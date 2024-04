Saquarema Surf Festival abriu a categoria Pro Junior Sub-20 na quinta-feira em Itaúna

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema, abriu a competição do Pro Junior Sub-20 na quinta-feira, já definindo as quartas de final das categorias masculina e feminina. O grande destaque no primeiro dia de céu nublado e chuva na Capital Nacional do Surf, foi Sunny Pires, que bateu mais um recorde histórico no maior festival de surfe da América do Sul. Ele ganhou a maior nota da categoria para surfistas com até 20 anos de idade, com o 9,33 superando o 9,20 do paulista Diego Aguiar no ano passado.

Sunny Pires é de Armação de Buzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, mas já fez parte do grupo de surfistas preparados no já extinto Instituto Gabriel Medina na Praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Ele estreou na sétima bateria da quinta-feira, que amanheceu com chuva e vento sudoeste fortes. A competição estava prevista para ser iniciada às 8h00, mas só começou as 10h00, quando o vento deu uma trégua, a chuva também acalmou e as condições do mar ficaram melhores.

Sunny já começou bem, em uma boa onda que valeu nota 7,50, a segunda maior do dia até ali. A primeira no critério excelente do julgamento, tinha sido o 8,00 recebido por Yan Sondahl três baterias antes. Sunny Pires ainda foi ultrapassado por Lucas Rosario, que conseguiu somar 6,17 com 7,43 nas primeiras ondas que surfou. Mas, Sunny achou outra onda boa que recebeu 7,03 e passou a frente. Depois, selou a vitória numa direita da série, que abriu a parede para combinar três batidas e rasgadas muito fortes, que arrancaram nota 9,33 dos juízes. É a maior da categoria Pro Junior no Saquarema Surf Festival desde 2021.

Sunny Pires fez um novo recorde na categoria Pro Junior em Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

"Estou feliz e não tem coisa melhor saber disso", disse Sunny Pires. "O nível do Pro Junior sul-americano é muito alto, o campeonato é importantíssimo pra mim e pra galera da nova geração, então estou superfeliz de ter feito um 9,33 e um 7,50. Eu treinei bastante para esse evento e só tenho que agradecer a Deus e aos patrocinadores que me apoiam. Estou feliz de ter passado essa bateria e ainda tem outra hoje, então vamos pra cima".

Sunny Pires agora é novo recordista de nota da competição Pro Junior do Saquarema Surf Festival. E os 16,83 pontos que totalizou, somando o 9,33 com 7,50, só ficaram abaixo dos 17,34 que o cearense Cauã Costa atingiu na primeira vitória do seu bicampeonato na Praia de Itaúna em 2021 e 2022. Sunny Pires depois competiu no penúltimo confronto da quinta-feira e se classificou para as quartas de final, barrando Takeshi Oyama e Kaue Daniel na bateria vencida pelo potiguar Samuel Joca.

Samuel Joca estreando com vitória sobre o recordista Sunny Pires - WSL / Daniel Smorigo

CAMPEÃO SUL-AMERICANO - Quem chegou mais próximo dos recordes de Sunny Pires, foi o atual campeão sul-americano Pro Junior, Ryan Kainalo. O paulista de Ubatuba foi um dos 16 cabeças de chave que estrearam na segunda fase do Saquarema Surf Festival. Ele foi preciso na escolha das ondas no mar difícil da quinta-feira na Praia de Itaúna. Ryan Kainalo só surfou as duas que são computadas e conseguiu 8,17 e 7,00. Por 15,17 pontos, derrotou o chileno Noel de la Torre e os brasileiros Noah Machado e Fabricio Jesus.

"O mar está bem desafiador, mas é sempre bom estar na água e poder achar boas ondas num mar difícil. É mais um motivo para saber que todo trabalho, uma hora dá certo", disse Ryan Kainalo. "Tem mais algumas baterias da Junior ainda pra atingir o objetivo, que é chegar na final. A condição de hoje estava difícil e é o tipo de mar que você tem que estar bem conectado. É nessa hora que a gente vê quem é quem, porque você tem que saber o que fazer, como lidar com o balanço, com o vento, com o frio que está na praia e na água também. Então eu me senti pronto pro desafio e para buscar meu objetivo".

Ryan Kainalo fez a segunda melhor apresentação da quinta-feira em Itaúna - WSL / Thiago Diz

Nos três últimos anos, Ryan Kainalo foi campeão sul-americano no ano passado e vice-campeão em 2021 e 2022, no bicampeonato do cearense Cauã Costa. Os dois melhores surfistas no ranking da WSL South America, se classificam para disputar o título mundial Pro Junior da World Surf League. Essa é, na verdade, a grande meta de Ryan Kainalo. Ele não começou bem nesta temporada, ficando em nono lugar na primeira etapa no Peru. Agora quer subir mais no ranking, para tentar terminar entre os dois primeiros de novo.

Ryan Kainalo foi vice-campeão na final do Saquarema Surf Festival no ano passado. O campeão foi outro paulista de Ubatuba, Gabriel Klaussner, que perdeu em sua primeira defesa do título na quinta-feira. O vencedor da etapa do Peru, Rodrigo Saldanha, que lidera o ranking, também não passou da sua primeira bateria na Praia de Itaúna. Com isso, um novo campeão da categoria Pro Junior do Saquarema Surf Festival será conhecido esse ano e a vitória pode valer a liderança no ranking sul-americano de 2024.

Guilherme Ferreira é o vice-líder no ranking sul-americano Pro Junior - WSL / Daniel Smorigo

LOCAL DE SAQUAREMA - Apenas outro finalista do ano passado se classificou para as quartas de final, Rickson Falcão, surfista preparado no Centro de Treinamento de Surf - Léo Neves, construído pela Prefeitura de Saquarema na Praia de Itaúna. Ele ficou em quarto lugar na final do Saquarema Surf Festival 2023 e estreou com vitória na quinta-feira, na bateria que eliminou o defensor do título, Gabriel Klaussner. O capixaba Guilherme Carvalho conseguiu superar Eduardo Mulford no último minuto, para avançar junto com Rickson Falcão.

"Quero agradecer todos meus patrocinadores, principalmente ao Centro de Treinamento Leo Neves, que me deu o wildcard (convite) para esse evento. Estou muito feliz pela oportunidade de representar Saquarema mais um ano nesse campeonato incrível", disse Rickson Falcão. "O mar está difícil hoje, mas tem altas ondas. A previsão dos próximos dias também é de mar grande e as expectativas são as melhores possíveis. Estou muito feliz, minha namorada, meus amigos, minha família estão aqui torcendo por mim, que dá aquele ânimo a mais pra mostrar o meu surfe. O maior objetivo é superar meu resultado do ano passado, quem sabe sair campeão do Pro Junior dessa vez".

Rickson Falcão competindo em casa na Praia de Itaúna - WSL / Daniel Smorigo

QUARTAS DE FINAL - As quartas de final masculinas desta quarta edição do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, vão acontecer logo após as femininas, que estão marcadas para abrir a sexta-feira, às 8h00 na Praia de Itaúna. Na primeira disputa por duas vagas nas semifinais, está o vice-campeão da primeira etapa do Circuito Sul-americano Pro Junior de 2024 no Peru e vice-líder do ranking, Guilherme Ferreira. Ele vai enfrentar Lukas Camargo, Davi Silva e o equatoriano Maximiliano Saenz.

O semifinalista do último Mundial Junior da WSL na Califórnia, Leo Casal, entra na segunda bateria com Fabricio Rocha, Cauet Frazão e o argentino Tomas Goransky. Na chave de baixo, que vai apontar os dois últimos finalistas do Saquarema Surf Festival, os melhores da quinta-feira, Sunny Pires e Ryan Kainalo, estão na terceira bateria, junto com o local Rickson Falcão e Lucas Rosario. Já as duas últimas vagas para as semifinais, serão disputadas por Samuel Joca, Guilherme Carvalho, Murillo Coura e o chileno Noel de la Torre.

Brianna Barthelmess foi o destaque entre as meninas na quinta-feira - WSL / Daniel Smorigo

PRO JUNIOR FEMININO - O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves também abriu a competição feminina do Pro Junior na quinta-feira, entre a primeira e a segunda fase da categoria masculina. Só rolaram as quatro baterias que definiram as adversárias das oito cabeças de chave que estreiam na segunda fase. O grande destaque entre as meninas, foi a jovem peruana de apenas 13 anos de idade, Brianna Barthelmess. Ela competiu na primeira bateria e ninguém superou os 11,60 pontos que atingiu, somando uma nota 7,83 da melhor apresentação feminina no mar difícil da quinta-feira em Itaúna.

As surfistas de outros países conseguiram a maioria das oito vagas disputadas, para enfrentar as principais estrelas da categoria Sub-20. A paulista Kemily Sampaio passou junto com Brianna Barthelmess na primeira bateria. Na segunda, a peruana Catalina Zariquiey também ganhou e a equatoriana Genesis Garcia barrou mais duas brasileiras. A terceira foi vencida pela chilena Rafaella Montesi e a catarinense Kiany Hyakutake avançou junto com ela. A única vitória brasileira foi conquistada por Pamella Mel, que tirou o primeiro lugar da peruana Camila Sanday na última onda que surfou na quarta bateria.

Pamella Mel foi a única brasileira a vencer bateria na quinta-feira - WSL / Daniel Smorigo

QUARTAS DE FINAL - A peruana Brianna Barthelmess e a equatoriana Genesis Garcia completaram o primeiro confronto das quartas de final e vão enfrentar uma campeã Pro Junior do Saquarema Surf Festival em 2022, Laura Raupp. A catarinense é uma das três brasileiras que vão disputar o Challenger Series esse ano e venceu a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe esse ano em Torres (RS), largando na frente no ranking da temporada 2024/2025 da WSL South America. Laura completou 18 anos de idade na quarta-feira e vai estrear no Pro Junior junto com uma surfista local de Saquarema Allany Tuze.

Na segunda bateria, está a líder do ranking sul-americano Pro Junior de 2024, Arena Rodriguez Vargas, campeã da primeira etapa no Peru. Arena e mais duas peruanas, Sofia Artieda e Catalina Zariquiey, vão competir contra a paulista Kemily Sampaio. Na sequência, estreia a campeã sul-americana Pro Junior de 2023, Isabelle Nalu, junto com Sophia Gonçalves. A chilena Rafaella Montesi e a peruana Camila Sanday são suas adversárias. E a campeã Pro Junior do Saquarema Surf Festival no ano passado, Kalea Gervasi, também do Peru, fecha as quartas de final com a argentina Vera Jarisz e as catarinenses Kiany Hyakutake e Pamella Mel.

A chilena Rafaella Montesi vai enfrentar a atual campeã sul-americana - WSL / Daniel Smorigo

SEXTA-FEIRA - A programação da sexta-feira começa às 8h00 pelas quartas de final do Pro Junior feminino, seguidas pelas quartas de final masculinas desta competição Sub-20 do Saquarema Surf Festival. Na sequência, acontecem as semifinais das duas categorias. Depois, o restante do dia fica para a continuação da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, com 4 baterias da terceira fase do QS 5000 feminino, já valendo vagas para as quartas de final do Saquarema Surf Festival. E a previsão é fechar a sexta-feira pelos 8 confrontos da quinta fase do QS 5000 masculino.

A Prefeitura de Saquarema apresenta o Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves com realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A. O evento licenciado pela WSL Latin America, é válido como segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 e acontece com patrocínios do Banco do Brasil, Cerveja Sol, Monster Energy, G-Shock e Verde Campo, apoio de TVB Shorts, Juçai Orgânico e Castelhana Praia Hotel, parceria institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e Associação de Surf de Saquarema (ASS). A competição é transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo canal da WSL Brasil no YouTube.

SOBRE A 213 SPORTS: Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 70 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Oi Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.