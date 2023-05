Garopaba recebe a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Ferrugem

A cidade de Garopaba recebeu a primeira etapa da história do Circuito Banco do Brasil de Surfe no ano passado, agora volta a ser palco da competição que busca descobrir e dar mais oportunidades para novos talentos do surfe brasileiro. Dessa vez, a Praia da Ferrugem vai sediar a partir desta quinta-feira, a segunda das cinco etapas do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) programadas para este ano, todas com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 é uma realização da WSL Latin America com patrocínio do Banco do Brasil e esta segunda etapa na Praia da Ferrugem conta com total apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba. A competição será transmitida ao vivo pelo perfil da @WSL Brasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com e Aplicativo da WSL. Todas as etapas acontecem com atividades de sustentabilidade e conservação ambiental, além de outras atrações para o público, como aulas de surfe, yoga, beach tênis, futevôlei, exercício funcional, espaço kids na praia, distribuição de brindes.

Santiago Muniz e Tainá Hinckel, primeiros campeões do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

A Praia da Ferrugem é considerada por muitos como a mais bonita da cidade de Garopaba, que é reconhecida oficialmente como a "Capital Catarinense do Surf". No ano passado, as vitórias na primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe ficaram no estado. A surfista da Guarda do Embaú, Tainá Hinckel, conquistou o título feminino na final com a também catarinense Isabelle Nalu e Santiago Muniz, da cidade de Bombinhas, ganhou o masculino derrotando o cearense Messias Felix. Tainá e Santiago estão confirmados para tentar o bicampeonato nesta semana. As eliminatórias começam nesta quinta-feira e as finais acontecem no domingo.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 foi iniciado na última semana no Saquarema Surf Festival e Tainá Hinckel repetiu o feito, de vencer a primeira etapa, desta vez na Praia de Itaúna, junto com o pernambucano Ian Gouveia. Assim como no ano passado, Tainá largou na frente no ranking especial do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que vai premiar o campeão e a campeã com convites para participar da última etapa do Challenger Series 2023, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil na Praia da Itaúna.

Tainá Hinckel festejando a primeira vitória na história do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

O ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe vai computar os resultados das cinco etapas e todas valem 1.000 pontos, independente do status do evento no Qualifying Series ser QS 5000, QS 3000 ou QS 1000. No ano passado, quem ganhou os convites por terem ficado em primeiro lugar nos rankings finais das três etapas de 2022, foram o jovem paulista Gabriel Klaussner e o maior nome do surfe brasileiro feminino em todos os tempos, a cearense Silvana Lima, uma das atletas patrocinadas pelo Banco do Brasil.

A batalha pelas duas vagas para a etapa brasileira do Challenger Series, começou pelo QS 5000 de Saquarema e prossegue agora nas ondas da Praia da Ferrugem. Em Garopaba, haverá muitos mais jovens surfistas participando do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, tendo a chance de mostrar seus talentos contra competidores mais experientes. Esse confronto de gerações, envolvendo também surfistas de outros países da América do Sul, certamente vai acontecer em várias baterias durante todo o evento.

Artes do Circuito Banco do Brasil de Surfe produzidas com apoio da Inteligência Artificial - WSL / WSL Latin America

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Esta segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 em Garopaba, apresenta uma novidade que alia inovação e ineditismo. Todas as artes e a comunicação visual da estrutura do evento, foram desenvolvidas por designers com apoio da Inteligência Artificial (IA). É o primeiro campeonato de surfe do mundo com artes criadas a partir de IA. A iniciativa, promovida pelo Departamento de Marketing da WSL Latin America, reforça a parceria com o Banco do Brasil apoiada no lema "Remando Juntos para o Futuro", trazendo tecnologia e inovação para a etapa de Santa Catarina.

TOP-10 DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL 2023 - 1 etapa:

1.a: Tainá Hinckel (SC) - 1.000 pontos

2.a: Sophia Medina (SP) - 800

3.a: Isabelle Nalu (SC) - 650

3.a: Vera Jarisz (ARG) - 650

5.a: Kemily Sampaio (SP) - 500

5.a: Naire Marquez (SP) - 500

5.a: Kayane Reis (RJ) - 500

5.a: Taís Almeida (RJ) - 500

9.a: Laura Raupp (SC) - 350

9.a: Yanca Costa (CE) - 350

9.a: Maya Carpinelli (SC) - 350

9.a: Kalea Gervasi (PER) - 350

1.o: Ian Gouveia (PE) - 1.000 pontos

2.o: Luel Felipe (PE) - 800

3.o: Mateus Herdy (SC) - 650

3.o: Lucas Vicente (SC) - 650

5.o: Rafael Teixeira (ES) - 500

5.o: Mateus Sena (RN) - 500

5.o: Cauã Costa (CE) - 500

5.o: Valentin Neves (RJ) - 500

9.o: Peterson Crisanto (PR) - 350

9.o: Nacho Gundesen (ARG) - 350

9.o: Heitor Mueller (SC) - 350

9.o: José Francisco (PB) - 350

TOP-10 DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL 2022 - 3 etapas:

Campeã: Silvana Lima (CE) - 2.650 pontos

2.a: Tainá Hinckel (SC) - 1.650

3.a: Daniella Rosas (PER) - 1.450

4.a: Juliana dos Santos (CE) - 1.350

5.a: Kemily Sampaio (SP) - 1.150

5.a: Melanie Giunta (PER) - 1.150

7.a: Julia Santos (SP) - 1.000

7.a: Laura Raupp (SC) - 1.000

9.a: Isabelle Nalu (SC) - 800

10.a: Sol Aguirre (PER) - 700

10.a: Catalina Mercere (ARG) - 700

TOP-10 DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL 2022 - 3 etapas:

Campeão: Gabriel Klaussner (SP) - 1.445 pontos

2.o: Heitor Mueller (SC) - 1.266

3.o: Messias Felix (CE) - 1.095

4.o: Alejo Muniz (SC) - 1.000

4.o: Santiago Muniz (SC) - 1.000

4.o: Igor Moraes (SP) - 1.000

7.o: Krystian Kymerson (ES) - 860

7.o: José Gundesen (ARG) - 860

9.o: Lucas Vicente (SC) - 782

10.o: Gabriel André (SP) - 716