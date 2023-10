Surfistas já escalados para estrear no Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Grama

Já saiu a escalação das baterias da grande final do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 na Praia da Grama, em Itupeva, cidade do interior de São Paulo localizada cerca de 120 Km do litoral. Os 48 participantes da categoria masculina e as 24 da feminina, nesta etapa inédita do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) em ondas artificiais na América Latina, foram divididos em duas rodadas de confrontos formados por quatro surfistas. Todos terão a oportunidade de treinar nas ondas da Praia da Grama na segunda-feira e a competição inicia às 8h00 da terça-feira, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e perfil da @WSLBrasil no TikTok.

Esta é mais uma inovação promovida pela WSL Latin America esse ano, de realizar a quinta e última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe numa piscina de ondas produzidas pela máquina com tecnologia da Wave Garden. É a primeira vez que, para participar de um campeonato no estado de São Paulo, os surfistas pegarão estrada rumo ao interior e não vão descer nenhuma serra para o litoral. Este evento inédito na Praia da Grama, vai definir o campeão e a campeã do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, que foi iniciado em Saquarema (RJ) e já passou por Garopaba (SC), Salvador (BA) e São Sebastião (SP).

Ian Gouveia na etapa de São Sebastião na Praia de Maresias - WSL / Daniel Smorigo

O pernambucano Ian Gouveia e a catarinense Tainá Hinckel lideram a corrida pelos títulos, que no ano passado foram conquistados pelo paulista Gabriel Klaussner e a cearense Silvana Lima. Ian e Tainá também estão na frente dos rankings regionais da WSL South America, que classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, único caminho para se chegar na elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT). Esta quinta e última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, será a nona válida pela temporada 2023/2024 da WSL South America, que prossegue até março do ano que vem.

Entre os 48 inscritos na categoria masculina, seis já fizeram parte do grupo dos melhores surfistas do mundo. O próprio Ian Gouveia e dois que vão disputar o CT em 2024, Miguel Pupo e Deivid Silva, estão na lista dos 16 cabeças de chave que só vão estrear na segunda fase na Praia da Grama. Os outros três entram na rodada inicial, o campeão mundial Adriano de Souza vencedor da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 em Garopaba (SC), Alex Ribeiro e Peterson Crisanto.

Peterson Crisanto na etapa de Salvador na Praia de Stella Maris - WSL / Daniel Smorigo

"Eu já surfei na Praia da Grama e a expectativa de competir lá é muito boa", disse Peterson Crisanto, que está escalado na segunda bateria e será o primeiro deste grupo a estrear na terça-feira. "Eu gostei muito de surfar lá, é uma onda de performance que dá para fazer todo tipo de surfe, aéreos, tubos, manobras. Por ser também uma etapa inédita, o primeiro QS numa piscina de ondas, dá aquele gostinho especial de querer participar. Vai ser a última do Circuito Banco do Brasil também, finalizando com chave de ouro e pretendo fazer um bom resultado nesse evento".

Peterson Crisanto vai participar da segunda bateria do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Grama, com o peruano Alonso Correa e mais dois brasileiros, Luan Hanada e Rickson Falcão. Já o primeiro confronto da história de uma etapa do QS realizada em uma piscina de ondas artificiais na América Latina, será disputada pelo argentino Nazareno Pereyra e três brasileiros, Anderson da Silva, Cauet Frazão e Fabricio Rocha. Os dois melhores avançam para enfrentar os cabeças de chave na segunda fase.

Adriano de Souza na etapa de Garopaba na Praia da Ferrugem - WSL / Daniel Smorigo

O campeão mundial Adriano de Souza foi escalado na quinta bateria, com o uruguaio Marco Giorgi e mais dois brasileiros do litoral paulista como o nosso eterno "capitão", Renan Pulga e Diego Aguiar. Entre os três cabeças de chave com carimbo do CT no currículo, Miguel Pupo vai abrir a segunda fase, Deivid Silva estreia no quinto confronto e Ian Gouveia começa a defender a liderança nos rankings do Circuito Banco do Brasil de Surfe e da WSL South America, na oitava e última bateria.

CATEGORIA FEMININA - Na categoria feminina, a líder dos dois rankings, Tainá Hinckel, é uma das oito cabeças de chave que entram na segunda fase, já disputando classificação para as quartas de final. A catarinense da Guarda do Embaú foi escalada na primeira bateria, junto com a surfista de Cabo Frio, Karol Ribeiro. Na segunda, estreiam Isabelle Nalu e a argentina Vera Jarisz, na terceira estão Laura Raupp e a peruana Kalea Gervasi e na quarta e última, as duas cabeças de chave são do Brasil, Sophia Medina e Naire Marquez.

Tainá Hinckel lidera os dois rankings - WSL / Daniel Smorigo

A rodada inicial também é formada por quatro baterias de quatro surfistas cada, com as duas melhores avançando para a segunda fase. A bateria que vai entrar para a história, como a primeira da categoria feminina em uma etapa do QS disputada em uma piscina de ondas no continente, será 100% brasileira. Quatro meninas da nova geração vão abrir o Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Grama. A mais experiente é a carioca Julia Duarte, de 20 anos apenas. Ela vai enfrentar Luara Mandelli de somente 15 anos, Alexia Monteiro de 16 e Potira Castaman de 18 anos.

"Estou muito feliz por ter mais uma oportunidade de surfar na Praia da Grama", disse Julia Duarte. "Vai ser a terceira vez que vou, já até disputei um campeonato lá e é muito bom surfar numa piscina de ondas. Dá para melhorar as manobras e está sendo muito irado esse incentivo do Banco do Brasil pra galera do Brasil, fazendo cinco etapas do QS esse ano. Estou muito feliz e já ansiosa pra surfar de novo aquela onda perfeita da Praia da Grama, então vamos com tudo".

Julia Duarte na etapa de Garopaba - WSL / Luiz Blanco

FORMATO DA COMPETIÇÃO - Um novo formato de competição foi preparado pela WSL Latin America para o Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Grama. Para realizar o evento em apenas dois dias, o número de participantes foi limitado para 48 homens e 24 mulheres. Este será o primeiro evento da história do QS numa piscina de ondas, então foi reservado o primeiro dia, segunda-feira, para todos poderem treinar e conhecer melhor o funcionamento da máquina Wave Garden, instalada na Praia da Grama.

Na terça-feira e na quarta-feira, a competição começa às 8h00 e vai até por volta das 16h00. Os competidores foram divididos em baterias com quatro surfistas e todos terão direito a surfar até 4 ondas, sendo computadas as 2 maiores notas recebidas. Quem ficar na primeira e segunda colocações, avança para a próxima fase. A partir das quartas de final, cada surfista terá direito a pegar 5 ondas, enquanto nas semifinais e nas finais serão 3 ondas de cada lado da piscina.

Circuito Banco do Brasil de Surfe - Praia da Grama - WSL / Sebastian Rojas

Além da competição decisiva na disputa pelos títulos do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, a WSL Latin America também vai promover algumas sessões especiais para outras pessoas terem a chance de surfar na Praia da Grama. Serão realizadas baterias entre convidados do Banco do Brasil, entre jornalistas também convidados e entre condôminos da Fazenda da Grama, além de crianças do Projeto Ondas # Surf Transforma, criado pelo bicampeão brasileiro Jojó de Olivença no Guarujá (SP).

COLETIVA DE IMPRENSA - Na segunda-feira, às 13h00, acontecerá a Coletiva de Imprensa desta última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Grama. Os líderes do ranking, Ian Gouveia e Tainá Hinckel, bem como o presidente da World Surf League na América Latina, Ivan Martinho, estarão atendendo à imprensa. Os jornalistas depois terão a chance de surfar também as ondas da Praia da Grama numa sessão especial para convidados.

"Remando Juntos para o Futuro" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, uma realização da WSL Latin America com patrocínio do Banco do Brasil. A competição será transmitida ao vivo da Praia da Grama pelo perfil da @WSLBrasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com e Aplicativo da WSL.

BATERIAS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE:

PRIMEIRA FASE - 3.o=33.o lugar (66 pts) e 4.o=41.o lugar (63 pts):

1.a: Anderson da Silva (BRA), Cauet Frazão (BRA), Fabricio Rocha (BRA), Nazareno Pereyra (ARG)

2.a: Peterson Crisanto (BRA), Alonso Correa (PER), Luan Hanada (BRA), Rickson Falcão (BRA)

3.a: Kaue Germano (BRA), Lukas Camargo (BRA), Samuel Joquinha (BRA), Uriel Sposaro (BRA)

4.a: José Francisco (BRA), Vitor Ferreira (BRA), Leo Casal (BRA), Philippe Neves (BRA)

5.a: Renan Pulga (BRA), Marco Giorgi (URU), Diego Aguiar (BRA), Adriano de Souza (BRA)

6.a: Lucas Silveira (BRA), Wesley Leite (BRA), Eric Bahia (BRA), Santiago Muniz (ARG)

7.a: Caio Costa (BRA), Alex Ribeiro (BRA), Fernando Junior (BRA), Daniel Templar (BRA)

8.a: Ryan Kainalo (BRA), Patrick Plachi (BRA), Gustavo Henrique (BRA), Cauã Gonçalves (BRA)

SEGUNDA FASE - entrada dos 16 cabeças de chave:

----3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: Miguel Pupo (BRA), Valentin Neves (BRA), 1.o da 1.a bateria da 1.a fase e 2.o da 2.a

2.a: Luel Felipe (BRA), Gabriel Klaussner (BRA), 1.o da 2.a e 2.o da 1.a

3.a: Cauã Costa (BRA), Lucas Vicente (BRA), 1.o da 3.a e 2.o da 4.a

4.a: Nacho Gundesen (ARG), Edgard Groggia (BRA), 1.o da 4.a e 2.o da 3.a

5.a: Deivid Silva (BRA), Caio Okamoto (BRA), 1.o da 5.a e 2.o da 6.a

6.a: Rafael Teixeira (BRA), Rodrigo Saldanha (BRA), 1.o da 6.a e 2.o da 5.a

7.a: Heitor Mueller (BRA), Mateus Sena (BRA), 1.o da 7.a e 2.o da 8.a

8.a: Ian Gouveia (BRA), Daniel Adisaka (BRA), 1.o da 8.a e 2.o da 7.a

PRIMEIRA FASE - 3.a=17.o lugar (200 pts) e 4.a=21.o lugar (174 pts):

1.a: Alexia Monteiro (BRA), Luara Mandelli (BRA), Julia Duarte (BRA), Potira Castaman (BRA)

2.a: Yanca Costa (BRA), Sol Carrion (BRA), Yasmin Dias (BRA), Sophia Gonçalves (BRA)

3.a: Juliana dos Santos (BRA), Kemily Sampaio (BRA), Yasmin Neves (BRA), Mariana Areno (BRA)

4.a: Kiany Hyakutake (BRA), Brianna Barthelmess (PER), Maya Carpinelli (BRA), Bruna Carderelli (BRA)

SEGUNDA FASE - entrada das 8 cabeças de chave - 1.a e 2.a=Quartas de Final:

1.a: Tainá Hinckel (BRA), Karol Ribeiro (BRA), 1.a da 1.a da 1.a fase e 2.a da 2.a

2.a: Isabelle Nalu (BRA), Vera Jarisz (ARG), 2.a da 1.a e 1.a da 2.a

3.a: Laura Raupp (BRA), Kalea Gervasi (PER), 1.a da 3.a e 2.a da 4.a

4.a: Sophia Medina (BRA), Naire Marquez (BRA), 2.a da 3.a e 1.a da 4.a