Layback Pro transforma a Praia Mole no maior palco do QS em Florianópolis

A Prefeitura de Florianópolis apresenta o Layback Pro, que neste ano transforma a Praia Mole no principal palco de etapas do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) em Santa Catarina. A quarta edição do evento, será o 14.a QS da história na Praia Mole, superando os 13 da Joaquina. E pelo terceiro ano consecutivo, fecha a temporada da WSL South America, decidindo os títulos sul-americanos de 2023/2024. Outra atração este ano, é a estreia do Floripa Film Fest patrocinado pela Layback. A competição começa na quarta-feira, ao vivo no WorldSurfLeague.com, enquanto a exibição dos filmes de surfe inicia na quinta-feira no Hotel Selina da Praia Mole.

A Layback foi criada pelo medalhista olímpico de skate, Pedro Barros, em Florianópolis. Nos últimos anos, é a marca do segmento que mais está fomentando a realização de campeonatos de surfe e skate no Brasil. O Layback Pro estreou em 2021, acabando com um hiato de 11 anos sem nenhum QS na Praia Mole, onde o tricampeão mundial Gabriel Medina, conquistou a primeira vitória da sua carreira na WSL em 2009. Santa Catarina é o estado que mais sediou etapas do QS no Brasil, 39 contra 35 do Rio de Janeiro. O circuito de acesso à elite mundial, foi inaugurado na Praia da Joaquina em 1992 e a Praia Mole só entrou no calendário em 1998.

O Layback Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis, vai promover uma etapa com status QS 3000, que será a 14.a na Praia Mole, desempatando as 13 realizadas na Praia da Joaquina até 2016. Vai ser o 31.o QS na Ilha da Magia e o 40.o em Santa Catarina. Ainda em Florianópolis, tiveram 4 etapas na Praia do Santinho. Outras 2 aconteceram na Praia da Vila em Imbituba, 2 também na Praia Brava de Itajaí, 2 na Prainha de São Francisco do Sul, 2 na Praia da Ferrugem em Garopaba e 1 no Farol de Santa Marta em Laguna. No Brasil, a Praia Mole agora só fica atrás da Barra da Tijuca, na capital carioca, que sediou 16 etapas do QS.

Arena do Layback Pro na Praia Mole em 2023 - WSL / Marcio David

O Layback Pro também realiza uma etapa do QS na Prainha do Rio de Janeiro desde 2022. Nos 3 anos de história em Santa Catarina, o grande destaque é o cearense Michael Rodrigues, que há 12 anos mora em Florianópolis. Ele só participou das duas primeiras edições, pois no ano passado estava competindo no WSL Championship Tour (CT). Na Praia Mole, Michael só perdeu uma das 12 baterias que disputou, a da decisão do título de 2021, para o paulista Eduardo Motta. Em 2022, Michael Rodrigues foi campeão invicto, batendo o potiguar Alan Jhones na final. A sua outra única vitória no QS, tinha sido na Praia da Joaquina, em 2014.

MELHOR DA HISTÓRIA - O título em 2022, foi consagrado com a única nota 10 e o maior placar da história do Layback Pro, 19,13 pontos. Michael já havia conseguido a maior nota - 9,17 - da categoria masculina nas semifinais e são dele também os seis maiores somatórios nos 3 anos do campeonato: 19,13 pontos na final de 2022, 18,24 nas semifinais, 17,50 na sexta fase, 16,50 nas quartas de final, 16,33 na quarta fase também em 2022 e 16,30 que era o recorde de pontos de 2021. Michael Rodrigues ainda foi quem mais venceu baterias - 11 - e quem somou mais pontos no ranking da WSL South America no Layback Pro, 3.400 em 2021 e 2022.

Michael Rodrigues usando os aéreos para fazer história na Praia Mole - WSL / Marcio David

"Eu conheço muito bem a Praia Mole, amo competir nesse lugar e é uma alegria muito grande saber desses meus números no Layback Pro", admirou-se Michael Rodrigues. "Fico muito feliz, porque dedico muitas horas dos meus treinos na Praia Mole. É o meu lugar favorito, surfo ali há 12 anos, desde que passei a morar aqui na Ilha. Então, toda dedicação que coloco naquela onda, tem valido a pena e estou muito feliz em competir novamente na Praia Mole".

Michael Rodrigues já está classificado para o Challenger Series 2024, então estará mais relaxado no Layback Pro, sem pressão por resultado: "Estou me preparando desde 4 de janeiro, então já estou na metade da minha pré-temporada e me sentindo muito bem. Estou ansioso por mais um evento em casa, poder estar na praia com minha filha, minha esposa, minha mãe, meus amigos. Será também um ótimo treino para o Challenger Series, que já estou classificado. Vai ser um evento pra retomar o ritmo de competição e espero conseguir mais um ótimo resultado na Praia Mole, porque já é um evento muito especial e importante pra mim".

Michael Rodrigues carregado pela torcida após vencer o Layback Pro 2022 - WSL / Marcio David

FECHANDO TEMPORADA - O Layback Pro apresentado por Prefeitura de Florianópolis vai fechar a temporada da WSL South America pela terceira vez. O pernambucano Ian Gouveia e a catarinense Tainá Hinckel, que acaba de conseguir vaga para os Jogos Olímpicos de Paris em Porto Rico, lideram os rankings que vão decidir os títulos sul-americanos de 2023/2024 e os 7 homens e 3 mulheres classificados para o Challenger Series 2024. Muitos surfistas têm chances matemáticas na briga pelos títulos sul-americanos, como pelas vagas no circuito de acesso para a elite da World Surf League.

Além de Michael Rodrigues, os outros dois campeões da história do Layback Pro, o paulista Eduardo Motta em 2021 e o defensor do título, o catarinense Luan Wood, estão confirmados para tentar um inédito bicampeonato na Praia Mole. Assim como as campeãs Laura Raupp em 2021, a peruana Daniella Rosas em 2022 e a cearense Silvana Lima, que no ano passado aumentou para 7, o seu recorde de vitórias em etapas do QS no Brasil.

Daniella Rosas fez os recordes femininos quando venceu o Layback Pro 2022 - WSL / Marcio David

AS MELHORES - Nos 3 primeiros anos do Layback Pro, 203 surfistas de 7 países competiram nas 196 baterias da categoria masculina. Na feminina, foram 46 atletas também de 7 países, disputando 53 baterias. Entre as mulheres, destaque para a peruana Daniella Rosas, tricampeã sul-americana da WSL South America. Ela confirmou sua vitória em 2022, com a maior nota feminina do Layback Pro na Praia Mole, 9,33. Nas semifinais, já havia feito o maior somatório, 16,77 pontos. Daniella também foi quem ganhou mais baterias, 6 das 8 disputadas.

Já quem mais vestiu a lycra de competição do Layback Pro, foi a catarinense Laura Raupp, primeira campeã da história do evento com apenas 15 anos de idade em 2021. Ela disputou 11 baterias nos 3 anos, contra 9 da paulista Sophia Medina, que aparece em segundo lugar. Mas, quem marcou mais pontos no ranking da WSL South America, foi a cearense Silvana Lima, 3.200 nas 3 etapas, seguida por Laura Raupp com 3.073.

Laura Raupp foi quem mais vestiu a lycra de competição do Layback Pro - WSL / Marcio David

FLORIPA FILM FEST - Uma das atrações do Layback Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis esse ano, é a estreia do Floripa Film Fest, um Festival Internacional de Filmes de Surfe, de diretores consagrados no mundo do surfe e jovens produtores. Estarão presentes nos três dias do Festival, nomes de outros países como o australiano Dave Fox, o sul-africano Tao Farren, o espanhol Jon Aspuru, o francês Paul Lavoine, que se juntarão aos brasileiros Pepe Cezar, Loic Wirth, Giulia Panzetti, Henrique Pinguim, Anna Veronica, Duda Saracura, Ana Clara Felix, Bruno Zanin, entre outros. O Floripa Film Fest começa na quinta-feira e vai até o sábado, com mais de 30 produções sendo exibidas em um telão de mais de 6 metros no Hotel Selina da Praia Mole.

A entrada neste cinema ao ar livre é gratuita, sendo só necessário cadastrar o nome e e-mail em uma lista do evento. São quase 20 horas de uma apresentação audiovisual sem precedentes na Ilha da Magia. Durante os três dias do Floripa Film Fest, paralelamente acontecerão exposições fotográficas, feira de marcas locais, mostra artística e muita festa com shows ao vivo. Na sexta-feira, 8 de março, tem a "Festa Oficial do Floripa Film Fest" no Layback Basement no próprio Hotel Selina, com o coletivo de Djs Bolachada Vinil assinando a curadoria sonora. Os ingressos para a festa já estão à venda.

Cartaz do Floripa Film Fest 2024 que vai acontecer no Hotel Selina da Praia Mole a partir da quinta-feira até sábado - WSL / WSL Latin America

PROGRAMAÇÃO DO FLORIPA FILM FEST NA QUINTA-FEIRA:

17h00 - IN THE FAMILY OF THINGS - por Nathan Oldfield com Dave Rastovich

2.a exibição: BLUE TRAIN - por Gui Sodré com João Chumbinho e Samuel Pupo

3.a exibição: RUNNING DOWN A DREAM - por Busy Surfing com Petterson Thomaz

4.a exibição: OTHERWISE - por Pedro Calado e Mateus Werneck 18h40 - FÁBIO FABULOSO - por Pedro Cezar, Ricardo Bocão, Antonio Ricardo, Julio Adler e Marcelo Viana - com Fábio Gouveia

20h20 - SPICY KNIVES - por Jon Aspuru com Kepa Acero e Dane Gudauskas

2.a exibição: MUNDAKA LEGENDARY - por Jon Aspuru

3.a exibição: TEMPUS - por Seventy com Dario Costa e Mr. Wolthers

4.a exibição: BEGINNING OF THE END - por Caio Faria com Jessé Mendes

5.a exibição: TROPICALIENTE - por Luan Mello com Caetano Vargas

6.a exibição: QUE HAJA VENTO - por Bia Pinho com Brenno Brelviss

21h50 - SHOW DO THE BLACK HOLE JANNITORS - com Mickey Bernardoni

A Prefeitura de Florianópolis apresenta o Layback Pro na Praia Mole, uma realização da Agência Esporte & Arte (AEA) e Swell Eventos. A etapa do QS 3000 masculina e feminina, é licenciada pela WSL Latin America para a Layback Park fechar a temporada 2023/2024 com patrocínio da TVBShorts, Corona, Oakberry e Real Estruturas; apoio da Evoke, D´Vicz Sorvetes, MB Marketing e Eventos, Federação Catarinense de Surf (FECASURF) e Associação de Surf da Praia Mole (ASPM); parceria de mídia do site Waves.com.br e produção da FIRMA na transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Luan Wood e Silvana Lima vão defender os títulos conquistados em 2023 - WSL / Marcio David

CAMPEÕES DAS 13 ETAPAS DO QS NA PRAIA MOLE:

Layback Pro 2023: Luan Wood (BRA-SC) e Silvana Lima (BRA-CE)

Layback Pro 2022: Michael Rodrigues (BRA-CE) e Daniella Rosas (PER)

Layback Pro 2021: Eduardo Motta (BRA-SP) e Laura Raupp (BRA-SC)

2010: Aritz Aranburu (ESP) e Coco Ho (HAV)

2009: Gabriel Medina (BRA-SP)

2005: Heitor Alves (BRA-CE)

2004: Richard Lovett (AUS)

2003: Patrick Beven (FRA)

2002: Chris Davidson (AUS)

2002: Anselmo Correa (BRA-RJ)

2000: Trent Munro (AUS)

1999: Neco Padaratz (BRA-SC)

1998: Jake Paterson (AUS)

RANKINGS REGIONAIS DE 2023/2024 DA WSL SOUTH AMERICA:

TOP-10 DO RANKING MASCULINO - 10 etapas:

-------são computados os 4 melhores resultados

1.o: Ian Gouveia (BRA) - 6.550 pontos

2.o: Mateus Herdy (BRA) - 6.182

3.o: Cauã Costa (BRA) - 5.055

4.o: Rafael Teixeira (BRA) - 4.752

5.o: Edgard Groggia (BRA) - 4.445

6.o: Luel Felipe (BRA) - 4.395

7.o: Heitor Mueller (BRA) - 4.171

8.o: Lucas Vicente (BRA) - 3.942

9.o: Gabriel Klaussner (BRA) - 3.575

10.o: Mateus Sena (BRA) - 3.557

TOP-10 DO RANKING FEMININO - 10 etapas:

-------são computados os 5 melhores resultados

1.a: Tainá Hinckel (BRA) - 8.925 pontos

2.a: Sophia Medina (BRA) - 7.145

3.a: Laura Raupp (BRA) - 6.265

4.a: Isabelle Nalu (BRA) - 5.487

5.a: Vera Jarisz (ARG) - 5.322

6.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 4.723

7.a: Melanie Giunta (PER) - 4.490

8.a: Naire Marquez (BRA) - 4.078

9.a: Karol Ribeiro (BRA) - 3.980

10.a: Kalea Gervasi (PER) - 3.871