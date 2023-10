Baterias do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Grama começam nesta terça-feira

A World Surf League (WSL) Latin America promoveu mais um dia histórico para o surfe brasileiro e sul-americano na segunda-feira. Cerca de 100 convidados e 72 surfistas, estavam todos irradiando felicidade e prazer em estar vivenciando de alguma forma, do primeiro campeonato de surfe numa piscina de ondas na América Latina, a etapa final do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 na Praia da Grama, em Itupeva, cidade do interior de São Paulo localizada cerca de 120 Km do litoral. A segunda-feira foi um dia de treinos livres para os atletas conhecerem melhor o funcionamento da máquina com tecnologia Wavegarden e a tarde ficou reservada para os convidados também surfarem as ondas perfeitas da piscina.

Nesta terça-feira, começa a competição que vai definir o campeão e a campeã das cinco etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe de 2023. As baterias serão iniciadas as 8h00, com transmissão ao vivo da Praia da Grama pelo WorldSurfLeague.com e perfil da @WSLBrasil no TikTok. O campeonato também vale como nona etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America, marcando 1.000 pontos nos rankings que classificarão 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series do ano que vem, o circuito de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

Tainá Hinckel e Ian Gouveia na coletiva de imprensa da segunda-feira - WSL / Daniel Smorigo

Na segunda-feira, os líderes dos rankings do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, que também estão na frente na corrida pelos títulos sul-americanos de 2023/2024 da WSL South America, estiveram atendendo aos jornalistas na Coletiva de Imprensa realizada no início da tarde na Praia da Grama. Junto com o pernambucano Ian Gouveia e a catarinense Tainá Hinckel, também estavam na mesa da coletiva o presidente da Praia da Grama, João Amorim, e o presidente da World Surf League na América Latina, Ivan Martinho, que deu as boas-vindas a todos os presentes.

"Para nós, é um sonho estar aqui fazendo esse evento", destacou Ivan Martinho. "A WSL tem uma tecnologia própria, que é o Surf Ranch na Califórnia, mas bastante tempo atrás, a gente começou a discutir sobre a hipótese de levar nossos eventos também para outras tecnologias, como a Wavegarden aqui. No ano passado, tivemos um QS 1000 também na Austrália e esse agora é o primeiro na América Latina, especialmente aqui no Brasil. Tem muitos pontos especiais, primeiro que a gente vai decidir o campeão e a campeã do Circuito Banco do Brasil e o Ian (Gouveia) e a Tainá (Hinckel) estão liderando os rankings das quatro etapas. Essa é a quinta do ano de 2023 e o Banco do Brasil tem sido um parceiro espetacular, não só no sentido de nos apoiar nas principais etapas da elite do surfe mundial, como no Vivo Rio Pro, no Corona Saquarema Pro, mas especialmente com esse circuito que tem a intenção de viajar pelo Brasil inteiro e revelar novos talentos. Para nós, é uma honra de verdade, uma alegria, de podermos oferecer isso pro nosso fã, nossos atletas, que vão contar um pouco pra vocês da diferença de competir aqui, ou nas ondas do mar, que estão mais acostumados, então estamos muito ansiosos do que vem por aí nos próximos dois dias".

Ivan Martinho e João Amorim à direita na mesa da coletiva de imprensa - WSL / Daniel Smorigo

O presidente da Praia da Grama, João Amorim, também demonstrou muita satisfação em estar sediando o primeiro QS na América Latina: "Para a gente, é muito importante concretizar o sonho que nasceu em 2018, com uma praia exuberante, artificial, mas com areia de verdade, coqueiro de verdade, o coco é de verdade, hoje sediando um evento dessa magnitude. E ser associado a uma liga da marca mais forte do esporte, é um orgulho para nós. A gente está costurando isso já fazem uns 2 anos e é uma satisfação enorme para nós, da família da Fazenda da Grama, para todos nossos associados e para o esporte também. É um sonho realizado e obrigado a WSL pela parceria".

Entre os dois atletas que atenderam aos jornalistas na coletiva de imprensa oficial do Circuito Banco do Brasil de Surfe, Tainá Hinckel ainda não conhecia a Praia da Grama e teve a primeira oportunidade de surfar numa piscina de ondas, nos treinos livres da manhã da segunda-feira. Já Ian Gouveia foi um dos surfistas convidados para testar o funcionamento da máquina Wavegarden, quando ela foi instalada cerca de 5 anos atrás. Tainá e Ian começaram o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 com vitórias em Saquarema (RJ) e chegam na Praia da Grama liderando os rankings das quatro etapas, disputadas também em Garopaba (SC), Salvador (BA) e São Sebastião (SP).

Tainá Hinckel lidera os rankings do Banco do Brasil e da WSL South America - WSL / Daniel Smorigo

"Estou muito feliz por estar aqui na Fazenda da Grama, um lugar certamente muito especial", disse Tainá Hinckel, "É a minha primeira vez aqui e eu já me diverti muito surfando essa onda hoje de manhã. Estou muito feliz em estar fazendo parte desse circuito, que foi incrível durante todo o ano e com essa surpresa na última etapa, o primeiro campeonato numa piscina de ondas. As expectativas são as melhores e quero agradecer muito ao Banco do Brasil por todo esse apoio ao surfe na América do Sul, por estar ajudando todos nós com essas etapas para poder chegar no Challenger Series. Eu me sinto muito honrada e feliz por estar fazendo parte disso tudo".

Tainá Hinckel também falou sobre a experiência de surfar numa piscina de ondas, em relação ao mar, onde sempre competiu por toda a sua carreira: "É com certeza bem diferente, mas é uma experiência muito legal. Eu me diverti muito e isso foi o principal. É uma onda atrás da outra e fiquei muito feliz por estar tendo essa oportunidade de competir aqui. Fiz meu primeiro treino aqui de manhã e gostei bastante, então as expectativas são as melhores para este campeonato".

Ian Gouveia feliz em retornar a Praia da Grama desta vez para competir - WSL / Daniel Smorigo

Ian Gouveia também era só felicidade em voltar a Praia da Grama. Ele confidenciou que a última vez que tinha surfado na piscina foi em dezembro do ano passado e estava com saudades: "Estou muito feliz em estar aqui e obrigado ao João (Amorim) e ao Ivan (Martinho), por ter feito isso acontecer. Eu tenho um carinho enorme por esse lugar. Eu passei 7 dias aqui na fase de testes da piscina ainda e esse brinquedo aqui é surreal, não tem como não se apaixonar. Eu sou fã de piscina de ondas. A gente vê algumas críticas de pessoas que não curtem muito campeonatos em piscina, mas eu sou fãnzaço. Acho que tem que ter sim e o melhor surfista do mundo tem que ser o melhor no mar e na piscina também. Estou amarradão da gente ter essa oportunidade de estar aqui na Praia da Grama pela primeira vez com um campeonato. Dá para ver no rosto de todo mundo, que todos estão supercontentes de estar nesse lugar, passando por essa experiência".

Ian Gouveia é o único que conseguiu duas vitórias nas quatro etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe esse ano e ele comentou sobre isso: "Quero agradecer ao Banco do Brasil por esse circuito irado, pela oportunidade de ter vários eventos para todos os atletas em diversas partes do Brasil. Eu tive o privilégio de vencer em Saquarema, que é o Maracanã do Surf e acho que todos os atletas do Brasil sonham em vencer lá. Fazia 5 anos que eu não ganhava um QS, então foi bem gratificante para mim vencer em Saquarema. Mas, a vitória em casa, em Maresias (São Sebastião), na frente de toda a família, foi superespecial. Poder ter minhas filhas ali do meu lado me assistindo, minha esposa, a vó, bisavó, sogra, sogro, todo mundo, então a vitória foi muito especial por tudo isso. Agora tem aqui né, que também quero muito vencer para ficar na história".

Gabriel Klaussner treinando na manhã da segunda-feira na Praia da Grama - WSL / Daniel Smorigo

Enquanto na categoria feminina, a disputa pelo título de campeã do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 está praticamente concentrada nas catarinenses Tainá Hinckel e Laura Raupp, ambas somando 2.500 pontos nas quatro etapas disputadas, no ranking masculino a briga está mais aberta. São seis surfistas com chances matemáticas de superar os 2.216 pontos do Ian Gouveia. O principal adversário é o paulista Gabriel Klaussner, campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe em 2022 e vice-líder do ranking este ano. Os outros concorrentes são Cauã Costa (CE), Rodrigo Saldanha (SP), Heitor Mueller (SC), Edgard Groggia (SP) e Rafael Teixeira (ES).

FORMATO DA COMPETIÇÃO - Um novo formato de competição foi preparado pela WSL Latin America para o Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Grama. Para realizar o evento em apenas dois dias, o número de participantes foi limitado para 48 homens e 24 mulheres. No primeiro evento da história do QS numa piscina de ondas na América Latina, os competidores foram divididos em duas rodadas de baterias formadas por quatro surfistas. Todos terão direito a surfar até 4 ondas, sendo computadas as 2 maiores notas recebidas. Quem ficar na primeira e segunda colocações, avança para a próxima fase. A partir das quartas de final, cada surfista terá direito a pegar 5 ondas, enquanto nas semifinais e nas finais serão 3 ondas de cada lado da piscina.

A máquina da Wavegarden bombando direitas perfeitas na Praia da Grama - WSL / Daniel Smorigo

"Remando Juntos para o Futuro" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, uma realização da WSL Latin America com patrocínio do Banco do Brasil. A competição será transmitida ao vivo da Praia da Grama pelo perfil da @WSLBrasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com e Aplicativo da WSL.