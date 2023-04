Surfistas do Peru e do Brasil vão disputar os títulos do Punta Rocas Open Pro

Os títulos das quatro competições do Punta Rocas Open Pro apresentado por Vissla serão decididos neste domingo, no estádio do surfe do Peru. Apenas peruanos e brasileiros se classificaram no sábado de boas ondas em Punta Rocas, em frente ao Centro de Alto Rendimento (CAR) de Lima. O brasileiro Heitor Mueller foi um dos destaques, com os recordes do dia e a vitória sobre o peruano Miguel Tudela, campeão sul-americano invicto de 2022/2023 da World Surf League (WSL) South America. As semifinais abrem o domingo decisivo, as 8h00 ao vivo do Peru pelo WorldSurfLeague.com.

No sábado, os peruanos Alonso Correa e Arena Rodriguez Vargas já garantiram a liderança nos rankings regionais da temporada 2023/2024, que classifica os sul-americanos para o Challenger Series, a divisão de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT). A peruana perdeu nas quartas de final, para a defensora do título do QS 1000 do Punta Rocas Open Pro, a brasileira Laura Raupp. Mas ninguém pode ultrapassar os 2.300 pontos da Arena Rodriguez no ranking das três primeiras etapas.

O peruano Alonso Correa confirmou a liderança do ranking com a classificação - WSL / Lorenzo Bazo

Já Alonso Correa foi o único peruano a passar para as semifinais do QS 1000 masculino. Ele e o brasileiro Heitor Mueller voltarão a se enfrentar, como na primeira bateria do dia. Eles passaram juntos para as quartas de final, com Heitor vencendo por 15,33 pontos, com notas 8,50 e 6,83. Alonso ganhou 8,00 na sua melhor onda e passou sem segundo lugar, com 14,10 pontos.

Após fazer a melhor apresentação do dia, Heitor Mueller quebrou a invencibilidade de Miguel Tudela na abertura das quartas de final. O peruano ganhou o título sul-americano de 2022/2023 da WSL South America, vencendo as cinco etapas que participou no ano passado. A última foi o Punta Rocas Open Pro, então um novo campeão será conhecido neste domingo.

"Eu respeito muito ele (Miguel Tudela), é um ídolo pra mim, surfa muito, tanto que ficou invicto por várias baterias, vários campeonatos. Então, conseguir ganhar dele, me deixa muito feliz", disse Heitor Mueller. "Estou contente com minhas apresentações aqui. Estou surfando bem, treinando pra caramba e muito conectado com essa onda. Eu tenho assistido muitos vídeos do Filipe Toledo, do Ethan Ewing, então vou fazer isso hoje a noite. Vou ficar vendo os caras surfar, dormir bem e acordar amanhã para fazer o meu melhor aqui".

Heitor Mueller também arriscou os aéreos nas ondas de Punta Rocas - WSL / Lorenzo Bazo

SEMIFINAIS MASCULINAS - Heitor Mueller e Alonso Correa voltam a se enfrentar na primeira semifinal do QS 1000 e a segunda será verde-amarela, entre Ryan Kainalo e Caio Costa. Os três brasileiros também se classificaram para as semifinais da Junior Sub-20. Ryan Kainalo ganhou esse título na estreia do Punta Rocas Open Pro no ano passado e está na primeira bateria, com Fabricio Rocha. A segunda é a do Heitor Mueller com Caio Costa.

Nas categorias femininas, também tem surfistas em duas semifinais no domingo, a peruana Sol Aguirre e a brasileira Laura Raupp, única que pode conseguir um bicampeonato no Punta Rocas Open Pro, mas do QS 1000. A catarinense derrotou a líder do ranking da WSL South America, Arena Rodriguez Vargas, com a onda surfada nos últimos segundos da sua bateria pelas quartas de final. A peruana ficou na frente durante todo o confronto, mas Laura pegou uma esquerda para atacar forte e virar o placar para 12,56 a 12,10 pontos, com a nota 5,73 da última onda.

"As ondas estão melhores agora do que pela manhã e estou muito feliz em passar para as duas semifinais (QS e Junior)", disse Laura Raupp. "A Arena (Rodriguez Vargas) surfou bem, estava muito difícil pra mim, mas nos últimos segundos, achei uma esquerda e consegui os pontos que precisava. Estou com a prancha que surfei no QS da Praia Mole (Florianópolis-SC) e ela está muito boa nessas condições. Acredito que amanhã as ondas estarão um pouco maiores, então pode ser que eu mude, mas estou muito contente com minhas pranchas".

Laura Raupp é uma das duas surfistas que estão em duas semifinais - WSL / Daniel Balbuena

SEMIFINAIS FEMININAS - As semifinais femininas do QS 1000, serão dois confrontos diretos entre Peru e Brasil. A tricampeã sul-americana, Daniella Rosas, está no primeiro com a jovem paranaense Luara Mandelli. O segundo é entre as únicas surfistas que passaram para duas semifinais, Laura Raupp e Sol Aguirre. Na Junior, Sol faz um duelo peruano com Arena Rodriguez Vargas e Laura faz um brasileiro com Isabelle Nalu. Então, está confirmada uma decisão Peru contra Brasil na categoria Sub-20 do Punta Rocas Open Pro.

A tetracampeã sul-americana Pro Junior da WSL South America, Sol Aguirre, foi o destaque feminino nas boas ondas do sábado em Punta Rocas, com direitas formando longas paredes para manobras. Ela não conseguiu ganhar nenhum título na primeira edição do Punta Rocas Open Pro e vai em busca da vitória neste domingo. Sol derrotou Sophia Medina nas quartas de final da categoria Junior, mas foi na do QS 1000 que fez sua melhor apresentação. Ela conseguiu notas 8,00 e 6,73 e ganhou a última vaga para as semifinais, com o maior placar feminino do dia, 14,73 pontos.

Sol Aguirre fez os recordes femininos do sábado em Punta Rocas - WSL / Daniel Balbuena

"As condições do mar mudaram bastante durante o dia e tem boas direitas, mas não está Punta Rocas clássico", disse Sol Aguirre. "Estou muito contente por ter passado a bateria com boas notas e espero seguir assim amanhã. Parece que as ondas vão estar maiores, então vamos ver como ficará o mar. Essa prancha que surfei hoje está boa para essas condições, mas tenho outras boas também, se precisar escolher uma maior".

CLIQUE AQUI PARA VER MAIS FOTOS DO DIA

SEMIFINAIS DO PUNTA ROCAS OPEN PRO:

QS 1000 MASCULINO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Heitor Mueller (BRA) x Alonso Correa (PER)

2.a: Ryan Kainalo (BRA) x Caio Costa (BRA)

QS 1000 FEMININO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Daniella Rosas (PER) x Luara Mandelli (BRA)

2.a: Laura Raupp (BRA) x Sol Aguirre (PER)

JUNIOR MASCULINO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Ryan Kainalo (BRA) x Fabricio Rocha (BRA)

2.a: Heitor Mueller (BRA) x Caio Costa (BRA)

JUNIOR FEMININO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Sol Aguirre (PER) x Arena Rodriguez Vargas (PER)

3.a: Laura Raupp (BRA) x Isabelle Nalu (BRA)

RESULTADOS DO SÁBADO NO PUNTA ROCAS OPEN PRO:

QUARTA FASE DO QS 1000 MASCULINO - 1.o e 2.o=Quartas de Final:

------3.o=9.o lugar (350 pontos) e 4.o=13.o lugar (295 pts)

1.a: 1-Heitor Mueller (BRA), 2-Alonso Correa (PER), 3-Gabriel Arturo Vargas (PER), 4-Manuel Robles (PER)

2.a: 1-Fabricio Rocha (BRA), 2-Miguel Tudela (PER), 3-Rodrigo Saldanha (BRA), 4-Joaquin del Castillo (PER)

3.a: 1-Ryan Kainalo (BRA), 2-Gabriel Klaussner (BRA), 3-Francisco Bellorin (VNZ), 4-Juninho Urcia (PER)

4.a: 1-Caio Costa (BRA), 2-Roberto Araki (CHL), 3-Jhonny Guerrero (PER), 4-Nicolas Hermida (ARG)

QS 1000 MASCULINO - QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Heitor Mueller (BRA) 13,23 x 9,16 Miguel Tudela (PER)

2.a: Alonso Correa (PER) 12,20 x 10,83 Fabricio Rocha (BRA)

3.a: Ryan Kainalo (BRA) 14,93 x 8,90 Roberto Araki (CHL)

4.a: Caio Costa (BRA) 14,50 x 8,56 Gabriel Klaussner (BRA)

QS 1000 FEMININO - QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Daniella Rosas (PER) 12,50 x 10,40 Sophia Medina (BRA)

2.a: Luara Mandelli (BRA) 9,50 x 7,87 Kalea Gervasi (PER)

3.a: Laura Raupp (BRA) 12,56 x 12,10 Arena Rodriguez Vargas (PER)

4.a: Sol Aguirre (PER) 14,73 x 4,23 Brianna Barthelmess (PER)

JUNIOR MASCULINO - QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Ryan Kainalo (BRA) 11,50 x 8,84 Samuel Joquinha (BRA)

2.a: Fabricio Rocha (BRA) 12,07 x 7,50 Cauet Frazão (BRA)

3.a: Heitor Mueller (BRA) 9,43 x 8,44 Renan Rodrigues (BRA)

4.a: Caio Costa (BRA) 14,34 x 11,17 Rodrigo Saldanha (BRA)

JUNIOR FEMININO - QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Sol Aguirre (PER) 8,07 x 7,10 Sophia Medina (BRA)

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) 9,40 x 9,10 Sophia Gonçalves (BRA)

3.a: Laura Raupp (BRA) 11,07 x 9,50 Sofia Artieda (PER)

4.a: Isabelle Nalu (BRA) 12,33 x 6,47 Luara Mandelli (BRA)