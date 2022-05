Principais estrelas do Circuito Banco do Brasil de Surfe estreiam batendo recordes na Bahia

As principais estrelas do Circuito Banco do Brasil de Surfe estrearam na sexta-feira e atenderam as expectativas, dando um show nas boas ondas da Praia de Stella Maris, em Salvador. A catarinense Tainá Hinckel já abriu o segundo dia fazendo novos recordes nesta etapa da Bahia, com suas marcas só sendo batidas à tarde, pelo potiguar Alan Jhones. Um total de 80 surfistas competiu na sexta-feira e só metade avançou, oito para as quartas de final femininas e 32 para a quarta fase masculina. Os homens vão abrir o sábado, às 8h00, ao vivo pelo TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.

A sexta-feira foi iniciada com a campeã da primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Garopaba (SC), confirmando o favoritismo contra a pernambucana Monik Santos, a carioca Julia Duarte e a jovem surfista baiana, Maria Eduarda. Na Praia da Ferrugem, Tainá Hinckel mostrou a potência do seu backside para fazer os recordes do evento, nota 9,50 e 17,00 pontos. Em Salvador, ela usou o seu frontside igualmente agressivo nas direitas de Stella Maris para atingir 15,50 pontos, com notas 8,33 e 7,17. Essas marcas superaram os recordes do baiano Alandreson Martins na quinta-feira, nota 7,17 e 13,84 pontos.

"Estou muito feliz em estar de volta aqui na Bahia e amarradona por achar duas ondas boas, para passar a bateria surfando bem", disse Tainá Hinckel. "Eu gosto bastante daqui e quero me divertir, fazer meu surfe e seguir avançando. Estou muito feliz por estar aqui com meu pai (Carlos Kxote), pegando boas ondas nesse calorão, bebendo muita água de coco, só coisa boa, então vamos com tudo tentar um bom resultado".

Tainá Hinckel liderando os rankings do Banco do Brasil e da WSL Latin America - WSL / Daniel Smorigo

A catarinense da Guarda do Embaú já liderava o ranking do Circuito Banco do Brasil e, com a passagem para as quartas de final na Bahia, assumiu também a primeira posição no ranking sul-americano da WSL Latin America, classificatório para o Challenger Series de 2023. Tainá Hinckel completou 19 anos em 8 de maio e já possui dois títulos sul-americanos Pro Junior no currículo, de 2016 e 2019. A última vez que ela competiu na Bahia foi em 2019, numa etapa desta categoria Sub-18 que ela venceu nas mesmas ondas de Stella Maris.

"Com certeza, uma das minhas metas para esse ano é conseguir uma vaga para o Challenger Series (único caminho para se chegar na elite do CT)", disse Tainá Hinckel. "No ano passado, eu não atingi esse objetivo, mas tudo bem, porque faz parte do processo. Esse ano, estou bem focada para conseguir essa vaga e venho treinando bastante para isso. Na verdade, só quero surfar bem as baterias, fazer o meu melhor sempre, porque os resultados vão aparecer".

Os recordes de Tainá Hinckel - nota 8,33 e 15,50 pontos - na bateria que abriu a sexta-feira na Praia de Stella Maris, só foram ultrapassados pelo potiguar Alan Jhones, no 13.o confronto da terceira fase masculina. Ou seja, somente após 12 mulheres e 48 homens competirem. Ele foi o primeiro surfista de Baía Formosa a brilhar no cenário nacional, bem antes de surgir o campeão mundial e medalha de ouro na estreia do surfe nas Olimpíadas, Italo Ferreira.

Alan Jhones sendo entrevistado na transmissão ao vivo pelo TikTok - WSL / Daniel Smorigo

RECORDE MASCULINO - Logo no início da sua bateria, Alan achou uma direita muito parecida com as do Pontal, na sua casa, para mandar uma série de batidas e rasgadas de frontside que valeram nota 9,00. Depois, repetiu a dose em outra boa onda em Stella Maris e somou 7,67 na vitória por 16,67 pontos. Este é o maior placar da categoria masculina nas duas etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Os recordes eram 8,83 do campeão em Garopaba, o argentino Santiago Muniz, e 15,83 pontos do carioca Lucas Silveira.

"Eu sempre quis fazer um bom resultado aqui na Bahia, uma terra que parece muito com Baía Formosa", disse Alan Jhones, que não participou da etapa de Garopaba. "Eu me sinto muito bem aqui, vim determinado para cá e está dando tudo certo. Estou de patrocínio novo e parece que está tudo conspirando a favor, então acho que vem coisa boa por aí. Achei uma onda muito boa ali para mostrar meu surfe naquela valinha de corrente de Stella Maris, então estou me sentindo em casa e espero que continue dando tudo certo".

DESTAQUES DA BAHIA - Nessa bateria vencida por Alan Jhones, quem avançou junto com ele foi o recordista da quinta-feira, Alandreson Martins. Aliás, os dois destaques da Bahia no primeiro dia da etapa nordestina do Circuito Banco do Brasil de Surfe, se classificaram em segundo lugar nas suas baterias. O outro surfista de Itacaré, Davi Silva, passou junto com um dos vice-líderes do ranking sul-americano da WSL Latin America, Gabriel André, assim como Alandreson Martins com o novo recordista absoluto nas ondas de Stella Maris.

Alandreson Martins segue na disputa do título em Salvador ( - WSL / Daniel Smorigo

O argentino Santiago Muniz segue na frente dos dois rankings, mas está na Austrália participando do World Surf League Challenger Series. O vice-campeão na etapa de Garopaba, Messias Felix, veio competir na Bahia e estreou com vitória na sexta-feira. Se passar mais uma bateria, o cearense já lhe toma a liderança do ranking Banco do Brasil. E no sul-americano da WSL Latin America, Gabriel André e Ryan Kainalo, que dividem a segunda posição, venceram suas primeiras baterias na Bahia e também se aproximaram ainda mais do argentino.

CHALLENGER SERIES - Além do objetivo de descobrir novos talentos em cada região do país, quem ficar em primeiro lugar nos rankings masculino e feminino das três etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe, será premiado com um convite especial para participar da única etapa do Challenger Series na América Latina esse ano, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, em novembro em Saquarema. Já os rankings regionais da WSL Latin America são classificatórios para o Challenger Series de 2023.

O jovem Ryan Kainalo, de apenas 16 anos de idade, passou a dividir o segundo lugar com Gabriel André neste ranking, com o vice-campeonato em sua primeira final em etapas do World Surf League (WSL) Qualifying Series. O feito inédito na sua curta carreira de surfista profissional, foi conquistado no último sábado em Galápagos, no Equador, no evento vencido pelo peruano Miguel Tudela. Ele também surfou muito bem em sua estreia na Bahia, totalizando 14,00 pontos com notas 7,50 e 6,50 nas direitas de Stella Maris.

Ryan Kainalo está na briga pela liderança no ranking da WSL Latin America - WSL / Daniel Smorigo

"Eu acabei de vir de um bom resultado, estou bem confiante e eu adoro competir em lugares assim, que dá para pegar bastante ondas", disse Ryan Kainalo. "Foi uma bateria irada, com meu amigo Samuel Joquinha, que também quebrou e eu sabia que ia ser difícil, porque tinha o Glauciano (Rodrigues) também. Ele surfa muito, é bem experiente, já tem vitórias em várias etapas profissionais, mas tentei me concentrar no meu surfe e deu tudo certo".

ESTRELA MUNDIAL - Outra atração da sexta-feira foi a grande estrela do surfe feminino do Brasil, a duas vezes vice-campeã mundial e tricampeã brasileira, Silvana Lima, que é uma das atletas patrocinadas pelo BB Asset Management, fundo de investimentos do Banco do Brasil. A cearense estreou com vitória no segundo confronto do dia, com a paulista Julia Santos passando junto com ela em segundo lugar, eliminando a argentina Catalina Mercere e uma das promessas da nova geração do surfe baiano, Deyse Costa.

"Estou superfeliz em estar de volta a Bahia, tem altas ondinhas e Stella Maris nunca deixa a desejar em termos de ondas", destacou Silvana Lima. "Mesmo pequenas, as ondas têm força e estou feliz por ter passado minha primeira bateria. É muito bacana esse Circuito Banco do Brasil, de ver meninas tão novas já competindo em um evento do QS (Qualifying Series). Eu acho que tem poucos eventos na Bahia para elas participarem e essa nova geração tá vindo com tudo aí, querendo mostrar seu talento e elas só podem aparecer através de campeonatos".

Silvana Lima estreando com vitória na Praia de Stella Maris - WSL / Daniel Smorigo

TODOS OS SANTOS - A Bahia é conhecida como a "Bahia de Todos os Santos" e, curiosamente, todas as baterias das quartas de final do Circuito Banco do Brasil de Surfe terão uma surfista com sobrenome Santos disputando classificação. A primeira é entre Tainá Hinckel e Julia Santos. A segunda será um confronto de campeãs brasileiras, Silvana Lima e a atual, Monik Santos. Na terceira, a baiana Potira Castaman enfrenta a cearense Juliana dos Santos. E na última, tem outra campeã brasileira, Larissa dos Santos, contra Kemily Sampaio.

"Investir no surf é remar junto" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que está sendo realizado com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management e esta segunda etapa também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador e da Rádio Salvador FM. A competição está sendo transmitida ao vivo da Praia de Stella Maris pela primeira vez no aplicativo TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.