marco Giorgi na abertura das quartas de final. Gabriel Klaussner entra na segunda com Paulo Moura e também estava radiante com a classificação: "Estou me sentindo fora desse mundo. Estou no paraíso pegando altas ondas e continuo aí na busca por vaga no Challenger Series, que é o grande objetivo".

Gabriel Arturo Vargas garantiu o Peru no domingo decisivo em Noronha - WSL / Daniel Smorigo

14 VEZES EM NORONHA - Quem também saiu do mar muito feliz, foi o experiente pernambucano Paulo Moura, que fez parte da elite do CT até 2006. Das 16 edições do Hang Loose Pro Contest em Fernando de Noronha completadas esse ano, ele só não participou de duas, a de 2008 e a última em 2020. Agora, com seus 42 anos de idade, ele consegue seu melhor resultado na Cacimba do Padre, já garantindo um quinto lugar ao chegar nas quartas de final. No sábado, ele venceu mais uma bateria.

"Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui mais um ano competindo em alto nível, chegando mais na frente de todos os anos que participei desse evento aqui na ilha", destacou Paulo Moura. "Estou tranquilo e vamos seguindo, uma bateria de cada vez. Hoje (sábado) foi mais um dia de grandes ondas, mas com um xadrez bem complicado de se jogar lá dentro. As ondas estão fechando um pouco, mas Graças a Deus escolhi as certas, achei o "time" da Cacimba e agora vamos pro Final Day".

Paulo Moura fazendo sua melhor participação no Hang Loose em Noronha - WSL / Daniel Smorigo

O Hang Loose Pro Contest apresentado por Elétron Energy em Fernando de Noronha, é uma realização do Instituto Incentiva, com homologação da World Surf League (WSL) Latin America e patrocínios da Hang Loose e Elétron Energy, através da lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de Pernambuco, apoio do site Waves e a competição está sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.