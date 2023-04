Rip Curl Pro Playa Grande QS 1000 define novos campeões neste sábado na Argentina

O Rip Curl Pro Playa Grande Argentina vai definir novos campeões na nona edição da etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) realizada desde 2013 em Mar del Plata, na Argentina. Na sexta-feira, foram formadas as semifinais das duas categorias e ninguém tem títulos no evento. Na feminina, serão dois duelos entre surfistas do Peru e Argentina. Na masculina, tem Brasil contra Uruguai na primeira bateria e a disputa pela segunda vaga na final é 100% argentina.

A primeira chamada para as semifinais será as 10h00 do sábado na Playa Grande, com o último dia desta segunda etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America sendo transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com. Mateus Herdy vai tentar manter a hegemonia do Brasil, que venceu as outras oito etapas já disputadas. Ele está com o uruguaio Martin Ottado na primeira bateria e a outra será entre os argentinos Nacho Gundesen e Julian Honores.

Na categoria feminina, duas peruanas que já decidiram o título do Rip Curl Pro Playa Grande, vão enfrentar duas surfistas da Argentina. A vice-campeã do ano passado, Arena Rodriguez Vargas, disputa a primeira vaga para a final com Catalina Mercere. Na outra semifinal, tem a experiente vice-campeã na estreia das mulheres em Mar del Plata em 2017, Melanie Giunta, 25 anos, contra a jovem argentina Victoria Muñoz Larreta, de apenas 15 anos de idade.

Com a vitória sobre a brasileira Julia Duarte na abertura das quartas de final na sexta-feira, Arena Rodriguez Vargas já assumiu a liderança no ranking regional da WSL South America, que vai classificar as surfistas da América do Sul para o Challenger Series de 2024, a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour. Arena e Julia tinham se enfrentado nas semifinais da primeira etapa no Equador e o resultado foi o mesmo.

"Estou superfeliz em passar para as semifinais mais uma vez aqui em Mar del Plata. As ondas estão muito boas, grandes, com muitas sessões para mandar uns balaços e estou muito emocionada em competir nessas condições", disse Arena Rodriguez Vargas. "Eu estava me sentindo bem confiante quando vi as ondas mais cedo, antes do campeonato começar. Então só queria entrar, me divertir, mandar uns balaços e estou muito feliz que deu tudo certo".

A adversária de Arena Rodriguez Vargas nas semifinais é Catalina Mercere, que venceu o primeiro duelo argentino das quartas de final esse ano, contra Vera Jarisz. O confronto seguinte foi 100% peruano e Melanie Giunta fez os recordes femininos do Rip Curl Pro Playa Grande 2023, nota 7,17 e 11,67 pontos, contra Kalea Gervasi. Já na disputa pela última vaga nas semifinais, a jovem Victoria Muñoz Larreta surpreendeu a experiente Ornella Pellizari, derrotando a favorita a um primeiro título argentino em Mar del Plata, por 8,64 a 8,34 pontos. "Eu estou muito contente e a verdade é que o mar está bastante difícil, mas consegui pegar boas ondas e nem consigo acreditar que passei a bateria", disse Victoria Muñoz Larreta, que estreou no Rip Curl Pro Playa Grande no ano passado, ficando em último lugar na sua primeira bateria em etapas do QS. "Estou bem contente em estar nas semifinais e agora é vir amanhã bem concentrada, porque sei que não será fácil. Mas, já quero agradecer todos de Miramar que estão torcendo por mim, minha família e meus patrocinadores".

HEGEMONIA BRASILEIRA - Assim como na competição feminina, dois surfistas vão tentar uma primeira vitória da Argentina na história do Rip Curl Pro Playa Grande, Nacho Gundesen e Julian Honores. O único que pode manter a hegemonia de títulos do Brasil em Mar del Plata é Mateus Herdy. Todas as oito edições disputadas desde 2013, foram vencidas por brasileiros. Na sexta-feira, ele ganhou mais duas baterias e já abriu as quartas de final voando em um aéreo nas ondas de Biologia.

Mateus é uma grande promessa da nova geração e teve que mostrar o potencial do seu surfe no duelo brasileiro com Vitor Ferreira. Ele só conseguiu virar o resultado nas ondas que surfou nos minutos finais. Mas foi por pouco, 10,90 a 10,74 pontos. Mateus Herdy está voltando a competir depois da contusão sofrida no ano passado e é um dos sul-americanos que vai disputar classificação para o CT 2024 no Challenger Series deste ano.

"O mar está bem difícil e foi estranho, porque eu e o Vitor (Ferreira) estamos dividindo o mesmo quarto na casa do Nacho (Gundesen) aqui. Somos bons amigos também e foi uma boa bateria", disse Mateus Herdy. "Eu mandei um aéreo no início, mas o mar tava bem difícil, o vento muito forte e as ondas meio balançadas. Eu fiquei esperando por uma onda boa e Graças a Deus veio no final. Aí tirei um 6,0 e logo depois um 4,9, então fiz uma bateria de 5 minutos praticamente. Estou contente em chegar nas semifinais e amanhã tem mais".

SEMIFINAL ARGENTINA - Mateus Herdy vai enfrentar Martin Ottado na primeira semifinal e o uruguaio fez os recordes do dia contra o experiente argentino Tomas Lopez Moreno, nota 7,50 e 12,67 pontos. Já a outra semifinal será 100% argentina e quem garantiu isso foi Julian Honores. Numa bateria bem disputada e só definida nas ondas surfadas nos minutos finais, ele superou o também jovem brasileiro Rodrigo Saldanha por 11,16 a 10,00 pontos. Assim como Victoria Larreta, Julian Honores é da cidade de Miramar.

"Estou muito contente, mas na verdade foi uma bateria muito, muito difícil", destacou Julian Honores. "Por sorte, consegui pegar uma onda boa no fim e estou supercontente em estar na semifinal, no último dia do campeonato. Eu tava correndo o circuito argentino com outra prancha, que era mágica, mas quebrou. Aí me trouxeram essa prancha, que usei direto na bateria e cheguei até aqui, passando bateria por bateria, então estou muito feliz".

A semifinal argentina foi confirmada nessa vitória de Julian Honores sobre o brasileiro Rodrigo Saldanha, porque o último duelo das quartas de final era 100% argentino. Nela estava um forte concorrente a uma primeira vitória da Argentina no Rip Curl Pro Playa Grande, José "Nacho" Gundesen, número 11 no ranking sul-americano de 2022/2023 da WSL South America, contra o jovem Thiago Passeri, de apenas 14 anos e filho de um dos ícones do surfe argentino, Martin Passeri. Dessa vez, não teve surpresa e Nacho Gundesen avançou por 10,23 a 8,30 pontos.

O Rip Curl Pro Playa Grande é uma realização do Biologia Club e homologado pela World Surf League como segunda etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America. É um dos campeonatos mais tradicionais da América do Sul e a sua nona edição acontece com apoio da Rip Curl, Corona, McDonalds, Monster Energy, ENARD - Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, mardelplata #TenemosTodo, Secretaría de Deportes da Argentina e da ASA - Asociación de Surf Argentina, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

SEMIFINAIS DO RIP CURL PRO PLAYA GRANDE:

CATEGORIA FEMININA - 3.o lugar com US$ 550 e 650 pontos:

1.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) x Catalina Mercere (ARG)

2.a: Melanie Giunta (PER) x Victoria Muñoz Larreta (ARG)

CATEGORIA MASCULINA - 3.o lugar com US$ 550 e 650 pontos:

1.a: Mateus Herdy (BRA) x Martin Ottado (URU)

2.a: Nacho Gundesen (ARG) x Julian Honores (ARG)

RESULTADOS DA SEXTA-FEIRA NA ARGENTINA:

QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com US$ 250 e 500 pontos:

1.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) 9,50 x 4,57 Julia Duarte (BRA)

2.a: Catalina Mercere (ARG) 6,60 x 5,70 Vera Jarisz (ARG)

3.a: Melanie Giunta (PER) 11,67 x 7,43 Kalea Gervasi (PER)

4.a: Victoria Muñoz Larreta (ARG) 8,64 x 8,34 Ornella Pellizari (ARG)

QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com US$ 250 e 500 pontos:

1.a: Mateus Herdy (BRA) 10,90 x 10,74 Vitor Ferreira (BRA)

2.a: Matin Ottado (URU) 12,67 x 11,56 Tomas Lopez Moreno (ARG)

3.a: Julian Honores (ARG) 11,16 x 10,00 Rodrigo Saldanha (BRA)

4.a: Nacho Gundesen (ARG) 10,23 x 8,30 Thiago Passeri (ARG)

SEGUNDA FASE - 3.o=9.o lugar (350 pts) e 4.o=13.o lugar (295 pts):

1.a: 1-Mateus Herdy (BRA), 2-Martin Ottado (URU), 3-Juan Ruggiero (ARG), 4-Lautaro Rojas Thill (ARG)

2.a: 1-Tomas Lopez Moreno (ARG), 2-Vitor Ferreira (BRA), 3-Nicolas Hermida (ARG), 4-Franco Radziunas (ARG)

3.a: 1-Julian Honores (ARG), 2-Thiago Passeri (ARG), 3-Nazareno Pereyra (ARG), 4-Roberto Araki (CHL)

4.a: 1-Nacho Gundesen (ARG), 2-Rodrigo Saldanha (BRA), 3-Leandro Usuna (ARG), 4-Gabriel André (BRA)

