Havaiano e medalhista olímpica são duas atrações do Billabong apresenta LayBack Pro em Floripa

O Billabong apresenta LayBack Pro em Florianópolis terá duas atrações especiais competindo na Praia Mole, do dia 10 a 14 de novembro na Ilha de Santa Catarina. Além de grandes estrelas do surfe brasileiro e de mais seis países da América do Sul, duas jovens promessas da equipe Billabong vão estrear em etapas do WSL Qualifying Series aqui no Brasil, o havaiano Jackson Dorian de 15 anos e a inglesa Sky Brown de 13 anos. Jack é filho do lendário Shane Dorian e Sky ganhou medalha de bronze na final do skate com Rayssa Leal nas Olimpíadas de Tóquio, mas é surfista também. Com ela, sobe para sete o número de atletas olímpicos se apresentando na Praia Mole.

A medalhista olímpica no skate e surfista da equipe Billabong, Sky Brown - WSL / @Reuters

O Billabong apresenta LayBack Pro marca a estreia da cerveja criada pelo skatista Pedro Barros no Circuito Mundial de Surfe, além de três retornos ao calendário da World Surf League. De Florianópolis, que não sediava uma etapa do Qualifying Series há 5 anos, da Praia Mole após 11 anos e da Billabong, que patrocinou a etapa brasileira do WSL Championship Tour até 2014. Foi da LayBack Beer, a iniciativa em promover esse evento com realização da Federação Catarinense de Surf e co-realização da Agência Esporte Arte.

"Florianópolis é a cidade que representa perfeitamente o que é a essência do surfe e do skate", destaca Rafael Alcici Cardoso, CEO da LayBack Beer. "Então, nada mais justo do que entregar esse evento aos surfistas da Ilha. No que depender de nós, isso acontecerá todos os anos e agradeço a quem está junto com a gente, a Prefeitura de Florianópolis, Fundação Municipal de Esportes, Federação Catarinense de Surf e aos nossos parceiros, Billabong, GND Incorporadora, Corona, Red Bull, Hotel Selina e Associação de Surf da Praia Mole".

A Praia Mole será o palco da estreia do Billabong apresenta LayBack Pro - WSL / Marcio David

O Billabong apresenta LayBack Pro será o primeiro evento do Circuito Mundial no Brasil após a pandemia do Covid-19, que interrompeu as competições de surfe em 2020. As inscrições para as etapas do WSL Qualifying Series estão esgotadas, com 144 surfistas no QS 3000 masculino e 32 no QS 1000 feminino. No total, serão 176 representantes de 9 países, incluindo o Havaí de Jackson Dorian e a Inglaterra de Sky Brown. Grandes nomes do surfe brasileiro e da Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Equador e El Salvador, vão disputar os primeiros pontos nos rankings regionais da WSL Latin America, valendo classificação para o WSL Challenger Series de 2022.

Jackson Dorian vai estrear em etapas do WSL Qualifying Series aqui no Brasil - WSL / Divulgação Billabong

"É muito importante trazer a Billabong de volta ao patrocínio de eventos aqui no Brasil, como era alguns anos atrás, quando a gente tinha o CT do Rio de Janeiro que fizemos até 2014, depois de patrocinar o CT de Imbituba", disse Gustavo Goldman, gerente de marketing da Billabong Brasil. "Além disso, teve toda a história que fizemos nos Billabong Pro Junior, que revelou diversos atletas que hoje estão brilhando na elite mundial. Ficamos felizes também pelo nosso retorno acontecer na Praia Mole, que não recebia um campeonato há 11 anos".

Gustavo Goldman também comentou sobre as duas jovens promessas da equipe Billabong, que vão estrear em etapas do WSL Qualifying Series no Billabong apresenta LayBack Pro: "O filho do Shane Dorian, o Jackson, é um dos principais atletas mirins da Billabong. Vai ser o primeiro QS dele e da Sky Brown também, que é uma medalhista olímpica da nossa equipe como o Italo Ferreira, mas só que no skate. Fico feliz que essa estreia acontecerá aqui no Brasil e acredito que será uma boa experiência para ele e para ela, de competirem em um evento de alto nível, com muitas estrelas do surfe participando".

O argentino Leandro Usuna é um dos atletas olímpicos inscritos no evento - WSL / Kevin Moncayo

ATLETAS OLÍMPICOS - Com a confirmação da skatista e surfista Sky Brown, medalha de bronze na estreia do skate nas Olimpíadas e que surfa muito bem também, sobe para sete o número de atletas olímpicos que irão competir no Billabong apresenta LayBack Pro. Quem também esteve nos Jogos de Tóquio 2020 no Japão e vai se apresentar nas ondas da Praia Mole, são Silvana Lima, a peruana Daniella Rosas, a equatoriana Dominic Barona, o argentino Leandro Usuna, o peruano Miguel Tudela e o chileno Manuel Selman.

Também estarão prestigiando o retorno da Praia Mole e de Florianópolis ao calendário do WSL Qualifying Series, seis dos onze brasileiros que disputaram o World Surf League Championship Tour esse ano, o campeão mundial Adriano de Souza, Yago Dora que é o cabeça de chave número 1 do Billabong apresenta LayBack Pro, Jadson André, Miguel Pupo, Caio Ibelli e Alex Ribeiro. Na lista tem cinco campeões mundiais da WSL na categoria Pro Junior, o mesmo Adriano de Souza em 2003, Caio Ibelli em 2011, Lucas Silveira em 2015, Mateus Herdy em 2018 e o atual campeão, Lucas Vicente.

O campeão mundial de 2015 e Pro Junior de 2003, Adriano de Souza - WSL / Matt Dunbar

A maioria dos sul-americanos que estava na Europa até a semana passada, disputando classificação para o CT 2022 nas etapas do WSL Challenger Series, vai competir na Praia Mole. Esta lista tem atletas do CT 2021, Yago Dora, Caio Ibelli e Alex Ribeiro, ex-tops da elite, como Alejo Muniz, Ian Gouveia, Jessé Mendes, Willian Cardoso, Michael Rodrigues, Wiggolly Dantas e Silvana Lima, além de João Chianca, Samuel Pupo, Thiago Camarão, Weslley Dantas, Edgard Groggia, Rafael Teixeira, Marcos Correa, Luel Felipe, Summer Macedo, os peruanos Alonso Correa, Miguel Tudela, Daniella Rosas, Sol Aguirre e a equatoriana Dominic Barona.

O LayBack Pro apresentado pela Billabong é uma realização da Federação Catarinense de Surf (FECASURF) com a Agência Esporte Arte (AEA) como co-realizadora e a licenciada pela WSL Latin America para promover uma etapa do WSL Qualifying Series, com patrocínios da Corona e GND Incorporadora e apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, da Fundação Municipal de Esportes, do Hotel Selina Floripa e da Associação de Surf da Praia Mole (ASPM). A competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo aplicativo grátis da WSL.