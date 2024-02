Billabong Señoritas Open Pro estreia no Peru com mais de 100 surfistas de 10 países

Mais de 100 surfistas de 10 países vão competir no Billabong Señoritas Open Pro, que começa nesta quarta-feira na Playa Señoritas, em Punta Hermosa, no Peru. O evento realizado pela RDV Surf, estreia no calendário da World Surf League com o primeiro campeonato do ano na América do Sul. Até sábado, serão disputadas a penúltima etapa do Qualifying Series da temporada 2023/2024 da WSL South America e a primeira seletiva da categoria Pro Junior Sub-20 de 2024, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O Billabong Señoritas Open Pro promoverá um total de quatro campeonatos nessa semana, pois as etapas do QS 1000 e do Pro Junior são combinadas para homens e mulheres competirem em Punta Hermosa. O evento acontece com o princípio da igualdade na premiação para as categorias masculina e feminina, incentivada pela World Surf League. No QS 1000 masculino, 57 surfistas de 7 países vão disputar o título no Peru e o do feminino são 25 concorrentes. No Pro Junior, são 47 participantes na competição masculina e 27 na feminina.

No total, serão 102 surfistas de 10 países se apresentando nas esquerdas perfeitas da Playa Señoritas A maioria é do Peru, com 50 competidores (34 homens e 16 mulheres), contra 33 do Brasil (26 homens e 7 mulheres), 6 da Argentina (4 homens e 2 mulheres), 5 do Chile (2 homens e 3 mulheres), 3 do Equador (2 homens e 1 mulher), 2 da Venezuela (1 homem e 1 mulher), mais uma surfista de Porto Rico, um dos Estados Unidos e até um da Croácia.

A peruana tricampeã sul-americana da WSL, Daniella Rosas, é uma das atrações - WSL / Daniel Smorigo

Entre os 71 homens, 24 vão participar só do QS 1000, 14 disputarão apenas a primeira seletiva sul-americana para o Mundial Junior da WSL e 33 se inscreveram nas duas competições. Entre as 31 surfistas da categoria feminina, 21 vão competir no QS e no Pro Junior, com 6 se inscrevendo só no Pro Junior e apenas 4 irão focar exclusivamente na disputa do título do QS 1000, as principais estrelas do surfe peruano no momento, Daniella Rosas e Sol Aguirre, além de Melanie Giunta e Leilani Aguirre.

Daniella Rosas é a atual campeã sul-americana da WSL South America da temporada 2022/2023, quando conquistou seu terceiro título e repetiu um feito até então único da também peruana Anali Gomez. Já Sol Aguirre, é recordista com impressionantes quatro títulos sul-americanos da categoria Pro Junior Sub-20. No início deste ano, Sol foi semifinalista no Mundial Junior da WSL na Califórnia e agora vai focar sua carreira nas etapas do QS, buscando classificação para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite da World Surf League.

Sol Aguirre é recordista com 4 títulos sul-americanos na categoria Pro Junior - WSL / Daniel Smorigo

O ranking regional da WSL South America classifica 3 surfistas e 1 é convidada pela WSL para completar o time sul-americano no Challenger Series 2024. No momento, as três vagas estão sendo ocupadas por surfistas do Brasil, Tainá Hinckel em primeiro lugar, Sophia Medina em segundo e Laura Raupp em terceiro. Depois, vem outra brasileira em quarto lugar, Isabella Nalu, seguida pela argentina Vera Jarisz em quinto e as peruanas Arena Rodriguez Vargas em sexto e Melanie Giunta na sétima posição.

O Billabong Señoritas Open Pro é a penúltima etapa para fechar esta lista e definir os campeões sul-americanos de 2023/2024 da WSL South America. Na temporada passada, pela primeira vez na história, os dois títulos foram conquistados pelo Peru, por Miguel Tudela e Daniella Rosas. Ambos não conseguiram um bom desempenho no Challenger Series em 2023. Miguel acabou sofrendo uma contusão e só participou de uma das nove etapas já realizadas pela temporada 2023/2024 da WSL South America. Ele está na 83.a posição no ranking que classifica os 7 primeiros e Daniella Rosas ocupa a 25.a colocação.

Miguel Tudela vencendo o QS 5000 de Saquarema no Brasil em 2022 - WSL / Daniel Smorigo

Assim como na categoria feminina, todas as 7 vagas estão com surfistas do Brasil no momento, Ian Gouveia (1.o lugar), Mateus Herdy (2.o), Cauã Costa (3.o), Rafael Teixeira (4.o), Luel Felipe (5.o), Heitor Mueller (6.o) e Edgard Groggia (7.o), que é o cabeça de chave número 1 do QS 1000 no Billabong Señoritas Open Pro. Ele vai tentar subir no ranking para se afastar da zona de perigo e chegar mais tranquilo na última etapa, que será disputada em março no Brasil.

Edgard Groggia e Miguel Tudela, são dois dos 16 cabeças de chave que só irão estrear na terceira fase do QS 1000 em Punta Hermosa. O brasileiro foi escalado na primeira bateria, junto com Lucca Mesinas, o único surfista do Peru que já integrou a elite masculina dos melhores do mundo que disputam o World Surf League Championship Tour. Outros 16 pré-classificados entram na segunda fase e 25 foram divididos nos 8 confrontos da rodada inicial.

Edgard Groggia é o cabeça de chave número 1 do Billabong Señoritas Open Pro - WSL / Daniel Smorigo

No Pro Junior masculino, também têm 16 cabeças de chave que entrarão só na segunda fase do Billabong Señoritas Open Pro, com os outros 31 participantes escalados nas 8 baterias da primeira fase. Nas duas competições da categoria feminina, tanto no QS 1000 como no Pro Junior, todas as surfistas vão estrear nos 8 confrontos da primeira fase. A Playa Señoritas já sediou um QS 1000 masculino em 2019 e agora será palco de um QS e Pro Junior masculino e feminino.

O Billabong Señoritas Open Pro é uma realização da RDV Surf e conta com patrocínio de marcas como Billabong, Motorola, Monster, Isdin, Menorca Collection, entre outras, além do importante apoio da Prefeitura de Punta Hermosa. A competição será transmitida ao vivo de Señoritas pelo WorldSurfLeague.com e a RDV Surf também já confirmou a terceira edição do Billabong Punta Rocas Pro para o mês de novembro no Peru.

Para mais informações do Billabong Señoritas Open Pro:

Contato de Imprensa: Estrella Rios - (51) 995-555-171 e rdv@zsports.com.pe https://zports.com.pe/rdv-surf Instagram: https://www.instagram.com/rdv.surf/

SomosDelMarSeámosloSiempre