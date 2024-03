Layback Pro abre a decisão dos títulos sul-americanos em boas ondas na Praia Mole

O Layback Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis foi iniciado em boas ondas de 3-5 pés para os aéreos e manobras na Praia Mole, com algumas surpresas acontecendo no primeiro dia. O terceiro e quarto colocados no ranking da WSL South America, perderam nas suas estreias e já saíram da disputa pelos títulos sul-americanos da temporada 2023/2024, que está sendo encerrada nesta semana na Ilha de Santa Catarina. Um total de 49 surfistas competiu nas 16 baterias realizadas na quarta-feira e o paulista Thiago Camarão se destacou, fazendo os recordes do dia, nota 8,17 e 15,67 pontos. A segunda fase masculina prossegue nesta quinta-feira, a partir das 8h00, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"Estou feliz por ter avançado e a Praia Mole sempre tem boas ondas. A previsão está legal também para os próximos dias e é muito bom estar de volta, porque fiquei 1 ano e meio parado, sem competir", contou Thiago Camarão, que se surpreendeu ao saber dos recordes. "Eu não sabia que tinha feito os recordes, então fico feliz, mas meu foco é passar as baterias, independente das notas. Tive a sorte de começar imprimindo um ritmo forte e os outros atletas estavam tendo dificuldades na escolha das ondas. Acho que a minha experiencia sobressaiu. Fui feliz em achar uma esquerda no final da bateria, para dar duas manobras fortes e até fiquei surpreso em ter começado tão bem assim".

Thiago Camarão fez os recordes do dia com suas manobras de backside - WSL / Marcio David

O recordista absoluto desta quarta edição do Layback Pro, que transforma a Praia Mole no principal palco de etapas do Qualifying Series (QS) em Santa Catarina, é de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Thiago Camarão foi campeão sul-americano da WSL South America em 2017 e nesta temporada 2023/2024, só participou da etapa realizada na sua cidade, na Praia de Maresias. Então, não está disputando o título e nem vaga na lista dos 7 primeiros do ranking, que se classificam para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

Após as 12 baterias da rodada inicial do Layback Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis, foram realizadas as 4 primeiras das 16 da segunda fase, quando entram os 40 cabeças de chave mais bem colocados no ranking. Surpreendentemente, os números 3 e 4, Cauã Costa e Rafael Teixeira, respectivamente, perderam em suas estreias na quarta-feira. O cearense Cauã Costa começou a defender a terceira posição na primeira bateria e chegou a liderar o confronto, que só foi decidido nas últimas ondas surfadas no minuto final.

Alejo Muniz estreou eliminando o número 3 do ranking, Cauã Costa - WSL / Marcio David

DUAS VITÓRIAS - O experiente catarinense Alejo Muniz, ex-top do CT, tinha uma nota 7,0 de um pancadão de backside na junção de uma esquerda cavernosa e estava em primeiro lugar, com Cauã em segundo. Mas, o cearense acabou caindo para último, porque o carioca Vitor Ferreira o ultrapassou e o paulista Igor Moraes acertou um aéreo bem alto, que valeu 7,23 e a vitória por 13,56 pontos. Igor já tinha vencido a primeira bateria do Layback Pro 2024 e Alejo Muniz passou em segundo lugar, com 13,07 pontos.

"Estou amarradão. A Praia Mole parece onde eu moro, Maresias (São Sebastião-SP), e só quero soltar meu surfe nesse campeonato", disse Igor Moraes. "Estou sem pressão nenhuma, não estou concorrendo a vaga no Challenger esse ano, então só quero soltar meu surfe. Foi uma honra ganhar essa bateria, com o Alejo (Muniz) ex-CT, o Cauã Costa, Vitor Ferreira, tá louco, os caras são muito monstros. Mas, é isso, ganhei mais uma e vamos com tudo pras próximas".

Igor Moraes após vencer a sua segunda bateria na Praia Mole - WSL / Marcio David

Quem também ganhou duas baterias na quarta-feira foi o irmão do Alejo, Santiago Muniz, que compete representando a Argentina, onde nasceu. Mas, ambos moram desde crianças em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. Santiago venceu o segundo confronto do dia e a segunda bateria da segunda fase. Nela estreou o peruano Alonso Correa, que se classificou para as Olimpíadas de Paris na última semana em Porto Rico. Além dele, um ex-top da elite do CT, Alex Ribeiro, que eliminou Santiago Muniz no Layback Pro do ano passado. Dessa vez, os dois passaram juntos, com Santiago vencendo por 13,50 a 12,30 do Alex e 11,76 do Alonso Correa, que foi barrado junto com o catarinense Guilherme Luz.

"Graças a Deus, consegui pegar duas ondas boas e aproveitar ao máximo. A Praia Mole é incrível, sempre dá altas ondas e estou amarradão de ter passado mais uma", disse Santiago Muniz. "Foram duas baterias de 25 minutos e estou feliz de ter vencido as duas. Essa agora era muito boa, com o Alex (Ribeiro) que já foi CT, o Gui (Guilherme Luz) que é local aqui da Mole, o Alonso (Correa) também, então eu sabia que ia ter que pegar bastante ondas e deu tudo certo. Meu irmão (Alejo Muniz) já tinha passado, então eu queria passar também e estou amarradão. Amanhã tem mais".

Santiago Muniz também passou invicto com duas vitórias na quarta-feira - WSL / Marcio David

CAMPEÕES DO LAYBACK - Depois desta segunda vitória do Santiago Muniz, o 11.o colocado no ranking, Rodrigo Saldanha, venceu bem sua primeira bateria na Praia Mole e segue na busca por uma vaga no grupo dos top-7 que se classificam para o Challenger Series 2024. Já o número 4, Rafael Teixeira, foi barrado no confronto que fechou a quarta-feira. Outras surpresas do primeiro dia, foram as derrotas de dois vencedores do Layback Pro, o catarinense Luan Wood campeão no ano passado e o paulista Eduardo Motta de 2021.

Agora, o único que pode conseguir um bicampeonato inédito é Michael Rodrigues. Ele é um dos outros 32 cabeças de chave que vão estrear nesta quinta-feira. O segundo dia vai começar pela quinta bateria da segunda fase, com o catarinense Heitor Mueller defendendo a penúltima posição na lista classificatória para o Challenger Series, contra o paulista Wesley Leite e mais dois catarinenses, Matheus Navarro e Patrick Plachi. Na disputa seguinte, tem o último do G-7, Lucas Vicente, estreando contra Leo Casal, o cearense bicampeão brasileiro Messias Felix e Lucas Rosario.

O bicampeão brasileiro Messias Felix estreou com vitória na quarta-feira - WSL / Marcio David

SHOW GARANTIDO - Praticamente cada bateria terá alguém de destaque competindo, ou seja, é show de surfe garantido. Na quarta a entrar no mar na quinta-feira, estreia o maior nome da história do Layback Pro iniciada em 2021, Michael Rodrigues, cabeça de chave número 1 do campeonato. Na seguinte, entra o líder do ranking, Ian Gouveia, com o campeão mundial Adriano de Souza, Jeverson Duarte e o recordista do primeiro dia, Thiago Camarão. Michael, Ian e Adriano, são três participantes que já fizeram parte da elite dos melhores surfistas do mundo da World Surf League.

SURFISTA OLÍMPICA - Serão mais doze baterias para fechar a segunda fase masculina e fica a expectativa se a categoria feminina será iniciada na quinta-feira. A líder do ranking e nova atleta olímpica, Tainá Hinckel, estreia no Layback Pro logo na primeira bateria. Ela já garantiu seu nome entre as 3 surfistas que o ranking da WSL South America classifica para o Challenger Series e a única que pode lhe tirar o título de campeã sul-americana de 2023/2024 é Sophia Medina. Mas, a irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, só consegue isso se vencer o campeonato na Praia Mole e a Tainá não ter chegado nas quartas de final.

Estrutura para os juízes e dos atletas instalada na Praia Mole - WSL / Marcio David

A estreia do Floripa Film Fest é uma das atrações do Layback Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis - WSL / WSL Latin America

FLORIPA FILM FEST - O Layback Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis começou na quarta-feira e nesta quinta-feira tem a estreia do Floripa Film Fest 2024, um Festival Internacional de Filmes de Surfe que promete marcar época na Ilha de Santa Catarina. Serão mais de 30 produções sendo exibidas até sábado, em um telão com mais de 6 metros no Hotel Selina da Praia Mole e a entrada neste cinema ao ar livre é gratuita. Durante os três dias do Floripa Film Fest, acontecerão exposições fotográficas, feira de marcas locais, mostra artística e muita festa com shows ao vivo. Na sexta-feira, 8 de março, tem a "Festa Oficial do Floripa Film Fest" no Layback Basement que fica no próprio Hotel Selina, com o coletivo de Djs Bolachada Vinil assinando a curadoria sonora. Os ingressos para a festa já estão à venda.

PROGRAMAÇÃO DO FLORIPA FILM FEST NA QUINTA-FEIRA:

17h00 - IN THE FAMILY OF THINGS - por Nathan Oldfield com Dave Rastovich

2.a exibição: BLUE TRAIN - por Gui Sodré com João Chumbinho e Samuel Pupo

3.a exibição: RUNNING DOWN A DREAM - por Busy Surfing com Petterson Thomaz

4.a exibição: OTHERWISE - por Pedro Calado e Mateus Werneck

18h40 - FÁBIO FABULOSO - por Pedro Cezar, Ricardo Bocão, Antonio Ricardo, Julio Adler e Marcelo Viana - com Fábio Gouveia

20h20 - SPICY KNIVES - por Jon Aspuru com Kepa Acero e Dane Gudauskas

2.a exibição: MUNDAKA LEGENDARY - por Jon Aspuru

3.a exibição: TEMPUS - por Seventy com Dario Costa e Mr. Wolthers

4.a exibição: BEGINNING OF THE END - por Caio Faria com Jessé Mendes

5.a exibição: TROPICALIENTE - por Luan Mello com Caetano Vargas

6.a exibição: QUE HAJA VENTO - por Bia Pinho com Brenno Brelviss

21h50 - SHOW DO THE BLACK HOLE JANNITORS - com Mickey Bernardoni