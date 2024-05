Títulos do Circuito Banco do Brasil de Surfe serão decididos na manhã do domingo na Praia do Francês

O Circuito Banco do Brasil de Surfe definiu as semifinais do QS 3000 masculino e feminino em um belo cenário no sábado de Sol, calor e um bom público enchendo a Praia do Francês, para assistir ao show de surfe em Marechal Deodoro, no litoral sul de Alagoas. Os títulos da terceira etapa da temporada 2024/2025 da World Surf League (WSL) South America, serão decididos na manhã deste domingo. A catarinense Laura Raupp vai tentar manter a sua invencibilidade este ano, contra três surfistas do Peru. Entre os homens, serão três brasileiros contra o argentino Nacho Gundesen, que bateu todos os recordes do campeonato nas quartas de final.

Desde 1998 não acontecia uma etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) na Praia do Francês e no estado de Alagoas. A previsão é iniciar as semifinais do Circuito Banco do Brasil de Surfe às 9h00, ao vivo da cidade de Marechal Deodoro pelo WorldSurfLeague.com. O último dia vai começar pela categoria feminina, com a vencedora das duas primeiras etapas da temporada, Laura Raupp, reeditando a decisão de Saquarema (RJ) com a peruana Arena Rodriguez Vargas. A outra semifinal será um clássico do Peru, entre a tricampeã sul-americana Daniella Rosas e a tetracampeã sul-americana Junior, Sol Aguirre.

Arena Rodriguez Vargas vai enfrentar Laura Raupp no primeiro duelo do domingo - WSL / Daniel Smorigo

Na categoria masculina, a batalha pela primeira vaga na grande final, será entre dois surfistas que já fizeram parte do grupo dos melhores surfistas do mundo que disputam o World Surf League (WSL) Championship Tour (CT), o paranaense Peterson Crisanto e o cearense Michael Rodrigues. Eles eram os recordistas do dia, até o argentino Nacho Gundesen conseguir igualar a nota 9,00 do Peterson e atingir 16,73 pontos, superando os 16,03 do Michael e os 16,00 do paranaense. O adversário do novo recordista absoluto nas ondas do Francês, vai enfrentar o paraibano José Francisco na segunda semifinal.

Peterson Crisanto se destacou logo na primeira bateria do sábado, que definiu as duas primeiras vagas para as quartas de final do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Marechal Deodoro. Ele acertou uma combinação de duas manobras potentes de backside numa esquerda, que arrancaram a primeira nota 9,00 na Praia do Francês. Peterson somou o 9,00 com o 7,00 da sua segunda melhor onda, para vencer por 16,00 pontos, ficando perto dos 16,24 do pernambucano Luan Ferreyra na quarta-feira. Depois, Peterson Crisanto ganhou por pouco o duelo que abriu as quartas de final no sábado, 14,00 a 13,83 pontos do cearense Cauã Costa.

Peterson Crisanto entrevistado por Michelle des Bouillons na transmissão ao vivo - WSL / Daniel Smorigo

"Todos os anos que eu competi nesse circuito, eu não passava das quartas, então estou feliz porque agora consegui chegar nas semifinais e no meu primeiro Finals Day", destacou Peterson Crisanto. "Já ter um terceiro lugar garantido num evento de 3.000 pontos, é superimportante pra mim e estou muito feliz com minha performance hoje. Eu consegui um 9,00 na outra bateria, a maior nota do evento até então e agora é manter o ritmo. Estou amarradão por fazer um bom resultado aqui na Praia do Francês".

TOP-7 DO RANKING - Peterson chegou em Alagoas em décimo lugar no ranking da WSL South America, que define os campeões sul-americanos da temporada e classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT). Com a passagem para as semifinais, ele já subiu para o terceiro lugar: "Fico muito feliz com isso. Eu venho batalhando bastante para me classificar pro Challenger Series, então essa notícia me deixa muito feliz. Mas o foco é o primeiro lugar, a gente trabalha pra isso e é concentrar amanhã pra fazer um bom resultado", disse Peterson Crisanto.

Michael Rodrigues vai disputar uma semifinal de ex-tops do CT com Peterson Crisanto - WSL / Daniel Smorigo

Na segunda quarta de final, o cearense Michael Rodrigues, que mora em Florianópolis (SC), surfou muito bem mais uma vez nas ondas do Francês. Ele não deu qualquer chance para o capixaba Krystian Kymerson, já começando a bateria com uma nota excelente, 8,33. Na terceira ganhou 7,33, que depois trocou por 7,70 para totalizar 16,03 pontos, quebrando um dos recordes do Peterson Crisanto por 3 centésimos. No duelo seguinte, o argentino Nacho Gundesen bateu todas as marcas contra o saquaremense Daniel Templar.

RECORDISTA ABSOLUTO - O argentino achou uma esquerda boa, para mandar dois ataques muito fortes de frontside e igualar a nota 9,00 do Peterson Crisanto. Daniel Templar ainda acertou um aéreo que recebeu 7,83 dos juízes. Mas, Nacho Gundesen escolheu outra onda boa para se manter a frente com nota 7,10. O argentino ainda destruiu mais uma onda, para somar nota 7,73 e registrar um novo recorde de 16,73 pontos na etapa alagoana do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Foi o terceiro maior somatório do ano, só ficando abaixo dos 18,40 do paraibano Samuel Igo e os 16,93 do argentino Franco Radziunas, marcas conseguidas na segunda etapa em Saquarema (RJ).

O argentino Nacho Gundesen é o recordista absoluto nas ondas do Francês - WSL / Daniel Smorigo

"Acho que venho surfando parecido durante todo o evento, mas agora chegou a hora de soltar mais o surfe, escolher melhor as ondas e é isso, é ir pra cima e ganhar esse evento, que é o objetivo", disse Nacho Gundesen. "Eu tive um resultado ruim em Saquarema, mas a gente sabe que surfe é de altos e baixos e o importante é que estou sólido, estou bem e as pranchas estão boas. Esse lugar é incrível, gostei muito, a onda é forte, em pé, que permite fazer manobras muito boas. A galera também é muito gente boa e estou aproveitando tudo aqui. A gente se sente bem-vindo e agradeço todos os locais e as pessoas daqui".

Na disputa pela última vaga nas semifinais, o paraibano José Francisco ganhou a batalha aérea contra o atual campeão brasileiro, Weslley Dantas. Fininho, como José Francisco é mais conhecido, mora em Florianópolis há muitos anos e conquistou os dois últimos títulos de campeão catarinense profissional, em 2022 e 2023. Fininho só havia chegado nas quartas de final do Circuito Banco do Brasil de Surfe uma vez, na segunda etapa de 2023 em Garopaba (SC). Agora passou para as semifinais e está a um passo do pódio.

José Francisco conquistou a última vaga para o domingo decisivo em Alagoas - WSL / Daniel Smorigo

RECORDES FEMININOS - Na categoria feminina, a invicta Laura Raupp bateu todos os recordes na Praia do Francês, na bateria que definiu as duas primeiras vagas nas quartas de final. Com notas 8,00 e 6,50, fez o segundo maior placar da temporada entre as meninas, 14,50 pontos. Depois, no duelo catarinense com Kiany Hyakutake, aumentou para 23 o seu recorde de baterias vencidas na história do Circuito Banco do Brasil de Surfe, iniciada em 2022. Ela ganhou as duas primeiras etapas deste ano, em Torres (RS) e Saquarema (RJ), agora vai tentar manter essa incrível invencibilidade no domingo.

"Estou superfeliz de estar conseguindo manter essa série de bons resultados e o Francês é um lugar que eu amo", disse Laura Raupp. "Eu já vim duas vezes pra cá, mas não tinha competido ainda aqui e estou bem feliz com minha performance. Estar nas semifinais agora é superespecial e aqui dá altas ondas. É um lugar irado, muita vibe, comida boa e estar aqui com os amigos, com minha mãe, está sendo muito especial. Tem mais um Finals Day amanhã e vamos como tudo, para tentar conseguir mais um bom resultado".

Laura Raupp vai tentar manter sua invencibilidade no Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

Depois da vitória de Laura Raupp, tiveram três confrontos diretos entre Brasil e Peru nas quartas de final e as peruanas ganharam de 3 a zero. A primeira a se classificar foi Arena Rodriguez Vargas, que ocupa a vice-liderança no ranking sul-americano da WSL e derrotou a terceira colocada, a carioca Julia Duarte. Arena agora vai reeditar nas semifinais em Marechal Deodoro, a final da segunda vitória de Laura Raupp no Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, no QS 5000 Saquarema Surf Festival.

CLÁSSICO PERUANO - A outra semifinal será um verdadeiro clássico do surfe peruano. A tricampeã sul-americana, Daniella Rosas, derrotou a campeã brasileira Monik Santos por 9,60 a 8,77. Depois, a tetracampeã sul-americana Pro Junior, Sol Aguirre, superou Sophia Medina por 10,56 a 8,86 pontos. As duas já decidiram um título esse ano, no QS 1000 de Señoritas, em Punta Hermosa, no Peru, com Daniella vencendo a surfista que se classificou para representar seu país nos Jogos Olímpicos de Paris esse ano.

"Estou muito feliz, mas cansada. Fiz o objetivo de hoje, que era chegar no Finals Day e vamos vir amanhã com tudo pra cá", disse Sol Aguirre. "Eu gostei muito daqui. O clima é bom, a temperatura do mar é ótima e tem ondas boas, então não tenho do que reclamar. Amanhã tenho um clássico com a Daniella (Rosas), mas já estou muito feliz porque terá uma peruana na final do campeonato. A Daniella é minha amiga, competimos sempre uma contra a outra, então independente de quem passar, vai ser muito bom".

A surfista olímpica Sol Aguirre venceu o último confronto do sábado no Francês - WSL / Daniel Smorigo

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que promove 5 etapas do Qualifying Series esse ano, valendo pontos para o ranking regional da WSL South America. As duas primeiras aconteceram em Torres (RS) e Saquarema (RJ). A terceira é o QS 3000 da Região Nordeste, que está sendo realizada com patrocínios do Banco do Brasil, da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e do Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado de Turismo. A competição está sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

ATIVIDADES EXTRAS - No sábado de praia cheia, as atividades extras para o público bombaram na arena do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Pela manhã, teve uma ativação especial, uma aula de surfe inclusivo organizada pela ONG Onda Azul, para cerca de 20 alunos com autismo. Depois das quartas de final, aconteceu mais uma edição do Novas Ondas incentivado pela WSL Latin America. Jovens surfistas da Escolinha de Surfe da Secretaria de Educação da Prefeitura de Marechal Deodoro, participaram de um bate papo com surfistas profissionais da WSL, como o atual campeão sul-americano Mateus Herdy, a invicta em 2024, Laura Raupp, e a Sophia Medina, que também já tem título de campeã sul-americana.