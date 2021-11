Billabong apresenta LayBack Pro começa com o QS 3000 masculino na Praia Mole

O Billabong apresenta Layback Pro foi iniciado na quarta-feira, com as duas primeiras fases do QS 3000 masculino sendo disputadas em boas ondas na Praia Mole, em Florianópolis. Um total de 80 surfistas estreou no primeiro dia e apenas 32 avançaram para enfrentar os 32 pré-classificados que entram na terceira fase. Os recordistas do dia foram o peruano Miguel Tudela com a maior nota - 8,0 - e o paranaense Edson de Prá com o maior placar - 14,57 pontos. Na quinta-feira, o dia começa pelo QS 1000 feminino, a partir das 8h00 na Praia Mole, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Peruano Miguel Tudela ganhou a maior nota da quarta-feira - WSL / James Thisted

Na quarta-feira, o jovem Edson de Prá, 21 anos, fez as marcas a serem batidas no Billabong apresenta LayBack Pro. Ele acertou os aéreos e manobrou forte na terceira bateria do dia, somando notas 7,67 e 6,90 no imbatível placar de 14,57 pontos. Depois, fez uma dobradinha paranaense com o experiente Pericles Dimitri, 35 anos, com os dois passando juntos para a terceira fase da primeira etapa do WSL Qualifying Series no Brasil, após a pandemia do Covid-19 que paralisou o Circuito Mundial em março do ano passado.

"√Č muito bom estar aqui competindo no QS pela primeira vez", disse Edson de Pr√°. "No primeiro rounde, consegui achar boas ondas para fazer uma somat√≥ria muito boa e, no segundo rounde, mandei aquele a√©reo ali que foi o que salvou. Est√° sendo uma experi√™ncia muito grande pra mim e estou confiante. Agora vamos pra cima pro terceiro round".

Edson de Pr√° foi a surpresa da quarta-feira na Praia Mole - WSL / Marcio David

Apesar de alguns surfistas de outros países terem estreado na quarta-feira, Edson de Prá só enfrentou brasileiros nas duas que disputou. Na terceira, será assim novamente. O recordista de pontos do Billabong apresenta LayBack Pro vai disputar a sexta bateria da terceira fase, com Yage Araujo, Kim Matheus e Ryan Kainalo, que vem de um excelente terceiro lugar no QS 5000 das Ilhas Açores, encerrado no domingo em Portugal.

Ninguém conseguiu superar os 14,57 pontos do Edson de Prá na segunda fase, mas a nota 7,67 do paranaense foi ultrapassada duas vezes. Primeiro pelo paulista Thiago Guimarães na quarta bateria da primeira fase ainda. Depois, pelo peruano Miguel Tudela, que conseguiu uma nota 8,00 no segundo confronto da segunda fase. Miguel é um dos atletas patrocinados pela Billabong e derrotou três brasileiros, Heitor Mueller, Daniel Templar e Odacir Nonato.

"Foi uma boa bateria. Eu fiquei do lado certo da praia e peguei umas esquerdas boas para fazer meu surfe. Escolhi o pico ali e deu pra surfar sozinho. Era minha estratégia e funcionou", disse Miguel Tudela. "Estou um pouco cansado porque cheguei de viagem a 1h00 da manhã, mas contente também por ter vencido minha primeira bateria. Eu nunca tinha competido aqui na Praia Mole, só na Joaquina, mas deu pra ver que o fundo tá bom e vai ficar bem divertido nos próximos dias".

Miguel Tudela foi um dos recordistas do primeiro dia na Praia Mole - WSL / MARCIO DAVID

Miguel Tudela é um dos atletas olímpicos que estão participando do Billabong apresenta LayBack Pro e falou sobre as duas etapas seguidas que serão disputadas no Brasil (em Floripa e em Saquarema semana que vem): "Eu troquei de região (da WSL North America para a WSL Latin America) esse ano e esses dois campeonatos aqui no Brasil são importantes, de 3.000 pontos. Estou contente em voltar para a região do meu país, o Peru, e feliz também de ter começado bem no evento. Agora é descansar um pouco mais, para amanhã vir mais preparado".

CONFRONTO DE GERA√á√ēES - Outra atra√ß√£o do primeiro dia do Billabong apresenta LayBack Pro foi o confronto de gera√ß√Ķes nas ondas da Praia Mole, com surfistas j√° mais veteranos superando talentos bem mais jovens. O bicampe√£o brasileiro Messias Felix e o carioca Raoni Monteiro, que por muitos anos fez parte da elite do WSL Championship Tour, passaram pelas duas primeiras fases. J√° o cearense Marcio Farney e o catarinense Marco Polo, que tamb√©m foi top do CT, estrearam na segunda fase e com vit√≥rias.

"De volta ao que eu sempre gostei de fazer, graças a Deus. Minha vida inteira, desde criança, 20 anos de Circuito Mundial competindo, aí dei uma pausa pros filhos, outros projetos e agora estou voltando nos campeonatos amadores, profissionais, esse QS agora e é isso o que me move", disse Marco Polo. "Vencer essa bateria então, é mais do que uma vitória e isso me emociona. Tinha muita gente me perguntando que horas seria minha bateria, todo mundo querendo acompanhar, querendo ver e eu acabei vencendo a bateria, então para mim já é mais do que ter ganho o campeonato".

Marco Polo estreando com vitória no Billabong apresenta LayBack Pro - WSL / Marcio David

Marco Polo competiu na s√©tima bateria da segunda fase e derrotou Thiago Guimar√£es, Eric Bahia e Cauet Fraz√£o. Seus pr√≥ximos advers√°rios, na terceira fase, s√£o o igualmente experiente Hizunom√™ Bettero e os jovens Fernando Junior e Hedieferson Junior. Marco Polo √© um dos 27 participantes do Billabong apresenta LayBack Pro, que competiram na √ļltima etapa do WSL Qualifying Series realizada na Praia Mole 11 anos atr√°s.

11 ANOS ATR√ĀS - Aquela etapa de 2010 foi vencida pelo espanhol Aritz Aranburu, derrotando na final o ga√ļcho Rodrigo Dornelles, que n√£o compete mais. Eles passaram por dois paulistas nas semifinais, o hoje tricampe√£o mundial Gabriel Medina e Caio Ibelli. Ambos disputaram o World Surf League Championship Tour esse ano e Caio √© um dos seis titulares da "sele√ß√£o brasileira" do CT 2021, que v√£o competir no Billabong apresenta LayBack Pro. Ele esteve na Praia Mole na quarta-feira, treinando e assistindo as baterias.

"Fiz um treino ali e hoje, uma quarta-feira j√° com praia lotada, altas ondinhas, alto n√≠vel de competi√ß√£o e √© muito bom ver tudo isso acontecendo de novo", disse Caio Ibelli, semifinalista do √ļltimo QS na Praia Mole. "Eu era novinho e guardo grandes mem√≥rias aqui da Praia Mole. Espero conseguir um bom resultado aqui e pegar altas ondas nesse evento. √Č importante ter v√°rias etapas no Brasil, porque a quantidade de surfistas brasileiros que precisam de uma oportunidade para competir √© muito grande. Ent√£o, nada mais justo do que ter mais eventos aqui no Brasil e em toda a Am√©rica do Sul".

Caio Ibelli é uma das estrelas do CT que estreiam na sexta-feira. - WSL / James Thisted

Caio Ibelli √© um dos 32 cabe√ßas de chave do Billabong apresenta LayBack Pro que s√≥ v√£o estrear na sexta-feira, j√° na quarta fase do QS 3000. Os outros participantes da elite do CT 2021 s√£o o campe√£o mundial Adriano de Souza, o cabe√ßa de chave n√ļmero 1 do evento, Yago Dora, Jadson Andr√©, Miguel Pupo e Alex Ribeiro. Esta etapa abre os rankings regionais da WSL Latin America, que classificar√£o 10 homens e 5 mulheres para o WSL Challenger Series, o novo campo de batalha por vagas para a divis√£o de elite da World Surf League.

QS 1000 FEMININO - Depois de um dia inteiro só de competição masculina, a quinta-feira vai começar pelo QS 1000 feminino. As 32 participantes do Billabong apresenta LayBack Pro foram divididas em oito baterias na primeira fase. As duas melhores em cada, avançam para a segunda rodada. As principais estrelas são as atletas olímpicas, a brasileira Silvana Lima, a peruana Daniella Rosas e a equatoriana Dominic Barona, todas com títulos sul-americanos da WSL Latin America no currículo.

Mas, chama a atenção também a quantidade de surfistas com pouca ou nenhuma experiência no Circuito Mundial Profissional. Entre as surfistas da novíssima geração, nove vão estrear em etapas do WSL Qualifying Series na Praia Mole: Laura Raupp, Isabelle Nalu, Pamella Mel, Maya Carpinelli, Alexia Monteiro, Kemily Sampaio, Kiany Hyakutake, Potira Castaman e a inglesa Sky Brown, medalhista olímpica no skate que faz parte da equipe de surfe da Billabong.

Billabong apresenta LayBack Pro na Praia Mole - WSL / MARCIO DAVID

A principal patrocinadora do Billabong apresenta LayBack Pro, a LayBack Beer, marca de cerveja criada pelo medalhista olímpico no skate, Pedro Barros, já patrocina vários skatistas e surfistas, como Miguel Pupo do CT, Ian Gouveia, Thiago Camarão, Lucas Silveira e a jovem promessa Laura Raupp.

Esse esp√≠rito estar√° presente nas v√°rias atra√ß√Ķes extra-competi√ß√£o programadas para todas as noites do Billabong apresenta LayBack Pro pela Ilha de Santa Catarina. Na quarta-feira (dia 10), o pico de encontro da galera √© na Casa Soulmar Floripa localizada no Bairro Rio Tavares, na quinta-feira ser√° no Layback Basement na Praia Mole, na sexta-feira no John Bull Layback Brew Pub na Lagoa da Concei√ß√£o, no s√°bado no The Search House na Barra da Lagoa e no domingo novamente no John Bull Layback Brew Pub.

