Etapa inédita do Circuito Banco do Brasil de Surfe começa nesta segunda-feira

Recentemente, a World Surf League (WSL) anunciou a realização da última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em 2023. Válido pelo Qualifying Series (QS), divisão de acesso para o Challenger Series, o evento está agendado para acontecer na Praia da Grama, em Itupeva, no interior de São Paulo, entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro. Será a primeira vez que o torneio ocorrerá em uma piscina de ondas artificiais na América Latina.

O campeonato vai fechar o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 e valerá 1000 pontos para o ranking regional da WSL South America, tanto no masculino quanto no feminino. O torneio será o segundo no mundo a adotar a tecnologia da empresa espanhola Wavegarden, responsável por gerar ondas Cove 2.0. A estreia desse modelo ocorreu no ano passado, durante o Rip Curl Pro URBNSURF, em Melbourne, Austrália. Com mais de 30 tipos de ondas e cerca de 1000 por hora com qualidade semelhante à do oceano, o ambiente oferece oportunidades para surfistas iniciantes e treinamento de alta performance para os profissionais.

"Este evento representará um marco significativo para a comunidade do surfe no Brasil. A realização inédita de uma competição em piscina de ondas artificiais na América Latina reforça o compromisso da WSL com a inovação e a evolução de todo o ecossistema do esporte. Estamos empolgados com o encerramento de mais uma edição de sucesso do Circuito Banco do Brasil de Surfe, agora com uma proposta diferenciada no continente", comenta Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Circuito Banco do Brasil de Surfe - Praia da Grama - WSL / WSL Latin America

O Circuito Banco do Brasil de Surfe, lançado em 2022, promove cinco etapas este ano nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país. A temporada teve início com o QS 5000 Saquarema Surf Festival, que consagrou Ian Gouveia e Tainá Hinckel como campeões. As etapas subsequentes ocorreram em Garopaba (SC), Salvador (BA) e São Sebastião (SP), com vitórias de atletas brasileiros em diferentes categorias.

Na edição da Praia da Grama, participarão 48 homens e 24 mulheres, incluindo o campeão mundial, Adriano de Souza, e promissores talentos, como Tainá Hinckel e Sophia Medina, irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina. Outro destaque é Miguel Pupo, irmão de Samuel Pupo, recém-vencedor do Challenger Series em Saquarema e membro do CT de 2024. As baterias do Circuito Banco do Brasil de Surfe estão disponíveis na página do evento no WorldSurfLeague.com.

Além da competição inédita na piscina de ondas artificiais da Praia da Grama, outra novidade será a sessão de treinamento dos atletas na véspera das disputas. Na segunda-feira, os surfistas terão a oportunidade de conhecer as ondas e o funcionamento do espaço, situação incomum nos outros torneios da Liga. Os treinos serão acompanhados de coletiva de imprensa com atletas e representantes oficiais da WSL e do Banco do Brasil.

O número de participantes traz um novo formato para o evento da WSL na Praia da Grama. Na terça-feira e na quarta-feira, a competição começa às 8h e vai até por volta das 16h. Os competidores foram divididos em baterias com quatro surfistas e todos terão direito a surfar até quatro ondas, sendo computadas as duas maiores notas recebidas. Quem ficar na primeira e segunda colocações avança para a próxima fase. A partir das quartas de final, cada surfista terá direito a pegar cinco ondas; nas semifinais e nas finais serão três ondas de cada lado da piscina.