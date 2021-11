Saquarema Surf Festival promoverá seis competições da World Surf League na Praia de Itaúna

O Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura de Saquarema vai promover seis competições da World Surf League na semana de 15 a 21 de novembro, com mais de 200 atletas se enfrentando nas ondas da Praia de Itaúna. O evento é uma realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A e licenciada pela WSL Latin America para fazer etapas do WSL Qualifying Series, Pro Junior e Longboard. Serão 128 participantes no Quiksilver Pro QS 3000 masculino, 32 no ROXY Pro QS 3000 feminino, 32 na categoria Pro Junior Sub-20 masculina, 16 na Pro Junior feminina, 32 no Longboard Pro masculino e 16 no Longboard feminino. Todos os eventos acontecerão com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres e serão transmitidos ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O Saquarema Surf Festival será realizado em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves, que faleceu em 2019 enquanto competia nas mesmas ondas da Praia de Itaúna. A 213 Sports quer fixar este Festival de Surf como uma segunda data no calendário esportivo de Saquarema, que desde 2017 vem sediando a etapa brasileira do World Surf League Championship Tour. No entanto, a última aconteceu em 2019, devido à pandemia do Covid-19, então o Saquarema Surf Festival também vai marcar o retorno das competições na Capital Nacional do Surf.

Grandes estrelas do esporte vão prestigiar a estreia do evento, como os campeões mundiais da World Surf League, Adriano de Souza do CT, Caio Ibelli, Mateus Herdy e Lucas Vicente do Pro Junior, Phil Rajzmane o peruano Piccolo Clemente do Longboard e até Lucas "Chumbo" Chianca, que já conquistou o título de melhor do mundo em ondas gigantes. Lucas é um dos convidados dos organizadores do Saquarema Surf Festival e pela primeira vez vai competir em uma etapa do WSL Qualifying Series em casa, ainda mais junto com o seu irmão mais jovem, João Chianca, o Chumbinho.

O campeão mundial de ondas gigantes da WSL, Lucas Chumbo, em Jaws - WSL / Keoki Saguibo

"Vai ser meu primeiro QS no quintal de casa e estou muito feliz por ter recebido esse convite, para participar de um evento em homenagem a uma pessoa que fez tanto por mim em toda a minha carreira", disse Lucas Chianca. "O Leo Neves me ensinou muita coisa e, com certeza, eu sou o surfista que sou hoje, graças a ele também. E vai ser uma honra estar em casa, competindo em um evento desse, podendo sair um pouco da temporada de ondas gigantes. Mas, sei que já já estarei de volta para buscar outros objetivos nas ondas gigantes".

IRMÃOS CHIANCA - Lucas também falou sobre o momento que o seu irmão vive nessa temporada. O atual campeão sul-americano da WSL Latin America, João Chianca, ocupa a sexta posição no ranking do WSL Challenger Series, que vai classificar doze surfistas para a elite do World Surf League Championship Tour de 2022. Chumbinho está bem próximo de reforçar a "seleção brasileira" do CT no ano que vem. Ele vai defender a sua vaga logo após o Saquarema Surf Festival, na etapa final do WSL Challenger Series 2021, que começa no dia 25 de novembro em Haleiwa, no Havaí.

"O meu irmão está com o surfe acima do nível, tá muito bizarro. Eu rezo para não ter uma bateria junto com ele, porque tá difícil pegar o moleque. Ele realmente está com um surfe muito polido", destacou Lucas Chianca. "Ele está muito bem colocado no ranking também e com um psicológico muito sólido. Se Deus quiser, ele vai estar no CT ano que vem, representando o Brasil no Tour, assim como o irmão dele está no Tour das Ondas Gigantes".

Lucas Chianca competiu junto com o irmão nos tubos do Chile - WSL / Nicolas Diaz

JUNTOS NO QS - Os dois já chegaram a disputar a mesma bateria em uma etapa do WSL Qualifying Series. Foi em 2016 nas Filipinas, quando foram escalados juntos na primeira fase e o Lucas terminou em último, enquanto o João venceu essa bateria, passou mais uma e parou na terceira fase, ficando em nono lugar no evento. Outra etapa que eles participaram foi nos tubos de El Gringo, em Arica, no Chile, em 2018. Nessa, os dois não se enfrentaram e perderam na mesma fase, ficando empatados em 13.o lugar no Desafio de Arica. Agora, no Saquarema Surf Festival, será a primeira vez que os irmãos Chianca competirão juntos em uma etapa do WSL Qualifying Series em casa.

"Se eu parar para pensar, vai ser realmente um sonho competir em casa. Vestir a lycra na frente das pessoas que eu amo e que viram toda a minha evolução e trajetória, será muito incentivador", disse João Chianca. "E competir com o Lucas vai ser bom demais. A família toda vai estar reunida, então acho que será uma das melhores coisas que vai acontecer para mim esse ano".

Chumbinho também comentou sobre a expectativa da classificação para o CT 2022: "Estou tentando lidar com isso de uma maneira bem tranquila. Eu penso nisso diariamente, mas vou tentar deixar essas emoções de lado e focar primeiro nesses dois eventos daqui do Brasil (Florianópolis e Saquarema), para apresentar o melhor do meu surfe neles. Depois, fico livre para pensar e respirar minha situação no Havaí, que é um lugar muito especial para mim. Sei que ainda tem muito trabalho a ser feito, para atingir meu grande objetivo".

João Chianca no Quiksilver Pro France válido pelo WSL Challenger Series - WSL / Damien Poullenot

PROGRAMAÇÃO - O Saquarema Surf Festival será iniciado no dia 15 de novembro, segunda-feira, pela categoria longboard. A previsão é começar a primeira fase masculina as 8h00 na Praia de Itaúna. Depois das oito baterias, a programação é realizar as quatro da rodada inicial feminina e mais quatro da segunda fase masculina. Então, todas as estrelas dos pranchões devem competir no primeiro dia, como os bicampeões mundiais Phil Rajzman e Piccolo Clemente e o vice-campeão e vice-campeã de 2019, Rodrigo Sphaier que é de Saquarema e a carioca Chloe Calmon.

Outros destaques do Longboard são a tricampeã sul-americana da WSL Latin America, Atalanta Batista, a peruana Maria Fernanda Reyes, Jefson Silva, Carlos Bahia, o local de Saquarema, Jeremias Da Silva, o norte-americano Tony Silvagni, entre outros. O cronograma de toda a semana do Saquarema Surf Festival ainda está sujeito a alterações, mas no momento prevê para a terça-feira (16) o início do Quiksilver Pro QS 3000 masculino e do ROXY Pro 3000 feminino para a quarta-feira (17). Já a categoria Pro Junior, deve começar somente na quinta-feira (18).

Bicampeão mundial Phil Rajzman estreia no primeiro dia em Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde pela vertical de Esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 50 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A essência da 213 Sports vê o esporte como engajamento, entretenimento e, principalmente, uma válvula de escape para as marcas que buscam atenção do consumidor final. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca por realizações como CamelBak Race, Casa ON Running, Oi Rio Pro, Pelé Academia, Praia Para Todos, Sephora Beauty Run, WSL House, entre outros.