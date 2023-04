Saquarema Surf Festival abre o QS 5000 masculino em boas ondas na Praia de Itaúna

A terceira edição do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema abriu a etapa masculina do QS 5000 na segunda-feira de boas ondas na Praia de Itaúna. O dia começou com a Triagem do Circuito Banco do Brasil de Surfe para jovens surfistas do Rio de Janeiro. Depois, foram realizadas as oito baterias da primeira fase do QS 5000 e as oito primeiras da segunda fase, quando o paranaense Peterson Crisanto fez os recordes do dia - nota 8,17 e 14,67 pontos. O argentino Nacho Gundesen e os paulistas Wiggolly Dantas e Renan Peres também se destacaram e o QS 5000 masculino prossegue nesta terça-feira, a partir das 8h00, ao vivo da Capital Nacional do Surf pelo WorldSurfLeague.com e TikTok da WSL Brasil.

A triagem promovida pelo Circuito Banco do Brasil de Surfe, para jovens surfistas do Rio de Janeiro da nova geração, abriu a segunda-feira de boas ondas na Praia de Itaúna. Eram 16 convidados - 8 na categoria masculina e 8 na feminina - para disputar duas vagas para o QS 5000 do Saquarema Surf Festival, sem precisar pagar a inscrição no evento. Quem ficou nas duas primeiras posições em cada uma das duas baterias com quatro surfistas, se classificou para as finais da triagem.

A decisão masculina foi a primeira a entrar no mar, com o niteroiense Caio Knappi, 19 anos, e o saquaremense Rickson Falcão, 15 anos, ganhando as vagas para o QS 5000 de outros dois surfistas de 16 anos de idade. Em terceiro lugar ficou Caique Nunes, que é de Saquarema e também é atleta do Centro de Treinamento Leo Neves como Rickson, com Gabriel Dantas da capital carioca ficando em quarto lugar. Caio Knappi foi quem tirou a maior nota - 7,33 - da triagem masculina.

"Graças a Deus, me classifiquei para o Evento Principal. Consegui achar boas ondas e ganhei a vaga. É a primeira vez que vou participar de um evento do Qualifying Series e foi muito irado essa triagem do Banco do Brasil. Incentivou total os atletas aí e vamos pra cima", disse Caio Knappi, que depois acabou eliminado na bateria que fechou a primeira fase do Saquarema Surf Festival.

Já o vice-campeão da Triagem do Circuito Banco do Brasil, Rickson Falcão, venceu duas baterias do QS 5000 na segunda-feira. Ele já passou para a rodada de estreia dos principais cabeças de chave do Saquarema Surf Festival e destacou a chance que ganhou com a iniciativa do Banco do Brasil: "Foi irado valorizar o surfe local, ainda mais pra galera que não tem condições de bancar a inscrição. Foi muito legal e parabéns ao Banco do Brasil pela iniciativa".

Na categoria feminina, a vencedora da Triagem do Circuito Banco do Brasil foi Laiz Costa, 17 anos, irmã mais jovem da campeã brasileira Yanca Costa e do bicampeão da categoria Junior do Saquarema Surf Festival, Cauã Costa. Eles são cearenses, mas há muitos anos moram no Recreio dos Bandeirantes, na capital carioca. Laiz ficou emocionada na entrevista ao vivo: "Eu só tenho que agradecer por essa oportunidade e estou muito feliz em estar aqui com minha família", disse, com lágrimas no rosto.

Laiz Costa foi para a quinta das oito baterias da primeira fase, em que foram divididas as 32 participantes do Saquarema Surf Festival. Ela vai enfrentar as catarinenses Isabelle Nalu, Maya Carpinelli e a paulista Julia Santos. A outra classificada da triagem foi Aysha Ratto, 16 anos, que superou duas surfistas de apenas 15 anos, Paloma Olivero, que também é de Búzios e Sarah Ozorio, do Recreio dos Bandeirantes. Aysha foi para a primeira bateria do QS 5000, da paulista Sophia Medina, a saquaremense Kayane Reis e a carioca Mariana Areno.

INÍCIO DO QS 5000 - Logo após a Triagem, foi iniciada a terceira edição do Saquarema Surf Festival em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves. Neste ano, o evento está abrindo o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, que ainda vai promover outras quatro etapas do Qualifying Series. A de Saquarema é a única com status QS 5000 e ela já começou quente, com o vice-líder do ranking regional da temporada 2023/2024 da WSL South America, estreando na primeira bateria.

O argentino Nacho Gundesen poderia ser um dos 32 cabeças de chave que só estreiam na terceira fase do QS 5000. Mas, não fez sua inscrição dentro do prazo, então teve que entrar na rodada inicial. "O que aconteceu foi que eu estava na equipe da Argentina pro Pan-americano, mas o cancelamento do QS 5000 de Alagoas, me fez tomar a decisão de vir pra cá. Acabei fazendo a inscrição depois do prazo, mas são mais duas baterias para soltar o surfe, poder testar a prancha e surfar nesse dia, que tem altas ondas. A gente ama competir, então são mais duas baterias para ser feliz".

E Nacho Gundesen foi realmente feliz nas boas ondas da segunda-feira, com direitas e esquerdas abrindo paredes perfeitas na Praia de Itaúna, para usar a borda da prancha nas manobras. Ele ganhou a primeira bateria por 14,30 pontos, somando uma nota 7,87. Depois, competiu de novo na abertura da segunda fase do Saquarema Surf Festival e conseguiu 7,50 na sua melhor onda, para vencer por 14,00 pontos e chegar na rodada de estreia dos cabeças de chave, que era onde deveria estar pela sua posição no ranking das três etapas da WSL South America já disputadas.

"Saquarema é um lugar que favorece o meu surfe, tem uma onda forte e o power surf é o meu forte", destacou Nacho Gundesen. "Eu consegui pegar boas ondas nas baterias, umas direitas bem boas para mandar as manobras e estou feliz que deu tudo certo. Tentei ficar o mais solto possível, para soltar o nervosismo das primeiras baterias e também testar as pranchas, pegando esquerdas e direitas. O primeiro dia já foi, agora é descansar e me preparar para as próximas baterias".

CAMPEÃO EM SAQUAREMA - No ano passado, Nacho Gundesen foi o recordista de nota da segunda edição do Saquarema Surf Festival, com o 9,00 que ele recebeu na quarta fase do evento. Na segunda-feira, a nota 7,87 e os 14,30 pontos que conseguiu na sua primeira bateria, chegaram a encabeçar a lista de recordes do dia, que depois foram batidos. O experiente Wiggolly Dantas, que já venceu uma etapa do Qualifying Series em Saquarema em 2014, quando se classificou para a elite do CT, estreou na primeira fase totalizando 14,33 pontos, com a nota 7,50 da sua melhor onda.

"Saquarema é um lugar muito especial para mim. Foi onde me classifiquei pro CT e me sinto muito a vontade aqui, tem uma onda forte e estou muito focado nesse evento", disse Wiggolly Dantas, que competiu logo após seu irmão, Weslley Dantas, vencer sua primeira bateria também. "Eu vim com meu irmão para competir aqui, estou surfando bem e com uma expectativa boa para esse evento. Minhas pranchas estão mágicas, eu consegui achar umas ondas boas, fazer manobras fortes e estou muito feliz em estar aqui em Saquarema competindo em mais um ano".

MAIOR NOTA - Na segunda fase, quando entram mais 48 surfistas pré-classificados pelas posições no ranking da World Surf League, novos recordes foram registrados na terceira edição do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves. O paulista Renan Peres, o Pulga, destruiu uma onda com uma série de manobras executadas com pressão e velocidade, que arrancaram nota 8,17 dos juízes. Ele era um dos estreantes da segunda fase e venceu sua primeira bateria por 14 pontos.

"A onda veio muito boa, muito limpa, a face da onda estava bem lisa e eu consegui soltar o surfe", disse Renan Pulga, que falou mais sobre a maior nota do campeonato. "Eu fiz duas rasgadas boas e tentei não bater prancha, aí linquei pro inside e consegui mandar uma batida chutando na junção. Mas, basicamente, a onda em si, foi fácil de ler, porque ela veio muito perfeita, abrindo tudo. Em nenhum momento, ela correu pra fechar e acho que isso ajudou para esse high-score (nota alta)".

RECORDISTA DO DIA - Três baterias depois, o paranaense Peterson Crisanto também detonou uma onda, que recebeu a mesma nota 8,17 dos juízes. Mas, ele ainda achou outra boa para surfar e se tornar o recordista absoluto do primeiro dia do Saquarema Surf Festival. Peterson somou uma nota 6,50 para aumentar o maior somatório do campeonato, de 14,33 para 14,67 pontos. Outro ex-top da elite mundial do CT como ele, avançou em segundo lugar, o carioca Pedro Henrique, que voltou a morar em Saquarema depois de alguns anos residindo em Portugal.

"Na verdade, o mar está até mais difícil agora, com a maré cheia. Mas, Graças a Deus, consegui abrir a bateria com uma nota excelente, o 8,17", disse Peterson Crisanto. "Eu já estava olhando aquela direita ali. Fiquei o dia inteiro na praia e o mar muda bastante, mas tive a felicidade de achar a onda certa. Logo em seguida, tirei um 6,50 e estou feliz, porque o dia foi bem longo. Estou sem um patrocinador principal, o que dificulta correr o QS, mas conseguir vir pra cá na última hora e esse evento é bem importante. Então, vou dar meu máximo para fazer um bom resultado".

Outra atração do primeiro dia foi o campeão mundial de ondas gigantes, Lucas Chumbo Chianca, que passou as duas baterias que disputou na segunda-feira. O Saquarema Surf Festival é a primeira etapa com status QS 5000 de pontuação máxima da temporada 2023/2024 da WSL South America. Já aconteceram três de 1.000 pontos no Equador, Argentina, Equador, então esse QS 5000 do Brasil vai modificar bastante o ranking. O evento esse ano também abre o Circuito Banco do Brasil de Surfe, que terá mais quatro etapas. A próxima é o QS 1000 na Praia do Ferrugem, em Garopaba, Santa Catarina, nos dias 4 a 7 de maio, na semana seguinte à da etapa de Saquarema.

ATIVAÇÕES ABERTAS - Na segunda-feira também já foram iniciadas as ativações dos patrocinadores e apoiadores do Saquarema Surf Festival 2023. No estande da Prefeitura de Saquarema, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, oferece aos visitantes um óculos de realidade virtual para sentirem a sensação de praticar esportes como surfe, skate e paramotor. No estande do Banco do Brasil, tem Prancha Elástica BB, Toy Art Premiado e outras atrações, com quadras de vôlei de praia, beach tênis, futmesa, além de área Kids e aulas de Yoga e Fitdance para o público.

Outro patrocinador oficial do Saquarema Surf Festival, o G-Shock, está fazendo demonstração da sua linha de relógios, distribuindo brindes e todos poderão usufruir de um Balanço Instagramavel. E na área VIP da enorme arena instalada nas areias da Praia de Itaúna, está sendo servida a Cerveja Enseada com chopeiras exclusivas da marca, além dos chips de milho da Garytos, 100% veganos e livres de glúten. Durante a semana, também haverá ações ambientais da Blue Birds e um estande da ONG Pró Criança Cardíaca, que está distribuindo brindes exclusivos para os visitantes.

