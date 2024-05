Principais estrelas do Circuito Banco do Brasil de Surfe estreiam na quinta-feira em Alagoas

As principais estrelas do Circuito Banco do Brasil de Surfe estrearam na quinta-feira de vento maral forte, mas com boas ondas na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, Alagoas. O dia começou com o atual campeão sul-americano, Mateus Herdy, vencendo o primeiro confronto da segunda fase do QS 3000 masculino. O pernambucano Douglas Silva fez os recordes do dia e dois alagoanos de Marechal Deodoro também avançaram para a rodada dos 32 melhores do campeonato, Amando Tenorio e Victor Ramos. Nesta sexta-feira, começa o QS 3000 feminino a partir das 8h00, ao vivo da Praia do Francês pelo WorldSurfLeague.com.

Logo na primeira bateria, estreia a invicta Laura Raupp, catarinense que ganhou as duas primeiras etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, em Torres (RS) e em Saquarema (RJ). Laura é uma das surfistas que vieram direto da Austrália para Alagoas, assim como a irmã do tricampeão mundial, Sophia Medina, e as peruanas Daniella Rosas e Sol Aguirre, que vai competir nas Olimpíadas de Paris esse ano. Na segunda bateria, está Vidda Cavalcanti, uma das duas participantes de Alagoas na primeira etapa com status QS 3000 da temporada 2024/2025 da WSL South America. Ela vai enfrentar a peruana Kalea Gervasi, a carioca Julia Duarte e a paulista Julia Santos.

As 30 participantes estão divididas em oito baterias. As duas melhores em cada, já vão disputar vagas para as quartas de final na segunda fase do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024. No QS 3000 masculino, os 32 que passaram pelas 16 baterias da quinta-feira, também estão divididos em oito confrontos. O catarinense Mateus Herdy ganhou a primeira bateria da quinta-feira na Praia do Francês, contra o carioca Vitor Ferreira, o paulista Fabricio Rocha e o peruano Raul Rios. A nota 7,00 da sua melhor onda, garantiu a vitória.

Mateus Herdy nunca havia competido na Praia do Francês e gostou das ondas - WSL / Daniel Smorigo

"O Pig (Bernardo Pigmeu) está me ajudando aqui nesse evento. Ele é local daqui e conheço ele desde pequeno, viajou com meu tio (Guilherme Herdy), com meu pai (Alexandre Herdy). Ele me deu umas dicas antes, de como tem bastante ondas, era para eu ir nas que eu achava que tinha potencial, então foi o que fiz", contou Mateus Herdy, que falou sobre a condição do mar. "Hoje é um dia que, se eu chegasse em qualquer praia do Brasil, ia dar meia volta e voltar pra cama. Só que quando você entra lá, tá irado, com esquerdas e direitas bem divertidas. É a minha primeira vez aqui no Francês e to achando a vala irada. Hoje que é um dia ruim pra cá, tem altas ondas e quase peguei um tubo na minha bateria".

Mateus Herdy agora vai enfrentar o paranaense Peterson Crisanto, o paulista Diego Aguiar e o alagoano local da Praia do Francês, Amando Tenorio. Ele é o atual campeão sul-americano e está no Challenger Series esse ano, disputando vagas para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT). As duas primeiras foram na Austrália e ele é um dos surfistas que vieram direto de Sidney, para competir no QS 3000 do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Alagoas. Mais seis passaram as suas primeiras baterias na Praia do Francês, Michael Rodrigues, Lucas Silveira, Edgard Groggia, Rafael Teixeira, Heitor Mueller e Cauã Costa. Michael ganhou a bateria que o alagoano Amando Tenorio se classificou em segundo lugar.

Michael Rodrigues direto da Austrália para a Praia do Francês em Marechal Deodoro - WSL / Daniel Smorigo

"Está muito difícil lá dentro, difícil de escutar a locução por causa do vento, então estou feliz de ter passado", disse Michael Rodrigues. "O Francês sempre dá altas ondas, então independente de estar mexido, bagunçado, é sempre muito divertido surfar aqui. Estou um pouco cansado, porque vim dos Challengers da Austrália direto pra cá, mas eu cresci aqui né. Nasci em Brasília e fui criado no Ceará, hoje moro em Floripa, mas cresci no Nordeste e é muito legal estar aqui. Estou com a minha mulher, amigos e está sendo bem legal".

LÍDER DO RANKING - Logo após a vitória de Michael Rodrigues, Lucas Vicente também ganhou a sua primeira bateria, depois do título na segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Saquarema (RJ). Na Praia do Francês, o catarinense defende a liderança no ranking regional da WSL South America, que define os títulos sul-americanos e classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

Lucas Vicente voando no kerrupt que arriscou na Praia do Francês - WSL / Daniel Smorigo

"Eu tentei ser rápido na bateria, porque sei que as condições estão muito difíceis. A maré secando cada vez mais, então está bem complicado pra achar ondas boas", contou Lucas Vicente. "Eu tentei fazer duas notas rápidas no início, depois vi que estava piorando, ia ser difícil de encaixar duas manobras, então fui pro aéreo, pra me soltar um pouco. Eu vi que o vento está girando muito, então tinha medo da prancha escapar e, ao invés de dar um alley-oop, eu tentei um kerrupt. É isso, estou feliz, querendo mostrar meu surfe e seguir nesse ritmo que estou, que está bem legal".

Lucas Vicente foi para a segunda bateria da segunda fase e vai encontrar o mesmo Franco Radziunas que derrotou na decisão do título do QS 5000 Saquarema Surf Festival na Praia de Itaúna. O catarinense lidera o ranking sul-americano, com o argentino em segundo lugar. Dessa vez, os dois vão disputar duas vagas na bateria com o carioca Vitor Ferreira e o ex-top da elite, Michael Rodrigues, que saiu da Austrália em décimo lugar no ranking do Challenger Series, entre os 10 que se classificarão para a elite da WSL de 2025.

RECORDISTAS - Na quinta-feira também estrearam os recordistas da história do Circuito Banco do Brasil de Surfe iniciada em 2022. Em Saquarema, Samuel Igo fez o maior somatório das 10 etapas realizadas, 18,40 pontos, mas perdeu em terceiro na oitava bateria. Assim como Igor Moraes, que ganhou a única nota 10 da história também na Praia de Itaúna. A derrota foi na 12.a bateria, a que Douglas Silva fez os recordes do dia. Já Gabriel Klaussner aumentou para 32, o seu recorde de baterias disputadas e o Heitor Mueller subiu para 15, o número de vezes que saiu do mar em primeiro lugar. Heitor é mais um que veio direto da Austrália, para competir na Praia do Francês.

Heitor Mueller aumentando o seu recorde de vitórias em baterias - WSL / Daniel Smorigo

"Fico muito feliz com isso. Meu pai me falou ontem sobre esse recorde e fiquei amarradão. Vamos tentar passar mais baterias, para solidificar isso aí", prometeu Heitor Mueller. "A condição do mar hoje está muito difícil, com esse vento maral complicando, mas consegui achar a onda que pedi pra Deus e estou bem confiante. A prancha que estou aqui tá bizarra, estou muito conectado também e é um mar que eu gosto de surfar. Um mar mexido assim, é como gosto pra fazer finalizações fortes e é isso, vamos pra próxima".

MELHOR DO DIA - O único nota 10 da história do Circuito Banco do Brasil de Surfe, Igor Moraes, foi barrado pelo argentino Nacho Gundesen na bateria que o pernambucano Douglas Silva fez a melhor apresentação da quinta-feira na Praia do Francês. Ele não chegou a bater os recordes do também pernambucano Luan Ferreyra na quarta-feira, nota 8,57 e 16,24 pontos. Mas, igualmente com uma combinação de dois ataques fortes de frontside numa esquerda, Douglas Silva conseguiu sua maior nota, 7,67. Ele só surfou mais uma onda e somou 6,60, para atingir imbatíveis 14,27 pontos na segunda fase da etapa alagoana do Circuito Banco do Brasil de Surfe.

Douglas Silva fazendo os recordes do dia nas duas únicas ondas que surfou - WSL / Daniel Smorigo

"Eu sabia que ia ser uma bateria difícil, contra grandes atletas do Brasil. Mas estou muito focado, sei o que quero e entrei determinado", disse Douglas Silva. "Esse é um tipo de mar que estou acostumado a treinar. Principalmente lá em Maracaípe (PE), no Borete, então essa condição não é nada demais pra mim. Aqui no Francês, a onda tem força igual a Maracaípe, então é como se eu estivesse surfando em casa. Papai do céu tem visto a minha luta diária, o meu empenho nos treinos, na minha vida pessoal, então estou amarradão por passar essa bateria difícil e vamos com tudo pra próxima".

LOCAIS DO FRANCÊS - A quinta-feira terminou com um local da Praia do Francês, conquistando a última vaga para a rodada dos 32 melhores surfistas do primeiro QS 3000 da temporada 2024/2025 da WSL South America. Victor Ramos veio da Triagem e enfrentou três surfistas do litoral paulista. Ele barrou Kaue Germano e Philippe Neves, passando junto com Gabriel Klaussner, recordista de baterias disputadas no Circuito Banco do Brasil de Surfe e único que participou de todas as 10 etapas realizadas desde 2022.

Victor Ramos entrou no primeiro QS 3000 da temporada, por ter sido vice-campeão da Triagem. Ele agora vai enfrentar o líder do Circuito Banco do Brasil esse ano, Matheus Navarro, além de Valentin Neves e o atual campeão brasileiro, Weslley Dantas. Já o outro local de Marechal Deodoro, Amando Tenorio, está na primeira bateria com o campeão sul-americano Mateus Herdy, Peterson Crisanto e Diego Aguiar.

Amando Tenorio foi o primeiro alagoano a se classificar na quinta-feira - WSL / Daniel Smorigo

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que promove 5 etapas do Qualifying Series esse ano, valendo pontos para o ranking regional da WSL South America. As duas primeiras aconteceram em Torres (RS) e Saquarema (RJ). A terceira é o QS 3000 da Região Nordeste, que está sendo realizada com patrocínios do Banco do Brasil, da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e do Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado de Turismo. A competição está sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

ATIVIDADES EXTRAS - Além da competição, o Circuito Banco do Brasil de Surfe sempre promove várias atividades para o público aproveitar na arena e no entorno do evento. Na quinta-feira, duas turmas de alunos da rede pública participaram da gincana de coleta de resíduos recicláveis na Praia do Francês, uma pela manhã e outra à tarde. Eles também assistiram palestras sobre reciclagem e conheceram um evento sustentável. À noite aconteceu o CineAmbiental da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) na Vila dos Pescadores, com os vídeos "Quintal de Casa" gravado na Praia do Francês, o "Dedão, o caçador de polvo" e um documentário sobre a história do surfe em Alagoas. A sessão teve também uma Roda de Conversa com Larissa Gobbo, especialista em ESG e consultora WSL, junto com os diretores dos documentários exibidos, Mário Ramires, Pablo de Luca e convidados.

Crianças que participaram das ativações da quinta-feira na Praia do Francês - WSL / Daniel Smorigo

As programações prosseguem na sexta-feira e o dia começa com uma aula de campo do Instituto Biota na Praia do Francês, sobre desova de tartarugas marinhas. Às 10h00 tem um mutirão de limpeza de praia coordenado pelo IMA e com participação de cerca de 20 alunos da rede pública de ensino. Na sexta-feira, também terão aulas de surfe inclusivo com instrutores da ONG Onda Azul, para crianças e jovens com autismo e com síndrome de Down do Instituto Amor21. E todos os dias ficam abertos na área de ativações da arena do evento, os estandes da Policoncret, uma startup que desenvolve pesquisa sobre o aproveitamento de plásticos, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e do Banco do Brasil com espaço kids, aulas de ioga e funcional.