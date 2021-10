LayBack Pro apresentado pela Billabong em Florianópolis estreia no WSL Qualifying Series em novembro

A cidade de Florian√≥polis volta a sediar uma etapa do Circuito Mundial de Surfe, com a estreia do Layback Pro presented by Billabong nos dias 10 a 14 de novembro na Praia Mole. A praia mais badalada da Ilha de Santa Catarina, retorna ao cen√°rio internacional do esporte depois de 11 anos, com uma etapa do World Surf League Qualifying Series, com status QS 3000 para os homens e QS 1000 para as mulheres. A √ļltima passagem do Circuito Mundial pela Praia Mole foi em 2010, com o espanhol Aritz Aranburu e a havaiana Coco Ho festejando os t√≠tulos.

A LayBack Beer é uma marca de cerveja criada pelo medalhista olímpico, Pedro Barros, que nasceu no meio das pistas de skate e das ondas surfadas na Ilha de Santa Catarina, da vontade de fazer algo que acompanhasse o espírito livre e original desses esportes. A LayBack é a marca que mais incentiva e investe na construção de pistas de skate no país, já está presente em grandes cidades do Brasil e patrocina vários skatistas e surfistas. Agora, vai estrear no Circuito Mundial da World Surf League, com o Layback Pro presented by Billabong com uma etapa do WSL Qualifying Series masculina e feminina.

"O surfe sempre fez parte da nossa vida aqui em Florianópolis", destaca André Barros, pai do skatista Pedro Barros e sócio-fundador da LayBack Beer. "Poder fazer um evento desse porte para Floripa voltar ao calendário mundial, é um sonho sendo realizado não só para nós, mas, principalmente, para todos os moradores, a comunidade do surfe catarinense e o comércio local. Parabéns a todos os envolvidos, que acreditaram juntamente com a LayBack, nesse projeto de trazer uma etapa do Circuito Mundial de volta para a nossa cidade".

O LayBack Pro apresentado pela Billabong ser√° o primeiro evento da World Surf League no Brasil, ap√≥s a pandemia do Covid-19. A √ļltima aconteceu em Fernando de Noronha (PE), em fevereiro do ano passado. O resultado na Praia Mole, vai abrir o ranking regional de 2021/2022 da WSL Latin America, que classificar√° dez surfistas na categoria masculina e cinco na feminina, para disputar o WSL Challenger Series do ano que vem. O campe√£o e a campe√£ na Praia Mole, largar√£o na frente na corrida por estas vagas, com 3.000 pontos no ranking masculino e 1.000 no feminino.

"Ficamos felizes em poder retomar as competi√ß√Ķes de surfe no Brasil por Florian√≥polis, que √© uma cidade tradicional de grandes eventos ao longo dos anos. E, especialmente na Praia Mole, que ficou marcada pela primeira vit√≥ria do nosso tricampe√£o Gabriel Medina no Circuito Mundial", disse Ivan Martinho, CEO da WSL Latin America. "Quero parabenizar a Layback, a Billabong, a Prefeitura de Florian√≥polis e todos os patrocinadores e apoiadores, bem como a nossa nova licenciada, a Ag√™ncia Esporte Arte, por realizarem este evento que vai abrir a batalha por vagas para o WSL Challenger Series 2022. Esperamos que seja um grande campeonato e que nossos surfistas deem um show na Praia Mole".

Layback Pro - QS Praia Mole - WSL / WSL Latin America

Florian√≥polis √© a cidade do Brasil que mais promoveu etapas do WSL Qualifying Series. Das 140 realizadas entre 1992 e 2020, 27 aconteceram na capital catarinense e 10 delas na Praia Mole, onde em 2009 o hoje tricampe√£o mundial Gabriel Medina surgiu para o cen√°rio internacional, como o mais jovem vencedor de uma etapa do Circuito Mundial, com apenas 15 anos de idade. Foi tamb√©m na Ilha de Santa Catarina, que aconteceram as primeiras etapas do World Qualifying Series no Brasil, dos homens em 1992 na Praia da Joaquina e das mulheres em 2006 na Praia do Santinho. A Joaquina tamb√©m sediou o √ļltimo QS em Florian√≥polis em 2016.

"Florian√≥polis sempre foi a capital do surfe no pa√≠s", afirmou Ed Pereira, secret√°rio de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Florian√≥polis. "√Č um orgulho para a nossa gest√£o ter novamente um evento desta grandeza e eu visto a camisa quando o assunto √© o futuro da nossa Ilha! Atrav√©s da Secult, procuro idealizar projetos que impactam e transformam nossa cidade. A nossa bandeira √© o esporte e movimentar Floripa √© nosso objetivo".

O LayBack Pro apresentado pela Billabong na Praia Mole de Florianópolis, é um evento licenciado pela WSL Latin America para a Agência Esporte Arte (AEA) promover uma etapa masculina e feminina do WSL Qualifying Series, que será realizada com o patrocínio da Corona e GND Incorporadora e apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, da Fundação Municipal de Esportes, da Federação Catarinense de Surf (FECASURF) e da Associação de Surf da Praia Mole (ASPM). O evento será transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo aplicativo da WSL.