Títulos do Uruguay Longboard Festival serão decididos neste domingo em Punta del Este

O vento maral muito forte provocou mais um "day-off" no sábado e o Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona será encerrado neste domingo em Punta del Este. A previsão está boa para o último dia do evento, que abre a temporada de Longboard da WSL South America na Playa Bikini. A primeira chamada foi marcada para as 7h30 no Uruguai e a competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"As condições estão bastante difíceis, com o vento maral prejudicando a formação das ondas e a previsão para amanhã (domingo) parece que vai se concretizar, de mudar esse vento e entrar um terral para dar uma acertada no mar", disse Roberto Perdigão, Tour Manager da WSL Latin America. "Esperamos ter uns 3-4 pés de ondas com boa formação amanhã aqui na Playa Bikini. Então não teremos competição hoje e vamos apostar todas as nossas fichas no último dia da janela do evento aqui no Uruguai".

O Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona foi iniciado na quarta-feira, com 52 participantes de 8 países. No único dia de competição na Playa Bikini, já foi definida as quartas de final femininas e os 16 classificados nas duas fases masculinas, que irão disputar as oito vagas para as quartas de final. Esta terceira rodada vai abrir o domingo decisivo em Punta del Este, com o recordista absoluto do primeiro dia, o uruguaio Julian Schweizer, entrando na primeira bateria com o norte-americano Tony Silvagni, o brasileiro Wenderson Biludo e o peruano Sebastian Cardenas Aguirre.

Mais dois uruguaios entram na segunda, Lucas Vasquez e o organizador do Uruguay Longboard Festival, Ignacio "Nacho" Pignataro, com o brasileiro Alexandre Escobar e o peruano bicampeão mundial e recordista com cinco títulos sul-americanos da WSL South America, Piccolo Clemente. Na terceira, estão o peruano Matias Maturano, o brasileiro Carlos Bahia, o argentino Surfiel Gil e o mexicano Heriberto Torres Martinez. E na última, os brasileiros Jefson Silva e Leonardo Esteves Martins, o peruano Lucas Garrido Lecca e o californiano Kevin Skvarna.

MUNDIAL DE LONGBOARD - O Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona é a primeira das duas etapas da WSL South America, que vão decidir os títulos sul-americanos da temporada 2023/2024, com o campeão e a campeã garantindo vagas no Circuito Mundial de Longboard da World Surf League. A outra etapa é o Saquarema Surf Festival apresentado por Banco do Brasil nos dias 21 a 25 de abril em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Na sexta-feira, a World Surf League anunciou as etapas do Circuito Mundial de Longboard de 2024. A primeira é o Bioglan Bells Beach Longboard Classic, nos dias 18 a 21 de julho na Austrália. A segunda é o Huntington Beach Longboard Classic, de 3 a 11 de agosto na Califórnia, Estados Unidos. A terceira está agendada para setembro e ainda será anunciado o local e a data. Os top-8 e as 8 melhores nos rankings destas três etapas, se classificam para decidir os títulos mundiais no Surf City Salvador Longboard Championships, no melhor dia de ondas entre 9 e 13 de outubro na praia El Sunzal, em La Libertad.

BATERIAS DO DOMINGO NO URUGUAY LONGBOARD FESTIVAL:

TERCEIRA FASE MASCULINA - 1.o e 2.o=Quartas de Final:

--------3.a=9.o lugar (350 pts) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: Tony Silvagni (EUA), Sebastian Cardenas Aguirre (PER), Julian Schweizer (URU), Wenderson Biludo (BRA)

2.a: Ignacio Pignataro (URU), Lucas Vasquez (URU), Piccolo Clemente (PER), Alexandre Escobar (BRA)

3.a: Surfiel Gil (ARG), Heriberto Torres Martinez (MEX), Carlos Bahia (BRA), Matias Maturano (PER)

4.a: Jefson Silva, Kevin Skvarna (EUA), Leonardo Esteves Martins (BRA), Lucas Garrido Lecca (PER)

QUARTAS DE FINAL FEMININAS - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Maria Fernanda Reyes (PER) x Evelyn Gontier (ARG)

2.a: Ana Camila Kaspar (PER) x Kate Brandi (BRA)

3.a: Jasmim Avelino (BRA) x Ayllar Cinti (BRA)

4.a: Luana Soares (BRA) x Rayane Amaral (BRA)