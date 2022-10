Luana Silva se destaca na abertura do QS 5000 feminino no Saquarema Surf Festival

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves deu a largada na etapa feminina do World Surf League (WSL) Qualifying Series na terça-feira, com todas as 39 concorrentes ao título do QS 5000 estreando na Praia de Itaúna. O destaque do dia foi Luana Silva, que em sua primeira vez competindo no Brasil, bateu todos os recordes do evento apresentado pela Prefeitura de Saquarema. A peruana Sol Aguirre começou a defender a liderança no ranking regional da WSL Latin America com vitória e a campeã do QS do ano passado em Itaúna, Sophia Medina, também avançou para a terceira fase.

Depois das duas rodadas do QS 5000 feminino, já definindo as 16 surfistas que vão disputar classificação para as quartas de final na terceira fase, foi iniciada a competição de Longboard masculino e feminino do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves. Na quarta-feira, os homens voltam a competir, com o dia começando as 8h00 com a terceira fase do QS 5000. Depois das 16 baterias, acontecem as quatro primeiras da primeira fase do Pro Junior masculino.

Na terça-feira, Luana Silva bateu até todas as marcas das vinte baterias do QS 5000 disputadas pelos homens na segunda-feira. Essa é a primeira vez que ela compete no Brasil e já começou forte sua bateria, destruindo as direitas da Praia de Itaúna. Luana atingiu 15,00 pontos com as notas 8,00 e 7,00 das primeiras ondas que pegou no Maracanã do surfe brasileiro. Os recordes do masculino eram nota 7,33 e 14,00 pontos do Krystian Kymerson no último confronto do primeiro dia.

Luana Silva competindo pela primeira vez em Saquarema como brasileira - WSL / Daniel Smorigo

"Estou muito feliz em estar aqui em Saquarema pela primeira vez e por ter conseguido pegar duas ondas boas na bateria", disse Luana Silva. "É a minha primeira vez competindo aqui no Brasil e quero surfar muito aqui em Saquarema ainda, para conseguir uma boa performance no Challenger Series (1 a 8 de novembro), que vai acontecer aqui também".

Luana Silva é filha de pai e mãe brasileiros, que há muitos anos moram no Havaí, onde ela nasceu. Começou a competir como havaiana, mas neste ano mudou de nacionalidade com total apoio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), para passar a representar a bandeira verde-amarela. Ela iniciou o ano no seleto grupo das top-17 do World Surf League Championship Tour, mas saiu no novo corte da elite no meio da temporada. Agora tenta recuperar a vaga pelo Challenger Series, circuito que a próxima etapa acontece também na Capital Nacional do Surf, nos dias 1 a 8 de novembro.

Outra ex-top da elite mundial do CT que está participando do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é a experiente Silvana Lima. A maior surfista do Brasil em todos os tempos, estreou logo depois de Luana Silva e conseguiu a vitória na onda que pegou no último minuto. Silvana está em quarto lugar no ranking regional da WSL Latin America, que classifica quatro surfistas para disputar o Challenger Series em 2023. A número 3, Dominic Barona, do Equador, passou junto com ela, com ambas eliminando a saquaremense Taís Almeida e a carioca Mariana Areno.

Silvana Lima conquistou a vitória no último minuto da bateria - WSL / Daniel Smorigo

"A primeira bateria sempre tem aquela adrenalina e estou feliz por ter passado junto com a Mimi (Dominic Barona) e por estar aqui em Saquarema novamente", disse Silvana Lima. "Aqui é o melhor evento que tem pra gente, porque são muitos pontos. Nós competimos cinco QS 1000 e aqui são 5.000 pontos numa etapa só, então estou superfocada pra poder me classificar pro Challenger Series. Estou muito feliz em estar vivendo essa fase de várias competições no Brasil novamente e amarrodona também em poder viajar para competir por todo o Brasil".

LÍDER DO RANKING - Outra atração do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é a peruana Sol Aguirre. No ano passado, ela conquistou o tricampeonato sul-americano Pro Junior nas ondas da Praia de Itaúna, com a vitória no evento desta categoria Sub-20. Sol Aguirre chega em Saquarema agora liderando esse ranking e também o principal da WSL Latin America, classificatório para o Challenger Series 2023. A peruana venceu sua bateria contra as brasileiras Kiany Hyakutake e Sophia Gonçalves, que foi eliminada junto com a chilena Natalia Escobar.

Sol Aguirrre defende a liderança em dois rankings da WSL Latin America - WSL / Daniel Smorigo

"Tenho boas recordações desse lugar e desse evento realizado em homenagem ao Leo Neves, que foi uma inspiração para nós", disse Sol Aguirre. "Estou me sentindo bem, surfando bem, então espero encontrar o ritmo das ondas e me conectar com o mar, para fazer boas baterias. Fico feliz de estar liderando dois rankings, mas quero tentar ficar tranquila, para dar o melhor de mim em cada bateria. Estou aqui também para me divertir e desfrutar de tudo que Saquarema tem para nós".

A líder do ranking principal da WSL Latin America, Sol Aguirre, estreou com vitória na segunda edição do Saquarema Surf Festival, mas a vice-líder e também peruana Arena Rodriguez Vargas, foi barrada pelas brasileiras Yanca Costa e Naire Marquez no último confronto do QS 5000 na terça-feira. Outras favoritas, como Tainá Hinckel e Laura Raupp, também não passaram da sua primeira bateria na etapa mais importante da disputa pelas quatro vagas para o Challenger Series. As duas perderam para Juliana dos Santos e a surfista local de Saquarema, Kayane Reis, que passou em primeiro lugar.

FINALISTAS DE 2021 - Já as finalistas da estreia do Saquarema Surf Festival em 2021, avançaram para a terceira fase. A vice-campeã, Daniella Rosas, ganhou sua bateria, mas a defensora do título, Sophia Medina, avançou em segundo no confronto vencido por outra peruana, Melanie Giunta. Com isso, as duas vão voltar a se encontrar já na próxima bateria, que será disputada na sexta-feira. Elas vão enfrentar Kayane Reis e Naire Marquez, na terceira batalha por vagas para as quartas de final da única etapa feminina de 5.000 pontos da temporada 2022/2023 da WSL Latin America.

Sophia Medina voltando ao palco da primeira vitória da sua carreira na WSL - WSL / Daniel Smorigo

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas do Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das modalidades Junior e Longboard, todas com as categorias masculina e feminina. A Prefeitura Municipal de Saquarema apresenta o evento, que é patrocinado pela 51 ICE, Stanley, Surf Trip, Quiksilver, ROXY, Oakley, Layback Beer; além do apoio da Monster Energy, New Era, Australian Gold, Bold Snacks, Castelhana Praia Hotel; com parceria de mídia de Ricosurf.com, Waves, Lance!, Rádio Cidade e institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e Associação de Surf de Saquarema. A competição é transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

