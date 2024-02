Uruguay Longboard Festival começa com mais de 50 participantes de 8 países

Mais de 50 longboarders de 8 países prestigiaram a estreia do Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona no calendário da World Surf League (WSL). Todos os 39 participantes da categoria masculina e as 13 da feminina, já competiram nas boas ondas da quarta-feira na Playa Bikini, em Punta del Este. As quartas de final femininas foram definidas no primeiro dia e rolaram duas fases masculinas, que apontaram os 16 que seguem na disputa do título do evento que abre o Circuito Sul-americano de Longboard de 2024 da WSL South America.

O grande destaque da quarta-feira foi o uruguaio Julian Schweizer. Ele mostrou todo o seu maior conhecimento das ondas da Playa Bikiqui, para fazer os recordes do Uruguay Longboard Festival. Julian estreou no segundo confronto da segunda fase e derrotou o brasileiro Alexandre Escobar e os compatriotas uruguaios, Sebastian Vasquez e Emiliao Cernuschi, por 14,00 pontos, somando a maior nota do dia, 8,25, com o 5,75 da primeira onda que surfou.

"Estou muito feliz por estar em casa, recebendo os amigos, porque sempre tive que viajar para competir, então é um prazer poder recebê-los em casa", disse Julian Schweizer. "Estou bem descontraído aqui, com minha família, perto dos amigos e, ser anfitrião, é uma coisa que nunca tinha acontecido para mim. Também quero destacar que tem muitos uruguaios competindo e acredito que ter evento aqui, motiva mais pessoas a praticarem o longboard. Tenho certeza de que isso faz com que o longboard cresça nacionalmente, para talvez sermos uma potência regional da modalidade".

O uruguaio Julian Schweizer foi o recordista do priimeiro dia na Playa Bikini - WSL / Malcon

Os uruguaios realmente são maioria entre os participantes do Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona, com 19 competidores, 15 na categoria masculina e 4 na feminina. Já a maior participação estrangeira é de brasileiros com 16 longboarders, 11 homens e 5 mulheres. Depois, vem o Peru do bicampeão mundial e pentacampeão sul-americano da WSL South America, Piccolo Clemente, com 7 inscritos (5 homens e 2 mulheres), 4 da Argentina (2 em cada categoria), 3 homens dos Estados Unidos e um do México, um de El Salvador e um vindo da Inglaterra.

"Tenho muitos amigos hospedados em casa, toda a equipe peruana e muitos brasileiros também", contou Julian Schweizer. "O legal do longboard, é que somos uma comunidade que viaja junto ao redor do mundo e isso cria um vínculo de amizade. O evento está incrível, muito descontraído e a praia está linda. As ondas estão pequenas, mas bem divertidas, boas para competir. Então, todos estão convidados para vir para a Playa Bikini apoiar os uruguaios".

O americano Tony Silvagni está na primeira disputa por vagas nas quartas de final - WSL / Malcon

PRÓXIMAS BATERIAS - O recordista Julian Schweizer está na bateria que vai abrir o próximo dia. Ele disputa as duas primeiras vagas para as quartas de final do Uruguay Longboard Festival, num confronto internacional com o norte-americano Tony Silvagni, o brasileiro Wenderson Biludo e o peruano Sebastian Cardenas Aguirre. Mais dois uruguaios também se classificaram, Lucas Vasquez e o organizador deste campeonato inédito, Ignacio "Nacho" Pignataro.

Eles entram no confronto seguinte, com o peruano bicampeão mundial e recordista com cinco títulos sul-americanos da WSL South America, Piccolo Clemente, e o brasileiro Alexandre Escobar. Na terceira bateria, estão o peruano Matias Maturano, o brasileiro Carlos Bahia, o mexicano Heriberto Torres Martinez e o argentino Surfiel Gil, único a ganhar duas baterias na quarta-feira. Já as duas últimas vagas para as quartas de final, serão disputadas pelos brasileiros Jefson Silva e Leonardo Esteves Martins, o peruano Lucas Garrido Lecca e Kevin Skvarna, outro norte-americano que veio prestigiar o Uruguay Longboard Festival promovido por Nacho Pignataro.

Nacho Pignataro é competidor e organizador do Uruguay Longboard Festival - WSL / Malcon

"Sempre competimos fora e agora estar em casa, realmente tem um peso extra, mas está sendo muito bom", disse Nacho Pignataro, que estreou com vitória no seu campeonato. "A bateria foi boa. Quando entrei na água, me senti tirando um pouco da pressão de que tudo esteja funcionando bem, em ordem. Me senti um pouco pesado ainda, com os braços rígidos, mas foi tudo bem. Está um dia divino, com ondas um pouco pequenas, mas é um dia normal da Playa Bikini, onde se surfa muito bem de longboard".

QUARTAS DE FINAL FEMININAS - Entre as duas fases da competição masculina, foi realizada a primeira fase feminina, já valendo classificação para as quartas de final do Uruguay Longboard Festival. Nenhuma das três uruguaias passaram suas baterias. A primeira vaga para as semifinais, será disputada pela peruana Maria Fernanda Reyes e a argentina Evelyn Gontier. Na segunda, entra a brasileira Kate Brandi e outra peruana, Ana Camila Kaspar. Já as outras duas baterias das quartas de final são 100% brasileiras: Jasmim Avelino contra Ayllar Cinti e Luana Soares contra Rayane Amaral.

Maria Fernanda Reyes já foi várias vezes vice-campeã sul-americana da WSL South America, sempre representa muito bem o Peru no Mundial de Longboard da World Surf League e no ano passado conquistou o título panamericano em altas ondas no Chile. Ela agora entra na história também do Uruguay Longboard Festival, vencendo a primeira bateria feminina na Playa Bikini, contra a brasileira Kate Brandi e a uruguaia Inês Beisso.

Maria Fernanda Reyes é uma das favoritas ao título feminino no Uruguai - WSL / Malcon

"É a minha primeira vez no Uruguai e estou muito feliz em estar aqui", disse Maria Fernanda Reyes. "Eu venho treinando aqui na Playa Bikini desde que cheguei, mas as condições sempre mudam, então tem que se adaptar. Estou contente em conseguir achar duas ondas boas na bateria. Vou continuar treinando, mas quero desfrutar do show das meninas que também vão competir nas próximas baterias. Acredito que vai ser um lindo evento".

A peruana Maria Fernanda Reyes fez o maior somatório feminino no primeiro dia do Uruguay Longboard Festival. Quem chegou mais próximo dos seus 10,40 pontos, foi a brasileira Luana Soares, com 10,25 na bateria que fechou a primeira fase. Ambas participaram do Circuito Mundial de Longboard da World Surf League no ano passado e querem buscar a classificação pelo ranking da WSL South America, que está sendo inaugurado agora no Uruguai.

"Estou muito contente de passar a minha bateria. Eu estava bem nervosa, mas consegui encontrar uma onda boa e estou bem feliz de estar aqui. É o primeiro campeonato do ano e estou empolgada para o que vai acontecer nos próximos dias", disse Luana Soares. "Eu quero agradecer meus patrocinadores e mandar um beijo para toda a minha família e amigos. É a primeira vez que venho pro Uruguai e fui muito bem recebida. A galera é bem aconchegante, dentro d´água principalmente e as ondas até lembram um pouco as de Santos, lá no Brasil".

Luana Silva venceu o último confronto feminino da quarta-feira no Uruguai - WSL / Malcon

Luana Soares ganhou o último evento regional do ano passado no continente, em Saquarema no Brasil, junto com o peruano Matias Maturano. No momento, o Saquarema Surf Festival é a outra única etapa confirmada para definir os títulos sul-americanos da temporada 2023/2024 da WSL South America. Serão computados os resultados do Uruguay Longboard Festival e o do Saquarema Surf Festival nos dias 21 a 25 de abril, para apontar os campeões que garantem participação no Circuito Mundial de Longboard de 2024 da World Surf League.