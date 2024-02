Billabong Señoritas Open Pro já definiu as quartas de final do QS feminino no Peru

O Billabong Señoritas Open Pro abriu as competições femininas na quinta-feira e já definiu as quartas de final da primeira etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) do ano na América do Sul. Quatro peruanas e quatro brasileiras vão disputar o título no Peru, mas as donas da casa brilharam nas esquerdas da Playa Señoritas. Daniella Rosas ganhou a maior nota dos dois primeiros dias, 9,50, superando até as dos homens na quarta-feira. Ela venceu sua primeira bateria por 15,50 pontos, que depois foram batidos no Pro Junior, pelas também peruanas Arena Rodriguez Vargas com 15,73 e Sofia Artieda com 15,67 pontos. As eliminatórias prosseguem nesta sexta-feira, a partir das 8h00 no Peru, 10h00 no Brasil, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"Eu estava surfando bastante aqui, todos os dias junto com as brasileiras e estou superfeliz. Na verdade, as ondas estavam muito boas na bateria e fiquei bem tranquila, porque as ondas estão incríveis", disse Daniella Rosas. "Esse é o primeiro campeonato do ano e eu gostaria muito de ganhar, mas sei que tem que ir pensando passo a passo. Estou feliz por ter começado bem e quero agradecer aos meus patrocinadores, minha família, amigos e todos que estão assistindo o campeonato".

A peruana Daniella Rosas depois de estrear fazendo os recordes do QS 1000 - WSL / Alfredo Scerpella

No ano passado, Daniella Rosas igualou um inédito tricampeonato sul-americano da World Surf League, que só a também peruana Anali Gomez havia conseguido. Ela venceu as suas duas primeiras baterias de 2024 na quinta-feira e vai enfrentar a brasileira Sophia Gonçalves, na disputa pela última vaga para as semifinais do Billabong Señoritas Open Pro. Será o segundo confronto direto entre Peru e Brasil seguido, pois no anterior tem a jovem Catalina Zariquiey, de apenas 14 anos, contra Kiany Hyakutake, 18 anos.

Também já está confirmado que a primeira semifinal será entre uma surfista do Peru e uma do Brasil. Isso porque as quartas de final vão começar com as brasileiras Sophia Medina e Isabelle Nalu na primeira bateria e as irmãs Sol e Leilani Aguirre se enfrentando na segunda. Sophia Medina e Leilani Aguirre conquistaram as primeiras vagas para as quartas de final, derrotando a peruana Melanie Giunta e a brasileira Yasmin Neves.

"Eu estou muito feliz. Foi uma bateria que eu sabia que não ia ser fácil. Estou em águas peruanas e as peruanas sabem surfar aqui mais do que a gente né, então tenho o máximo respeito por isso", destacou Sophia Medina. "Eu estou bem com o pé no chão, sabendo que preciso dar o meu melhor e só tenho que agradecer à Deus, por ter me enviado ondas boas e me dado a oportunidade de fazer o que eu mais amo, que é surfar e competir. Ainda tem o Pro Junior e, se Deus quiser, vou passar todas também".

Sophia Medina ganhou as 3 baterias que disputou na quinta-feira em Señoritas - WSL / Mino Swayne

A segunda batalha por vagas nas quartas de final do QS 1000, foi entre três surfistas que representaram a América do Sul no último Mundial Junior da World Surf League, em janeiro deste ano na Califórnia. Nas ondas de Oceanside Pier, Sol Aguirre se tornou a terceira melhor surfista do mundo com até 20 anos de idade, só perdendo nas semifinais. Ela é recordista com quatro títulos sul-americanos da categoria Pro Junior e enfrentou a campeã do ano passado, Isabelle Nalu, além da vice-campeã, Kalea Gervasi.

Sol Aguirre foi a primeira a chegar perto dos recordes da Daniella Rosas. Ela achou boas ondas para mostrar a potência das suas manobras de backside nas esquerdas da Playa Señoritas e somou notas 7,93 e 7,17, atingindo 15,10 pontos contra os 15,50 da Daniella. Na disputa pela segunda vaga da bateria para as quartas de final, a campeã sul-americana Junior de 2023, Isabelle Nalu, superou a peruana vice-campeã, Kalea Gervasi, por uma pequena vantagem de 9,07 a 8,93 pontos. A chilena Rafaella Montesi ficou em último.

Sol Aguirre foi a primeira a chegar perto dos recordes da Daniella Rosas - WSL / Mino Swayne

"Estou contente por ter achado boas ondas nessa bateria e poder ter surfado mais do que na outra", disse Sol Aguirre. "As ondas estão bem melhores do que pela manhã, com muito mais força, mais constantes e mais fácil de encontrar as boas. Então estou contente em poder ir subindo minhas notas a cada onda e espero que continue assim nas próximas".

INÍCIO DO PRO JUNIOR - Entre as 25 surfistas de 6 países que competiram na etapa do QS 1000 do Billabong Señoritas Open Pro, 21 também participaram da primeira seletiva sul-americana de 2024, para o Mundial Junior da WSL. Sol Aguirre vai completar 21 anos em julho, então foi uma das quatro únicas que não se inscreveram na competição para surfistas com até 20 anos de idade. Mas, a maioria voltou ao mar para disputar a primeira fase do Pro Junior, que fechou a quinta-feira de boas ondas na Playa Señoritas.

Catalina Zariquiey de apenas 14 anos foi a grande surpresa da quinta-feira - WSL / Mino Swayne

A grande surpresa do dia foi a pequenina peruana de somente 14 anos, Catalina Zariquiey. Ela estreou em etapas do QS vencendo as duas baterias que disputou. Na primeira, eliminou Arena Rodriguez Vargas, que era a peruana mais próxima do grupo das top-3 que se classificam para o Challenger Series, o circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour. Arena é a sexta do ranking, depois Catalina passou para as quartas de final derrotando a número 3, Laura Raupp do Brasil, e a número 5, Vera Jarisz, da Argentina.

RECORDE BATIDO - No Pro Junior, Catalina Zariquiey manteve a invencibilidade na quinta-feira, derrotando a atual campeã sul-americana Pro Junior da WSL South America, Isabelle Nalu, que se classificou em segundo lugar. Já Arena Rodriguez Vargas se recuperou da eliminação no QS 1000, fazendo o maior placar feminino do Billabong Señoritas Open Pro. Ela aumentou de 15,50 para 15,73, o recorde de pontos da Daniella Rosas, somando notas 8,73 e 7,00 com o seu backside agressivo na Playa Señoritas.

Arena Rodriguez Vargas fez o maior placar feminino na Playa Señoritas - WSL / Mino Swayne

O novo recorde da Arena Rodriguez Vargas foi estabelecido logo após a segunda fase do QS 1000, na segunda bateria do Pro Junior. Na terceira, outra peruana, Sofia Artieda, também superou os 15,50 da tricampeã sul-americana Daniella Rosas. A surfista de apenas 13 anos de idade, atingiu 15,67 pontos com notas 8,67 e 7,00, na vitória sobre a argentina Victoria Muñoz Larreta e a brasileira Kiany Hyakutake. Quem também entrou na lista dos recordes foi a vice-campeã sul-americana Pro Junior de 2023, Kalea Gervasi, que venceu a última bateria do dia por 13,94 pontos, somando notas 7,17 e 6,77.

JUNIOR MASCULINO - Antes do Billabong Señoritas Open Pro dar a largada nas competições femininas, foram realizadas as quatro últimas baterias da segunda fase do Pro Junior masculino. O atual campeão sul-americano da categoria Sub-20, Ryan Kainalo, estreou com vitória sobre os peruanos Juan Diego Rios, Bastian Pierce e o brasileiro Guilherme Carvalho. Ryan fez o maior somatório - 13,43 - do dia no Pro Junior masculino, mas o recorde de nota foi o 8,17 do chileno Kuhane Riva Riva Rapu na segunda bateria.

Ryan Kainalo iniciou a busca pelo bicampeonato sul-americano Pro Junior - WSL / Alfredo Scerpella

Além de Ryan Kainalo, Juan Diego Rios e Kuhane Riva Riva Rapu, também avançaram para disputar classificação para as quartas de final na terceira fase, os brasileiros Rodrigo Saldanha, Luan Ferreyra, Fabricio Rocha, Caio Costa e o equatoriano Maximiliano Saenz. Eles voltam a competir nesta sexta-feira, mas o terceiro dia será iniciado pela segunda fase do Pro Junior feminino, formada por quatro baterias também valendo vagas para as quartas de final. As peruanas ganharam 6 das 8 baterias da categoria Sub-20 na quinta-feira, mas 6 brasileiras também avançaram, junto com 2 surfistas da Argentina e 2 do Chile.

O Billabong Señoritas Open Pro é uma realização da RDV Surf e conta com patrocínio de marcas como Billabong, Motorola, Monster, Isdin, Menorca Collection, entre outras, além do importante apoio da Prefeitura de Punta Hermosa. A competição é transmitida ao vivo de Señoritas pelo WorldSurfLeague.com e a RDV Surf também já confirmou a terceira edição do Billabong Punta Rocas Pro para o mês de novembro no Peru.