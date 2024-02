Brasileiros Jefson Silva e Luana Soares vencem o Uruguay Longboard Festival

O Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona estreou no calendário da World Surf League (WSL) com vitórias brasileiras em Punta del Este. O organizador do campeonato, Ignacio Pignataro, perdeu o título no desempate para Jefson Silva e a também paulista Luana Soares ganhou a decisão brasileira com Kate Brandi, no domingo de boas ondas na Playa Bikini, em Manantiales. As vitórias no Uruguai valeram a liderança no primeiro ranking da temporada 2023/2024 da WSL South America. A próxima etapa é o Saquarema Surf Festival, nos dias 15 a 21 de abril na "Capital Nacional do Surf" da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

"Foi muita emoção e essa vitória é muito importante para mim. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa vitória e a toda minha família, meus patrocinadores e amigos também pela torcida", disse Luana Soares, logo após a divulgação do resultado. "Quero agradecer também a galera aqui do Uruguai, que me recebeu superbem e estou muito feliz. É até difícil de acreditar que venci, a ficha ainda não caiu, mas só Deus sabe o quanto é trabalhoso para chegar até aqui".

Jefson Silva com o seu troféu de campeão do Uruguay Longboard Festival - WSL / Malcon

Jefson Silva também destacou a hospitalidade dos uruguaios: "É a minha primeira vez aqui no Uruguai e quero agradecer a todos vocês, que nos receberam muito bem. Espero voltar mais vezes e é sempre muito difícil surfar contra pessoas como o Nacho (Ignacio Pignataro), porque se você não conseguir a onda boa, vai ter problemas. Estou muito feliz, o Nacho é um grande amigo, assim como os outros competidores também e estou muito contente pela vitória".

Os dois primeiros títulos da história do Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona, foram decididos nas últimas ondas surfadas nas baterias finais. Na masculina, Jefson Silva demorou a pegar a primeira, mas começou bem, com notas 4,75 e 6,40. Depois, não conseguiu aumentar esse resultado, enquanto o uruguaio Ignacio "Nacho" Pignataro, iniciou uma recuperação quando conseguiu 5,75 numa onda mais longa, que permitiu fazer uma série de "hang fives" e até um "hang ten" no bico do pranchão.

Jefson Silva fez as melhores apresentações no domingo decisivo na Playa Bikini - WSL / Malcon

A cada apresentação de Nacho Pignataro, o público que encheu a Playa Bikini no domingo, torcia em toda manobra. Faltando 7 minutos para o término, o uruguaio surfou outra onda boa que valeu para 4,50 e ficou precisando de 5,41 para vencer. Ele tentou até o fim e a bateria terminou com os dois pegando duas ondas cada. Ficou então a expectativa pelas notas, que demoraram para sair. As do Jefson Silva foram mais baixas do que a sua menor nota, 4,75.

A última do Nacho foi melhor e a que demorou mais a ser divulgada, para saber se ele conseguiria os 5,41 que daria a vitória. Dos quatro juízes, dois acharam que ela valeu e deram notas 5,8, mas os outros dois não e deram 5,0 e 4,9. Foi cortada a maior e a menor, somada as outras duas e divididas por dois, com a média ficando em 4,90. Com isso, o placar terminou empatado em 11,15 pontos e Jefson Silva foi declarado campeão por ter a maior nota, 6,40.

"Campeonatos são vencidos, são perdidos e, na verdade, você perde mais do que ganha. Mas, estou muito feliz, porque o que realmente permanece, é o carinho de todos. Hoje vimos que, por muito pouco, alguns ganham e outros não, mas assim é o esporte", disse Ignacio Pignataro. "Acima de tudo, obrigado a todos vocês, aos competidores que vieram de vários países do mundo, a galera do Brasil e aos gringos que estão aqui. Sem eles, sem vocês organizadores, sem patrocinadores, não seria um campeonato internacional e com a magnitude que teve".

No último dia, Nacho Pignataro se destacou ao barrar dois grandes favoritos ao título do Uruguay Longboard Festival, o norte-americano Tony Silvagni nas quartas de final e nas semifinais o peruano bicampeão mundial e pentacampeão sul-americano da World Surf League, Piccolo Clemente. Já Jefson Silva fez os recordes do domingo na quarta de final com o argentino Surfiel Gil, nota 8,00 e 15,25 pontos. Depois, vingou a derrota sofrida para o peruano Matias Maturano na final do Saquarema Surf Festival no ano passado.

Luana Soares derrotou três brasileiros no domingo decisivo no Uruguai - WSL / Malcon

DECISÃO BRASILEIRA - Na competição feminina, a estreante em etapas da World Surf League, Kate Brandi, também surpreendeu a favorita ao título do Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona, a experiente Maria Fernanda Reyes. A peruana venceu o Panamericano do Chile no ano passado e foi vice-campeã no tricampeonato sul-americano da brasileira Chloé Calmon. Elas se enfrentaram nas semifinais e Kate Brandi venceu Maria Fernanda Reyes por uma pequena vantagem de 9,50 a 9,30 pontos.

Nas quartas de final, Kate tinha derrotado outra peruana, Ana Camila Kaspar. Já Luana Soares só enfrentou brasileiras no domingo, passando por Rayane Amaral nas quartas de final e Jasmim Avelino nas semifinais. Assim como a decisão masculina, a feminina também foi decidida nas ondas surfadas no último minuto. Kate tinha a maior nota, 4,25, mas Luana liderava com 3,85 e 3,50. Nas últimas ondas, Kate Brandi precisava de 3,10 para vencer e passou a frente com 3,20. Luana Soares então teria que conseguir 3,61 e a nota saiu 3,70, definindo a vitória por 7,55 a 7,45 pontos.

"Esta é a primeira vez que eu participo de um evento da World Surf League e já cheguei na final, então estou muito feliz", disse Kate Brandi. "Quero dar os parabéns a organização do campeonato, é a primeira vez que venho ao Uruguai, gostei bastante daqui e quero mandar um beijo à minha família também, que deve estar me assistindo. Quem sabe, na próxima vem o título né".

Kate Brandi surpreendeu ao chegar na final em sua primeira competição na WSL - WSL / Malcon

SAQUAREMA EM ABRIL - Jefson Silva e Luana Soares largaram na frente na corrida pelos títulos sul-americanos que valem vagas para o Circuito Mundial de Longboard da World Surf League, que começa em julho na Austrália. Os rankings regionais da temporada 2023/2024 da WSL South America, serão encerrados no Saquarema Surf Festival apresentado por Banco do Brasil, nos dias 15 a 21 de abril na Praia de Itaúna. Foi em Saquarema onde, no ano passado, Luana Soares e o peruano Matias Maturano festejaram as primeiras vitórias das suas carreiras.