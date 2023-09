São Sebastião volta a sediar uma etapa do QS em Maresias com o Circuito Banco do Brasil de Surfe

O Circuito Banco do Brasil de Surfe vai definir nesta semana na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, os dois convidados para a etapa brasileira do Challenger Series, o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil. Serão premiados quem ficar em primeiro lugar nos rankings masculino e feminino das quatro etapas do Circuito Banco do Brasil, que serão completadas em São Sebastião. A batalha começa na quinta-feira e vai até domingo, com transmissão ao vivo pelo perfil @WSLBrasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.

Uma das atrações do evento é a participação dos irmãos Miguel e Samuel Pupo. Eles foram criados nas ondas de Maresias, que é um celeiro de grandes surfistas, como o tricampeão mundial Gabriel Medina. Miguel e Samuca estavam na elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT) até esse ano. Samuel saiu no corte do meio da temporada, enquanto Miguel sofreu uma contusão logo no início do ano e só volta a competir agora na Praia de Maresias, onde venceu uma etapa do Qualifying Series em 2015, que foi apresentada pelo Banco do Brasil.

Miguel Pupo campeão da etapa do QS de 2015 apresentada pelo Banco do Brasil - WSL

"Depois de 5 meses lesionado, de muita luta, muita batalha, estou em fase de transição ainda, então a expectativa em questão de resultado é baixa. Mas, estou feliz em voltar a vestir a lycra de competição num lugar especial, que é a minha casa né", disse Miguel Pupo. "Atualmente estou morando no Sul (Balneário Camboriú-SC), mas minha vida inteira foi em Maresias, então só de poder voltar a competir aqui, já vai ser muito especial. Estou com toda a família aqui, minha esposa, filhas, dando apoio e a vontade está grande de competir no quintal de casa. Ainda mais num lugar que já venci um evento, então espero que sejam quatro dias especiais".

Esta quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, será a décima do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) a acontecer em São Sebastião. As outras nove também foram realizadas nas ondas da Praia de Maresias, onde surgiu o tricampeão mundial Gabriel Medina. Agora é a sua irmã mais jovem, Sophia Medina, que vai competir em casa com todo apoio da família e amigos. Ela já conquistou o título sul-americano da World Surf League na temporada 2021/2022 e é vice-líder no ranking deste ano, liderado pela catarinense Tainá Hinckel.

Sophia Medina vai competir numa etapa do QS em casa pela primeira vez - WSL / Daniel Smorigo

Os campeões do Circuito Banco do Brasil de Surfe no ano passado, que ganharam os convites para o Challenger Series de Saquarema, foram o paulista Gabriel Klaussner e a cearense Silvana Lima, uma das atletas patrocinadas pelo Banco do Brasil. O jovem surfista de Ubatuba está liderando o ranking deste ano e seus principais concorrentes são o cearense Cauã Costa e outro paulista, Rodrigo Saldanha. No ranking feminino, Tainá Hinckel está na frente, seguida de perto pela também catarinense Laura Raupp e a cearense Juliana dos Santos, um talento da nova geração patrocinada pelo Banco do Brasil.

CAMPEÕES EM MARESIAS - Esta é a primeira vez que uma etapa feminina do Qualifying Series será disputada em São Sebastião. As outras nove foram só para a categoria masculina e a última aconteceu 5 anos atrás, em 2018, com Yago Dora conquistando a sua primeira vitória no Brasil. Outros tops ou ex-tops da elite da WSL, também ganharam as últimas etapas do QS em Maresias. A série começou em 2014 com o agora bicampeão mundial, Filipe Toledo, festejando o título. Em 2015, o campeão foi Miguel Pupo em uma etapa apresentada pelo Banco do Brasil e outro paulista venceu em 2017, Deivid Silva.

Miguel Pupo e Deivid Silva vão tentar um inédito bicampeonato em Maresias, no Circuito Banco do Brasil de Surfe nesta semana. O DVD e os irmãos Miguel e Samuel Pupo, são algumas das atrações do evento. Será a primeira competição de Miguel Pupo depois da contusão sofrida no início do ano, que o tirou da elite da WSL. Outros destaques são o paulista Edgard Groggia e o catarinense Mateus Herdy, que deram um show de aéreos nas ondas de Stella Maris, na decisão da terceira etapa em agosto em Salvador, na Bahia.

Edgard Groggia comandou o show de aéreos na etapa de Salvador na Bahia - WSL / Daniel Smorigo

Edgard Groggia e Silvana Lima foram os campeões na única etapa na Região Nordeste, com a cearense derrotando a peruana Melanie Giunta. A primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 foi na Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), onde Ian Gouveia e Tainá Hinckel ganharam as finais contra Luel Felipe e Sophia Medina. A segunda rolou na Praia da Ferrugem, em Garopaba (SC), com o campeão mundial Adriano de Souza vencendo Gabriel Klaussner e Laura Raupp superando Karol Ribeiro nas decisões dos títulos.

PILARES DO EVENTO - "Remando Juntos para o Futuro" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023. Um dos pilares do evento é descobrir novos talentos do esporte nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país. Isso já aconteceu com o jovem surfista de Ubatuba, Gabriel Klaussner, de 18 anos, sendo o campeão do ranking das 3 etapas de 2022. Outro pilar importante são as ações de educação e preservação ambiental, onde acontecem as competições. Esta etapa de São Sebastião será realizada numa semana especial, pois o "Dia Internacional da Limpeza Costeira" é neste sábado, 16 de setembro, então já está programada uma ação de conscientização e limpeza da Praia de Maresias.

Gabriel Klaussner foi campeão do Circuito Banco do Brasil com apenas 17 anos - WSL / Daniel Smorigo

O Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 é uma realização da WSL Latin America e esta quarta etapa, com status QS 1000 na Praia de Maresias, acontece com patrocínio do Banco do Brasil e o importante apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião. A competição será transmitida ao vivo pelo perfil da @WSLBrasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com e Aplicativo da WSL.

CAMPEÕES DO WSL QUALIFYING SERIES EM SÃO SEBASTIÃO:

2018: Yago Dora (SC) no Red Nose São Sebastião Pro

2017: Deivid Silva (SP) no Hang Loose São Sebastião Pro

2015: Miguel Pupo (SP) no Oi HD São Paulo Open of Surfing

2014: Filipe Toledo (SP) no O´Neill SP Prime

2010: Caetano Vargas (SC) no SuperSurf International

2005: Pedro Henrique (RJ) no Reef Classic 2005

2000: Crhistiano Spirro (BA) no Hang Loose Pro Contest

1999: Peterson Rosa (PR) no Hang Loose Pro Contest

1993: Renan Rocha (SP) no Sea Club Final Heat

Tainá Hinckel lidera os rankings do Banco do Brasil e da WSL South America - WSL / Daniel Smorigo

RANKINGS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE:

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 3 etapas:

1.a: Tainá Hinckel (SC) - 2.150 pontos

2.a: Laura Raupp (SC) - 2.000

3.a: Karol Ribeiro (RJ) - 1.445

4.a: Juliana dos Santos (CE) - 1.200

5.a: Sophia Medina (SP) - 1.150

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 3 etapas:

1.o: Gabriel Klaussner (SP) - 1.516 pontos

2.o: Mateus Herdy (SC) - 1.450

3.o: Cauã Costa (CE) - 1.350

4.o: Rafael Teixeira (ES) - 1.150

5.o: Ian Gouveia (PE) - 1.066

RANKINGS SUL-AMERICANOS DA WSL SOUTH AMERICA:

TOP-10 DA CATEGORIA MASCULINA - 7 etapas:

1.o: Mateus Herdy (BRA) - 6.182 pontos

2.o: Ian Gouveia (BRA) - 5.200

3.o: Cauã Costa (BRA) - 5.055

4.o: Rafael Teixeira (BRA) - 4.402

5.o: Luel Felipe (BRA) - 4.100

6.o: Heitor Mueller (BRA) - 4.021

7.o: Gabriel Klaussner (BRA) - 3.575

8.o: Lucas Vicente (BRA) - 3.308

9.o: Rodrigo Saldanha (BRA) - 3.140

10.o: Nacho Gundesen (ARG) - 3.041

TOP-10 DA CATEGORIA FEMININA - 7 etapas:

1.a: Tainá Hinckel (BRA) - 8.125 pontos

2.a: Sophia Medina (BRA) - 6.645

3.a: Laura Raupp (BRA) - 6.265

4.a: Isabelle Nalu (BRA) - 4.837

5.a: Vera Jarisz (ARG) - 4.667

6.a: Kalea Gervasi (PER) - 3.871

7.a: Naire Marquez (BRA) - 3.728

8.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 3.723

9.a: Melanie Giunta (PER) - 3.490

10.a: Karol Ribeiro (BRA) - 3.480