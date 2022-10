Saquarema Surf Festival começa na segunda-feira com o QS 5000 masculino na Praia de Itaúna

A segunda edição do Saquarema Surf Festival promovido pela 213 Sports em memória a Leo Neves com apresentação da Prefeitura de Saquarema, começa nesta segunda-feira com a etapa masculina do QS 5000. Ex-tops da elite mundial do CT, como Peterson Crisanto e Wiggolly Dantas, estreiam nas primeiras baterias do dia, a partir das 8h00 na Praia de Itaúna. As seis competições que vão rolar nessa semana no maior campeonato do ano na América do Sul, serão transmitidas ao vivo da Capital Nacional do Surf pelo WorldSurfLeague.com.

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é a única etapa do Qualifying Series no continente, a oferecer premiação máxima de 50.000 dólares para as categorias masculina e feminina. As vitórias na Praia de Itaúna valerão importantes 5.000 pontos para os rankings da temporada 2022/2023 da WSL Latin America. É o segundo QS 5000 do ano para os homens, mas o único para as mulheres do calendário, sendo decisivo na batalha pelas vagas para o Challenger Series de 2023. O ranking regional masculino indicará oito surfistas e as quatro melhores do feminino também se classificam para a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour.

Yago Dora e Sophia Medina venceram as etapas do QS na estreia do evento em 2021 - WSL / Thiago Diz

Além das etapas do QS 5000, serão disputados nessa semana nas ondas do Maracanã do surfe brasileiro, eventos valendo 1.000 pontos na corrida pelos títulos sul-americanos da categoria Pro Junior Sub-20 e do Longboard. Todas as seis competições do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, vão acontecer com o princípio da igualdade na premiação incentivado pela World Surf League, com as mulheres recebendo o mesmo valor dos homens na mesma posição.

Um total de 187 competidores vai disputar os seis títulos que estarão em jogo na Capital Nacional do Surf. São 104 inscritos no QS 5000 masculino, com 34 deles também participando do Pro Junior com outros 14 surfistas. Na categoria feminina, das 25 inscritas no Pro Junior, apenas uma não está entre as 39 concorrentes ao prêmio máximo de 10.000 dólares da vitória na etapa do QS 5000. No Longboard, são 18 participantes na categoria masculina e 11 na feminina.

Cauã Costa e Sol Aguirre campeões sul-americanos com as vitórias no Pro Junior - WSL / Thiago Diz

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves estreou no ano passado, sendo um dos primeiros eventos esportivos a acontecer no Brasil após a pandemia. Apenas Yago Dora não vai defender o título conquistado em 2021, mas Sophia Medina, que festejou sua primeira vitória em etapas do WSL Qualifying Series em Itaúna, está confirmada. Além dela, a peruana Sol Aguirre e o cearense Cauã Costa também tentarão o bicampeonato na categoria Pro Junior, assim como a carioca Chloé Calmon e o norte-americano Tony Silvagni no Longboard.

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas do Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das modalidades Junior e Longboard, todas com as categorias masculina e feminina. A Prefeitura Municipal de Saquarema apresenta o evento. A competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Tony Silvagni e Chloé Calmon conquistaram os primeiros títulos do Longboard - WSL / Thiago Diz

