Rip Curl Pro Playa Grande QS 1000 começa com boas ondas na Argentina

As previsões se confirmaram e o Rip Curl Pro Playa Grande foi iniciado em boas ondas na quinta-feira em Biologia, na Playa Grande de Mar del Plata, na Argentina. O brasileiro Gabriel André fez os recordes do campeonato, mas os argentinos Leandro Usuna e Juan Ruggiero também se destacaram e entraram na lista das maiores notas do dia. Na categoria feminina, já foram definidas as quartas de final desta segunda etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America, com a argentina Ornella Pellizari fechando o dia com vitória sobre duas peruanas.

"Estou feliz, por sorte tem boas ondas e sempre na Semana Santa tem boas ondas aqui", destacou Ornella Pellizari. "É difícil uma bateria não entrar ondas boas, então foi só remar para escolher as melhores e estou contente em avançar nesta primeira bateria. É mais um campeonato em casa, então estou feliz em passar para a próxima fase".

A experiente Ornella Pellizari é a segunda surfista que mais competiu nas quatro etapas femininas do Rip Curl Pro Playa Grande já realizadas. Esta foi a 12.a vez que ela vestiu a lycra de competição do evento e a recordista é a equatoriana Dominic Barona, que disputou 17 baterias e foi bicampeã nas duas primeiras edições femininas, em 2017 e 2018. Depois de derrotar as peruanas Melanie Giunta e Brianna Barthelmess, Ornella vai enfrentar uma argentina, Victoria Muñoz Larreta, no último duelo das quartas de final.

Ornella Pellizzari venceu a bateria que fechou a quinta-feira em Mar del Plata - WSL / @jony.paz

O primeiro será uma reedição da semifinal da etapa que abriu a temporada 2023/2024 da WSL Latin America semana passada no Equador, entre a peruana Arena Rodriguez Vargas e a brasileira Julia Duarte. Em Galápagos, Arena avançou para a final vencida por Dominic Barona. A peruana também foi vice-campeã do Rip Curl Playa Grande no ano passado e ganhou a primeira bateria feminina na quinta-feira de ondas desafiadoras em Biologia.

"As ondas estão grandes, difíceis, e eu entrei na bateria querendo surfar uma bomba. Mas não consegui encontrar, então tive que mudar a estratégia", disse Arena Rodriguez Vargas. "Estou feliz por ter passado e quero agradecer a todos que estão vendo o campeonato, todos os peruanos, meu papai, minha família e seguimos com tudo para a próxima".

Vera Jarisz faz primeiro duelo argentino das quartas de final com Catalina Mercere - WSL / @jony.paz

Arena Rodriguez Vargas derrotou as argentinas Vera Jarisz e Coco Cianciarulo, depois a brasileira Julia Duarte passou em segundo no confronto vencido por Catalina Mercere. Vera Jarisz e Catalina vão disputar o primeiro duelo argentino das quartas de final na segunda bateria. E a terceira será 100% peruana, entre Kalea Gervasi e Melanie Giunta, vice-campeã no primeiro QS feminino do Rip Curl Playa Grande em 2017.

NONA EDIÇÃO - Na categoria masculina, foram realizadas oito baterias que definiram os confrontos da rodada classificatória para as quartas de final. Todos os oito títulos do Rip Curl Pro Playa Grande disputados desde 2013, foram vencidos por surfistas do Brasil. E a nona edição foi inaugurada com vitória brasileira de uma das grandes promessas da nova geração, Mateus Herdy, sobre os argentinos Nicolas Hermida e Joaquin Muñoz Larreta.

Mateus Herdy venceu a primeira bateria do Rip Curl Pro Playa Grande 2023 - WSL / @jony.paz

Na segunda bateria, estrearam mais três argentinos e Juan Ruggiero fez o primeiro recorde do dia, recebendo a primeira nota excelente no critério de julgamento, 8,00. Com ela, superou o experiente Tomas Lopez Moreno, que passou em segundo lugar, eliminando Jeronimo Ané e o uruguaio Sebastian Olarte. Juan Ruggiero e Mateus Herdy vão disputar as duas primeiras vagas para as quartas de final, com o argentino Lautaro Rojas Thill e outro uruguaio, Martin Ottado.

"A estratégia era pegar aquelas ondas maiores lá fora, por sorte entrou e surfei bem. A onda foi muito boa e estou muito feliz", disse Juan Ruggiero. "O evento é de alto nível e se você não surfar bem, não vai passar, então tem que dar tudo em cada bateria. As ondas maiores dão notas mais altas, então precisa buscar as melhores para seguir avançando. É só chegar a Semana Santa, dá altas ondas aqui e estou feliz surfando em casa, com meus amigos".

Mais duas classificações duplas da Argentina aconteceram nos confrontos seguintes. Na terceira bateria, Franco Radziunas e Lautaro Rojas Thill despacharam o uruguaio Santiago Medeiro. Já a quinta foi 100% argentina, com Julian Honores e Nacho Gundesen superando Tomas Goransky. A sexta foi vencida pelo chileno Roberto Araki, com o brasileiro Rodrigo Saldanha ganhando a segunda vaga dos argentinos Francisco Laxalde e Santiago Mena.

Gabriel André foi o recordista absoluto do primeiro dia nas ondas de Biologia - WSL / @jony.paz

RECORDISTA DO DIA - Na disputa seguinte, outro brasileiro fez a melhor apresentação da quinta-feira nas esquerdas que rolavam em frente ao Biologia Club na Playa Grande. Gabriel André conseguiu mostrar toda a potência do seu surfe logo na primeira onda que surfou, largando na frente com nota 7,00. Com ela, liderou toda a bateria e no final achou outra boa para atacar forte e igualar a nota 8,00 do Juan Ruggiero, se tornando o recordista absoluto do Rip Curl Pro Playa Grande com os 15,00 pontos que totalizou.

"Eu estou me sentindo muito bem, porque tem uma família aqui que, quando venho para cá, faz eu me sentir em casa, então estou feliz e focado para fazer um bom campeonato", disse Gabriel André. "Eu comecei muito bem a bateria, larguei com duas ondas boas no início e vamos seguir com tudo, porque amanhã tem mais. Eu gosto muito dessa onda, que é bem parecida com as da minha casa no Brasil, no Guarujá (SP). E esse ano eu vim para cá com o objetivo de ganhar o campeonato, se Deus quiser. Mas, é seguir dando um passo de cada vez".

Gabriel André foi semifinalista da etapa argentina no ano passado. Ele só perdeu para o campeão do Rip Curl Playa Grande, Alejo Muniz, por uma pequena diferença de 14,15 a 13,25 pontos. Agora, ele vai disputar as duas últimas vagas para as quartas de final com o também brasileiro Rodrigo Saldanha e dois surfistas que são fortes candidatos para conquistar o primeiro título da Argentina em casa, Nacho Gundesen e o atleta olímpico, Leandro Usuna.

Leandro Usuna venceu a bateria que fechou a primeira fase na quinta-feira - WSL / @jony.paz

"Tem altas ondas e é sempre bom poder desfrutar de um evento em casa", disse Lele Usuna, após vencer a bateria que fechou a primeira fase masculina, contra os também argentinos Nazareno Pereyra e Facundo Rondi. "A primeira bateria sempre existe um pouco de ansiedade, ainda mais só com surfistas locais. Mas foi bom e o importante era passar. Creio que só a final é preciso ganhar, então hoje foi dado o primeiro passo".

O Rip Curl Pro Playa Grande é uma realização do Biologia Club e homologado pela World Surf League como segunda etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America. É um dos campeonatos mais tradicionais da América do Sul e a sua nona edição acontece com apoio da Rip Curl, Corona, McDonalds, Monster Energy, ENARD - Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, mardelplata #TenemosTodo, Secretaría de Deportes da Argentina e da ASA - Asociación de Surf Argentina, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

