Circuito Banco do Brasil de Surfe promove sua terceira etapa em Salvador na Bahia

O Circuito Banco do Brasil de Surfe - Stella Maris vai realizar a terceira das suas cinco etapas de 2023 na Bahia, nos dias 23 a 27 de agosto na Praia de Stella Maris, em Salvador. Depois de passar pelas Regiões Sul e Sudeste, agora é a vez dos surfistas do Nordeste competirem em casa e o evento teve o seu status elevado, de QS 1000 para QS 3000. Ou seja, a premiação aumentou para 60.000 dólares, que serão divididos em igualdade para homens e mulheres que ficarem na mesma posição. As baterias serão transmitidas ao vivo pelo perfil da @WSL Brasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.

A etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS), valendo 3.000 pontos para o ranking regional da WSL South America, é parte da programação do Festival "Tamo Junto Nesse Game", promovido pelo Banco do Brasil em Salvador. Em paralelo, serão disputadas a 7ª etapa do Circuito de Vôlei de Praia, a 4ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Corrida de Rua, além de competições de skate, um esquenta para o Circuito Banco do Brasil de Skate, que começa ainda neste ano. Também acontecerão ativações de games e cultura, bem como shows, no Centro de Convenções de Salvador.

"Estamos muito contentes por, mais uma vez, fazermos parte do projeto #TamoJuntoNesseGame", destaca Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina. "A população brasileira é uma das mais apaixonadas por surfe em todo o mundo e sabemos que essa paixão está muito presente entre os soteropolitanos. Vale lembrar que, sendo um QS 3000, a prova ganha ainda mais importância para talentos que almejam chegar, um dia, à elite mundial da modalidade. Será um evento grandioso e, somando forças com outros esportes presentes, possibilitaremos uma semana inteira dedicada à prática esportiva em Salvador. Agradeço novamente ao Banco do Brasil pela parceria e pelo apoio para levarmos as competições de surfe para mais perto dos fãs de todas as regiões do país".

Uma das novidades do Circuito Banco do Brasil de Surfe esse ano, é a comunicação visual do campeonato, com artes desenvolvidas por designers com o apoio da Inteligência Artificial (IA). É mais uma ação que alia inovação e ineditismo da WSL Latin America, organizadora da competição, em produzir o primeiro evento de surfe do mundo com artes criadas a partir da IA. Na estrutura do evento na Praia de Stella Maris, além da parte técnica, haverá estandes com espaço kids e outras atividades para o público, como aulas de surfe, yoga, beach tênis, futevôlei, exercício funcional e área para empreendedores locais clientes do Banco do Brasil apresentarem seus produtos. Além disso, importantes ativações de preservação ambiental.

Um dos pilares do Circuito Banco do Brasil de Surfe, é descobrir novos talentos no esporte que mais cresce no país. No ano passado, foi nos eventos deste circuito que muitos jovens surfistas participaram de uma etapa do WSL Qualifying Series pela primeira vez. Foi na etapa de Salvador, que o catarinense Heitor Mueller, 18 anos, conquistou a primeira vitória da sua carreira. Já a campeã do título feminino, foi a experiente Silvana Lima, duas vezes vice-campeã mundial que por muitos anos representou o país na elite da World Surf League e é patrocinada pela BB Asset.

DOIS RANKINGS - As etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe marcam pontos no ranking regional da WSL South America, que classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, divisão de acesso para o WSL Championship Tour. A primeira etapa deste ano foi a com nível máximo de pontuação, o QS 5000 Saquarema Surf Festival, vencido pelo pernambucano Ian Gouveia e pela catarinense Tainá Hinckel, que lideram estes rankings. A segunda aconteceu na semana seguinte em Garopaba, Santa Catarina, onde o campeão mundial Adriano de Souza e outra catarinense, Laura Raupp, festejaram os títulos na Praia da Ferrugem.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe também promove um ranking especial, computando os resultados das suas etapas, com o campeão e a campeã ganhando convites (wildcards) para participar da etapa brasileira do Challenger Series, o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil na Praia de Itaúna em outubro. Em 2022, os vencedores foram o jovem paulista Gabriel Klaussner, 18 anos, e Silvana Lima. Neste ano, Adriano de Souza e Ian Gouveia dividem a liderança do ranking masculino e Tainá Hinckel está na frente do feminino.

O próximo desafio deste confronto de gerações do surfe brasileiro e sul-americano, será nas ondas da Praia de Stella Maris, nos dias 23 a 27 de agosto em Salvador, na Bahia. Esta terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe será realizada com patrocínio do Banco do Brasil e com importante apoio da Prefeitura Municipal de Salvador. A competição poderá ser assistida ao vivo pelo perfil @WSLBrasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.

