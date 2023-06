Títulos do LayBack Pro Prainha serão decididos neste sábado no Rio de Janeiro

O Corona apresenta LayBack Pro Prainha será encerrado neste sábado, devido a previsão de ondas melhores do que no domingo na paradisíaca Prainha do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, apenas as mulheres competiram, disputando duas fases que definiram as semifinais da categoria feminina. A primeira bateria será entre Sophia Medina e Laura Raupp e na segunda estão Tainá Hinckel e Naire Marquez. Já as quartas de final masculinas, foram adiadas para abrir o sábado, às 9h00, com transmissão ao vivo exclusiva pelo pelo TikTok e pelo Site Waves.

A bateria que vai abrir o último dia, é um duelo paulista entre Kaue Germano e Weslley Dantas, recordista absoluto de nota e pontos desta segunda edição do LayBack Pro Prainha, a única etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) na capital do Rio de Janeiro. A segunda quarta de final será entre o carioca Leandro Bastos e o catarinense Patrick Plachi. Na terceira estão o paraibano Samuel Igo e outro catarinense, Heitor Mueller. E a última vaga para as semifinais será disputada pelo cearense Cauã Costa e o carioca Pedro Neves.

As quartas de final femininas fecharam a sexta-feira, que foi mais um lindo dia de Sol, céu azul e boas ondas na Prainha. Apesar de mais baixas e com maior intervalo entre as séries, do que nos dois primeiros dias, ainda entravam direitas e esquerdas com boa formação para fazer várias manobras. A prova disso foi que novos recordes foram registrados por Tainá Hinckel e Sophia Medina, na competição feminina do LayBack Pro Prainha apresentado por Corona.

Sophia Medina conseguiu a maior nota do campeonato para vencer sua bateria - WSL / Luiz Blanco

A irmã do tricampeão mundial, Gabriel Medina, venceu a primeira quarta de final com a maior nota do campeonato, 8,33. E Tainá fez o maior somatório feminino na última bateria do dia. Era uma reedição da semifinal do QS de Saquarema, entre as catarinenses Isabelle Nalu e Tainá, que foi a campeã nas ondas de Itaúna. Na Prainha, o resultado se repetiu, mas Isabelle largou na frente, com notas 5,50 e 4,17. Tainá assumiu a dianteira com o 7,33 recebido numa esquerda detonada por um rasgadão de backside e uma batida vertical na junção.

Se ela passasse para as semifinais, já garantiria a manutenção da primeira posição no ranking regional de 2023/2024 da WSL South America, que vai classificar três mulheres e sete homens para o Challenger Series, o circuito de acesso para o World Surf League Championship Tour. Tainá logo pegou outra esquerda boa para fazer três manobras que valeram 5,87, que depois trocou por 5,93. Com essa nota, Isabelle Nalu ficou precisando de 7,76 para vencer e o máximo que conseguiu foi 6,40. Tainá Hinckel ainda surfou outra onda boa, somando 6,77 no maior placar feminino do LayBack Pro 2023, 14,00 pontos.

"Estou amarradona de ter passado essa bateria, ter feito duas boas notas em um mar que estava bem complicado", destacou Tainá Hinckel. "Foi mais uma bateria boa contra a Bella (Isabelle Nalu), sempre bem disputada, então estou muito feliz de passar para o Finals Day mais uma vez. Na verdade, eu só quero estar soltando o meu surfe, competindo bem, pegando as ondas certas nas baterias e me divertindo. Tem mais uma semifinal agora e não sabia da liderança do ranking garantida já. Mas, ainda tem muita coisa para acontecer e estou feliz com esse meu início de temporada, com uma vitória e já nas semifinais outra vez".

Tainá Hinckel mostrou a potência do seu frontside e backside nas ondas da Prainha - WSL / Luiz Blanco

A vitória de Tainá Hinckel no Saquarema Surf Festival foi numa final contra Sophia Medina, que também permanece em segundo lugar no ranking liderado pela catarinense. Assim como Tainá, Sophia ganhou as duas baterias que disputou na sexta-feira, mas a segunda foi só nos minutos finais. A catarinense Kiany Hyakutake liderou todo o confronto com a nota 7,00 da sua melhor onda. Mas, Sophia Medina achou uma direita boa, para mandar quatro batidas e rasgadas muito fortes, que arrancaram 8,33 dos juízes. Foi a maior nota da categoria feminina no LayBack Pro Prainha deste ano.

"A Kiany (Hyakutake) surfa muito bem, principalmente em esquerdas, porque sei que ela tem um backside muito forte, então eu sabia que não ia ser fácil ganhar dela", disse Sophia Medina. "Até os últimos minutos, eu estava totalmente perdida na bateria, mas acabou que Deus me enviou aquela onda no final e eu pude aplicar o que venho fazendo nos treinos todos os dias. Ele me enviou a onda e só tenho que agradecer mesmo, porque foi uma bateria bem difícil, muito nervosa, então estou feliz por ter passado para as semifinais".

Sophia Medina com seu pai e mãe, Charles e Simone, na Prainha - WSL / Luiz Blanco

A adversária de Sophia Medina será a catarinense Laura Raupp, que derrotou a última surfista do Rio de Janeiro, Paloma Olivero, de Buzios. Laura já coleciona duas vitórias em etapas do Qualifying Series esse ano, conquistando o bicampeonato consecutivo no QS do Peru em Punta Rocas e ganhando o último evento antes do LayBack Pro Prainha, o Circuito Banco do Brasil de Surfe em Garopaba (SC). Laura Raupp ocupa a quarta posição no ranking regional da WSL South America e tira o terceiro lugar da argentina Vera Jarisz, se vencer o campeonato na Prainha.

"Estou superfeliz porque a LayBack é meu patrocinador, então estou sempre presente nos eventos", destacou Laura Raupp, que conquistou sua primeira vitória em etapas do QS, no primeiro LayBack Pro em 2021 em Florianópolis, quando tinha 15 anos de idade. "Passei agora para a semifinal, que vai ser pedreira né, contra a Sophia (Medina) e a Paloma (Olivero) surfou muito bem nessa bateria. Ela achou uma onda boa que fez um 8,17, mas ainda bem que no início, eu tinha conseguido duas notas boas para vencer, então vamos com tudo pra amanhã".

Laura Raupp nas semifinais de etapas do QS pela terceira vez esse ano - WSL / Luiz Blanco

O único resultado que pode ser considerado como uma surpresa, foi a vitória da paulista Naire Marquez sobre a cearense Larissa dos Santos, que já tem um título de campeã brasileira no currículo e mora no Recreio dos Bandeirantes, bairro onde fica localizado o Parque Natural Ecológico da Prainha. Larissa liderou praticamente toda a bateria, mas Naire achou uma boa onda no final para mostrar o seu surfe e virar o resultado, para 10,96 a 10,43 pontos.

"Estou muito feliz, porque o ano passado foi muito difícil para mim, enfrentei uma situação muito difícil, mas eu quis mudar esse ano e tem sido um início de temporada muito legal", contou Naire Marquez. "Estou superfeliz com dois bons resultados no QS até agora, fiquei em quinto lugar nas quartas de final em Saquarema e passei para as semifinais aqui. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, meus patrocinadores e também ao meu namorado, que veio comigo e está me dando todo suporte possível aqui".

Naire Marquez derrotou uma campeã brasileira nas quartas de final - WSL / Luiz Blanco

ATRAÇÕES EXTRAS - A sexta-feira foi mais um dia com várias atrações extras para o público que foi a praia assistir de perto o LayBack Pro Prainha apresentado por Corona. Além do boulevard do "Local Market", com 12 estandes de marcas locais de pranchas, skates e roupas, apresentando e comercializando seus produtos, a mini-ramp de skate também instalada no estacionamento da Prainha, funcionou o dia todo. Já as atividades de Jiu-Jitsu e Yoga, aconteceram dentro do Parque Municipal Ecológico da Prainha.

Na sexta-feira, a programação começou às 8h00 com aula funcional EPJJ com Junior Montenegro, às 10h00 teve Jiu-Jitsu com Sergio Bolão e as 14h00 com Marco Braga. No sábado, o dia começa com Superioga e Esporterapia às 8h00 com Daniel Farias, Jiu-Jitsu com Everaldo Penco e Junior Montenegro às 10h00 e as 14h00 com Mestre Honório. E no domingo, tem Yoga com Caroline Laure às 8h00 e Jiu-Jitsu com Sandro Marins as 14h00.

A paradisíaca e preservada Prainha palco do LayBack Pro no Rio de Janeiro - WSL / Luiz Blanco

O LayBack Pro Prainha apresentado por Corona é uma realização de Odisseia e Agência Esporte & Arte (AEA), licenciada pela WSL Latin America para promover esta etapa do Qualifying Series, com patrocínio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, TVBSHORTS e apoio de New Era, Evoke, Riozen Toyota, Inklo e Orla Rio. O evento viabilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, também conta com o suporte da ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha) e FESERJ (Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro); parceria de mídia do Waves, com a FIRMA produzindo a transmissão ao vivo pelo site e pelo TikTok do Waves.