Títulos do Circuito Banco do Brasil de Surfe serão decididos na manhã do domingo em Salvador

Os títulos da terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, serão decididos na manhã deste domingo em Salvador. Silvana Lima segue na busca do bicampeonato nas ondas de Stella Maris e um novo campeão será conhecido nesse ano. O catarinense Mateus Herdy ganhou favoritismo ao bater todos os recordes do campeonato, com a nota 9,43 numa onda que fez três aéreos e os 16,76 pontos que totalizou. Na competição feminina, Tainá Hinckel repetiu o maior somatório do dia no clássico do surfe sul-americano com a peruana Sol Aguirre.

No sábado foram definidas as semifinais que vão abrir o domingo decisivo, às 8h30, ao vivo de Salvador pelo perfil da @WSLBrasil no Tik Tok e pelo WorldSurfLeague.com e aplicativo da WSL. No primeiro duelo, a defensora do título desta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Bahia, a cearense Silvana Lima, enfrenta a catarinense Laura Raupp. Já a outra vaga na grande final, será disputada pela também catarinense Tainá Hinckel e a peruana Melanie Giunta.

As semifinais masculinas acontecem em seguida e vão começar com um confronto entre os dois surfistas que assumiram a liderança dos rankings na capital baiana, o catarinense Mateus Herdy no sul-americano da World Surf League e o paulista Gabriel Klaussner no do Circuito Banco do Brasil de Surfe. A outra semifinal será um duelo entre dois surfistas que disputam o Challenger Series esse ano, o paulista Edgard Groggia e o capixaba Rafael Teixeira. No domingo, também terminam as competições de Vôlei de Praia, Corrida de Rua e Skate, as outras modalidades olímpicas do Festival "Tamo Junto Nesse Game" promovido pelo Banco do Brasil em Salvador.

Rafael Teixeira conquistou a última vaga para as semifinais no sábado - WSL / Daniel Smorigo

No sábado de praia lotada em Stella Maris, foram realizadas duas rodadas para definir as semifinais. O primeiro classificado para o dia das finais foi Gabriel Klaussner, campeão no ranking das três etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe no ano passado. Ele usou o seu surfe de borda para aniquilar o ataque aéreo do também paulista Daniel Adisaka. Com três ataques potentes de frontside numa direita, Gabriel passou à frente com nota 8,00. Depois, repetiu a dose em outra onda boa, que valeu 7,43, para vencer por 15,43 a 11,97 pontos.

"Eu confio muito no meu surfe de borda e nos aéreos também, então estou feliz em ter achado duas ondas boas para passar a bateria. Esse campeonato é muito importante, então estou bem focado", disse Gabriel Klaussner, que vai disputar as semifinais na Bahia de novo, como em 2022. "Estou amarradão e o Circuito Banco do Brasil está me ajudando muito, na verdade. Eu até queria colar um adesivo do Banco do Brasil na minha prancha, mas estou feliz em ser o líder do ranking de novo. Meu objetivo era melhorar o meu resultado do ano passado e já consegui igualar, então tem mais uma bateria pra atingir esse objetivo".

Gabriel Klaussner usou a força das manobras de borda para vencer Daniel Adisaka - WSL / Daniel Smorigo

Com a classificação para as semifinais, Gabriel Klaussner assumiu a liderança no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe e também entrou no grupo dos 7 primeiros no ranking regional da WSL South America, que classifica 7 surfistas para o Challenger Series, a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour. Gabriel tirou a sétima posição do catarinense Lucas Vicente e não pode mais ser ultrapassado pelos outros finalistas. Mas, vai enfrentar o novo número 1 deste ranking sul-americano nas semifinais.

RECORDISTA ABSOLUTO - O catarinense Mateus Herdy deu mais um show de aéreos nas direitas de Stella Maris no sábado. Ele estava pressionado pelo uruguaio Marco Giorgi, até aterrissar do seu primeiro voo e passar à frente com nota 7,33. Depois, pegou outra direita para já mandar um aéreo como primeira manobra, depois outro na metade da onda e mais um para finalizar a melhor apresentação do campeonato. Os juízes deram nota 9,43 e Mateus Herdy se tornou o recordista absoluto, com os 16,76 pontos que totalizou.

"Eu e o Marco (Giorgi) somos bons amigos e até ficamos conversando na água", contou Mateus Herdy. "O mar estava bem difícil, com a gente só fazendo notas 5. Eu não tinha ouvido minha nota 7,33 e pensei que ele ia virar na última onda dele, com uma rasgada e uma batida bem forte. Aí pensei que tinha que ir pro tudo ou nada e surfei a onda como se eu precisasse de uma nota alta. Quando dei a rasgada e o primeiro aéreo, já achava que dava pra vencer, então eu poderia arriscar o restante da onda e foi o que fiz".

Mateus Herdy em um dos três aéreos que mandou na onda nota 9,43 - WSL / Daniel Smorigo

Mateus Herdy também falou da onda que valeu a maior nota das duas edições do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Bahia, em 2022 e esse ano: "O primeiro aéreo foi rodando mesmo, normal, sem grab (sem botar a mão na prancha). O segundo eu tentei grebar de stail fish, que é quando pega a prancha atrás da perna. E o terceiro eu dei na areia mesmo. Na hora que eu voltei, já tava na areia e tive que botar a prancha pro lado e sair correndo. É irado quando o vento ajuda os aéreos assim, pra prancha ficar presa no pé, então só tentei fazer meu melhor".

DUELO DE CHALLENGER - Quem também completou mais um aéreo espetacular, foi o paulista Edgard Groggia. Na sexta-feira, ele tinha feito novos recordes em Stella Maris, batidos no sábado por Mateus Herdy. Edgard já estava vencendo o baiano Bino Lopes e entrou numa direita no último minuto, acelerou até achar a rampa para voar muito alto, fazer o giro completo no ar e aterrissar com perfeição. Os juízes deram nota 9,33 para Edgard Groggia fazer o segundo maior placar do dia e do campeonato, 16,00 pontos.

Edgard Groggia em mais um voo espetacular nas direitas de Stella Maris - WSL / Daniel Smorigo

Edgard agora terá um duelo de Challenger Series nas semifinais, contra o capixaba Rafael Teixeira. Ambos estão disputando o circuito de acesso para o CT esse ano e Rafael já vai consolidando sua classificação para o próximo ano, entre os 7 indicados pelo ranking regional da WSL South America. Com o seu surfe de borda, derrotou outro especialista em aéreos, Cauã Costa, novo terceiro colocado neste ranking. Com a vitória sobre o cearense, Rafael Teixeira já subiu do nono para o quarto lugar e pode chegar na vice-liderança, se vencer o QS 3000 de Salvador.

DEFENSORA DO TÍTULO - O campeão nas ondas de Stella Maris no ano passado, Heitor Mueller, foi barrado exatamente por estes dois surfistas do Challenger Series, Edgard Groggia e Rafael Teixeira. Já Silvana Lima segue na busca do bicampeonato no Circuito Banco do Brasil de Surfe em Stella Maris. Nas quartas de final, ela venceu o confronto de gerações de surfistas do Ceará patrocinadas pelo Banco do Brasil, com a jovem Juliana dos Santos.

Silvana Lima segue firme na busca do bicampeonato em Salvador - WSL / Daniel Smorigo

"A Juju (Juliana dos Santos) não é fácil e, se a gente vacilar, ela vai lá e vence. O mar estava difícil pra nós duas e eu acabei me encontrando um pouquinho a mais do que ela. Mas, é sempre bom competir com a Juju, é uma menina que instiga a bateria ser boa, sempre", disse Silvana Lima, que falou sobre a busca do bi na Bahia. "Agora está mais perto do que nunca. Mas, ainda tem uma bateria na semifinal e outra, então vamo embora que amanhã é outro dia. Estou superfeliz por ter ido para o último dia do evento, então vamos pra cima".

Como está disputando o Challenger Series esse ano, esta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe com status QS 3000, é a primeira que Silvana Lima participa na temporada 2023/2024 da WSL South America. Ao contrário, sua adversária na semifinal, a jovem catarinense Laura Raupp, participou de quatro das seis etapas já realizadas e foi campeã em três QS 1000. Laura entrou no grupo das três surfistas que o ranking regional classifica para o Challenger Series 2024 e pode assumir a vice-liderança, se passar pela Silvana no domingo. No sábado, derrotou outra surfista bem mais experiente do que ela, a pernambucana Monik Santos.

Laura Raupp - WSL / Daniel Smorigo

"A Silvana (Lima) é ídola demais né, então sempre vou com muito respeito contra ela. Mas, tanto quanto ela quer ganhar, eu também quero, então vou pro tudo ou nada e o que for pra ser, será", disse Laura Raupp. "O mar está muito difícil hoje (sábado), com tanto vento que não dá pra escutar nada da locução. No início, eu estava meio desesperada, porque não vinha ondas. Depois, a Monik (Santos) tava pegando esquerdas, eu pegando direitas e não sabia o que estava acontecendo, porque não ouvia as notas. Eu sabia que precisava de uma onda boa, aí consegui um 7,00 numa direita e estou superfeliz por estar nas semifinais".

LÍDER DOS RANKINGS - Nas duas últimas baterias das quartas de final, tinham três peruanas e apenas uma brasileira. Mas, era a líder dos rankings da WSL South America e do Circuito Banco do Brasil de Surfe, além de recordista absoluta da categoria feminina nas ondas de Stella Maris, Tainá Hinckel. A catarinense fechou o sábado vencendo um verdadeiro clássico do surfe sul-americano, contra Sol Aguirre. As duas ganharam os seis últimos títulos sul-americanos da categoria Pro Junior Sub-20. A brasileira foi campeã em 2016, a peruana bicampeã em 2017 e 2018, Tainá voltou a vencer em 2019 e Sol sacramentou o tetracampeonato em 2021 e 2022.

Tainá Hinckel destruindo as direitas de Stella Maris com seu ataque de frontside - WSL / Daniel Smorigo

"Estou muito feliz em ter passado essa bateria. A Sol (Aguirre) é uma menina muito boa, que compete comigo há muitos anos, desde a época de Pro Junior. Nós temos a mesma idade (20 anos), fazemos parte da mesma geração e é muito legal estar sempre competindo com ela", destacou Tainá Hinckel. "Eu consegui abrir a bateria muito bem, foi importante pra mim e peguei duas ondas boas para passar essa bateria. A minha prancha está muito boa, meu pai (Carlos Kxote) que faz minhas pranchas e, nossa, ele tá caprichando demais. Essa é o mesmo modelo que ganhei em Saquarema (QS 5000) e é sempre muito bom estar surfando com as pranchas dele".

Tainá não deu qualquer chance para Sol Aguirre, já abrindo a bateria com nota 7,33 do seu ataque agressivo de frontside numa direita. Enquanto a peruana não achava nada de ondas, a catarinense pegou uma esquerda e a parede armou, para mandar uma pancada de backside abrindo um leque enorme de água. Tainá somou o 6,50 desta única manobra, com o 7,33, para fazer o maior placar feminino do dia, 13,83 pontos. Já a maior nota foi o 7,67 da sua adversária na semifinal, Melanie Giunta, que venceu o duelo peruano com Arena Rodriguez Vargas.

Melanie Giunta conseguiu a maior nota da categoria feminina no sábado - WSL / Daniel Smorigo

O Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 é uma realização da WSL Latin America e esta terceira etapa, com status QS 3000 na Praia de Stella Maris, acontece com patrocínio do Banco do Brasil e apoio da Prefeitura Municipal de Salvador. A competição está sendo transmitida ao vivo pelo perfil da @WSLBrasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com e Aplicativo da WSL.

TAMO JUNTO NESSE GAME - O Circuito Banco do Brasil de Surfe é uma das atrações do Festival "Tamo Junto Nesse Game" e a única das quatro modalidades olímpicas que está rolando na Praia de Stella Maris. O Vôlei de Praia, Skate e Corrida de Rua, acontecem no Centro de Convenções de Salvador. No sábado, prosseguiu as eliminatórias da etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e o Circuito Banco do Brasil de Corrida de Rua será na manhã do domingo. Já estão rolando também as apresentações de grandes estrelas do skate, como Bob Burquinst, Augusto Akio, Raicca Ventura, Felipe Nunes, Rony Gomes, servindo como um esquenta para o Circuito Banco do Brasil de Skate, que vai estrear esse ano.

No Centro de Convenções de Salvador, o Festival "Tamo Junto Nesse Game" promovido pelo Banco do Brasil nessa semana, também são realizadas ativações culturais, palestras e tem a Arena Gamer BB para os amantes dos eSports Free Fire, Just Dance Now e League Legends. Além disso, têm vários shows todas as noites e na sexta-feira os rappers L7nnon e Alee (Traper) agitaram o público. No sábado, as atrações são a cantora Dai e o grupo Afrocidade, com o TropKillaz fechando a programação musical das 16h30 às 18h00 no domingo.