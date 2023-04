Laura Raupp bate recorde histórico no QS 5000 feminino do Saquarema Surf Festival

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema iniciou a etapa feminina do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) na terça-feira e Laura Raupp bateu um recorde histórico nas ondas da Praia de Itaúna. Ela fez o maior somatório feminino dos 3 anos do evento, 16,67 pontos, somando notas 8,50 e 8,17. A catarinense superou as marcas da paulista Sophia Medina e ultrapassou até os recordes masculinos deste ano na Capital Nacional do Surf. Além da primeira fase feminina, rolou mais doze baterias do QS 5000 masculino, que prossegue nesta quarta-feira, a partir das 8h00, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e TikTok da WSL Brasil.

"Estou superfeliz com a minha performance nessa bateria", disse Laura Raupp, que no ano passado venceu a categoria Junior Sub-20 do Saquarema Surf Festival e vem de um bicampeonato no QS 1000 do Peru, duas semanas atrás em Punta Rocas. "Estou embalada da vitória lá no Peru, que eu surfei superbem e o campeonato foi irado, com altas ondas. E eu estava super ansiosa para essa bateria, porque tinha altas ondas rolando hoje aqui, então queria ir logo pra água e surfar".

Laura Raupp saindo do mar após fazer história no Saquarema Surf Festival - WSL / Heusi Action

A bateria da Laura Raupp foi a quarta das meninas a entrar no mar na terça-feira. O QS 5000 feminino do Saquarema Surf Festival, que está abrindo o Circuito Banco do Brasil de Surfe esse ano, foi iniciado após as oito baterias que restavam para fechar a segunda fase do QS 5000 masculino. A catarinense largou na frente com nota 4,83, mas a segunda onda que surfou foi bem melhor, uma direita perfeita que abriu a parede para Laura fazer uma série de batidas e rasgadas abrindo grandes leques de água.

Os juízes deram nota 8,50, a maior dos dois primeiros dias desta terceira edição do evento realizado pela 213 Sports, em homenagem ao bicampeão brasileiro Leo Neves. A pernambucana Monik Santos, a argentina Vera Jarisz e a porto-riquenha Maya Karl, não chegaram a ameaçar a liderança de Laura Raupp, que no final pegou uma esquerda e mandou um pancadão explosivo de backside, que ganhou nota 8,17. Com ela, atingiu 16,67 pontos, superando os 15,33 da Sophia Medina em 2021, que era o recorde feminino na história do Saquarema Surf Festival.

Laura Raupp destruindo as ondas de Itaúna com muita força nas manobras - WSL / Daniel Smorigo

Laura Raupp falou sobre as ondas do novo recorde de pontos na Praia de Itaúna: "Eu estava bem nervosa no início. Caí na primeira onda que surfei, mas aí achei essa que ficou em pé, consegui dar três batidas, uma rasgada e foi irado. No final achei aquela esquerda de uma manobra só, que foi outro 8 e estou superfeliz. Saquarema tem um espaço enorme no meu coração. Ganhei o Pro Junior ano passado, numa bateria superdifícil contra a Luana Silva, a Tainá (Hinckel) e a Sol (Aguirre), que são as melhores da América do Sul, agora estamos aqui de novo no QS 5000 e Pro Junior".

A competição feminina já começou quente, com a primeira surfista a escrever o seu nome no Troféu Leo Neves, como campeã do Saquarema Surf Festival 2021, fazendo as marcas a serem batidas nesta terceira edição do evento. Sophia Medina acabou se tornando campeã sul-americana de 2021 com aquela primeira vitória da sua carreira em etapas do Qualifying Series. Ela largou na frente na bateria, mas chegou a ser ameaçada por Kayane Reis e a jovem Aysha Ratto, que se classificou na triagem do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Só que Sophia achou uma direita boa para tirar nota 8,17, com seus laybacks e rasgadas muito fortes de frontside. Ela confirmou a vitória por 14,00 pontos e a saquaremense Kayane Reis passou em segundo lugar, com 11,14.

Sophia Medina abriu o QS 5000 feminino com uma grande apresentação - WSL / Daniel Smorigo

"Estou muito feliz por ter vindo essa onda boa no final. Eu tinha começado bem, mas a bateria pegou fogo e fiquei só vendo as meninas fazendo notas. É difícil quando você vê todo mundo pegando ondas e você ali esperando por uma. Mas, fiquei feliz por ter achado aquela no final, que acabou me garantindo a vitória", disse Sophia Medina, que falou sobre a importância de Saquarema para ela. "Sem dúvidas, esse é o lugar mais especial pra mim, tirando a minha casa. Eu tenho lembranças muito boas daqui e acho que isso me deixa mais leve. Então, é só focar agora pro resto do evento e quero me divertir, porque essa onda parece com a que eu surfo todo dia em casa".

Com a classificação para a segunda fase do QS 5000 Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, Sophia Medina já ultrapassou a peruana Arena Rodriguez Vargas, que liderava o ranking regional da temporada 2023/2024 da WSL South America. Arena não veio competir no Brasil, mas outra peruana, Kalea Gervasi, que estava na frente da Sophia Medina no ranking, acabou tirando a primeira posição da brasileira por ter passado em segundo lugar na penúltima bateria, vencida pela surfista de Arraial do Cabo, Karol Ribeiro.

DIA DE RECORDES - A terça-feira foi realmente um dia de recordes na Praia de Itaúna. Já começou com o aniversariante Weslley Dantas, batendo todas as marcas da segunda-feira na primeira bateria. O surfista de Ubatuba entrou atrasado no mar, mas achou boas direitas para liderar tranquilo, com notas 5,33 e 7,17. Weslley ainda pegou uma esquerda e saiu jogando água pra cima com suas manobras executadas com muita força. Com essa onda, ele aumentou os recordes da terceira edição do Saquarema Surf Festival, para 8,33 o de nota e o de pontos para 15,50.

O aniversariante do dia, Weslley Dantas, fez os recordes do QS masculino - WSL / Daniel Smorigo

"Eu cheguei um pouquinho atrasado na bateria, mas consegui pegar duas ondas boas, que foi como um presente de aniversário de Deus pra mim", disse Weslley Dantas, que completou 25 anos de idade na terça-feira. "Eu quero agradecer tudo o que vem acontecendo na minha vida e me sinto na melhor fase do meu surfe, da minha carreira. Estou entrando na água sem pressão alguma, só querendo soltar o surfe e competir. Eu consegui achar aquela esquerda boa do 8,33 e ainda quis dar um aéreo no final, acabei caindo, mas estou feliz e espero seguir assim até o fim do campeonato".

VITÓRIAS EM SAQUAREMA - Nas baterias seguintes, competiram dois surfistas que venceram as últimas etapas do Qualifying Series realizadas na Praia de Itaúna, antes da estreia do Saquarema Surf Festival em 2021. O irmão do novo recordista, Weslley Dantas, o Wiggolly campeão em 2014, foi eliminado por Uriel Sposaro e Diego Brigido. Já o também paulista Alex Ribeiro, que festejou vitória em Saquarema em 2015, começou bem a sua bateria com nota 7,50 e derrotou os também paulistas Flavio Nakagima, Kailani Rennó e o argentino Facundo Rondi, por 13,50 pontos.

Alex Ribeiro venceu o último QS em Itaúna antes do Saquarema Surf Festival - WSL / Daniel Smorigo

"As ondas estavam vindo um pouco mais pro meio da praia, mas essa direita aqui na frente da estrutura era mais definida, pra fazer mais manobras. Eu sentei ali, esperei e veio a onda que comecei com 7,5, então já me deixou mais tranquilo pro restante da bateria", disse Alex Ribeiro, que também comentou sobre a sua vitória em Saquarema em 2015. "Eu sempre assisto as imagens daquele dia. Tinha altas ondas na final com o Jeremy (Flores) e foi um campeonato que ficou marcado pra mim. Espero que isso tudo possa se repetir de novo".

NOVO LÍDER DO RANKING - Depois das oito baterias restantes da segunda fase, foi realizada a rodada inicial do QS 5000 feminino. Mas, os homens voltaram ao mar para fechar a terça-feira com os quatro primeiros confrontos da terceira fase masculina, quando estreiam os 32 cabeças de chave do Saquarema Surf Festival. O argentino Nacho Gundesen brilhou de novo como na segunda-feira, surfou boas ondas e chegou bem perto do recorde de 15,50 pontos do Weslley Dantas. Nacho totalizou 15,00 pontos, com as notas 8,00 e 7,00 das duas melhores ondas que surfou.

Nacho Gundesen fez mais uma grande apresentação nas ondas de Itaúna - WSL / GABRIEL HEUSI

Com os 720 pontos que já garantiu pela classificação para a quarta fase do QS 5000 de Saquarema, Nacho Gundesen já tirou do peruano Alonso Correa, a liderança no ranking regional de 2023/2024 da WSL South America, que vai classificar sete surfistas para o Challenger Series de 2024. Na bateria seguinte, o paulista Renan Peres, o Pulga, acertou um aéreo incrível nas direitas de Itaúna, que ganhou 8,33 dos juízes. Ele igualou a maior nota, mas Weslley Dantas permaneceu como recordista absoluto, por ter feito o maior somatório dos dois primeiros dias, 15,50 pontos.

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é a primeira etapa com status QS 5000 de pontuação máxima da temporada 2023/2024 da WSL South America. Já aconteceram três de 1.000 pontos no Equador, Argentina, Equador, então esse QS 5000 do Brasil certamente vai modificar bastante os rankings que classificarão 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, o circuito de acesso para a elite mundial da World Surf League. O evento esse ano também abre o Circuito Banco do Brasil de Surfe, que terá mais quatro etapas. A próxima é o QS 1000 na Praia do Ferrugem, em Garopaba, Santa Catarina, nos dias 4 a 7 de maio, na semana seguinte à da etapa de Saquarema.

Diversão garantida na Prancha Elástica do estande do Banco do Brasil - WSL / Heusi Action

ATRAÇÕES EXTRAS - A terça-feira foi mais um dia com várias ativações dos patrocinadores e apoiadores do Saquarema Surf Festival 2023 acontecendo na enorme arena do evento, instalada nas areias da Praia de Itaúna. Muitos se divertiram na Prancha Elástica do estande do Banco do Brasil e aproveitaram outras atrações, como as quadras de vôlei de praia, beach tênis, futmesa, além de área Kids e aulas de Yoga e Fitdance. No segundo dia, também foram iniciadas as ações de educação e preservação ambiental, promovidas pela Blue Birds com alunos de escolas de Saquarema.

A Blue Birds também realizou um Quiz de Sustentabilidade, para premiar com uma lycra de competição do Saquarema Surf Festival 2023, quem escrevesse a melhor resposta para a pergunta: "Qual a importância dos oceanos para a vida do planeta?". E a vencedora foi Emily Magalhães, com a resposta: "A vida começou no oceano, por isso a água é fundamental para todos os seres vivos. A vida acontece nos oceanos, nele acontece ciclagens de nutrientes como o carbono, nitrogênio e principalmente produção em massa de oxigênio, o qual necessitamos para a nossa sobrevivência. Se existe um pulmão no mundo, este se encontra nos oceanos".

Crianças de escolas de Saquarema participando das ativações da Blue Birds - WSL / Heusi Action

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas masculinas e femininas do Qualifying Series, Pro Junior Sub-20 e Longboard. A Prefeitura Municipal de Saquarema apresenta o evento patrocinado pelo Banco do Brasil e G-Shock, com apoio de Garytos, New Era, Cerveja Enseada. As mídias oficiais são o Ricosurf, Flamboiar e Rádio Saquarema Surf Rock, previsão oficial do Surfguru e parceria institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf de Saquarema, Blue Flag, Blue Birds e Pró Criança Cardíaca. A competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e também pelo TikTok da WSL Brasil.

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu no ano de 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 70 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Oi Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.