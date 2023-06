LayBack Pro Prainha abre a sua segunda edição nesta quarta-feira no Rio de Janeiro

O LayBack Pro Prainha apresentado por Corona vai abrir a sua segunda edição nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Este campeonato realizado pela Agência Esporte & Arte com várias atividades extras para o público, como clínicas de Jiu-Jitsu, Yoga e Skate, estreou em 2022 recolocando a capital carioca no calendário do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) depois de 11 anos. Agora, vai promover a sexta etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America, com igualdade na premiação para homens e mulheres. A competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e site Waves.

No ano passado, além de resgatar a capital do Rio de Janeiro ao cenário internacional do surfe, o LayBack Pro foi o primeiro campeonato da World Surf League a ser realizado no santuário ecológico da Prainha, que já foi condecorada com a Bandeira Azul e fica em um Parque de Preservação Ambiental. Graças ao trabalho e forte atuação da Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha (ASAP), que batalhou bastante para evitar a especulação imobiliária, o lugar continua preservado com sua Mata Atlântica intocada e é um dos melhores picos para surfar no Rio de Janeiro. A Prainha tem apenas 700 metros de extensão, fica localizada depois do Recreio dos Bandeirantes e não é acessível por transporte público.

A organização do LayBack Pro Prainha vai promover várias ativações de educação e preservação ambiental, para que a praia e todo o seu entorno, fique até mais limpo do que antes do campeonato. Desde o primeiro dia, estarão sendo realizadas atividades extras para o público que for assistir o show garantido dos surfistas nas ondas da Prainha, como aulas de Yoga, clínicas de Jiu-Jitsu e de Skate na mini-ramp instalada no estacionamento, onde também será reeditado o "Local Market", um verdadeiro boulevard com estandes montados para várias marcas apresentarem e comercializarem seus produtos.

O LayBack Pro Prainha estreou em 2022 com vitórias brasileiras do hoje número 2 do mundo no WSL Championship Tour, João Chianca, e de Summer Macedo. Ambos não estarão defendendo seus títulos, então novos campeões serão conhecidos no domingo. Uma das atrações é o carioca Anderson da Silva, o Pikachu, que se destacou no ano passado ganhando uma bateria do João Chianca com notas 9,50 e 7,43. Chumbinho se classificou em segundo lugar neste confronto vencido pelo surfista da comunidade do Cantagalo, revelado no projeto do Arpoador Surf Club e Favela Surf Club, que tira crianças da ociosidade para surfar.

Além do Anderson da Silva Pikachu, outro carioca que também brilhou no ano passado e pode ser incluído entre os principais candidatos ao título do LayBack Pro Prainha, é o Vitor Ferreira, que sempre surfa e treina na Prainha. A lista de fortes concorrentes tem ainda o cabeça de chave número 1 do evento, o capixaba Krystian Kymerson, o argentino Nacho Gundesen e o catarinense Heitor Mueller, que já ganharam etapas esse ano na Argentina e no Peru, respectivamente, o paulista Weslley Dantas, o saquaremense Daniel Templar e surfistas de outros estados que moram no Recreio dos Bandeirantes, como o paraibano Samuel Igo e o cearense Cauã Costa, bicampeão sul-americano Pro Junior de 2021 e 2022.

Na categoria feminina, as finalistas do Saquarema Surf Festival podem ser apontadas como favoritas ao título do LayBack Pro Prainha, a campeã na Praia de Itaúna, Tainá Hinckel, e a vice-campeã, Sophia Medina. A catarinense lidera o ranking sul-americano de 2023/2024 da WSL South America, com a irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina em segundo lugar. Tem ainda outras jovens surfistas, como Laura Raupp, que esse ano conquistou o bicampeonato no QS 1000 do Peru em Punta Rocas, a também catarinense Isabelle Nalu, a carioca Julia Duarte e duas cearenses campeãs brasileiras que moram no Recreio dos Bandeirantes, Yanca Costa e Larissa dos Santos.

O LayBack Pro Prainha apresentado por Corona é uma realização de Odisseia e Agência Esporte & Arte (AEA), licenciada pela WSL Latin America para promover esta etapa do Qualifying Series. O evento viabilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, também conta com o suporte da ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha) e FESERJ (Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro).

A LayBack é uma marca de cerveja criada pelo medalhista olímpico de skate, Pedro Barros, nasceu no meio das pistas de skate e das ondas surfadas na Ilha de Santa Catarina, inspirada no espírito livre e original destes esportes. A LayBack é a marca que mais incentiva e investe na construção de pistas de skate no país. Em novembro de 2021, estreou no calendário da World Surf League com o LayBack Pro na Praia Mole de Florianópolis, que já foi reeditado em 2022 e em março deste ano. No ano passado, também promoveu o primeiro LayBack Pro Prainha no Rio de Janeiro e agora vai realizar o seu quinto campeonato da WSL em apenas 3 anos.

GALERIA DOS CAMPEÕES DO LAYBACK PRO:

2021 em Florianópolis: Eduardo Motta (SP) e Laura Raupp (SC)

2022 em Florianópolis: Michael Rodrigues (CE) e Daniella Rosas (PER)

2022 no Rio de Janeiro: João Chianca (RJ) e Summer Macedo (RJ)

2023 em Florianópolis: Luan Wood (SC) e Silvana Lima (CE)

RANKINGS SUL-AMERICANOS DA WSL SOUTH AMERICA:

TOP-10 DA CATEGORIA MASCULINA - 5 etapas:

1.o: Ian Gouveia (BRA) - 5.000 pontos

2.o: Luel Felipe (BRA) - 3.900

3.o: Mateus Herdy (BRA) - 3.842

4.o: Lucas Vicente (BRA) - 3.108

5.o: Rodrigo Saldanha (BRA) - 2.940

6.o: Nacho Gundesen (ARG) - 2.775

7.o: Heitor Mueller (BRA) - 2.725

8.o: Cauã Costa (BRA) - 2.632

9.o: Valentin Neves (BRA) - 2.335

10.o: Rafael Teixeira (BRA) - 2.282

10.o: Mateus Sena (BRA) - 2.282

TOP-10 DA CATEGORIA FEMININA - 5 etapas:

1.a: Tainá Hinckel (BRA) - 5.500 pontos

2.a: Sophia Medina (BRA) - 5.050

3.a: Vera Jarisz (ARG) - 4.187

4.a: Laura Raupp (BRA) - 3.575

5.a: Isabelle Nalu (BRA) - 3.392

6.a: Kalea Gervasi (PER) - 3.075

7.a: Kayane Reis (BRA) - 2.632

8.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 2.300

9.a: Naire Marquez (BRA) - 2.282

9.a: Kemily Sampaio (BRA) - 2.282

9.a: Taís Almeida (BRA) - 2.282