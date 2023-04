Saquarema Surf Festival decide seis títulos neste domingo na Praia de Itaúna

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema vai decidir seis títulos neste domingo na Capital Nacional do Surf. No sábado, foram definidas as finais do QS 5000, que está abrindo o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023. A masculina será entre Ian Gouveia e Luel Felipe e a feminina entre Sophia Medina e Tainá Hinckel. As decisões estão previstas para começar as 11h00 e as do Longboard serão as primeiras a serem disputadas na Praia de Itaúna. O último dia do maior festival de surfe da América Latina, será iniciado as 7h00, pelas quartas de final da categoria Pro Junior, ao vivo do Maracanã do surfe brasileiro, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e TikTok da WSL Brasil.

A final pernambucana do QS 5000, entre Ian Gouveia e Luel Felipe, vale a liderança no ranking de 2023/2024 da WSL South America para o campeão do Saquarema Surf Festival. Ian se destacou nas boas ondas do sábado de praia cheia em Itaúna. Logo na primeira bateria do dia, iniciada as 7h00, ele detonou uma onda com três pancadas verticais, muito fortes, executadas com pressão sem perder velocidade. Os juízes deram nota 9,50, a maior desta terceira edição do campeonato realizado pela 213 Sports, em homenagem a Leo Neves.

Nessa primeira batalha por vagas para as quartas de final, Ian Gouveia fez o maior placar do sábado de boas ondas na Praia de Itaúna, 16,90 pontos. Ele também pegou as melhores ondas que entraram no duelo de surfistas do Challenger Series, para vencer o capixaba Rafael Teixeira. Depois, enfrentou o catarinense Lucas Vicente, que nas quartas de final passou pelo recordista de pontos desta etapa do QS 5000, que está abrindo o Circuito Banco do Brasil de Surfe. Lucas fez o segundo maior somatório do sábado - 16,17 pontos - na vitória sobre Cauã Costa. Mas, Ian Gouveia ganhou o tira-teima dos melhores do dia, por 13,50 a 11,50 pontos, somando uma nota 7,67.

Ian Gouveia ganhou a maior nota do Saquarema Surf Festival 2023 - WSL / Daniel Smorigo

"Estou amarradão. Realmente, hoje foi um dia muito bom, produtivo, passei três baterias e agora estou na final. Vou voltar pra pousada agora pra trocar meu voo para a Austrália. Eu já estava me preparando para embarcar hoje à noite, mas vou mudar para fazer essa final aqui amanhã", disse Ian Gouveia, um dos brasileiros que vão disputar as primeiras etapas do Challenger Series na Austrália. "Eu já estou vindo de uma vitória no Circuito Brasileiro, agora já é a segunda final seguida, então está tudo caminhando muito bem, para eu chegar lá na Austrália mais motivado ainda. Meu foco principal esse ano é o Challenger Series, para buscar minha qualificação para o CT".

Na outra semifinal, Luel Felipe ganhou um confronto de gerações com o catarinense Mateus Herdy e confirmou uma decisão 100% pernambucana na terceira edição do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves. Luel tem 31 anos de idade e já tinha vencido o jovem potiguar Mateus Sena, 21 anos, nas quartas de final. Contra Mateus Herdy, 22 anos, Luel Felipe voltou a usar a força das suas manobras usando a borda da prancha, para neutralizar o ataque aéreo dos seus adversários.

Mateus Herdy deu um show com seus aéreos no sábado de praia cheia em Itaúna - WSL / Daniel Smorigo

Mateus Herdy já abriu a bateria voando num "alley oop full rotation" nas direitas de Itaúna e largou na frente com nota 8,33. Luel respondeu com 7,50, jogando água pra cima com suas batidas e rasgadas de frontside nos pontos mais críticos da onda. Enquanto Mateus segue arriscando os aéreos, Luel seguiu o plano de manobrar forte e ganhou notas 8,27 e 7,60 em duas ondas seguidas. Herdy ainda acertou um aéreo no final que valeu 6,83, mas precisava de 7,54 para virar o placar, encerrado em 15,87 a 15,16 pontos para Luel Felipe.

"Eu tentei ficar o mais calmo possível e esse foi meu maior somatório do evento todo. Pedi a Deus para me dar sabedoria e inteligência pra jogar bem o jogo, pois eu sabia que ele ia vir com os aéreos, que não são o meu forte. Eu fui pras manobras de borda e vieram duas ondas boas para eu fazer o meu jogo, então estou feliz em chegar nessa final", disse Luel Felipe, que confirmou uma decisão pernambucana em Saquarema. "É a minha primeira final em uma etapa importante do QS e estou feliz por isso. Conheço o Ian (Gouveia) desde criança, a gente cresceu surfando juntos lá em Maracaípe (praia no sul do estado) e vai ser muito bom fazer essa final com ele".

Luel Felipe jogando água com a força das suas manobras de borda - WSL / Daniel Smorigo

Mateus Herdy é um dos brasileiros que vão disputar vagas para a elite mundial da World Surf League nas etapas do Challenger Series, que começa na próxima semana na Gold Coast, Austrália. Ele também estava com voo marcado para a noite do sábado, então não precisará mudar a passagem, como Ian Gouveia teve que fazer. Os outros que também competiram no Saquarema Surf Festival e vão direto do Rio de Janeiro para a Austrália, são o Lucas Silveira, Rafael Teixeira, Ryan Kainalo que está nas quartas de final do Pro Junior que vão abrir o domingo, Leo Casal e Weslley Dantas.

SEMIFINAIS FEMININAS - As semifinais femininas do QS 5000 do Saquarema Surf Festival que abre o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, foram disputadas logo após as masculinas. Nas quartas de final, foram registrados os recordes do dia entre as meninas. Sophia Medina venceu a saquaremense Taís Almeida por 15,03 pontos, somando notas 7,53 e 7,50. Na bateria seguinte, a catarinense Isabelle Nalu conseguiu a maior nota - 8,00 - e derrotou a paulista Nairê Marquez por 14,83 pontos.

Isabelle Nalu ganhou a maior nota do QS 5000 feminino no sábado - WSL / Daniel Smorigo

Sophia Medina foi a primeira surfista a escrever o seu nome no Troféu Leo Neves, na estreia do Saquarema Surf Festival em 2021. Foi a primeira vitória em etapas do Qualifying Series (QS) da irmã do tricampeão mundial, Gabriel Medina. Sophia tinha apenas 15 anos e se tornou campeã sul-americana da WSL South America naquele ano. No sábado, ela surfou bem de novo na semifinal com a argentina Vera Jarisz e vai fazer a sua segunda final em Itaúna.

"Nossa, sem palavras, estou muito grata em disputar mais uma final nesse campeonato, que é mais do que especial pra mim", disse Sophia Medina, que falou sobre a sua primeira vitória em Saquarema. "Deus fez grandes coisas na minha vida em 2021 e eu nunca vou esquecer daquela vitória aqui. Uma coisa que tenho em mim, é o de pensar no novo, deixar o que passou e focar no agora, que, em nome de Jesus, vai dar certo também. Aqui sempre tem altas ondas, é muito constante, um lugar que você pode mostrar o que realmente surfa e estou feliz pela vitória".

Sophia Medina vai disputar sua segunda final no Saquarema Surf Festival - WSL / Daniel Smorigo

Sophia Medina chega em segunda final do Saquarema Surf Festival como nova líder no ranking regional de 2023/2024 da WSL South America, que vai classificar três surfistas para o Challenger Series 2024. Isto porque Tainá Hinckel tirou sua última concorrente no duelo catarinense com Isabelle Nalu. Tainá superou a recordista de nota do sábado com o maior somatório das semifinais, 13,60 a 9,67 pontos, com as notas 6,93 e 6,67 das melhores ondas.

"É a minha primeira final no QS aqui em Saquarema, minha primeira final num QS 5000 e a segunda final esse ano. Eu fiz a final do QS 3000 em Floripa com a Silvana Lima esse ano, mas valia pra temporada passada, então estou amarradona em chegar em outra final", disse Tainá Hinckel. "Eu ainda não consegui soltar o meu surfe aqui, mas estou passando bateria por bateria e agora estou aí na final. Eu vejo que, as vezes, as pessoas não me consideram da nova geração, mas eu também faço parte ainda (risos), pela minha idade (19 anos). As meninas estão evoluindo bastante, então só quero surfar bem e fazer sempre o meu melhor, porque é isso que importa".

Tainá Hinckel chega em sua segunda final em etapas do QS esse ano - WSL / Daniel Smorigo

PRO JUNIOR - O sábado de praia lotada em Itaúna, foi encerrado com a estreia dos cabeças de chave da categoria Pro Junior Sub-20 na terceira fase, já disputando classificação para as quartas de final do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves. O líder do ranking sul-americano de 2023, o paulista Ryan Kainalo, que venceu a primeira etapa da temporada no Peru, ganhou a primeira bateria contra Patrick Plachi, Rafael Lufty e Eduardo Mulford.

Mas, os destaques do Pro Junior e do sábado na Praia de Itaúna, foram o catarinense Heitor Mueller e o bicampeão desta categoria no Saquarema Surf Festival em 2021 e 2022, Cauã Costa. Heitor ganhou a quinta bateria por 16,50 pontos, somando notas 9,00 e 7,50. Já o cearense venceu a última do dia por 16,43, igualmente com nota 9,00 na sua melhor onda. Também entraram na lista dos recordes, Rodrigo Saldanha com 15,93 pontos e nota 8,33 e Lukas Camargo com 14,70 e 7,67.

Cauã Costa está invicto na categoria Pro Junior do Saquarema Surf Festival - WSL / Daniel Smorigo

O domingo decisivo vai começar pelas quartas de final da categoria Pro Junior Sub-20. As da feminina começam as 7h00, com a catarinense Laura Raupp enfrentando a argentina Vera Jarisz e as peruanas Kalea Gervasi e Sofia Artieda. Na segunda bateria, Isabelle Nalu defende a liderança do ranking sul-americano Junior contra Yasmin Dias, Sofia Tinoco e a chilena Rafaela Montesi. Depois, tem Tainá Hinckel, Kiany Hyakutake, Maya Carpinelli e a peruana Brianna Barthelmess na terceira bateria e na quarta só tem brasileiras, Sophia Medina, Luara Mandelli, Sol Carrion e Sophia Gonçalves.

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas masculinas e femininas do Qualifying Series que estão abrindo o Circuito Banco do Brasil de Surfe esse ano, além do Pro Junior Sub-20 e Longboard. A Prefeitura Municipal de Saquarema apresenta o evento patrocinado pelo Banco do Brasil e G-Shock, com apoio de Garytos, New Era, Cerveja Enseada. As mídias oficiais são o Ricosurf, Flamboiar e Rádio Saquarema Surf Rock, previsão oficial do Surfguru e parceria institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf de Saquarema, Blue Flag, Blue Birds e Pró Criança Cardíaca, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e TikTok da WSL Brasil.

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu no ano de 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 70 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Oi Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.

CLIQUE AQUI PARA VER MAIS FOTOS DO DIA