Saquarema Surf Festival realiza a sua terceira edição abrindo o Circuito Banco do Brasil de Surfe de 2023

A terceira edição do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema, começa nesta segunda-feira na Capital Nacional do Surf da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O maior campeonato do calendário da World Surf League (WSL) Latin America, é promovido pela 213 Sports, sendo o único com etapas do Qualifying Series com status QS 5000, Pro Junior e Longboard, todas com as categorias masculina e feminina disputadas com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres. A novidade é que o evento esse ano vai abrir o Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia de Itaúna, com a competição sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O Saquarema Surf Festival é a primeira das cinco etapas do Qualifying Series (QS) que o Circuito Banco do Brasil de Surfe promove no país esse ano. Em Saquarema, o Circuito Banco do Brasil vai realizar uma triagem com novos talentos da Capital Nacional do Surf e de outras cidades do Rio de Janeiro. Essa competição abre a segunda-feira, com oito surfistas na categoria masculina e oito na feminina, disputando duas vagas para o QS 5000 do evento realizado em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves. Esses jovens competidores estarão isentos da taxa de inscrição e poderão ganhar importantes pontos nos rankings da WSL South America, classificatórios para o Challenger Series, a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour.

Igreja Nossa Sra. de Nazaré vista da Praia de Itaúna - WSL / Daniel Smorigo

O QS 5000 do Saquarema Surf Festival que vai inaugurar o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, é tão importante que os classificados para as quartas de final na Praia de Itaúna, marcam 2.282 pontos e já ultrapassam os 1.650 do peruano Alonso Correa na liderança do ranking regional de 2023/2024 da WSL South America. Na categoria feminina, as semifinalistas recebem 3.042 pontos, que também superam os 2.300 da peruana Arena Rodriguez Vargas, que está na frente do ranking das três etapas disputadas no Equador, Argentina e Peru.

Ou seja, certamente, o Saquarema Surf Festival vai mexer bastante no ranking nessa semana na Capital Nacional do Surf. Alguns brasileiros que disputarão classificação para o CT no Challenger Series desse ano, estão entre os principais concorrentes para escrever seu nome no Troféu Leo Neves, como Ian Gouveia, Lucas Silveira, Ryan Kainalo, Rafael Teixeira, Leo Casal e o campeão mundial Junior de 2018, Mateus Herdy. Os peruanos Alonso Correa e Arena Rodriguez Vargas não vêm competir no Brasil, então a disputa pela liderança dos rankings está aberta.

Ian Gouveia é o cabeça de chave número 1 do QS 5000 - WSL / Daniel Smorigo

Os 108 surfistas inscritos no QS 5000 masculino, foram divididos em três fases no Saquarema Surf Festival. Os mais bem colocados nos rankings da World Surf League que fizeram suas inscrições dentro do prazo, formam a lista dos 32 principais cabeças de chave que vão estrear somente na terceira rodada da competição. Outros 48 entram como pré-classificados da segunda fase e os demais estão nos oito confrontos da rodada inicial. Na categoria feminina, as 32 participantes foram divididas em oito baterias da primeira fase.

Além dos pontos decisivos na disputa pelas vagas sul-americanas para o Challenger Series 2024, sete pelo ranking masculino e três pelo feminino, o Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves também vai promover a segunda seletiva para o Mundial Junior Sub-20 da World Surf League e fechar a temporada 2022/2023 da categoria Longboard. No Pro Junior, a grande atração é Cauã Costa, que conquistou os dois títulos da categoria disputados nas ondas de Itaúna em 2021 e 2022. Mas, quem lidera o ranking é Ryan Kainalo, que também vem de um bicampeonato no Peru.

Cauã Costa está invicto no Pro Junior em Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

Os 54 participantes da categoria Pro Junior masculina, também foram divididos em três fases, como no QS 5000. São 14 competindo desde a rodada inicial, 24 pré-classificados pelo ranking regional da WSL South America entrando na segunda fase e mais 16 principais cabeças de chave estreando na terceira. Já as 26 inscritas no Pro Junior feminino, entram juntas na primeira fase. Na modalidade Longboard, o Saquarema Surf Festival vai decidir os títulos sul-americanos da temporada 2022/2023 da WSL South America e as classificações para o Mundial da World Surf League.

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas masculinas e femininas do Qualifying Series, Pro Junior Sub-20 e Longboard. A Prefeitura Municipal de Saquarema apresenta o evento patrocinado pelo Banco do Brasil e G-Shock, com apoio de Garytos, New Era, Cerveja Enseada. As mídias oficiais são o Ricosurf, Flamboiar e Rádio Saquarema Surf Rock, previsão oficial do Surfguru e parceria institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf de Saquarema, Blue Flag, Blue Birds e Pró Criança Cardíaca. A competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e também pelo TikTok da WSL Brasil.

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu no ano de 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 70 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Oi Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.

TRIAGEM DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE:

SEMIFINAIS MASCULINAS - 1.o e 2.o passam para a Final:

1.a: Caio Knappi, Nathan Hereda, Caique Nunes, Diego Templar

2.a: Sany Oliveira, Gabriel Dantas, Antonio Carvalho, Kauai Marinho

SEMIFINAIS MASCULINAS - 1.a e 2.a passam para a Final:

1.a: Bruna Neves, Laiz Costa, Leticia Calleia, Allany Tuze

2.a: Aysha Ratto, Luana Paes, Sarah Ozorio, Sofia Tinoco

BATERIAS DO QS 5000 DO SAQUAREMA SURF FESTIVAL:

(todas as baterias estão sujeitas a alterações até o início do evento)

PRIMEIRA FASE - 3.o=97.o lugar (100 pts) e 4.o=105.o lugar (70 pts):

1.a: Nacho Gundesen (ARG), Luã da Silveira (BRA), João Artur de Holanda (BRA)

2.a: Lucas Chianca (BRA), Santiago Medeiro (URU), Ryan Martins (BRA), Tab Textor (EUA)

3.a: João Ferreira (BRA), Peterson Crisanto (BRA), Matheus Neves (BRA)

4.a: Ryan Coelho (BRA), Eduardo Motta (BRA), Yan Guimarães (BRA), 2.o da triagem

5.a: Weslley Dantas (BRA), Kailani Renno (BRA), Marcell Neves (BRA)

6.a: Murillo Coura (BRA), Wiggolly Dantas (BRA), Edher Reis (BRA), Rene Enrique Ojeda (VEN)

7.a: Pedro Martins (BRA), Gabriel Arturo Vargas (PER), Adrian de Osma (PER)

8.a: Deyvson Santos (BRA), Daniel Adisaka (BRA), João Lucas Bessy (BRA), 1.o da triagem

SEGUNDA FASE - entrada de 48 pré-classificados pelo ranking:

----3.o=65.o lugar (275 pts) e 4.o=81.o lugar (225 pts)

1.a: Pedro Amorim (BRA), Hedieferson Junior (BRA), Guilherme Luz (BRA), 1.o da 1.a bateria da 1.a fase

2.a: Renan Peres (BRA), Nazareno Pereyra (ARG), Derek Souza (BRA), 2.o da 1.a da 1.a fase

3.a: Diego Aguiar (BRA), Luiz Mendes (BRA), Lucas Ribas (BRA), 1.o da 2.a bateria

4.a: Luan Carvalho (BRA), Felipe Ximenes (BRA), Magno Pacheco (BRA), 2.o da 2.a

5.a: Luan Ferreyra (BRA), Giovani Pontes (BRA), Pedro Henrique (BRA), 1.o da 3.a

6.a: Samuel Joquinha (BRA), Vitor Valentim (BRA), Guilherme Fernandes (BRA), 2.o da 3.a

7.a: Takeshi Oyama (BRA), Hizunome Bettero (BRA), Anderson da Silva (BRA), 1.o da 4.a

8.a: Kayan Medeiros (BRA), Nicolas Hermida (BRA), Thiago Meneses (BRA), 2.o da 4.a

9.a: Cauet Frazão (BRA), Patrick Plachi (BRA), Igor Shibata (BRA), 1.o da 5.a

10: Alex Ribeiro (BRA), Flavio Nakagima (BRA), Facundo Rondi (ARG), 2.o da 5.a

11: Uriel Sposaro (BRA), Daniel Matos (BRA), Diego Brigido (BRA), 1.o da 6.a

12: Caetano Vargas (BRA), Ivo Gothardo (BRA), Facundo Arreyes (BRA), 2.o da 6.a

13: Felipe Oliveira (BRA), Guilherme Carvalho (BRA), Pedro Araujo (BRA), 1.o da 7.a

14: Cauã Gonçalves (BRA), Lukas Camargo (BRA), Sergio Luan (BRA), 2.o da 7.a

15: José Francisco (BRA), Kainan Meira (BRA), Gabriel Paiva (BRA), 1.o da 8.a

16: Fabricio Rocha (BRA), Wallace Vasco (BRA), Yan Sondahl (BRA), 2.o da 8.a

TERCEIRA FASE - entrada dos 32 cabeças de chave:

----3.o=65.o lugar (275 pts) e 4.o=81.o lugar (225 pts)

1.a: Rafael Teixeira (BRA), Luan Hanada (BRA), 1.o da 1.a bateria da 2.a fase e 2.o da 2.a

2.a: Alan Jhones (BRA), Lucas Vicente (BRA), 1.o da 2.a e 2.o da 1.a

3.a: Douglas Silva (BRA), Tomas Lopez Moreno (ARG), 1.o da 3.a e 2.o da 4.a

4.a: Leo Casal (BRA), Wesley Leite (BRA), 1.o da 4.a e 2.o da 3.a

5.a: Gabriel Klaussner (BRA), Cauã Costa (BRA), 1.o da 5.a e 2.o da 6.a

6.a: Vitor Ferreira (BRA), Philippe Neves (BRA), 1.o da 6.a e 2.o da 5.a

7.a: Rodrigo Saldanha (BRA), Luan Wood (BRA), 1.o da 7.a e 2.o da 8.a

8.a: Ian Gouveia (BRA), Arthur Máximo (BRA), 1.o da 8.a e 2.o da 7.a

9.a: Ryan Kainalo (BRA), Raoni Monteiro (BRA), 1.o da 9.a e 2.o da 10.a

10: Valentin Neves (BRA), Eric Bahia (BRA), 1.o da 10.a e 2.o da 9.a

11: Heitor Mueller (BRA), Daniel Templar (BRA), 1.o da 11.a e 2.o da 12.a

12: Caio Costa (BRA), Mateus Sena (BRA), 1.o da 12.a e 2.o da 11.a

13: Mateus Herdy (BRA), Pedro Neves (BRA), 1.o da 13.a e 2.o da 14.a

14: Samuel Igo (BRA), Luel Felipe (BRA), 1.o da 14.a e 2.o da 13.a

15: Igor Moraes (BRA), Kaue Germano (BRA), 1.o da 15.a e 2.o da 16.a

16: Lucas Silveira (BRA), Matheus Navarro (BRA), 1.o da 16.a e 2.o da 15.a

PRIMEIRA FASE - 3.a=17.o lugar (US$ 500 e 800 pts) e 4.a=25.o lugar (US$ 400 e 720 pts):

1.a: Sophia Medina (BRA), Kayane Reis (BRA), Mariana Areno (BRA) e a vice-campeã da Triagem

2.a: Yanca Costa (BRA), Sophia Gonçalves (BRA), Bruna Carderelli (BRA), Taís Almeida (BRA)

3.a: Kiany Hyakutake (BRA), Brianna Bartelmess (PER), Yasmin Neves (BRA), Sofia Artieda (PER)

4.a: Laura Raupp (BRA), Vera Jarisz (ARG), Monik Santos (BRA), Maya Karl (PRI)

5.a: Isabelle Nalu (BRA), Julia Santos (BRA), Maya Carpinelli (BRA), campeã da Triagem

6.a: Juliana dos Santos (BRA), Naire Marquez (BRA), Sol Carrion (BRA), Camila Sanday (BRA)

7.a: Kalea Gervasi (PER), Karol Ribeiro (BRA), Luara Mandelli (BRA), Yasmin Dias (BRA)

8.a: Tainá Hinckel (BRA), Kemily Sampaio (BRA), Rafaella Montesi (CHL), Ana Luiza (BRA)

BATERIAS DO PRO JUNIOR DO SAQUAREMA SURF FESTIVAL:

PRIMEIRA FASE - 3.o=49.o lugar (60 pts) e 4.o=53.o lugar (58 pts):

1.a: Eduardo Mulford (BRA), João Artur (BRA), Fadul Ryan (BRA)

2.a: Luiz Neiva da Silva (BRA), Pablo Gabriel da Silva (BRA), Yuri Machado (BRA), Ryan Martins (BRA)

3.a: Gabriel Paiva (BRA), Lucas di Giorge (BRA), Kailani Renno (BRA)

4.a: Matheus Neves (BRA), Miguel Ferraz (BRA), Murillo Coura (BRA)

SEGUNDA FASE - entrada de 24 surfistas pré-classificados:

---3.o=33.o lugar (66 pts) e 4.o=41.o lugar (63 pts)

1.a: Cauet Frazão (BRA), Luan Ferreyra (BRA), Patrick Plachi (BRA), 1.o da 1.a bateria da 1.a fase

2.a: Igor Shibata (BRA), Tomas Goransky (ARG), João Ferreira (BRA), 2.o da 1.a bateria

3.a: Marcell Neves (BRA), Guilherme Ferreira (BRA), Antonio Carvalho (BRA), 1.o da 2.a

4.a: Adrian de Osma (PER), Luiz Mendes (BRA), Sunny Pires (BRA), 2.o da 2.a

5.a: Nazareno Pereyra (ARG), Luis Henrique Araujo (BRA), Pedro Rian (BRA), 1.o da 3.a

6.a: Guilherme Carvalho (BRA), Ryan Coelho (BRA), Lukas Camargo (BRA), 2.o da 3.a

7.a: Lucas Ribas (BRA), Kayan Medeiros (BRA), Guilherme Fernandes (BRA), 1.o da 4.a

8.a: Takeshi Oyama (BRA), Diego Brigido (BRA), Yan Feder (BRA), 2.o da 4.a

TERCEIRA FASE - entrada dos 16 cabeças de chave - 1.o e 2.o=Quartas de Final:

---3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: Ryan Kainalo (BRA), Rafael Lutfy (BRA), 1.o da 1.a bateria da 2.a fase e 2.o da 2.a

2.a: Rodrigo Saldanha (BRA), Samuel Joquinha (BRA), 1.o da 2.a e 2.o da 1.a

3.a: Diego Aguiar (BRA), Leo Casal (BRA), 1.o da 3.a e 2.o da 4.a

4.a: Caio Costa (BRA), Kainan Meira (BRA), 1.o da 4.a e 2.o da 3.a

5.a: Heitor Mueller (BRA), Rickson Falcão (BRA), 1.o da 5.a e 2.o da 6.a

6.a: Renan Rodrigues (BRA), Philippe Neves (BRA), 1.o da 6.a e 2.o da 5.a

7.a: Fabricio Rocha (BRA), Gabriel Klaussner (BRA), 1.o da 7.a e 2.o da 8.a

8.a: Cauã Costa (BRA), Cauã Gonçalves (BRA), 1.o da 8.a e 2.o da 7.a

PRIMEIRA FASE FEMININA - 1.a e 2.a=Quartas de Final:

---3.a=17.o lugar (200 pts) e 4.a=25.o lugar (150 pts)

1.a: Laura Raupp (BRA), Yasmin Dias (BRA), Alexia Monteiro (BRA)

2.a: Vera Jarisz (ARG), Mariana Areno (BRA), Ana Luiza (BRA), Sofia Tinoco (BRA)

3.a: Isabelle Nalu (BRA), Sofia Artieda (PER), Yasmin Neves (BRA)

4.a: Kalea Gervasi (PER), Rafaela Montesi (CHL), Allany Tuze (BRA)

5.a: Tainá Hinckel (BRA), Luara Mandelli (BRA), Kemily Sampaio (BRA)

6.a: Sophia Gonçalves (BRA), Kiany Hyakutake (BRA), Maya Karl (PRI), Paloma Pardo (BRA)

7.a: Naire Marquez (BRA), Briana Barthelmess (PER), Sol Carrion (BRA)

8.a: Sophia Medina (BRA), Camila Sanday (PER), Maya Carpinelli (BRA)

BATERIAS DO LONGBOARD DO SAQUAREMA SURF FESTIVAL:

PRIMEIRA FASE MASCULINA - 1.o e 2.o=Semifinais:

---3.o=9.o lugar (350 pts) e 4.o=13.o lugar (295 pts)

1.a: Yam Wisman (BRA), Antonio Pedro Robles (BRA), Pedro Bento Carvalho (BRA)

2.a: Romoaldo Nascimento (BRA), Alexandre Escobar (BRA), Phil Rajzman (BRA), Jonas Lima (BRA)

3.a: Pedro França (BRA), Anderson Silva (BRA), Lucas Gonçalves Salomone (BRA), Eduardo Bage (BRA)

4.a: Matias Maturano (PER), Rodrigo Sousa (BRA), Jeferson da Silva (BRA)

PRIMEIRA FASE FEMININA - 1.a e 2.a=Grande Final:

---3.a=5.o lugar (US$ 150 e 500 pts) e 4.a=7.o lugar (US$ 100 e 445 pts)

1.a: Evelin Neves (BRA), Patrycja Orlowska (POL), Julia Vianna (BRA)

2.a: Ayllar Cinti (BRA), Maria Clara Santos (BRA), Lara Pestana (BRA), Luana Soares (BRA)

RANKINGS SUL-AMERICANOS DA WSL SOUTH AMERICA:

OS TOP-10 DO QS REGIONAL 2023/2024 - 3 etapas:

1.o: Alonso Correa (PER) - 1.650 pontos

2.o: Nacho Gundesen (ARG) - 1.000

2.o: Heitor Mueller (BRA) - 1.000

4.o: Rodrigo Saldanha (BRA) - 850

5.o: Mateus Herdy (BRA) - 800

5.o: Caio Costa (BRA) - 800

5.o: Daniel Adisaka (BRA) - 800

8.o: Roberto Araki (CHL) - 795

9.o: Samuel Joquinha (BRA) - 716

10: Ryan Kainalo (BRA) - 650

10: Martin Ottado (URU) - 650

10: Maximiliano Saenz (ECU) - 650

10: Julian Honores (ARG) - 650

AS TOP-10 DO QS REGIONAL 2023/2024 - 3 etapas:

1.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 2.300 pontos

2.a: Kalea Gervasi (PER) - 1.500

3.a: Brianna Barthelmess (PER) - 1.350

4.a: Sophia Medina (BRA) - 1.150

4.a: Melanie Giunta (PER) - 1.150

4.a: Julia Duarte (BRA) - 1.150

7.a: Dominic Barona (ECU) - 1.000

7.a: Laura Raupp (BRA) - 1.000

9.a: Vera Jarisz (ARG) - 850

10.a: Daniella Rosas (PER) - 800

10.a: Victoria Muñoz Larreta (ARG) - 800

OS TOP-5 DO PRO JUNIOR 2023 - 1 etapa:

1.o: Ryan Kainalo (BRA) - 1.000 pontos

2.o: Heitor Mueller (BRA) - 800

3.o: Caio Costa (BRA) - 650

3.o: Fabricio Rocha (BRA) - 650

5.o: Renan Rodrigues (BRA) - 500

5.o: Rodrigo Saldanha (BRA) - 500

5.o: Samuel Joquinha (BRA) - 500

5.o: Cauet Frazão (BRA) - 500

AS TOP-5 DO PRO JUNIOR 2023 - 1 etapa:

1.a: Sol Aguirre (PER) - 1.000 pontos

2.a: Isabelle Nalu (BRA) - 800

3.a: Laura Raupp (BRA) - 650

3.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 650

5.a: Sophia Medina (BRA) - 500

5.a: Sophia Gonçalves (BRA) - 500

5.a: Sofia Artieda (PER) - 500

5.a: Luara Mandelli (BRA) - 500

OS TOP-5 DO LONGBOARD 2022/2023 - 2 etapas:

1.o: Piccolo Clemente (PER) - 1.500 pontos

2.o: Sebastian Cardenas Aguirre (PER) - 1.450

3.o: Rodrigo Sphaier (BRA) - 1.000

3.o: Carlos Bahia (BRA) - 1.000

5.o: Julian Schweizer (BRA) - 850

AS TOP-5 DO LONGBOARD 2022/2023 - 2 etapas:

1.a: Chloé Calmon (BRA) - 2.000 pontos

2.a: Maria Fernanda Reyes (PER) - 1.600

3.a: Ana Camila Kaspar (PER) - 1.000

4.a: Monique Pontes (BRA) - 850

5.a: Atalanta Batista (BRA) - 650

5.a: Constanza Escarate (CHL) - 650